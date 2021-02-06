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Зв'язки у сфері енергетики - чи не останній міст між Росією та ЄС, - Штайнмаєр

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Зв'язки у сфері енергетики - чи не останній міст між Росією та ЄС, - Штайнмаєр

Енергетичні відносини є чи не останнім мостом між Росією і Європою. Обидві сторони мають задуматися, чи варто руйнувати повністю і безповоротно цей міст.

Як  передає Handelsblatt, про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, руйнування мостів - це не ознака сили.

"Після послідовного погіршення відносин за минулі роки зв'язки у сфері енергетики залишаються чи не останнім мостом між Росією і Європою", - заявив він.

Водночас, за його словами, арешт і засудження російського опозиціонера Олексія Навального жодним чином не співвідносяться з правовою державою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр: Росія перетворила військову силу і насильницьке перекроювання кордонів у Європі в політичний інструмент
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Топ коментарі
+20
********** кремлядское...
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06.02.2021 12:37
+8
салупу вам немчура,а не трубу
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06.02.2021 12:47
+8
Енергозалежність України ,це прямий шлях до втрати суверенітета держави !!!)))
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06.02.2021 12:55
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********** кремлядское...
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06.02.2021 12:37 Відповісти
Ещё этого идиота не хватало ! Даже формулу правильно не смог написать !
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06.02.2021 12:38 Відповісти
Енергозалежність України ,це прямий шлях до втрати суверенітета держави !!!)))
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06.02.2021 12:55 Відповісти
+ 100
политический двоешник Связи в сфере энергетики - чуть ли не последний мост между Россией и ЕС, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 2637

дважды неудачные переговоры в Украине:
1. с Яныком
2. по Донбассу
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06.02.2021 13:02 Відповісти
Два комуняки з кранчуком і камсамолкаю мердель.
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06.02.2021 14:09 Відповісти
Скорее, макрель...
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06.02.2021 15:45 Відповісти
Побольше таких идиотов в Германии и я буду спокоен. Не сравнить конечно с академиками из ......
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06.02.2021 15:24 Відповісти
А нам за счастье, вот вам и партнеры, и друзи.
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06.02.2021 12:42 Відповісти
- Товарищ Ленин, а почему у вас детей нет?
- Трудные времена, братец. Не стоит.
- Опять Вы, Владимир Ильич, ударение неправильно ставите.
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06.02.2021 12:45 Відповісти
Кажуть, він був "сифилитик".
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06.02.2021 14:15 Відповісти
Именно этот мост Ринат и Беня под прикрышкой туповатой бубочки стараются сохранить. Свой газ добывай, харант, млять...
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06.02.2021 12:46 Відповісти
салупу вам немчура,а не трубу
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06.02.2021 12:47 Відповісти
вот что-то Штанмайера с его формулами и тезисами...только и не всплывало...
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06.02.2021 12:49 Відповісти
як штати вирішать так і буде
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06.02.2021 12:50 Відповісти
А в України два напрямку розвитку,або євроінтеграційний з радниками з Вашингтона , чи назад в Московію !!!)))
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06.02.2021 12:57 Відповісти
завжди краще йти своїм власним шляхом...але, на жаль, у нас такої змоги немає...
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06.02.2021 13:01 Відповісти
Треба реально дивитись на стан життя і розуміти, що самотужки позбутись остаточно московського ярма Україна неспроможна !!!)))
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06.02.2021 13:04 Відповісти
і я про те. тому НАТО - так, а от з занадто толерантними євролібералами треба обережніше...здатуть як склотару за першої нагоди...
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06.02.2021 13:07 Відповісти
Краще інтеграція з Англією, Канадою і США. Про московію нема мови.
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06.02.2021 14:19 Відповісти
Чем быстрей введут полное эмбарго для путлеровской рашки , тем быстрее она станет на путь прававого государства .
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06.02.2021 12:52 Відповісти
Рашка завжди буде чудовиськом, поки не розпадеться на дрібні шматки.
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06.02.2021 14:26 Відповісти
Мостовик-затейник, курва...
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06.02.2021 12:55 Відповісти
Нужно сжечь этот мост!
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06.02.2021 12:56 Відповісти
Все мосты с Россией должны быть сожжены!!!
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06.02.2021 12:56 Відповісти
Разом з Московією !!!)))
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06.02.2021 12:58 Відповісти
Штайнмайер.-Один из миротворцев- верноподданных путинской курвы Меркель. Оккупированный Крым .....посетили евродепутаты из Германии .0 7.07.20/"Это хорошая новость", - глава МИД Германии Маас о возвращении РФ в ПАСЕ/ Германские дипломаты открыто добиваются снятия с РФ санкций в Совете Европы/ Посол ФРГ в Украине считает возможным проведение выборов в Донбассе без вывода российских войск / Уполномоченный правительства ФРГ: "На ситуацию с аннексией Крыма нужно временно закрыть глаза./ В 2019 г. Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи./ Делегация немецких депутатов прибыла в оккупированный Крым 04.02.18
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06.02.2021 13:01 Відповісти
Этот "последний мост" выглядит так:

Связи в сфере энергетики - чуть ли не последний мост между Россией и ЕС, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 1691
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06.02.2021 13:03 Відповісти
Этот «последний мост» как раз и позволяет Путену творить всё то, что он творит. Перестаньте покупать у него нефть и газ, и через пару лет к вам постучится совсем другая россия. А возможно сразу несколько молодых республик. И попросят окорочков по бартеру. Тогда и начнёте заново выстраивать свои мосты. Они вам остатки своего ядерного арсенала, вы им гуманитарку спичками и туалетной бумагой.))
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06.02.2021 13:05 Відповісти
И этот мост нужно сжечь!
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06.02.2021 13:09 Відповісти
Зелена пліснява ,наполеглево та поступово нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!)))
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06.02.2021 13:14 Відповісти
Нажаль
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06.02.2021 14:27 Відповісти
Штанмайер ето та гнида которая пару десятков лет назад лоббировала закрытие АЕС в Европе. Задумайтесь.
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06.02.2021 13:21 Відповісти
шо ты несёшь дурик? какие мосты? ну перестанет европа покупать у мордора что-то и что? да орки первыми приползут на коленях и будут выть под дверью - купите хоть что нибуть!
но сразу станет во всём мире спокойнее. прекратятся многие конфликты.
и это прекрасный момент для наведения порядка в молдове, грузии, украине и других странах, где мордор мутит войны.
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06.02.2021 13:40 Відповісти
Энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой.(прорашистский немецкий холуй не считает,что оккупация Грузии,Украины есть те мосты,которые рашист разрушил ) Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост.-если не разрушить этот мост , то Берлинская стена в скором времени будет возведена вновь Зв'язки в сфері енергетики - чи не останній міст між Росією та ЄС, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 4511
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06.02.2021 13:48 Відповісти
Порочащие связи.
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06.02.2021 13:51 Відповісти
В 2015(если не ошибаюсь) террористическая *********, вслед за Украиной, приняла европейский стандарт 230\400 взамен 220\380.
Вот уж, как прилипнут, так выгонять только пинками под зад (лучше, конечно, пулями или дустом).
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06.02.2021 14:09 Відповісти
Слышал от переселенцев из Казахстана в Германии: Не злите Путина у себя там в Украине! А то из-за вас у нас в Германии газ дороже будет! Жаль, дальние родичи были, а то отребли быыыы!!! Зв'язки в сфері енергетики - чи не останній міст між Росією та ЄС, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 708
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06.02.2021 14:18 Відповісти
Газ у нас 0,54 цента за кубометр. И снимать квартиру в регионах где работы много 900-1200 евро.
Это не по безвизу кофе попить.
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06.02.2021 15:28 Відповісти
Пане Штанько майор, ми якось самі розберемосяз містками, мостами і місточками. І бажано, щоб будівничі цих місточків полежали на нарах років з ...(необхідне дописати самому).
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06.02.2021 15:37 Відповісти
Немецкая шлюха, ученик шредера, называет мостом, канал для финансирования террористической деятельности роSSии.
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06.02.2021 15:58 Відповісти
не між росією і європою, а між росією і германією. Інші від цього діла нічого не отримують. Так шо не треба підміняти всю єропу однією германією.
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06.02.2021 19:42 Відповісти
 
 