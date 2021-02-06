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Зв'язки у сфері енергетики - чи не останній міст між Росією та ЄС, - Штайнмаєр
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Енергетичні відносини є чи не останнім мостом між Росією і Європою. Обидві сторони мають задуматися, чи варто руйнувати повністю і безповоротно цей міст.
Як передає Handelsblatt, про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, руйнування мостів - це не ознака сили.
"Після послідовного погіршення відносин за минулі роки зв'язки у сфері енергетики залишаються чи не останнім мостом між Росією і Європою", - заявив він.
Водночас, за його словами, арешт і засудження російського опозиціонера Олексія Навального жодним чином не співвідносяться з правовою державою.
Топ коментарі
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политический двоешник
дважды неудачные переговоры в Украине:
1. с Яныком
2. по Донбассу
- Трудные времена, братец. Не стоит.
- Опять Вы, Владимир Ильич, ударение неправильно ставите.
но сразу станет во всём мире спокойнее. прекратятся многие конфликты.
и это прекрасный момент для наведения порядка в молдове, грузии, украине и других странах, где мордор мутит войны.
Вот уж, как прилипнут, так выгонять только пинками под зад (лучше, конечно, пулями или дустом).
Это не по безвизу кофе попить.