Зв'язки у сфері енергетики - чи не останній міст між Росією та ЄС, - Штайнмаєр

Енергетичні відносини є чи не останнім мостом між Росією і Європою. Обидві сторони мають задуматися, чи варто руйнувати повністю і безповоротно цей міст.

Як передає Handelsblatt, про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, руйнування мостів - це не ознака сили.

"Після послідовного погіршення відносин за минулі роки зв'язки у сфері енергетики залишаються чи не останнім мостом між Росією і Європою", - заявив він.

Водночас, за його словами, арешт і засудження російського опозиціонера Олексія Навального жодним чином не співвідносяться з правовою державою.

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