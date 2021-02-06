Греція слідом за іншими європейськими країнами не рекомендує вакцину AstraZeneca людям за 65 років
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Греція, як низка інших європейських країн, не рекомендує використання вакцини проти коронавірусуAstraZeneca для літніх людей. Зокрема, мова йде про людей старше 65 років.
,Про це повідомляє The Guardia, влада Греції пояснила свою рекомендацію тим, що на цей час недостатньо даних для оцінки ефективності препарату для цієї вікової групи,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Раніше за цією ж причиною відповідні рекомендації видали у Франції, Німеччині, Бельгії, Данії, Швеції, Нідерландах та інших країнах.
Зазначимо, 12 січня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію вакцини AstraZeneca проти коронавірусу нового типу. До цього для використання на території Євросоюзу були схвалені дві вакцини проти коронавірусу, одна з яких була розроблена компаніями Pfizer і BioNTech, друга - компанією Moderna.
Як повідомляв раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в кінці лютого в Україні почнуться поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca.
Учора стало відомо, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19 виробництва "AstraZeneca" і "Novavax". Зокрема, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, мова идео про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія і Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).
Будь ласка, зачекайте...
хорошем качестве.
РНК - это пфайзер и модерна .
Это не шутка, я совершенно серьезно.
Полагаю, порак начинать за вакцинацию приплачивать желющим.
Думаю, начальная сумма в 100 баксов будет достаточна, а потом можно будет увеличить.
комбинировать свою вакцину с российской "Спутник V" ,чтобы снизить стоимость.
Но...
как и вакцина "Спутник V".
Статья из Википедии он апоптозе (смерти) клетки из-за нарушений трансляции клеточного белка:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
Рассказано о регуляции апоптоза, о рецепторах смерти клетки, и о прочих, столь же увлейательных штуках.
Собственно, среди определенных национальных групп. просто ввиду генетической предрасположенности, определенные заболевания будут превалировать.
Узнаю о них, полагаю, лет через несколько весьма просто: ряд заболеваний частными медицинскими страховыми компаниями будет вынесен в отдельную категорию, лечение которой либо вообще не будут покрывать, либо оно будет частично оплачено только для мед. страхового покрытия самой высокой категории.
Выборка будет чрезвычайно обширная, узнаю много интересного с научной точки зрения.
Полагаю, они провакцинируются первые, вот на них и посмотрим.
к самостоятельному мышлению и таких не менее 50%.
Они не сомневаются.
Действуют по Писанию - и знают, что поступают правильно.
Я свое решение в отношении 'вакцинации" приняла, и мне совершенно спокойно.
Пусть теперь политики боятся, такие политики, как наш коммуняка, Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, это же им ответ держать...
Я не могу быть спокойной .