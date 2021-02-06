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Греція слідом за іншими європейськими країнами не рекомендує вакцину AstraZeneca людям за 65 років

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Греція слідом за іншими європейськими країнами не рекомендує вакцину AstraZeneca людям за 65 років

Греція, як низка інших європейських країн, не рекомендує використання вакцини проти коронавірусуAstraZeneca для літніх людей. Зокрема, мова йде про людей старше 65 років.

,Про це повідомляє The Guardia, влада Греції пояснила свою рекомендацію тим, що на цей час недостатньо даних для оцінки ефективності препарату для цієї вікової групи,інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Раніше за цією ж причиною відповідні рекомендації видали у Франції, Німеччині, Бельгії, Данії, Швеції, Нідерландах та інших країнах.

Зазначимо, 12 січня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на реєстрацію вакцини AstraZeneca проти коронавірусу нового типу. До цього для використання на території Євросоюзу були схвалені дві вакцини проти коронавірусу, одна з яких була розроблена компаніями Pfizer і BioNTech, друга - компанією Moderna.

Як повідомляв раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в кінці лютого в Україні почнуться поставки 2,2 мільйона доз вакцини AstraZeneca.

Учора стало відомо, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин проти COVID-19 виробництва "AstraZeneca" і "Novavax". Зокрема, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, мова идео про постачання вакцин, розроблених за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія і Оксфордський університет) та Novavax (США), які виробляються за ліцензійними угодами на потужностях Serum Institute (Індія).
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Топ коментарі
+5
Мне кажется игры с подобными вакцинами могут быть опаснее самого вируса.
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06.02.2021 13:43
+3
А не по этой ли причине наши чиновники и закупают данную вакцину?....
Греция вслед за другими европейскими странами не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет - Цензор.НЕТ 9730
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06.02.2021 13:02
+3
Обратила внимание на то, что газета Washington post перестала печатать репортажи о числе провакнировшихся, и 10% не добрали.
Полагаю, порак начинать за вакцинацию приплачивать желющим.
Думаю, начальная сумма в 100 баксов будет достаточна, а потом можно будет увеличить.
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06.02.2021 13:37
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А не по этой ли причине наши чиновники и закупают данную вакцину?....
Греция вслед за другими европейскими странами не рекомендует вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет - Цензор.НЕТ 9730
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06.02.2021 13:02 Відповісти
Может оказаться что Украина единственный покупатель этой дефектной вакцины.
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06.02.2021 13:14 Відповісти
Её уже закупил ряд стран в том числе и ЕС ,но это вовсе не говорит о её
хорошем качестве.
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06.02.2021 13:26 Відповісти
Та й взагалі, шведи з англійцями об'єднались в 1999, щоб впарити цю вакцину українцям.
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06.02.2021 14:17 Відповісти
И ни слова об эффективности этой индийской "вакцины"...
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06.02.2021 13:21 Відповісти
Дело не только в степени эффективности ,вдумайтесь -это вакцина ДНК.
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06.02.2021 13:24 Відповісти
РНК
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06.02.2021 13:29 Відповісти
Нет именно ДНК.
РНК - это пфайзер и модерна .
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06.02.2021 13:31 Відповісти
Дополню ,пфайзер и модерна - ЧАСТЬ кода вируса.
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06.02.2021 13:34 Відповісти
В удовольствием предовтавлю всем желяющим вакцинироваться полагаюшиеся мне дозы вакцины от ковида (я не помню, что закупили в Австралии, кажись, Пфайзер).
Это не шутка, я совершенно серьезно.
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06.02.2021 13:35 Відповісти
Обратила внимание на то, что газета Washington post перестала печатать репортажи о числе провакнировшихся, и 10% не добрали.
Полагаю, порак начинать за вакцинацию приплачивать желющим.
Думаю, начальная сумма в 100 баксов будет достаточна, а потом можно будет увеличить.
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06.02.2021 13:37 Відповісти
Да, Вы правы, Астра Зенека таки ДНК.
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06.02.2021 13:39 Відповісти
Ещё в СМИ прошла информация ,что АстраЗенека то ли планирует ,то ли уже начала
комбинировать свою вакцину с российской "Спутник V" ,чтобы снизить стоимость.
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06.02.2021 13:44 Відповісти
пусть еще какую-нибудь туда забодяжат, китайскую, например, чтобы преставиться наверняка.
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06.02.2021 13:56 Відповісти
Китайская - белковая ,традиционная.
Но...
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06.02.2021 13:58 Відповісти
Вот именно, но у нас много спецов, сказали дефектна, значит дефектна, для этого диплом не нужен.
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06.02.2021 13:28 Відповісти
Астразенека это инновационная вакцина ДНК -генетично модифицированный вирус.,
как и вакцина "Спутник V".
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06.02.2021 13:22 Відповісти
Используется технология матричной РНК (участвует в трансляции клеточного белка)

Статья из Википедии он апоптозе (смерти) клетки из-за нарушений трансляции клеточного белка:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7

Рассказано о регуляции апоптоза, о рецепторах смерти клетки, и о прочих, столь же увлейательных штуках.
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06.02.2021 13:33 Відповісти
ДНК - РНК -белок.
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06.02.2021 13:39 Відповісти
С большим интересом я буду следить за результами "вакцинации"; ожидаю большую вариабильность в заболеваниях.
Собственно, среди определенных национальных групп. просто ввиду генетической предрасположенности, определенные заболевания будут превалировать.
Узнаю о них, полагаю, лет через несколько весьма просто: ряд заболеваний частными медицинскими страховыми компаниями будет вынесен в отдельную категорию, лечение которой либо вообще не будут покрывать, либо оно будет частично оплачено только для мед. страхового покрытия самой высокой категории.
Выборка будет чрезвычайно обширная, узнаю много интересного с научной точки зрения.
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06.02.2021 13:42 Відповісти
Если бы это было на только уровне интересного ,а не опасного.
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06.02.2021 13:48 Відповісти
Среди любого населения 10% состявляют идиоты полные, такие, какие за Шария голосуют.
Полагаю, они провакцинируются первые, вот на них и посмотрим.
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06.02.2021 13:52 Відповісти
Есть и много таких ,которые бездумно верят зомби -ящику и не склонны
к самостоятельному мышлению и таких не менее 50%.
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06.02.2021 14:07 Відповісти
Знаете, почему религиозные люди, вот истинно верующие, так долго живут?
Они не сомневаются.
Действуют по Писанию - и знают, что поступают правильно.
Я свое решение в отношении 'вакцинации" приняла, и мне совершенно спокойно.
Пусть теперь политики боятся, такие политики, как наш коммуняка, Премьер штата Виктория, Австралия, Эндрюс, это же им ответ держать...
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06.02.2021 13:55 Відповісти
Дай Бог ,чтобы все люди приняли своё решение о вакцинации осознанно ,грамотно .
Я не могу быть спокойной .
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06.02.2021 14:03 Відповісти
Мне кажется игры с подобными вакцинами могут быть опаснее самого вируса.
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06.02.2021 13:43 Відповісти
Если бы это только казалось.
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06.02.2021 13:45 Відповісти
а як тоді вилікуватись від вакцини ?
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06.02.2021 15:35 Відповісти
Важливе питання сьогодення. Відповіді не маю.
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06.02.2021 15:54 Відповісти
А где можно прочитать про влияние этих вакцин на репродуктивную ф-цию человека, не подскажете?
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06.02.2021 15:42 Відповісти
Вряд ли есть такие данные в доступной информации ,я не встречала.
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06.02.2021 16:01 Відповісти
Відносно чоловіків - хто зна... Відносно жінок: організм жінки може сприймати запліднену яцеклітину, як щось чуже. В історії людства вже були такі випадки.
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07.02.2021 12:17 Відповісти
 
 