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Новини Політика України
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опитування (1405) Слуга народу (2545) Дубінський Олександр (415)

"Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Член партії "Слуга народу" Олександр Дубінський, якого днями виключили з фракції "СН" у Верховній Раді, провів опитування щодо підтримки його партії.

Про це Дубінський написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"73%, до речі", - прокоментував Дубінський результати опитування.

Також дивіться: "Слуги" замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського. СКРИНШОТ

Слуга народу Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали ні 01

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.
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Топ коментарі
+81
"Слуга народа" Дубинский провел опрос, проголосовали бы за его партию: 73% сказали "нет" - Цензор.НЕТ 6230
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06.02.2021 13:26
+48
Прошел вследствие отсутствия мозгов у благодарного совкового лохтората, беспрестанно потреблявшего продукт олигархического зомбоящика.
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06.02.2021 13:28
+47
А 25% послали нах к шарию "Слуга народа" Дубинский провел опрос, проголосовали бы за его партию: 73% сказали "нет" - Цензор.НЕТ 4640
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06.02.2021 13:06
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так Крутоголов як раз і сказав, що вони на Карабаса Барабаса працюють, що не колектив продався, а що колектив - просто ляльки.
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06.02.2021 17:24 Відповісти
Аби не стали ще і "зайчиками".
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06.02.2021 17:36 Відповісти
за воров и шмуклеров не голосую!
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06.02.2021 13:13 Відповісти
73% нет а 19% и "раньше не голосовало".
опрос проводился среди олигофренов читающих дубинского.
Сказочный успех)
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06.02.2021 13:13 Відповісти
еще остались платформы для чтения этой нечисти?
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06.02.2021 13:21 Відповісти
Важнее тенденции. Поддержка СН и самого Зеленского у населения существенноиснизилась. И дно этого падения очень трудно спрогнозировать.
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06.02.2021 13:30 Відповісти
Ну так если разобраться, то "нет" сказали 91%
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06.02.2021 13:13 Відповісти
если бы он бабой был бы и она давала в задницу то можно а так данунахрен
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06.02.2021 13:17 Відповісти
И за кого эти НЕТ проголосуют на следующих выборах? Кому то от этого не легче будет.
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06.02.2021 13:19 Відповісти
Зелёная табуретка накрылась медным тазом😁😁😁😁
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06.02.2021 13:20 Відповісти
А ВСЕ ТАРИФИ, ЗЛОДІЙСТВО, І ПОХ....М, ЗА ЩО І 0 ПІДТРИМКА.
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07.02.2021 15:37 Відповісти
Тут хоть открывай,не открывай собачий рот.один фиг санкции не снимут) Считай себя прокаженным
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06.02.2021 13:23 Відповісти
Мены не цsкаво що говорить дубинский, це як давати News One трибуну
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06.02.2021 13:24 Відповісти
Хитрый дубинеску,этот опрос никак тебя не отбеливает. Если сбацать опрос типа: "Считаете ли вы дубинского - мерзким пи...сом" то результат будет повыше 73%
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06.02.2021 13:25 Відповісти
Аж дивно "Слуга народа" Дубинский провел опрос, проголосовали бы за его партию: 73% сказали "нет" - Цензор.НЕТ 6747
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06.02.2021 13:26 Відповісти
Не очень)если бы не рыгоголосилки,не видать зекретину президенства никогда...
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06.02.2021 13:55 Відповісти
холодильник с расчетками потихоньку побеждает телевизор с галабародькой? ))))
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06.02.2021 13:55 Відповісти
Прям вот вижу, как это чмо мохнорылое стоит на морозном ветру в ******** куртёнке у метро и достает людей своими вопросами, ага. Окоченевшими ручонками ворошит листочки с вопросами. Люди посылают его на...уй, а он терпеливо и настойчиво ищет правду. Чего не сделает народный избранник ради нашего с вами счастья!
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06.02.2021 13:27 Відповісти
Ох уж эти 73%, пля...
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06.02.2021 13:31 Відповісти
Шизики всегда непредсказуемы и их действия зависят от многих факторов: погода, полнолуние и т.д.
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06.02.2021 13:35 Відповісти
Кто то сильно тоскует за собачим ртом, продолжает засе.ать ветку псиной коломойши, не сочувствую убогим.
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06.02.2021 13:36 Відповісти
навіщо ти це зробив!!! воно тепер мені в'їлося в голову "Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні" - Цензор.НЕТ 1572
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06.02.2021 16:48 Відповісти
собственно в этом и весь дубинский - накидывать говен на вентилятор... напомните где о нем отозвались в ключе достойного поступка, а позиционирует себя как человека, которому делегировали избиратели и ко-ко-ко... таракан бесполезный - убери его - аж ничего не измениться лишь, лишь подобной ахинеи читать не будем
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06.02.2021 13:45 Відповісти
А добродій випадково не з Фастова чи району .Розшукую Віктора Півня, приблизно 58-61 року народження .Колись служили разом та та в 90-і втратили контакти.
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06.02.2021 20:05 Відповісти
Вот где нужна вакцинация, - 9% населения нужно вакцинировать вне очереди и бесплатно...
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06.02.2021 13:50 Відповісти
Чем вакцинировать? Спутником или новичком?
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06.02.2021 13:57 Відповісти
2ной дозой новичка
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06.02.2021 16:19 Відповісти
так для мозгов против популизма ляшков тимошенков зелемойских вакцины еще не придумали . а вот за опалення квартиры в 58кв м жиды прислали 3 000 грн . а вова падла обещал снизить когда на тренажере бегал --- интересно сколько платит за отопление дворца зеленский и бенядиктова --- итак моя пенсия 3500- 3000- свет- газ- вода-жэк и в итоге нехватает еще 155 гривень --- так для меня закончилась эпоха бидности --- утешает одно --что я за тебя мразь не голосовал
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07.02.2021 06:54 Відповісти
Диви як біситься, що від корита відривають. Тут часом на хліб не хватає. А вони ніяк не можуть поділити між собою гроші народу України. Фопи хочуть нелегалом торгувати, олігархи хочуть податки не платити, чиновники з уряду до отг хочуть бюджет розділити між собою, депутати хочуть нажимати на кнопку за десять тисяч баксів. І все це назвали демократією.
В 1991 році до влади пришли бувші комуністи з зеками і шматують Україну по сьогодняшній день.
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06.02.2021 13:52 Відповісти
олигархи и так не платят... Там такая хитрая схема, что платят до какого то числа-суммы, а потом хоть млрды руби, больше не платят...
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06.02.2021 16:57 Відповісти
Так это же именно благодаря ему и остальным "дубинским-бужанским")
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06.02.2021 13:56 Відповісти
Це так хоче Дубінский , Медведчук та Порошенко після останніх рішучих дій президента. Рейтинг у президента росте. Головне не зупинятися,а додавити ту погань, яка мішає нашому народу мірно жити. Вірно робить президент , стосовно посадовців високого рангу. Не справляється із посадою, краде-накуй. А КС якій під себе підібрали бувши президенти та олігархи, винести на референдум ,якщо не хоче це зробити ВР. Народ підтримає на 99.9% , цей барижний КС розігнати.
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06.02.2021 13:57 Відповісти
А, почему же, Сашуня, БЕНЯ не сидит, если твой любимый НеЛох такой "борец" с коррупцией???
Лапшу на Уши таким ЛОХАМ, как ТЫ он мастер вешать, а не с коррупцией бороться.
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06.02.2021 14:03 Відповісти
ЛОХ це ТИ. Тому , що уважно не читаєш. Всі суди , починаючи від адміністративних та закінчуючи КС, - ЛЕЖАТЬ під бувшими президентами та олігархами. ТИ думаєш, ЩО Тупинській- одинокій боєць... І НЕ НАРОД його підтримує...
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06.02.2021 14:54 Відповісти
Слава президенту нашому Володимиру! Поборнику корупції і бариги мальдівського!
P.S. Друже ти в якій палаті? Мене вже зловили санітари і вкололи😆
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06.02.2021 14:41 Відповісти
Как--то слова у вас по-дебильному написаны, как говорил когда-то Миша Добкин в своём известном ролике.
На такой словесный понос никто не поведётся. Или научитесь писать более убедительно о том, какой славный президент наг зевова, или перестаньте заниматься тем, что у вас не получается.
А то прямо как зевова, взялись за то, в чем ничего не понимаете, да еще и считаете, что можете кого-то в чем-то убедить.А получается жалко и смешно.
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06.02.2021 14:56 Відповісти
С девятью процентами в Верховній Раді можно делать не плохой базар. Гройсман, Яценюк, Ляшко и т.д. о 9%-тах могут только мечтать.
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06.02.2021 13:57 Відповісти
Це голосування відбувалося на його сторінці в Фейсбуці, тобто туди апріорі заходить багато його прихильників. На нейтральній сторінці результат був би значно гіршим.
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06.02.2021 15:26 Відповісти
Що тільки з бодуна не приверзеться, закусувати треба, а не опитування проводити.
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06.02.2021 13:58 Відповісти
*****...ну до чего ж мерзкий персонаж из театра зеленого абсурда...
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06.02.2021 14:02 Відповісти
А, Говорящая БЕНИНА ЖОПА, опрос где проводил - на Окружной дороге среди БЛ@ДЕЙ???
"ДА" наверное сказали те, которым понравилось как он им ПИСЮ лизал.
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06.02.2021 14:06 Відповісти
Бред сивого папуаса.
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06.02.2021 14:10 Відповісти
"Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні" - Цензор.НЕТ 6380
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06.02.2021 14:12 Відповісти
Чахохбилию,походу,жаба давонула ? "Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні" - Цензор.НЕТ 2932
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06.02.2021 14:39 Відповісти
ну так сам дубинский приложил немало сил, чтобы рейтинг у его партии был 9%
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06.02.2021 14:33 Відповісти
Хе-хе! 73% 😂🤣😅 Іронія долі або з легким запаром, зебіли!
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06.02.2021 14:36 Відповісти
Зебели и дальше. Тебе видимо не выдали методичку, где прямо запретили зебелить? Электорат обижается и точно к Барыге не вернется, а уйдет к Тимошенко, как показали последние выборы. "Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні" - Цензор.НЕТ 1241
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06.02.2021 16:22 Відповісти
Ой дурень.
Дубинский, твой дом тУрма. Только неприкосновенность снимут. А это ***** будет, у зеленых сильно дупа горит. "Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні" - Цензор.НЕТ 2492
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06.02.2021 14:39 Відповісти
В одном из своих видосов, дубик обещал украинцам техосмотр, ***** с издевкой , вот и получает.
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06.02.2021 14:47 Відповісти
По перше це ніяка не партія ,а олігархічний проект ,ну а Дубіна це дно цього проекту.
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06.02.2021 14:50 Відповісти
партию)))) Сброд из недобитых рЫгов таких как разумков, хачей перебежчиков таких как- ара хам и я, дэбилов таких как коля котлета, малоПИД,,,росов их там 70%, и ставленников бени с ахметм кем и является небритая, румынская жопа бени дубинский!!!
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06.02.2021 15:26 Відповісти
«Хачей перебезчиков»? Ты россиянского «оппозиционера» Навального начитался что ли? К чему шовинизм?
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08.02.2021 08:36 Відповісти
Выражаясь понятным для дубины языком: люди поставили тебя бородатая ватная кончита на колени и вы#бали тебя в твой тупой собачий рот.
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06.02.2021 15:28 Відповісти
дивна парочка двох антигенів у СН - Лєрос та Дубінський. Цікаво поспостерігати , чи не здохнуть СН виробляючи проти них антитіла - судячи з виходу світло політичної сцени РАЗМУКОВА, ВІН ЩОСЬ ПЕРЕДБАЧУЄ...
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06.02.2021 16:31 Відповісти
І сумніваться нічого... Зроблять, як з Єльциним... Того підпоїли, і він, п"яненький, перед телекамерами журналісток за задниці мацав, і нашому придурку "коксу" нерозбавленого сипонуть і він почне "корки мочить" публічно... Створять уже офіційний імідж наркомана, приймуть на ВР рішення про відсторонення від виконання обов"язків, і Разумков, тимчасово, займе його місце. Паралельно почнеться передвиборна агітація...
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07.02.2021 09:54 Відповісти
Ждем опроса от Януковича. То же самое
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06.02.2021 16:52 Відповісти
ця НАВОЛОЧ вкотре публічно демонструє свою підлу природу...
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06.02.2021 16:55 Відповісти
Дуже підгадила зеленим Підласа. Її цинізм і звичка називати біле - чорним в ефірі робить цих "слуг" ізгоями.
Повне перезавантаження перевиборами.
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06.02.2021 17:05 Відповісти
Что там за Пидласа у них такая?
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06.02.2021 19:40 Відповісти
трохи шкода сашка, він зараз зайнявся звичною справою - мститься слігам народу та позорить їх. Однак, увага, змушений робити це безкоштовно. Раніше платили кешем, квартирами, автомобілями. Памятаєте, як він опублікував як чорний лицар розмову самокатчика з міністрами щодо розумових здібностей преза і вже ввечері разом із забужанським стукав у двері премуса-откривай подлий трус. І кабмін уволили. А тепер, проводить якісь опитування із заданим результатом. ******** світоча світової крадецької газової еліти свого однофамільця (по матері) жде шансу відновити своє лідерство в галузі чорного піару. Шкода. Однак будемо спостерігати, як сашко випутається.
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06.02.2021 18:27 Відповісти
трохи шкода сашка, він зараз зайнявся звичною справою - мститься слігам народу та позорить їх. Однак, увага, змушений робити це безкоштовно. Раніше платили кешем, квартирами, автомобілями. Памятаєте, як він опублікував як чорний лицар розмову самокатчика з міністрами щодо розумових здібностей преза і вже ввечері разом із забужанським стукав у двері премуса-откривай подлий трус. І кабмін уволили. А тепер, проводить якісь опитування із заданим результатом. ******** світоча світової крадецької газової еліти свого однофамільця (по матері) жде шансу відновити своє лідерство в галузі чорного піару. Шкода. Однак будемо спостерігати, як сашко випутається.
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06.02.2021 18:28 Відповісти
трохи шкода сашка, він зараз зайнявся звичною справою - мститься слігам народу та позорить їх. Однак, увага, змушений робити це безкоштовно. Раніше платили кешем, квартирами, автомобілями. Памятаєте, як він опублікував як чорний лицар розмову самокатчика з міністрами щодо розумових здібностей преза і вже ввечері разом із забужанським стукав у двері премуса-откривай подлий трус. І кабмін уволили. А тепер, проводить якісь опитування із заданим результатом. ******** світоча світової крадецької газової еліти свого однофамільця (по матері) жде шансу відновити своє лідерство в галузі чорного піару. Шкода. Однак будемо спостерігати, як сашко випутається.
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06.02.2021 18:30 Відповісти
этот цыган еще долго будет кидать дерьмом в зелю
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06.02.2021 20:16 Відповісти
Пусть кидает до полусмерти 😹 ! Трахала жаба гадюку!
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07.02.2021 00:03 Відповісти
Лузер року скрізь обісрався.
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07.02.2021 02:31 Відповісти
паломніца НА BMW

шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...

https://youtu.be/9IkKP039X60
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07.02.2021 02:43 Відповісти
Другими словами:"как вы оцениваете мою деятельность как депутата от сн?"
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07.02.2021 08:44 Відповісти
Проголосуем за снижение тарифного геноцида,за установление мира,за свободу слова,за прекращение разжигания национальной розни...
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07.02.2021 09:03 Відповісти
Все равно что делать опрос в приемной стоматолога: Болит ли у вас зуб?
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07.02.2021 12:52 Відповісти
выгнали дубинского, смысл теперь за них голосовать?. все логично, я считаю. к кому примкнет бездомный "собачий рот", те отныне и будут набирать 73%.
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07.02.2021 14:13 Відповісти
!
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07.02.2021 14:43 Відповісти
ТАК ЭТО ЕВРЕЙ ИЗ УКРАИНЫ !!! А ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ ЕВРЕЯ ХАСИДА ИЗ ИЗРАИЛЯ !!! НАСКОЛЬ ОНИ МСТИТЕЛЬНЫЕ И НЕРВНЫЕ !!! ГДЕ ТАМ ЖИЗНЬ ПО БИБЛИИ !?)
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07.02.2021 14:48 Відповісти
Об этом Дубинский написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"73%, кстати", - прокомментировал Дубинский результаты опроса. Источник: https://censor.net/ru/n3246395

"Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні" - Цензор.НЕТ 4564
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07.02.2021 17:49 Відповісти
Его читателей надо спрашивать «проголосовали бы вы снова за Путина?»
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08.02.2021 08:27 Відповісти
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