"Слуга народу" Дубінський провів опитування, чи проголосували б за його партію: 73% сказали "ні"
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Член партії "Слуга народу" Олександр Дубінський, якого днями виключили з фракції "СН" у Верховній Раді, провів опитування щодо підтримки його партії.
Про це Дубінський написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"73%, до речі", - прокоментував Дубінський результати опитування.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США
1 лютого його виключили з фракції.
Будь ласка, зачекайте...
опрос проводился среди олигофренов читающих дубинского.
Сказочный успех)
В 1991 році до влади пришли бувші комуністи з зеками і шматують Україну по сьогодняшній день.
Лапшу на Уши таким ЛОХАМ, как ТЫ он мастер вешать, а не с коррупцией бороться.
P.S. Друже ти в якій палаті? Мене вже зловили санітари і вкололи😆
На такой словесный понос никто не поведётся. Или научитесь писать более убедительно о том, какой славный президент наг зевова, или перестаньте заниматься тем, что у вас не получается.
А то прямо как зевова, взялись за то, в чем ничего не понимаете, да еще и считаете, что можете кого-то в чем-то убедить.А получается жалко и смешно.
"ДА" наверное сказали те, которым понравилось как он им ПИСЮ лизал.
Дубинский, твой дом тУрма. Только неприкосновенность снимут. А это ***** будет, у зеленых сильно дупа горит.
Повне перезавантаження перевиборами.
шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...
https://youtu.be/9IkKP039X60
"73%, кстати", - прокомментировал Дубинский результаты опроса. Источник: https://censor.net/ru/n3246395