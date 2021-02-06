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"Британський" штам коронавірусу може переважати в Європі: в Словаччині на нього припадає 71% нових випадків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Новий штам коронавірусу, вперше виявлений у Великій Британії, може переважати в Європі.

Про це повідомляє Центр новин ООН із посиланням на Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Зараз в Європі щосили циркулює новий штам коронавірусу - SARS-CoV-2, який спочатку було виявлено у Великій Британії. Про виявлення нового "британського" штаму повідомили вже 30 країн Європейського регіону ВООЗ.

"Багато з цих країн прогнозують, що цей штам може стати переважати в найближчі тижні і що на нього припадатиме найбільша частка випадків з COVID-19", - повідомляють в Європейському бюро ВООЗ. У регіоні вже зареєстровано понад 22 тисячі випадків зараження SARS-CoV-2.

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У ВООЗ вважають, що в зараз  нема жодних доказів того, що наявні вакцини будуть менш ефективно захищати від цього варіанту. При цьому вже є достовірні дані, що свідчать про те, що цей варіант вірусу поширюється швидше, ніж його попередники. Водночас діти не піддаються більшому ризику, ніж раніше.

Стурбованість у зв'язку з новим варіантом вірусу пов'язана здебільшого з тим, що його швидке поширення призведе до зараження більшої кількості людей і більшій кількості госпіталізацій.

"Якщо в результаті цього наші системи охорони здоров'я виявляться перевантаженими і не зможуть впоратися з напливом пацієнтів, то більше людей будуть схильні до небезпеки померти від цього захворювання, - заявила представниця ВООЗ Кетрін Смоллвуд. - Це той сценарій, якого ми намагаємося уникнути. Саме тому зараз більш ніж коли-небудь важливо уповільнити передачу інфекції...".

Зараз  у країнах, де циркулює новий варіант вірусу, проводяться додаткові епідеміологічні та вірусологічні дослідження.

У ВООЗ зазначають, що мутації вірусу не уникнути. На початку 2021 року збільшилась кількість повідомлень про виявлення нових варіантів COVID-19, що свідчить про нову тенденцію в розвитку нинішньої пандемії.

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"Поява нових варіантів - досить звичайне явище, і самі по собі вони не завжди становлять велику небезпеку. Однак вони можуть бути більш небезпечними, якщо вони впливають на поведінку вірусу. Отже, нам необхідно проводити ретельний моніторинг цих змін", - заявив представник ВООЗ Річард Пібоді.

У ВООЗ закликають всі країни збільшити масштаби секвенування ізолятів вірусу SARS-CoV-2 і ділитися даними про отримані результати. ВООЗ також настійно рекомендує і далі застосовувати всі базові заходи з охорони громадського здоров'я та обмеження соціальних контактів.

Зазначимо, що у Словаччині "британський" штам коронавірусу став основною причиною нових випадків COVID-19 у країні. За попередніми результатами, він виявлений в 71% випадків позитивних результатів тестів. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович. 

"На цей час з 1360 клінічних зразків, позитивно протестованих за допомогою ПЛР, 71% був діагностований як британський варіант SARS-CoV-2 B. 1.1.7", - заявив він.

За повідомленням інформаційного агентства TASR, ця частка була ще вищою серед пацієнтів з COVID в університетській лікарні Луї Пастера в місті Кошице на сході Словаччини, де тести показали, що 91% переносять "британський" штам вірусу.

За словами прем'єра, поширення "британського" штаму ускладнює ослаблення обмежувальних заходів.

"Така кількість випадків зараження "британським" штамом означає, що будь-яке послаблення без будь-яких адекватних захисних заходів призведе до збільшення кількості позитивних випадків і погіршення ситуації", - підсумував він.
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Топ коментарі
+1
Словакия - это испытательный полигон "нового мирового порядка".
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06.02.2021 13:27
+1
Суцільні страшилки.
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06.02.2021 13:32
+1
Сдается мне еще не все вложения вернули массоны.
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06.02.2021 14:38
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Словакия - это испытательный полигон "нового мирового порядка".
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06.02.2021 13:27 Відповісти
Причем, там уже проводили тотальное тестирование. А результат?
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06.02.2021 13:44 Відповісти
вот что странно Словакия страна не больших городов всего более менее с 5 городов включая столицу. Второй Кашице от Украина полтора-два на автомобиле не считая 3 часов на погран посту...и 4 часа на поезде...
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06.02.2021 15:11 Відповісти
А вирус что, тоже три часа торчит на таможенной проверке? "Британський" штам коронавірусу може переважати в Європі: в Словаччині на нього припадає 71% нових випадків - Цензор.НЕТ 9549 "Британський" штам коронавірусу може переважати в Європі: в Словаччині на нього припадає 71% нових випадків - Цензор.НЕТ 8538
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06.02.2021 16:12 Відповісти
увеличивает количество больных вирулентность заразность высокая вот в пробках скоплениях и весело туда сюда если не поймал в Словакии то поймаешь на выезде из нее или в самой Словакии по въезду.. или на пограничном контроле... выходило еще до карантина что поезд прямой Мукачево -Кошице ехал 4,5-5-5 часов..... а автобусом вроде как полтора два часа но в пункте пропуска надо было отстоять до 12 часов в очередях вот вам и типа быстро... поезд то едет а пограничники ведут досмотр ваш вещей и документов наши а потом словацкий или совместный патруль.. и выходит что поезд при всех долгих едет быстрее...
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06.02.2021 16:33 Відповісти
В словатских Татрах были замечены рептилоиды чипированые Биллом Гейтсом
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06.02.2021 14:02 Відповісти
Но не для нас, мы очень отстаем от них, переживать нечего.
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06.02.2021 13:30 Відповісти
фигня! у нас таможня его не пропустит))
степанов так и сказал - "никакого нового ковида у нас нет, а выздоравливает в три раза больше - чем заболевает.. уже ТРЕТИЙ месяц" "Британский" штамм коронавируса может стать преобладающим в Европе: в Словакии он уже составляет 71% новых случаев - Цензор.НЕТ 9039
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06.02.2021 13:31 Відповісти
Суцільні страшилки.
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06.02.2021 13:32 Відповісти
парашный штамм вируса парашного мира ещё более опасен. он убивает мышление ))
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06.02.2021 13:57 Відповісти
Про те, що в Україні його немає, ви виріте? "Британський" штам коронавірусу може переважати в Європі: в Словаччині на нього припадає 71% нових випадків - Цензор.НЕТ 7180
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06.02.2021 14:22 Відповісти
Сдается мне еще не все вложения вернули массоны.
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06.02.2021 14:38 Відповісти
Каждую неделю новые штаммы,кто их штампует в лабораториях разных стран? Прямо похожы на взрывы в центре Стамбула.50 взрывов,но ниодного террориста Эрдоган ЖИВЫМ не поймал почемуто ,хотя были и периметр и рамки миноискателей на митингах.
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06.02.2021 15:07 Відповісти
 
 