Перший етап реформування ЗСУ істотно наблизив їх до сумісності з НАТО, - міністр оборони Таран

Рік тому на виконання спільних Директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України було створено нові органи військового управління: Командування об’єднаних сил, Командування медичних сил, Командування сил підтримки, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки.

Ці заходи стали завершенням першого етапу реформування Збройних Сил України в рамках оборонної реформи та дали старт перетворенням відповідно до принципів і підходів НАТО. ПРо це заявив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Наразі триває процес правового врегулювання розмежування обов’язків між Міністерством та Генеральним штабом відповідно до типових демократичних принципів: Міністерство оборони України має формувати політику, тоді як Генеральний штаб відповідати за її реалізацію та звітувати Міністерству", — зазначив Андрій Таран.

За його словами, Міністерство оборони як локомотив оборонної реформи сьогодні трансформує бачення політичного керівництва держави у конкретні кроки, спрямовані на набуття максимальної взаємосумісності з НАТО.

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"Наші подальші плани будуватимуться, зокрема, з урахування результатів цьогорічного комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту. Крім того, необхідні висновки будуть зроблені і за результатами інспекційної перевірки стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин ЗСУ, що виконують завдання в Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, що розпочалась за дорученням Президента Володимира Зеленського 2 лютого", — заявив Андрій Таран.

Він ще раз наголосив, що євроатлантичний вибір України — найкращий спосіб реалізації наших національних інтересів та відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими державами світу, надає можливості безпекового та економічного розвитку, зміцнює позиції України у світовій системі міжнародних відносин.