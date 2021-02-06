Перший етап реформування ЗСУ істотно наблизив їх до сумісності з НАТО, - міністр оборони Таран
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Рік тому на виконання спільних Директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України було створено нові органи військового управління: Командування об’єднаних сил, Командування медичних сил, Командування сил підтримки, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки.
Ці заходи стали завершенням першого етапу реформування Збройних Сил України в рамках оборонної реформи та дали старт перетворенням відповідно до принципів і підходів НАТО. ПРо це заявив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Наразі триває процес правового врегулювання розмежування обов’язків між Міністерством та Генеральним штабом відповідно до типових демократичних принципів: Міністерство оборони України має формувати політику, тоді як Генеральний штаб відповідати за її реалізацію та звітувати Міністерству", — зазначив Андрій Таран.
За його словами, Міністерство оборони як локомотив оборонної реформи сьогодні трансформує бачення політичного керівництва держави у конкретні кроки, спрямовані на набуття максимальної взаємосумісності з НАТО.
"Наші подальші плани будуватимуться, зокрема, з урахування результатів цьогорічного комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту. Крім того, необхідні висновки будуть зроблені і за результатами інспекційної перевірки стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин ЗСУ, що виконують завдання в Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, що розпочалась за дорученням Президента Володимира Зеленського 2 лютого", — заявив Андрій Таран.
Він ще раз наголосив, що євроатлантичний вибір України — найкращий спосіб реалізації наших національних інтересів та відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими державами світу, надає можливості безпекового та економічного розвитку, зміцнює позиції України у світовій системі міжнародних відносин.
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Какой веры это наше чудо?
- Козёл. Вонючий воровитый козёл.
- А мне кажется, что это типа министр типа обороны ВСУ, а вы говорите козёл.
- А КАКАЯ РАЗНИЦА?
Читаєм оригінал: - Год назад во исполнение совместных директив.... Источник: https://censor.net/ru/n3246397
А ти, чучало брехливе, розпинаєшся про два роки...
А що ж зробили за рік? Виявляється: - были созданы новые органы военного управления: Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование войск связи и кибернетической безопасности. Источник: https://censor.net/ru/n3246397
Он як! Не нова техніка чи система підготовка, а нові морди в нових кабінетах!
В тебе ще язик не болить лизати зелені ануси?
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Первый шаг нужно сделать не в экипировке и оружии, а с того, что бы прекратить собирать стрелянные гильзы после стрельб и не сдавать их на склад. Даже на второй линии ООС собирают гильзы и через всю страну везут их в ППД, что бы сдать на склад части, а потом, когда этих гильз станет много, отвезти их в Киев и там сдать на ГЛАВНЫЙ склад.
Тараны ведут оборонный сектор Украины в НАТО? Да вы что?
Харе Рама Харе Рама,
Рама Рама Харе Харе,
Харе Кришна Харе Кришна,
Кришна Кришна Харе Харе.