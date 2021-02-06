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Перший етап реформування ЗСУ істотно наблизив їх до сумісності з НАТО, - міністр оборони Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перший етап реформування ЗСУ істотно наблизив їх до сумісності з НАТО, - міністр оборони Таран

Рік тому на виконання спільних Директив Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України було створено нові органи військового управління: Командування об’єднаних сил, Командування медичних сил, Командування сил підтримки, Командування військ зв’язку та кібернетичної безпеки.

Ці заходи стали завершенням першого етапу реформування Збройних Сил України в рамках оборонної реформи та дали старт перетворенням відповідно до принципів і підходів НАТО. ПРо це заявив міністр оборони України Андрій Таран, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Наразі триває процес правового врегулювання розмежування обов’язків між Міністерством та Генеральним штабом відповідно до типових демократичних принципів: Міністерство оборони України має формувати політику, тоді як Генеральний штаб відповідати за її реалізацію та звітувати Міністерству", — зазначив  Андрій Таран.

За його словами, Міністерство оборони як локомотив оборонної реформи сьогодні трансформує бачення політичного керівництва держави у конкретні кроки, спрямовані на набуття максимальної взаємосумісності з НАТО.

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"Наші подальші плани будуватимуться, зокрема, з урахування результатів цьогорічного комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту. Крім того, необхідні висновки будуть зроблені і за результатами інспекційної перевірки стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин ЗСУ, що виконують завдання в Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, що розпочалась за дорученням Президента Володимира Зеленського 2 лютого", — заявив Андрій Таран.

Він ще раз наголосив, що євроатлантичний вибір України — найкращий спосіб реалізації наших національних інтересів та відкриває нові перспективи співробітництва з розвинутими державами світу, надає можливості безпекового та економічного розвитку, зміцнює позиції України у світовій системі міжнародних відносин.
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Топ коментарі
+10
Совок ты, Таран. Законченный совок. Что ты можешь реформировать? Что бы ты не пытался сделать, у тебя получится Строевой устав от 31 октября 1975 года.
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06.02.2021 13:39
+8
ну и слава...Вишну ...Брахма ...Равана....Ганеша ...Индра ...Кубера ...Шива...Кришна (наконец))
Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 2888

...
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06.02.2021 13:47
+7
Первый ващето начался при Порошенко. Шота аполитично рассуждает таран. Ему вiслюк на пианине не сыграет теперь...
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06.02.2021 13:36
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Первый ващето начался при Порошенко. Шота аполитично рассуждает таран. Ему вiслюк на пианине не сыграет теперь...
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06.02.2021 13:36 Відповісти
Совок ты, Таран. Законченный совок. Что ты можешь реформировать? Что бы ты не пытался сделать, у тебя получится Строевой устав от 31 октября 1975 года.
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06.02.2021 13:39 Відповісти
Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 7668
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06.02.2021 13:41 Відповісти
"Сейчас идет процесс правового регулирования разграничения обязанностей между Министерством и Генеральным штабом в соответствии с типовыми демократическими принципами: Министерство обороны Украины должно формировать политику, тогда как Генеральный штаб отвечать за ее реализацию и отчитываться перед Министерством", - отметил Таран.- гешефт на военных ведомствах, единой задачей которх есть защита государства Украина-МО как и ГШ должны отчитыватся за каждую копейку перед народом Украины,посколько армия- на содержании этого народа,
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06.02.2021 13:43 Відповісти
ну и слава...Вишну ...Брахма ...Равана....Ганеша ...Индра ...Кубера ...Шива...Кришна (наконец))
Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 2888

...
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06.02.2021 13:47 Відповісти
Приміряє пірамідку з фольги
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06.02.2021 13:48 Відповісти
Это Таран???!!! Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 5923 Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 5923 Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 5923
Какой веры это наше чудо?
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06.02.2021 13:54 Відповісти
его бог Мамон)))
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06.02.2021 14:00 Відповісти
Це може бути постковідний синдром
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06.02.2021 13:55 Відповісти
Ну так пусть комиссуется нафиг из армии и пчел на даче разводит. А реформами пусть люди поумнее займуться.
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06.02.2021 14:06 Відповісти
- Это кто на фото в буддиском храме?
- Козёл. Вонючий воровитый козёл.
- А мне кажется, что это типа министр типа обороны ВСУ, а вы говорите козёл.
- А КАКАЯ РАЗНИЦА?
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06.02.2021 15:53 Відповісти
За два года и столько сделать. Учитесь Чижики у ОРЛА.
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06.02.2021 13:50 Відповісти
Ага. Прям вот записываем каждое его слово для истории. Чтобы не потрерялось не дай Бог...
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06.02.2021 13:55 Відповісти
Що москаль, видно зразу, цікаво, який має позивний.
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06.02.2021 15:20 Відповісти
Кривий, а ти не брехати можеш? Чи тобі зелена віра не дозволяє?
Читаєм оригінал: - Год назад во исполнение совместных директив.... Источник: https://censor.net/ru/n3246397
А ти, чучало брехливе, розпинаєшся про два роки...
А що ж зробили за рік? Виявляється: - были созданы новые органы военного управления: Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование войск связи и кибернетической безопасности. Источник: https://censor.net/ru/n3246397
Он як! Не нова техніка чи система підготовка, а нові морди в нових кабінетах!
В тебе ще язик не болить лизати зелені ануси?
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06.02.2021 17:32 Відповісти
Ну да. Недавно оно пело о том, что НАТО нам не нужно а тут...
==============
Первый шаг нужно сделать не в экипировке и оружии, а с того, что бы прекратить собирать стрелянные гильзы после стрельб и не сдавать их на склад. Даже на второй линии ООС собирают гильзы и через всю страну везут их в ППД, что бы сдать на склад части, а потом, когда этих гильз станет много, отвезти их в Киев и там сдать на ГЛАВНЫЙ склад.
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06.02.2021 13:55 Відповісти
а если не стрелять - гильзы собирать не надо...
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06.02.2021 16:49 Відповісти
єтим и занимались до 2014 года
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06.02.2021 18:57 Відповісти
Мы еще не такие богатые, что бы терять цветняк, мы его не изготовляем, а у партнеров покупаем, хоть на этом сэкономим.
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06.02.2021 14:00 Відповісти
Ты больше потеряешь на сборе, хранении и доставках. Это чисто совковая практика. Ни одна страна мира не собирает стреляные гильзы. Разве что снарядные.
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06.02.2021 14:08 Відповісти
Совковая практика, це коли вода шурує з крану, поки милиш руки, світло горить по всій квартирі, газ не економиться, багато речей викидається на сміття без утилізації. Такі речі на заході осуджуються. Бо люди там дбають про державу.
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06.02.2021 15:31 Відповісти
это для отчета
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06.02.2021 17:23 Відповісти
Сейчас такое время, что для отчета лучше скальпы сдавать. Иначе с нас снимут.
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06.02.2021 18:02 Відповісти
Какой цветняк? Кому сэкономим и на чём? Таранам? Вы понимаете, что сморозили?
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06.02.2021 14:09 Відповісти
Видно що сраколиз не служив в армії! Запамятай, дурню, гильзи армійських зразків роблять, в основному, з дешевого биметалу.
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06.02.2021 17:39 Відповісти
кто тебе сказал, что гильзі из цветмета? максимум они оиедненіе
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06.02.2021 18:59 Відповісти
Министерство обороны как локомотив оборонной реформы... Во главе с Тараном? ...трансформирует видение политического руководства государства в конкретные шаги, направленные на приобретение максимальной совместимости с НАТО...
Тараны ведут оборонный сектор Украины в НАТО? Да вы что?
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06.02.2021 14:07 Відповісти
Усьо! Тепер вже можна робити "пред*яву" Байдену чого ми не в НАТО.
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06.02.2021 14:15 Відповісти
Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран - Цензор.НЕТ 4975
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06.02.2021 14:16 Відповісти
Подсуетитесь, очень хочу в НАТО!
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06.02.2021 14:39 Відповісти
Гимн МОУ...
Харе Рама Харе Рама,
Рама Рама Харе Харе,
Харе Кришна Харе Кришна,
Кришна Кришна Харе Харе.
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06.02.2021 16:50 Відповісти
..... це якщо подивитись з Індії
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06.02.2021 17:21 Відповісти
 
 