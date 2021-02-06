Ткаченко анонсував створення в Україні Центру протидії дезінформації: "Боротися з ботами за допомогою ботів - малоперспективне заняття"
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Міністр культури України Олександр Ткаченко заявив про необхідність боротьби з дезінформацією. Для цього створять Центр протидії дезінформації.
Про це він заявив в інтерв'ю виданню Obozrevatel., передає Цензор.НЕТ.
За його словами, створення такого хабу дозволило би ефективно відпрацьовувати ті маніпуляції і фейки, які запускає країна-агресор.
"Якщо ж ми говоримо про протидію у вигляді публікацій, розсилки інформації - роботу у цьому напрямку ми розпочнемо зі створення Центру протидії дезінформації", - повідомив він.
Ткаченко вважає, що Україна не має стати віддзеркаленням Росії, вдаючись до тих методів, які застосовують вони.
"Боротися з ботами за допомогою ботів - малоперспективне заняття", - вважає він.
Також, за його словами, у березні презентують стратегію протидії дезінформації.
Будь ласка, зачекайте...
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Чтобы поддержать оккупацию Крыма авторитетными фамилиями, дети отца лжи используют имена даже покойников. В списке: «В поддержку позиции президента В. Путина по Украине и Крыму» под номером 469 внесена фамилия заслуженного художника России В.Е. Цигаля, который умер девять лет назад.
Для того, чтобы окончательно дискредитировать Гетьмана Украины, тролли Центра информационных технологий Генерального Штаба информационных войск РФ, расположенного в Питере, по адресу: улица Оптика 4, корп.3 выбирали нужную фотографию президента, ретушеры добавляли под его глазами мешки и фингалы (гематомы), вместо носа рисовали свиной пятачок, одевали его в эсэсовскую форму обергруппенфюрера и вешали под ней текстовую «лапшу». Далее группа «поваров Путина» с ботофермы Пригожина, обычно от тридцати до пятидесяти ботов начинают злословить жертву по сценарию методички присланной с Лубянки. Таким образом, они создают иллюзию «обсуждения» в этом «междусобойчике» и формируют нужное Кремлю общественное мнение: «ТОЛЬКОНЕПОРОШЕНКО». Все комментарии, авторы которых не согласны с фейком агентов Бортникова - немедленно удаляются. Расстрелянный оппозиционер князя Темнейшего Борис Немцов отметил, что большинство граждан РФ получают информацию по телевидению, которое полностью контролирует Владимир Путин. «Две трети граждан РФ получают информацию по телевидению, а телевидение работает как «дерьмомет». В головах людей возникла перевернутая картина мира: украинцы - фашисты, в Киеве бандиты, везде бандеровцы и жидобандеровцы, Россия борется с фашизмом. Эта ужасная картина, напоминающая зарисовку из сумасшедшего дома, это картина, которая парализовала мозг миллионам россиян», - сказал Немцов.
и 73%, как и их 87% мышебратьев - СОЖРАЛИ и попросили добавки...
Так почему в стране не делать так чтоб этим ,,ботам,,нечего было сказать а не создавать целую структуру из полмилионными зарплатами на каждого для борьбы из теми кто указывает на тех кто за ничто получает миллионы.
https://bykvu.com/ua/bukvy/opora-vyiavyla-merezhi-storinok-ta-botiv-iaki-prosuvaiut-konkretnykh-politykiv/
На Цензоре нет платных порохоботов. Все вроде идейные.
В общем, шмаркля решил ослабить своего конкурента за лохторат - медведчука/бойко.. и "закрыть" неудобные (именно ему, а не Украине!) каналы..
п.с. нормальные люди не станут смотреть 112 и прочий шлак.. А вот лохторат клоуна - смотрит и г+г и 112.. и начинает ненавидеть клоуна))
Представляешь, если бы году в 1943, во вполне демократичных США или Британии, в печатных киосках продавались бы Гебельсовские Völkischer Beobachter или Der Stürmer? Тоже не представляю.)) Может в Швеции и не в курсе конечно, но в Украине 7 лет идёт война.
А ще краще утворити своє міністерство правди , як свиночолий ,та й кума можна при ділі приткнути?
Вперед тхоренко , йозиф геббельс вже в могилі перевертається!
А зелёные собрались в марте презентовать стратегию борьбы с ней.
Бббббббугага)))
Мдя, у меня больше нет слов...
1.Осиновый кол в кацапсинову пасть
2.Куля промеж рог 5-й колонны !
На худой конец тюряга и конфискация !