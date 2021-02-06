ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Партія "Опозиційна платформа - За життя" висунула кандидатом на проміжних виборах у ВР у виборчому окрузі № 50 (Донецька область) Артема Марчевського. Він є генеральним продюсером телеканалу "112 Україна" - одного з трьох мовників, які потрапили під санкції Ради нацбезпеки і оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу. Рішення про висунення Марчевського опубліковано на сайті проросійської політсили.
У коментарі виданню Марчевський підтвердив, що як і раніше працює генпродюсером "112 Україна".
Крім того, Марчевський керує молодіжним крилом ОПЗЖ.
Він часто виступав в ефірах телеканалу "112 Україна", а також каналів NewsOne і ZIK, поки вони не були заблоковані. Всі три мовники належать народному депутату від ОПЗЖ Тарасу Козаку і тепер перебувають під санкціями.
Як правило, ці телеканали представляють Марчевського тільки як партійного функціонера ОПЗЖ.
Довибори до парламенту в окрузі № 50 відбудуться 28 березня 2021 року. Їх проводять, тому що Руслан Требушкін склав мандат після обрання мером Покровська. Після цього ЦВК призначила вибори нардепа в окрузі №50 на Донеччині.
Артем Марчевський уже балотувався від ОПЗЖ на парламентських виборах 2019 року в окрузі № 60 (центр у Волновасі) на Донеччині. Тоді перемогу здобув самовисуванець, нардеп Дмитро Лубинець.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
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Уголовник Рабинович плохого не посоветует.
Здорово повезло Рабиновичу, что в СССР его не расстреляли.
Второй раз так уже не повезет...
Но второй раз чтобы повезло - вероятность, мала слишком.
хотя, почему как, в борделе живет, харчуется и кино снимает
У нас в штате Виктория, Австралия есть одна такая политическая бл*дь, глава партии "разумного смысла" (Reason party) (в прошлом партии секс-услуг, Sex party), так вот она привычно продается любому, кто ей заплатит, очень выгодный политик, очень.
Я её люблю!