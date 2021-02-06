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вибори (6163) Опозиційна платформа - За життя (467) Требушкін (5)

ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу

Партія "Опозиційна платформа - За життя" висунула кандидатом на проміжних виборах у ВР у виборчому окрузі № 50 (Донецька область) Артема Марчевського. Він є генеральним продюсером телеканалу "112 Україна" - одного з трьох мовників, які потрапили під санкції Ради нацбезпеки і оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини Донбасу. Рішення про висунення Марчевського опубліковано на сайті проросійської політсили.

У коментарі виданню Марчевський підтвердив, що як і раніше працює генпродюсером "112 Україна".

Крім того, Марчевський керує молодіжним крилом ОПЗЖ.

Він часто виступав в ефірах телеканалу "112 Україна", а також каналів NewsOne і ZIK, поки вони не були заблоковані. Всі три мовники належать народному депутату від ОПЗЖ Тарасу Козаку і тепер перебувають під санкціями.

Як правило, ці телеканали представляють Марчевського тільки як партійного функціонера ОПЗЖ.

Довибори до парламенту в окрузі № 50 відбудуться 28 березня 2021 року. Їх проводять, тому що Руслан Требушкін склав мандат після обрання мером Покровська. Після цього ЦВК призначила вибори нардепа в окрузі №50 на Донеччині.

Артем Марчевський уже балотувався від ОПЗЖ на парламентських виборах 2019 року в окрузі № 60 (центр у Волновасі) на Донеччині. Тоді перемогу здобув самовисуванець, нардеп Дмитро Лубинець.

Також читайте: Данілов про вплив США на рішення щодо санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK: "Це зовсім не відповідає дійсності"

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про ZIK: Вони цілу годину брехали, щоб зробити один висновок. Жодної інформації, тільки жахлива пропаганда проти України
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Топ коментарі
+19
Голосуйте, ЗЕбобики, хороший выбор.
Уголовник Рабинович плохого не посоветует.

Здорово повезло Рабиновичу, что в СССР его не расстреляли.
Второй раз так уже не повезет...
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06.02.2021 14:00
+10
ну...прям не тонет...
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06.02.2021 14:05
+9
ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 585
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06.02.2021 14:07
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Голосуйте, ЗЕбобики, хороший выбор.
Уголовник Рабинович плохого не посоветует.

Здорово повезло Рабиновичу, что в СССР его не расстреляли.
Второй раз так уже не повезет...
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06.02.2021 14:00 Відповісти
его статья с кражей казенного линолеума, выделенного поза квотой госснаба с помощью дурного космонавта тянула на особо очень крупные размеры кражи, за котроые полагался расстрел... выкрутился сволочь тогда, сейчас выкрутится???
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06.02.2021 14:36 Відповісти
Спасла рабиновича,как это ни анекдотически звучит,фамилия.Как позже стало известно,советские партчиновники не захотели поднимать волну протестов мировой общественности из-за расстрела еврея с характерной фамилией.
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06.02.2021 15:19 Відповісти
Крыша тогда была хорошая, крепкая, повезло.
Но второй раз чтобы повезло - вероятность, мала слишком.
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07.02.2021 06:47 Відповісти
крыша - подставил космонавта, раскрутить космонавта, означало сесть в лужу с говном всей совдепии.
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07.02.2021 12:33 Відповісти
потолок у чувака совсем пошлый - с неоновой подсветкой, как в борделе.... ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 6386
хотя, почему как, в борделе живет, харчуется и кино снимает ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 6386
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06.02.2021 15:46 Відповісти
Пришла к выводу, что проституцией ныне занимаются сугубо по прiзванию, а не из-за нужды, и что если один раз проститутка - то уже навсегда.
У нас в штате Виктория, Австралия есть одна такая политическая бл*дь, глава партии "разумного смысла" (Reason party) (в прошлом партии секс-услуг, Sex party), так вот она привычно продается любому, кто ей заплатит, очень выгодный политик, очень.
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07.02.2021 06:46 Відповісти
ну...прям не тонет...
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06.02.2021 14:05 Відповісти
ну, шо ж, там тільки рижа мразь може скласти конкуренцію зажопам (і навіть перемогти)... Як то кажуть: різниця тільки в сортах цього гівна
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06.02.2021 14:05 Відповісти
ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 585
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06.02.2021 14:07 Відповісти
А чому націонал-патріотичні спільноти поділені на три? Мають протиріччя?
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06.02.2021 14:13 Відповісти
Як і демократичні партії, ніяк не об*єднаються. Отак і будуть "п*ятірнею" тикати замість вдарити кулаком.
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06.02.2021 16:23 Відповісти
провокатор?
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06.02.2021 14:18 Відповісти
200 в час? Я согласен! Выезжаю!
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06.02.2021 16:13 Відповісти
Трудоустраиваются бидоси? ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7955 ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7955 ОПЗЖ выдвинула кандидатом на довыборы в Раду по округу №50 на Донетчине генпродюсера попавшего под санкции телеканала "112 Украина" - Цензор.НЕТ 7955
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06.02.2021 14:12 Відповісти
Как-то даже не удивительно, чего хорошего ждать от этих пережитков.
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06.02.2021 14:20 Відповісти
А які взагалі можуть бути вибори у мавп"ятнику який звав в Україну *****?
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06.02.2021 14:21 Відповісти
Блок ЗАЖОПу заборонити як провокатора, організація яка сприяє тероризму, шпигунів ерефяї, ворогів України, зрадників.
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06.02.2021 14:25 Відповісти
Почему в тексте, слово "партия", без ковычек?
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06.02.2021 14:37 Відповісти
ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 1055
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06.02.2021 14:38 Відповісти
За майбах з рогами. Фотографу респект. ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 3257
ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 5497
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06.02.2021 14:41 Відповісти
Это у него зарплата 6 тысяч гривен была?
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06.02.2021 15:02 Відповісти
вчера у Савки девка с дутыми губами с кАналов медведчуковских все мялась-стеснялась сказать что у нее 5 тыс. зарплата ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 4456
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06.02.2021 15:49 Відповісти
Осталось найти и посадить того инспектора гоструда,который крышевал за взятки эту медчуковскую конторку.
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06.02.2021 16:10 Відповісти
Не наговаривай на Диану, раз не понимаешь!
Я её люблю!
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06.02.2021 16:23 Відповісти
Не забывайте!!!Там и ШТЕПА может балотироваться в депутаты!!!.
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06.02.2021 17:08 Відповісти
"артем марчевский"-еще одна рожа,подозрительно похожая на всяких дубинских,бужанских,пальчевских. И погоняла себе созвучные выбирают. И за это тело ещё и проголосуют. Донецкая область-зона сумерек.
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06.02.2021 17:11 Відповісти
ну и рожа... сразу видно очень на честный чИлавек...

ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 5114

ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна" - Цензор.НЕТ 1954
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07.02.2021 12:32 Відповісти
 
 