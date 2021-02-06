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За добу від COVID-19 у Києві померли 12 осіб, видужали 1 328 пацієнтів, виявили 212 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

За добу від COVID-19 у Києві померли 12 осіб, видужали 1 328 пацієнтів, виявили 212 нових випадків, - Кличко. КАРТА

У столиці виявили за минулу добу 212 хворих COVID-19, померли 12 осіб, видужали - 1328.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

+212 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 130 039);
124 жінки, віком від 19 до 92 років;
81 чоловік, віком від 19 до 85 рокiв;
2 дівчини по 17 років та 5 хлопчиків від 7 до 14 роківє

+12 летальних випадків від вірусу (загалом 2426);

+27 госпіталізованих пацієнтів;

+1328 подолали коронавірус (загалом 79 141).

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (54), Дарницькому (48) та в Деснянському (40) районах", - розповів Кличко.

Також читайте: За добу від COVID-19 у Києві померли 10 осіб, видужали 1841 пацієнт, виявили 321 новий випадок, - Кличко

За добу від COVID-19 у Києві померли 12 осіб, видужали 1 328 пацієнтів, виявили 212 нових випадків, - Кличко 01
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Майстри спорту боротьби з ковідом перемагають?
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06.02.2021 14:21 Відповісти
а сколько тестов провели? 212 ? или были отрицательные...8 шт (для круглого числа)
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06.02.2021 14:31 Відповісти
где статистика смертности по возрастным категориям?
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06.02.2021 14:42 Відповісти
 
 