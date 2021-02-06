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Китайський регулятор схвалив для широкого застосування вакцину проти коронавірусу компанії Sinovac, яку планує закуповувати Україна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Китайський регулятор схвалив для широкого застосування вакцину проти коронавірусу компанії Sinovac, яку планує закуповувати Україна

У Китаї регулятори схвалили до застосування серед всіх груп населення вакцину проти коронавірусу COVID-19 компанії Sinovac.

Відповідну заяву компанії сьогодні опублікували місцеві і західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вакцину CoronaVac схвалили на підставі результатів останніх клінічних випробувань за кордоном, попри те, що остаточні дані за підсумками аналізу випробувань ще не отримані.

Вакцина раніше в Китаї застосовувалася в програмі вакцинації для тих категорій населення, які перебували в групі високого ризику зараження Covid-19. Крім того, в Китаї вже застосовують вакцину Державної компанії Sinopharm, її схвалили в грудні минулого року. Таким чином вакцина проти коронавірусу Covid-19 компанії Sinovac стала другим препаратом, виробленим у Китаї, що отримав схвалення регулятора до застосування.

Також застосування цієї вакцини в екстрених випадках вже схвалили Індонезія, Туреччина, Бразилія, Чилі, Колумбія, Уругвай і Лаос.

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Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна не буде закуповувати вакцину Sinovac, якщо її ефективність буде менше 70%.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна,  - 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.
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Топ коментарі
+8
Регуляторы коммунистического Китая еще независимеее, чем регуляторы Роиси.
Эти врать и подтасовывать не станут. Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина - Цензор.НЕТ 8447
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06.02.2021 14:29
+7
От нехай цей КИТАЙСЬКИЙ регулятор і "ширяється" цією КИТАЙСЬКОЮ отрутою!!!
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06.02.2021 14:27
+7
китайский регулятор одобрил китайскую вакцину... ну как бы.. ничего удивительного...
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06.02.2021 14:29
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От нехай цей КИТАЙСЬКИЙ регулятор і "ширяється" цією КИТАЙСЬКОЮ отрутою!!!
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06.02.2021 14:27 Відповісти
Вакцина Синовак это традиционная белковая вакцина.
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06.02.2021 14:45 Відповісти
Переведите кто умеет
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06.02.2021 15:47 Відповісти
Китайський регулятор схвалив для широкого застосування вакцину проти коронавірусу компанії Sinovac, яку планує закуповувати Україна - Цензор.НЕТ 3137
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06.02.2021 15:55 Відповісти
Китай может себе позволить - "бабы новых нарожают"...
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06.02.2021 14:27 Відповісти
Регуляторы коммунистического Китая еще независимеее, чем регуляторы Роиси.
Эти врать и подтасовывать не станут. Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина - Цензор.НЕТ 8447
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06.02.2021 14:29 Відповісти
китайский регулятор одобрил китайскую вакцину... ну как бы.. ничего удивительного...
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06.02.2021 14:29 Відповісти
Китайцям добре, хоч проблему зайвого населення знімуть.
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06.02.2021 14:31 Відповісти
Они её снимают, переселяя в Сибирь и на Дальний Восток.
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06.02.2021 14:33 Відповісти
Да, є таке, китайці не ******* північ, в сибір хіба що конрактники народної армії поїдуть.
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06.02.2021 14:38 Відповісти
Є, так званий ханьский, діалекти є різні.
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06.02.2021 14:47 Відповісти
Вообще-то они не заселены по другой причине. А по поводу Сибири и Дальнего Востока - будешь отрицать, кацапчик, что вас оттуда тихой сапой китайцы вытесняют?
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06.02.2021 14:38 Відповісти
Шо ж ты запетлял, кацапчик, заторопился стрелки переводить. Ты на вопрос ответь Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина - Цензор.НЕТ 8924
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06.02.2021 14:45 Відповісти
Вот именно - к вам на ********* они едут не просто на постоянное место жительства, а вытесняют понаехавших туда после аннексии кацапов, а кто остался, эксплуатируют за миску супа Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина - Цензор.НЕТ 5061
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06.02.2021 14:57 Відповісти
Где ж нам взять ваших газет Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина - Цензор.НЕТ 1187
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06.02.2021 15:20 Відповісти
то было раньше - сегодня по модерновому, каждому по летучей мыши в пасть и тех и других меньше...
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06.02.2021 14:37 Відповісти
Те "летучие мыши" родом из Новосибирска оказались.
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06.02.2021 14:39 Відповісти
а от тут слова наивеличайшего как раз кстати - а какая разница?
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06.02.2021 14:41 Відповісти
а лиссабонский боррель, одобрил китайского регулятора?
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06.02.2021 14:34 Відповісти
Эти продукты помогут с утра зарядиться жизненной энергией
Если вы тоже решили сократить потребление кофе, но не знаете, откуда еще черпать бодрость с утра, обратите внимание на эти продукты.
Источник: украинская социальная сеть Druzer
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06.02.2021 14:35 Відповісти
Китайский регулятор одобрил для широкого применения вакцину от коронавируса компании Sinovac, которую планирует закупать Украина - Цензор.НЕТ 8003
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06.02.2021 14:38 Відповісти
Українська мережа мордовською мовою?
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06.02.2021 14:38 Відповісти
Якщо українська мова для вас мордовська то прапор вам до рук і барабан на шию.
https://www.druzer.com/?lang=ukrainian
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08.02.2021 13:55 Відповісти
Синовак - это традиционная белковая вакцина. Все остальные вакцины .те что на слуху
инновационные - РНК и ДНК.
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06.02.2021 14:43 Відповісти
этот "китайский регулятор" одобрил китайскую машину которую купила подруга и постоянно её ремонтирует...
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06.02.2021 14:46 Відповісти
Пользуются всем китайским, а вакцину игнорируют. Время покажет.
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06.02.2021 14:47 Відповісти
Эта вакцина от регулятора из Китая может влиять на регуляцию населения
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06.02.2021 14:49 Відповісти
Китаезам похер их там почти 2 млрд. и сотню миллионов потери они вообще не заметят
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06.02.2021 14:55 Відповісти
Нифига себе математик! Наверное выше единицы в школе не получал...
Я так понимаю в Украине миллионов 100 населения ?
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17.02.2021 10:09 Відповісти
Китайский регулятор,донецкие аферисты-спекулянты,информация от путинского интерфакса - какая то слишком ядовитая смесь эта китайскиа вакцина.
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06.02.2021 15:01 Відповісти
Китайскую вакцину можно колоть только зебобикам.
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06.02.2021 15:26 Відповісти
Было бы странно, если бы страна-производитель не одобрила свой продукт. Ну так и на россии одобрили бодягу Спутник -V
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06.02.2021 15:52 Відповісти
Китайський регулятор схвалив для широкого застосування вакцину проти коронавірусу компанії Sinovac, яку планує закуповувати Україна - Цензор.НЕТ 7250
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06.02.2021 15:58 Відповісти
это твит с блумберга если что
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06.02.2021 15:59 Відповісти
та да, для неудачников из рф вакцина очень большое достижение со времен ссср, для остальных компаний, занимающихся разработкой вакцин, это обыденность
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06.02.2021 18:14 Відповісти
Такої тупої реклами давно не було.
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06.02.2021 20:40 Відповісти
 
 