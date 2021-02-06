Китайський регулятор схвалив для широкого застосування вакцину проти коронавірусу компанії Sinovac, яку планує закуповувати Україна
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Китаї регулятори схвалили до застосування серед всіх груп населення вакцину проти коронавірусу COVID-19 компанії Sinovac.
Відповідну заяву компанії сьогодні опублікували місцеві і західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вакцину CoronaVac схвалили на підставі результатів останніх клінічних випробувань за кордоном, попри те, що остаточні дані за підсумками аналізу випробувань ще не отримані.
Вакцина раніше в Китаї застосовувалася в програмі вакцинації для тих категорій населення, які перебували в групі високого ризику зараження Covid-19. Крім того, в Китаї вже застосовують вакцину Державної компанії Sinopharm, її схвалили в грудні минулого року. Таким чином вакцина проти коронавірусу Covid-19 компанії Sinovac стала другим препаратом, виробленим у Китаї, що отримав схвалення регулятора до застосування.
Також застосування цієї вакцини в екстрених випадках вже схвалили Індонезія, Туреччина, Бразилія, Чилі, Колумбія, Уругвай і Лаос.
Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна не буде закуповувати вакцину Sinovac, якщо її ефективність буде менше 70%.
Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що ефективність вакцини китайської компанії Sinovac, 5 млн доз якої планує закупити Україна, - 78%. Пізніше бразильські вчені підрахували, що вона не перевищує 50,38%.
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Источник: украинская социальная сеть Druzer
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инновационные - РНК и ДНК.
Я так понимаю в Украине миллионов 100 населения ?