Двох воїнів ЗСУ поранено через обстріл терористами районів Торецька та Севєродонецька, - українська делегація у ТКГ
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Сьогодні, 6 лютого близько 13.00 в результаті обстрілу противником в районі Торецька і Севєродонецька зазнали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію в Тристоронній контактній групі.
"Їм надано медичну допомогу, стан стабільний", - зазначається в повідомленні.
Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ.
Топ коментарі
+17 Van-Basten Van-Basten
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+12 Русский Алкаш
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+10 oleg1966
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Горіть у пеклі russische schweine!
зеленский! не забудь дать "добро" нашим парням валить наваросав! И тарану своему скажи, бо то тот еще миротворец, млять...
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Это бизнес-партнеры 95 квартала обстреливают военнослужащих ВСУ
а все потому что нет механизма наказания за сорванное перемирие..
а не наказанное зло борзеет!!!
вот бы под присмотром ОБСЕ и всяких там СЦКК в***ть в тот квадрат (из разрешенного естественно оружия до 120 мм...) и так минут 60 "неприцельно-хаотично-******************)