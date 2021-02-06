Двох воїнів ЗСУ поранено через обстріл терористами районів Торецька та Севєродонецька, - українська делегація у ТКГ

Сьогодні, 6 лютого близько 13.00 в результаті обстрілу противником в районі Торецька і Севєродонецька зазнали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

"Їм надано медичну допомогу, стан стабільний", - зазначається в повідомленні.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ.

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