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Двох воїнів ЗСУ поранено через обстріл терористами районів Торецька та Севєродонецька, - українська делегація у ТКГ

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Двох воїнів ЗСУ поранено через обстріл терористами районів Торецька та Севєродонецька, - українська делегація у ТКГ

Сьогодні, 6 лютого близько 13.00 в результаті обстрілу противником в районі Торецька і Севєродонецька зазнали поранення двоє військовослужбовців Збройних Сил України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

"Їм надано медичну допомогу, стан стабільний",  - зазначається в повідомленні. 

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші" на обох ділянках фронту та направлені відповідні ноти до СММ ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС
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Топ коментарі
+17
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Дякуємо Вам за вашу боротьбу з ворогом України, та бережи Вас Боже!

Горіть у пеклі russische schweine!

Двое воинов ВСУ ранены в результате обстрела террористами в районе Торецка и Северодонецка, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 8021
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06.02.2021 15:04
+12
Охренеть. Торецьк и Северодонецк уже на передовой? От первого 16 км до передовой, от второго 21 км. Что за приколы?
=================
Это бизнес-партнеры 95 квартала обстреливают военнослужащих ВСУ
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06.02.2021 15:24
+10
У нас тишина на фронте. Так нас уверяет Шмаркля
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06.02.2021 15:04
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Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Дякуємо Вам за вашу боротьбу з ворогом України, та бережи Вас Боже!

Горіть у пеклі russische schweine!

Двое воинов ВСУ ранены в результате обстрела террористами в районе Торецка и Северодонецка, - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 8021
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06.02.2021 15:04 Відповісти
У нас тишина на фронте. Так нас уверяет Шмаркля
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06.02.2021 15:04 Відповісти
Бубочка, заткнув фонтан мертвечуку, перевел войну из информационной плоскости снова в стрельбу без правил.
зеленский! не забудь дать "добро" нашим парням валить наваросав! И тарану своему скажи, бо то тот еще миротворец, млять...
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06.02.2021 15:04 Відповісти
война, есть война.... мне интересно, наши воины смотрят безропотно или дают ответно по зубам колорадам???
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06.02.2021 15:07 Відповісти
Безропотно, они, как мишени в тире. И да, есть приказ "не отвечать на провокации".
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06.02.2021 16:30 Відповісти
ви б ще в лігу сексуальних меншин ноту послали..шо та лига ша обсе то одне і те саме...борель з путіним в засос обнімаються...европа наскрізь гнила і вся на содержаніі путіна..тільки отпор і то такий щоб з піврокуу на задницу не могли сісти на них діе...а по головці гладити як робить зеленський то просто гробити там наших хлопців..
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06.02.2021 15:09 Відповісти
Охренеть. Торецьк и Северодонецк уже на передовой? От первого 16 км до передовой, от второго 21 км. Что за приколы?
=================
Это бизнес-партнеры 95 квартала обстреливают военнослужащих ВСУ
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06.02.2021 15:24 Відповісти
Просто ми себе погано ведемо. Потрібно не лише припинити стріляти а й здати всю зброю в ОРДЛО. Їм тоді стане соромно і вони теж перестануть стріляти. Це ж наші люди а росіяни взагалі наші братішки.
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06.02.2021 15:42 Відповісти
теперь нотами (или по нотам) ответку даем...
а все потому что нет механизма наказания за сорванное перемирие..
а не наказанное зло борзеет!!!
вот бы под присмотром ОБСЕ и всяких там СЦКК в***ть в тот квадрат (из разрешенного естественно оружия до 120 мм...) и так минут 60 "неприцельно-хаотично-******************)
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06.02.2021 15:43 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам. А влада ноти шле.А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента
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06.02.2021 16:01 Відповісти
Путя мстит за кума
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06.02.2021 17:06 Відповісти
В смысле? От Северодонецка до линии фронта пол-сотни километров...
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06.02.2021 18:36 Відповісти
По прежнему - нотами отстреливаются?
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06.02.2021 18:41 Відповісти
 
 