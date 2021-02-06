Вакцинація проти COVID-19 стартувала у 73 країнах: уже зробили понад 124 млн щеплень
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Вакцинація проти COVID-19 стартувала в 73 країнах світу, повідомило агентство Bloomberg.
Станом на ранок 6 лютого в світі зробили понад 124 млн щеплень проти коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Вакцинація стартувала у 73 країнах світу.
Лідерами за кількістю введених доз є:
США – 38,46 млн доз;
Китай – 31,2 млн доз;
Країни ЄС – 15,9 млн доз;
Велика Британія – 11,48 млн доз;
Ізраїль – 5,4 млн доз.
Топ коментарі
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Профессор Миноо Мохраз, которая считается одним из ведущих инфекционистов Ирана и принимает активное участие в разработке иранской вакцины против коронавирусной инфекции, высказалась против использования российского препарата "Спутник V".
"Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейский регулятор эту вакцину еще не одобрили. Так что я ее колоть не буду. Иран импортирует ее из-за тяжелой ситуации, в которой мы оказались", - цитирует ее телеканал "Аль-Джазира".
Против Мохраз выступил пресс-секретарь иранской комиссии по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами Киянуш Джаханпур. По его словам, у профессора нет никаких полномочий и ответственности в том, что касается иностранных вакцин против коронавируса.
Министр здравоохранения Саид Намаки заявил, что заявления об опасности российской вакцины граничат с государственной изменой. "Мы прививаем и собственные семьи", - отметил он. Представители властей подчеркивают: если бы не стремление убедиться, что вакцина безопасна, поставки были бы начаты гораздо раньше.
Однако почти 100 членов медицинского совета Ирана направили президенту Хасану Роухани открытое письмо, в котором сообщили, что также считают опасным использование вакцины, не получившей международного одобрения. В нем отмечается, что у соглашения о поставках политические цели: укрепление отношений с Россией.
Напомним, что верховный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи запретил закупать вакцины, разработанные в США и Великобритании.
Вот.
А в других странах такого видосика не будет.
Общегерманскую вакцинацию распределили по кварталам, в зависимости от возраста.
Теперь бабушек и дедушек почти не встретишь, даже в магазине -- они там променады устраивали с 11 до 14 часов. Расфуфыренные все такие -- красавчики...
Щас по по хатам сидят -- иммунитет нарабатывают...*)