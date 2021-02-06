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Вакцинація проти COVID-19 стартувала у 73 країнах: уже зробили понад 124 млн щеплень

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Вакцинація проти COVID-19 стартувала у 73 країнах: уже зробили понад 124 млн щеплень

Вакцинація проти COVID-19 стартувала в 73 країнах світу, повідомило агентство Bloomberg.

Станом на ранок 6 лютого в світі зробили понад 124 млн щеплень проти коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.


Вакцинація стартувала у 73 країнах світу.

Лідерами за кількістю введених доз є:

США – 38,46 млн доз;
Китай – 31,2 млн доз;
Країни ЄС – 15,9 млн доз;
Велика Британія – 11,48 млн доз;
Ізраїль – 5,4 млн доз.

Також читайте: Китайський регулятор схвалив для широкого застосування вакцину проти коронавірусу компанії Sinovac, яку планує закуповувати Україна
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Топ коментарі
+2
Причем ,очень.Хочу ,хочу жить в цивилизованном мире ,а не с дикарями.
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06.02.2021 15:43
+2
Какое отношение имеет вакцинация к цивилизованности мне непонятно. Какой-то сюр. Ну хотите пихать в себя непонятно что - Ваше право. Что я еще могу сказать в данном контексте...
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06.02.2021 20:00
+1
А я не хочу быть подопытным хомячком. Я свободный человек в свободной стране. Как Вам такое? Я лично сам выбираю вакцинироваться мне или нет. Доверяю я вакцине или нет. Я ЧЕЛОВЕК. Это мое право. Убедите меня в безопасности вакцины и ее действенности.
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06.02.2021 23:55
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Ведущий инфекционист Ирана выступила против российской вакцины, ее обвинили в измене



Вакцинация от COVID-19 проводится в 73 странах: уже сделали более 124 млн прививок - Цензор.НЕТ 2028

Профессор Миноо Мохраз, которая считается одним из ведущих инфекционистов Ирана и принимает активное участие в разработке иранской вакцины против коронавирусной инфекции, высказалась против использования российского препарата "Спутник V".
"Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейский регулятор эту вакцину еще не одобрили. Так что я ее колоть не буду. Иран импортирует ее из-за тяжелой ситуации, в которой мы оказались", - цитирует ее телеканал "Аль-Джазира".
Против Мохраз выступил пресс-секретарь иранской комиссии по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами Киянуш Джаханпур. По его словам, у профессора нет никаких полномочий и ответственности в том, что касается иностранных вакцин против коронавируса.

Министр здравоохранения Саид Намаки заявил, что заявления об опасности российской вакцины граничат с государственной изменой. "Мы прививаем и собственные семьи", - отметил он. Представители властей подчеркивают: если бы не стремление убедиться, что вакцина безопасна, поставки были бы начаты гораздо раньше.
Однако почти 100 членов медицинского совета Ирана направили президенту Хасану Роухани открытое письмо, в котором сообщили, что также считают опасным использование вакцины, не получившей международного одобрения. В нем отмечается, что у соглашения о поставках политические цели: укрепление отношений с Россией.
Напомним, что верховный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи запретил закупать вакцины, разработанные в США и Великобритании.
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06.02.2021 15:16 Відповісти
А у нас зато бубася новый видосик запишет.
Вот.

А в других странах такого видосика не будет.
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06.02.2021 15:19 Відповісти
124 млн. за місяць - це НІЩО! Через 5-6 місяців в любому випадку потрібно буде проводити повторну вакцинацію, так як термін дії прививки (по оцінкам) десь біля півроку. Канада закупила, здається, по 4 дози на своїх жителів (на 2 роки). Що дадуть такі темпи вакцинації - незрозуміло. Особливо, якщо врахувати, що самий раз пора нову вакцину розробляти, так як нинішні вакцини проти нових штамів ефективні аж на 10%.
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06.02.2021 15:24 Відповісти
Даже согласно липовой украинской статистике пик сезонных вирусных заболеваний уже пройден. Вопрос: Почему ЗЕбилы не оставляют намерений обдолбать украинское население?
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06.02.2021 15:36 Відповісти
Тебе делать бессмысленно! Вакцинируют людей.
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06.02.2021 15:42 Відповісти
Ответ прост - БАБЛО.
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06.02.2021 15:42 Відповісти
Где наша вакцина,зедебилы?
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06.02.2021 15:41 Відповісти
Вам не терпится вакцинироваться? Вакцинация от COVID-19 проводится в 73 странах: уже сделали более 124 млн прививок - Цензор.НЕТ 9199
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06.02.2021 15:42 Відповісти
Причем ,очень.Хочу ,хочу жить в цивилизованном мире ,а не с дикарями.
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06.02.2021 15:43 Відповісти
Какое отношение имеет вакцинация к цивилизованности мне непонятно. Какой-то сюр. Ну хотите пихать в себя непонятно что - Ваше право. Что я еще могу сказать в данном контексте...
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06.02.2021 20:00 Відповісти
Самое прямое.В Европе и США никому да же в голову не придет ,сомневаться в необходимости вакцинации.А тех кто не хочет ,там лечат ,в основном долларом и евро.
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06.02.2021 20:40 Відповісти
А я не хочу быть подопытным хомячком. Я свободный человек в свободной стране. Как Вам такое? Я лично сам выбираю вакцинироваться мне или нет. Доверяю я вакцине или нет. Я ЧЕЛОВЕК. Это мое право. Убедите меня в безопасности вакцины и ее действенности.
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06.02.2021 23:55 Відповісти
И я вот сомневаюсь. Если европейский или американский хомячек не сомневается и не задумывается над этим - его право. Может их правительство не ная... на каждом шагу как наше. Может они своему правительству доверяют. Я своему, извините, нет.
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07.02.2021 05:22 Відповісти
Бавария в этом месяце провакцинирует 1000000 чел.
Общегерманскую вакцинацию распределили по кварталам, в зависимости от возраста.
Теперь бабушек и дедушек почти не встретишь, даже в магазине -- они там променады устраивали с 11 до 14 часов. Расфуфыренные все такие -- красавчики...
Щас по по хатам сидят -- иммунитет нарабатывают...*)
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06.02.2021 19:38 Відповісти
Интересно почему эта? Вакцинируются наверное?
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07.02.2021 03:58 Відповісти
 
 