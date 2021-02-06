УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13488 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
2 608 18
Німеччина (4542) нон грата (134) Росія (47279) дипломати (530) Вебер (11)

Необхідно задіяти санкції проти РФ і перекрити грошові потоки прихильників владних структур Кремля, - глава християнських демократів у Європарламенті Вебер

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Необхідно задіяти санкції проти РФ і перекрити грошові потоки прихильників владних структур Кремля, - глава християнських демократів у Європарламенті Вебер

Глава фракції християнських демократів у Європейському парламенті Манфред Вебер закликає посилити санкції проти Росії. Це пов'язано з висилкою трьох європейських дипломатів із РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Необхідно задіяти санкції проти Росії, які зараз розглядаються. Грошові потоки російських прихильників владних структур Кремля в Євросоюзі повинні бути перекриті, а їхні рахунки заморожені", - зазначив парламентарій.

Як повідомлялося, Росія висилає з країни трьох дипломатів зі Швеції, Польщі та ФРН за участь в акціях протесту 23 січня в РФ. В ЄС закликали РФ переглянути це  рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США засудили висилку європейських дипломатів із Росії
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
все разговоры о санкциях в отношении отдельных лиц-полный бред.на колени нужно ставить ВСЮ русню,как в былые времена,чтов не было что жрать,чтоб очереди в 2 км,чтоб был качественный цугундер-тогда будет толк
показати весь коментар
06.02.2021 15:36
+8
Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер - Цензор.НЕТ 7704
показати весь коментар
06.02.2021 15:33
+5
_Возобладает голос подлецов и подельников путлера, а не голос разума. Как и с гитлеровской Германией в прошлом веке.
показати весь коментар
06.02.2021 15:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
_Возобладает голос подлецов и подельников путлера, а не голос разума. Как и с гитлеровской Германией в прошлом веке.
показати весь коментар
06.02.2021 15:31 Відповісти
це треба було починати робити ще у серпні 2008...
показати весь коментар
06.02.2021 15:33 Відповісти
Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер - Цензор.НЕТ 7704
показати весь коментар
06.02.2021 15:33 Відповісти
Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер - Цензор.НЕТ 2883
показати весь коментар
06.02.2021 15:36 Відповісти
все разговоры о санкциях в отношении отдельных лиц-полный бред.на колени нужно ставить ВСЮ русню,как в былые времена,чтов не было что жрать,чтоб очереди в 2 км,чтоб был качественный цугундер-тогда будет толк
показати весь коментар
06.02.2021 15:36 Відповісти
Так вас там русню имеют во все дыры негры и арабы! Там передача дущещепательная по Гебельс ТВ была про русскую девочку Лизу которую арабы затрахали досмерти! Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер - Цензор.НЕТ 2796
показати весь коментар
06.02.2021 15:59 Відповісти
Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер - Цензор.НЕТ 4345
показати весь коментар
06.02.2021 16:12 Відповісти
Все же это лучше чем ничего. К тому же эти "определенные лица" свои потери от санкций будут возмещать за счет своих холопов, которые в конечном счете и будут платить за все и чем больше "полезных" санкций, тем больше будут платить.
Целый "народ" (если кацапов можно так назвать) "душить" вроде как не гуманно, Запад на это не пойдет. Западу нужно лишь самым влиятельным лицам на паРаше жестко кислород перекрыть, а отсутствие жратвы, очереди в 2 км и прочее они уже сами своим рабам организуют в лучшем виде, согласно исконной кацапской традиции.
показати весь коментар
06.02.2021 15:55 Відповісти
"Глава фракции христианских демократов в Европейском парламенте Манфред Вебер призывает ужесточить санкции против России..."
Годами политики разных мастей "призывают", а Васька путин слушает да ест...
показати весь коментар
06.02.2021 16:02 Відповісти
Все ж таки прогрес має місце, замість стурбованості вже заклики до дій. А чи будуть дії це вже інше питання.
показати весь коментар
06.02.2021 16:30 Відповісти
Ці політики, зі своєю обережністю та інертностью, винні в тисячах загублених ху-лом життів!
Вони повинні були одразу вдарити по Кремлю великими ніщивними санкціями ще тоді, коли зелені чоловічики вдерлися до Криму!
показати весь коментар
06.02.2021 16:39 Відповісти
Я згоден з думкою, що вдарити слід було ще в 2008 році і не робити з Саакашвілі цапа-відбувайла.
показати весь коментар
06.02.2021 16:49 Відповісти
Тепер можливо лише одне - притягнути до відповідальності по статті "Зрада Батьківщині" отих державних діячів, які впустили ворога, й закрити їх на довічне ув*язнення щоб іншим не кортіло таке зробити...
показати весь коментар
06.02.2021 17:00 Відповісти
Вот и первая ласточка применения финансовой удавки кацапам...
показати весь коментар
06.02.2021 17:19 Відповісти
Во дают! Дык это тот же СП-2! Вы там разберитесь , за что вы боретесь.
Правило великого Теслы ...очень и очень жесткое. Если война будет слишком дорогой в мире, то войны сами по себе прекратятся.
Выыыыы, знаете правила? Выыыыы.....умеете их выполнять?....в отличии от России??
показати весь коментар
06.02.2021 17:35 Відповісти
_Это не факт, что прекратятся. Тут дело в соотношении между выгодами и затратами. Если война очень дорога, но победа сулит значительно больше (или если война за нечто жизненно необходимое), то это не предотвратит войну. Война и так-то вообще очень дорого стоит. Войну предотвращает не инфантильный пацифизм - а гарантия нанесения агрессору неприемлемого ущерба!
показати весь коментар
06.02.2021 23:57 Відповісти
ДАВНО ПОРА !!!
показати весь коментар
07.02.2021 15:43 Відповісти
 
 