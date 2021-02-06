Необхідно задіяти санкції проти РФ і перекрити грошові потоки прихильників владних структур Кремля, - глава християнських демократів у Європарламенті Вебер

Глава фракції християнських демократів у Європейському парламенті Манфред Вебер закликає посилити санкції проти Росії. Це пов'язано з висилкою трьох європейських дипломатів із РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Необхідно задіяти санкції проти Росії, які зараз розглядаються. Грошові потоки російських прихильників владних структур Кремля в Євросоюзі повинні бути перекриті, а їхні рахунки заморожені", - зазначив парламентарій.

Як повідомлялося, Росія висилає з країни трьох дипломатів зі Швеції, Польщі та ФРН за участь в акціях протесту 23 січня в РФ. В ЄС закликали РФ переглянути це рішення.

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