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Необхідно задіяти санкції проти РФ і перекрити грошові потоки прихильників владних структур Кремля, - глава християнських демократів у Європарламенті Вебер
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глава фракції християнських демократів у Європейському парламенті Манфред Вебер закликає посилити санкції проти Росії. Це пов'язано з висилкою трьох європейських дипломатів із РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Необхідно задіяти санкції проти Росії, які зараз розглядаються. Грошові потоки російських прихильників владних структур Кремля в Євросоюзі повинні бути перекриті, а їхні рахунки заморожені", - зазначив парламентарій.
Як повідомлялося, Росія висилає з країни трьох дипломатів зі Швеції, Польщі та ФРН за участь в акціях протесту 23 січня в РФ. В ЄС закликали РФ переглянути це рішення.
Топ коментарі
+11 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар06.02.2021 15:36
+8 Прощай немытая раССея
показати весь коментар06.02.2021 15:33
+5 NonCFist
показати весь коментар06.02.2021 15:31
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Будь ласка, зачекайте...
Целый "народ" (если кацапов можно так назвать) "душить" вроде как не гуманно, Запад на это не пойдет. Западу нужно лишь самым влиятельным лицам на паРаше жестко кислород перекрыть, а отсутствие жратвы, очереди в 2 км и прочее они уже сами своим рабам организуют в лучшем виде, согласно исконной кацапской традиции.
Годами политики разных мастей "призывают", а Васька путин слушает да ест...
Вони повинні були одразу вдарити по Кремлю великими ніщивними санкціями ще тоді, коли зелені чоловічики вдерлися до Криму!
Правило великого Теслы ...очень и очень жесткое. Если война будет слишком дорогой в мире, то войны сами по себе прекратятся.
Выыыыы, знаете правила? Выыыыы.....умеете их выполнять?....в отличии от России??