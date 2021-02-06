Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства"

Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа у телефонній розмові в п’ятницю наголосили на підтримці територіальної цілісності України, а також задекларували необхідність ухвалення нової програми дій для проєкту "Східне партнерство".

Про це повідомив держсекретар канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

2Президенти одноголосно висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, а також протидії дезінформації та пропаганді, яка поширюється іншими країнами", - повідомив Щерський.

Обидва лідери погодилися, що головною метою саміту "Східного партнерства", що відбудеться у другій половині року, має бути пошук рішень, які мають на меті зміцнення громадянського суспільства у країнах Партнерства. Вони узгодили, що прагнутимуть до підписання спільної декларації, яка визначатиме "амбітну програму політики "Східного партнерства".

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Дуда і Науседа висловили солідарність із громадянським суспільством у Білорусі, а також висловили занепокоєння ситуацією в Росії, зокрема оголошенням персонами non grata кількох європейських дипломатів.