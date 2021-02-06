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Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму

Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа у телефонній розмові в п’ятницю наголосили на підтримці територіальної цілісності України, а також задекларували необхідність ухвалення нової програми дій для проєкту "Східне партнерство".

Про це повідомив держсекретар канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський,  передає  Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

2Президенти одноголосно висловили підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, а також протидії дезінформації та пропаганді, яка поширюється іншими країнами", - повідомив Щерський.

Обидва лідери погодилися, що головною метою саміту "Східного партнерства", що відбудеться у другій половині року, має бути пошук рішень, які мають на меті зміцнення громадянського суспільства у країнах Партнерства. Вони узгодили, що прагнутимуть до підписання спільної декларації, яка визначатиме "амбітну програму політики "Східного партнерства".

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Дуда і Науседа висловили солідарність із громадянським суспільством у Білорусі, а також висловили занепокоєння ситуацією в Росії, зокрема оголошенням персонами non grata кількох європейських дипломатів.
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Топ коментарі
+3
Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 2317
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06.02.2021 15:49
+2
Щира подяка ,щирим друзям!!! Вони ,як ніхто знают що таке "братская любовь" московських братів !!!)))
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06.02.2021 15:40
+2
Прибалтика запретила избирать кацапошобле так у них тишь да гладь. У нас дали гражданство дикарям в итоге на два кацапа три народных республики.
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06.02.2021 15:51
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Щира подяка ,щирим друзям!!! Вони ,як ніхто знают що таке "братская любовь" московських братів !!!)))
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06.02.2021 15:40 Відповісти
Мавзолейных хмырей ненавидит весь цивилизованный Мир..,Байден пришел лечить Мир от рюсской Чумы Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 4044
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06.02.2021 15:48 Відповісти
Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 2317
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06.02.2021 15:49 Відповісти
Весь цивілізований світ має об"єднати зусилля ,щоб здолати цю чуму 21 сторіччя !!!)))
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06.02.2021 16:16 Відповісти
Ну так а кто б сомневался ?
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06.02.2021 17:40 Відповісти
Прибалтика запретила избирать кацапошобле так у них тишь да гладь. У нас дали гражданство дикарям в итоге на два кацапа три народных республики.
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06.02.2021 15:51 Відповісти
Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 5341 Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 8298 Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 8298
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06.02.2021 15:51 Відповісти
Украине нужно принять стратегию противодействия Российской агрессии внутри Украины! Нужно всю агентурную сеть России арестовать!!! Потому что в случае агрессии России - эта агентура России внутри Украины наделает много беды. Потому нужно принять закон о коллаборантах и пересажать их всех!!!
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06.02.2021 15:51 Відповісти
Так уже ж 7 лет , как "Росийськаагрэсия" Или нет ? Почему же "в случае" ? Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 4111 Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 9284 Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 9284
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06.02.2021 17:39 Відповісти
Английские ученые выяснили самое эффективное средство против вражеский пропаганды и дезинформации :
1.Осиновый кол в кацапсинову пасть
2.Куля промеж рог 5-й колонны !
На худой конец тюряга и конфискация !
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06.02.2021 15:52 Відповісти
Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 3816
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06.02.2021 15:54 Відповісти
Дуда и Науседа выразили поддержку Украине в противодействии дезинформации и хотят обновить программу "Восточного партнерства" - Цензор.НЕТ 9481
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06.02.2021 15:59 Відповісти
Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 2904
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06.02.2021 17:36 Відповісти
Стоило бубочке совершить хоть один вменяемый поступок - закрыть инфорпомойки рф - как это тут же нашло отклик в мире. Еще пара-тройка поступков в интересах своей страны и с бубочкой начнут здороваться! Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 8998
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06.02.2021 17:02 Відповісти
Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 1440 Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 4035 Дуда та Науседа висловили підтримку Україні у протидії дезінформації та хочуть оновити програму "Східного партнерства" - Цензор.НЕТ 1162
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07.02.2021 16:21 Відповісти
 
 