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"Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Влада Литви не планує використовувати російську вакцину проти COVID-19 "Супутник V" для вакцинації населення.

Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Delfi.

"Ні, не плануємо, оскільки ця вакцина не зареєстрована в жодній країні Євросоюзу. Європейське агентство лікарських засобів її не оцінює, таким буде коментар", - сказала Шимон журналістам.

На питання, чи буде Литва закуповувати цю вакцину, якщо її зареєструють в ЄС, Шимон відповіла, що не може керуватися припущеннями.

"Європейське агентство лікарських засобів вирішує, яку вакцину зареєструвати, а не пан Боррель. Більше коментарів на цю тему не буде,"Супутник"- не та вакцина, яку ми включили в наш портфель для вакцинації", - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, вчора під час візиту в Москву високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що сподівається на реєстрацію російської вакцини від COVID-19 в ЄС.

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Топ коментарі
+5
це взагалі не вакцина
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06.02.2021 15:40
+5
"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 646
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06.02.2021 15:43
+5
Венгрия уже не в ЕС?
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06.02.2021 16:06
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Ведущий инфекционист Ирана выступила против российской вакцины, ее обвинили в измене



"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 4339

Профессор Миноо Мохраз, которая считается одним из ведущих инфекционистов Ирана и принимает активное участие в разработке иранской вакцины против коронавирусной инфекции, высказалась против использования российского препарата "Спутник V".
"Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейский регулятор эту вакцину еще не одобрили. Так что я ее колоть не буду. Иран импортирует ее из-за тяжелой ситуации, в которой мы оказались", - цитирует ее телеканал "Аль-Джазира".
Против Мохраз выступил пресс-секретарь иранской комиссии по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами Киянуш Джаханпур. По его словам, у профессора нет никаких полномочий и ответственности в том, что касается иностранных вакцин против коронавируса.

Министр здравоохранения Саид Намаки заявил, что заявления об опасности российской вакцины граничат с государственной изменой. "Мы прививаем и собственные семьи", - отметил он. Представители властей подчеркивают: если бы не стремление убедиться, что вакцина безопасна, поставки были бы начаты гораздо раньше.
Однако почти 100 членов медицинского совета Ирана направили президенту Хасану Роухани открытое письмо, в котором сообщили, что также считают опасным использование вакцины, не получившей международного одобрения. В нем отмечается, что у соглашения о поставках политические цели: укрепление отношений с Россией.
Напомним, что верховный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи запретил закупать вакцины, разработанные в США и Великобритании.
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06.02.2021 15:40 Відповісти
"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 4572
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06.02.2021 16:01 Відповісти
Перед використанням у країнах ЄС вакцини вона повинна бути ліцензована у Європейській Агенції Лік.Засобів. Російська бурда неліцензована у ЄС і її використання в Угорщині поза законом. У випадку проблем не буде ні розслідувань, ні компенсацій.
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06.02.2021 18:41 Відповісти
це взагалі не вакцина
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06.02.2021 15:40 Відповісти
Саме цікаве буде, коли й інші виявляться "не вакцинами". А воно до того йде.
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06.02.2021 15:41 Відповісти
а блумберги сказали , что российская вакцина - лучшая!))
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06.02.2021 16:02 Відповісти
Ванья, иди к своим, на русвесна.сру. ******* там собираются.
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06.02.2021 17:03 Відповісти
ну и собирайтесь на здоровье! кто вам мешает?
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06.02.2021 17:52 Відповісти
Трохи не так. Блумберг назвав розробку вакцини (кх-кхм) від ковід-19 найбільшим науковим проривом з часів срср... Тобто за 30 років расєя нічого не винайшла, не розробила того, що варте уваги.
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06.02.2021 18:45 Відповісти
Решалы всея ЕС сказали своё слово.
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06.02.2021 15:41 Відповісти
купі гамно - поддєржи ачєчєствєннага праізводітєля!
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06.02.2021 15:47 Відповісти
"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 7533 "Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 7533 "Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 7533
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06.02.2021 16:10 Відповісти
"Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 646
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06.02.2021 15:43 Відповісти
Ищет,Кремль ищет-кому ее воткнуть.
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06.02.2021 15:47 Відповісти
Правильно так: "Спутник V" - не вакцина
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06.02.2021 15:52 Відповісти
Российская вакцина это скотомицин для быдла.
Всемирная организация здравоохранения официально отказалась признать "Спутник V" не просто вакциной от COVID, но и просто вакциной.
Но не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу... На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.

"Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2014 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2014 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2014
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06.02.2021 17:06 Відповісти
Репоед, под любым флагом всегда видно твое козломордое рыло. Спутник и- это скотомицин для быдла. Назови страны, которые заказали это говно, вернее дай ссылки, только не из твоей дикой обосранной орды расеи, а из тех стран, которые "заказали" ваш кацапский скотомицын для быдла. Для быдла, болезный, значит только для лаптекопытных репоедов.
"Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2121 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2121 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2121. Дрыщ, не ешь так много соловьинного говна, оно сделало из тебя идиота.

"Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2121 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2121 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 2121
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06.02.2021 18:08 Відповісти
класс ! без Ына,правда,некомплект полудурков..
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06.02.2021 22:01 Відповісти
От хфраера!
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06.02.2021 15:53 Відповісти
Спутник V хорошая вакцина. Один укол за ухо и ты уже в раю.
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06.02.2021 15:58 Відповісти
Да ты не расстраивайся,морда кацапская.)
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06.02.2021 16:57 Відповісти
Ватамицин Путлера это крутой Новичок "Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 9784
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06.02.2021 16:04 Відповісти
Льоха Насральный не бутербродный не даст сбрехать "Спутник V" - не та вакцина, которую мы включили в наш портфель. Препарат не зарегистрирован ни в одной стране ЕС, - премьер Литвы Шимоните - Цензор.НЕТ 1274
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06.02.2021 16:06 Відповісти
Венгрия уже не в ЕС?
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06.02.2021 16:06 Відповісти
Если ты снял лапти, то думаешь, что уже не репоед?
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06.02.2021 17:13 Відповісти
Шибонитте , ипони ...та! Очень веское мнение !
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06.02.2021 16:25 Відповісти
А к чему ещё свинорусу прицепиться,если сказать нечего? К фамилии.)
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06.02.2021 16:56 Відповісти
У вас вирішується доля країні, чи кривавий злодій Путін, чи його послідовник Навальний. Йди на майдан, візьми участь в історії, а то дітям не буде що розповісти.
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06.02.2021 16:57 Відповісти
Чавоо ?
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06.02.2021 19:12 Відповісти
Мову Київської Русі не розумієш.
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07.02.2021 09:42 Відповісти
Евросоюз это одна страна
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06.02.2021 16:28 Відповісти
В Венгрии фактически диктатура и лидер куплен Кремлем, так что это "ЕС" только формально.
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06.02.2021 20:59 Відповісти
Відповідь гідна дипломата найрозвинутіших країн.
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06.02.2021 16:46 Відповісти
Тю. А какие-то двое полоумных здесь вчера разорялись,что чуть ли не на 2 млрд. доз контрактов заключено. Кацапы наверное вещали.)
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06.02.2021 16:55 Відповісти
Кацап - это не национальность, кацап - это диагноз.
Россия - это не страна, россия - это сорт говна.

Налей кацапу 200 гр. самогона, он и не такое прокукарекает. "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 6455 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 6455 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 6455
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06.02.2021 17:09 Відповісти
Да. Кацапом. Вроде Николай Катчнев его кликуха вроде.
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06.02.2021 18:35 Відповісти
прикольное погоняло,как для писателя в Джорнел.. "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 3511
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06.02.2021 22:03 Відповісти
Можно и 10 миллиардов доз обещать, но если производить не можешь, то это как звезду с неба обещать. "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 9118
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06.02.2021 20:58 Відповісти
Что-то "новичок" то не работает "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 6371 "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 5885
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06.02.2021 17:10 Відповісти
Nenado ruskix vakcin Litva i tak zakazala dva raza sto nado bolsinstve Pfizer.Tut uze mediki prosli vakcinaciju uze daze 2 raza bolsinstve,teper uceteliam puskajet vakcinu,kto nexocet togda nuzno budet testi kazduju nedeliu delat "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте - Цензор.НЕТ 4558
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06.02.2021 19:13 Відповісти
Литовцы - Люди,знаю,что говорю..
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06.02.2021 22:04 Відповісти
роSSія - не країна,
а "спутник" - не вакцина !
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06.02.2021 19:31 Відповісти
Похоже, в Европе многие стали понимать: Боррель на содержании Кремля.
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06.02.2021 21:25 Відповісти
 
 