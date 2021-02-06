"Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Литви не планує використовувати російську вакцину проти COVID-19 "Супутник V" для вакцинації населення.
Про це заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна Delfi.
"Ні, не плануємо, оскільки ця вакцина не зареєстрована в жодній країні Євросоюзу. Європейське агентство лікарських засобів її не оцінює, таким буде коментар", - сказала Шимон журналістам.
На питання, чи буде Литва закуповувати цю вакцину, якщо її зареєструють в ЄС, Шимон відповіла, що не може керуватися припущеннями.
"Європейське агентство лікарських засобів вирішує, яку вакцину зареєструвати, а не пан Боррель. Більше коментарів на цю тему не буде,"Супутник"- не та вакцина, яку ми включили в наш портфель для вакцинації", - сказала вона.
Як повідомлялося раніше, вчора під час візиту в Москву високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що сподівається на реєстрацію російської вакцини від COVID-19 в ЄС.
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Профессор Миноо Мохраз, которая считается одним из ведущих инфекционистов Ирана и принимает активное участие в разработке иранской вакцины против коронавирусной инфекции, высказалась против использования российского препарата "Спутник V".
"Ни Всемирная организация здравоохранения, ни Европейский регулятор эту вакцину еще не одобрили. Так что я ее колоть не буду. Иран импортирует ее из-за тяжелой ситуации, в которой мы оказались", - цитирует ее телеканал "Аль-Джазира".
Против Мохраз выступил пресс-секретарь иранской комиссии по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами Киянуш Джаханпур. По его словам, у профессора нет никаких полномочий и ответственности в том, что касается иностранных вакцин против коронавируса.
Министр здравоохранения Саид Намаки заявил, что заявления об опасности российской вакцины граничат с государственной изменой. "Мы прививаем и собственные семьи", - отметил он. Представители властей подчеркивают: если бы не стремление убедиться, что вакцина безопасна, поставки были бы начаты гораздо раньше.
Однако почти 100 членов медицинского совета Ирана направили президенту Хасану Роухани открытое письмо, в котором сообщили, что также считают опасным использование вакцины, не получившей международного одобрения. В нем отмечается, что у соглашения о поставках политические цели: укрепление отношений с Россией.
Напомним, что верховный руководитель Исламской республики аятолла Али Хаменеи запретил закупать вакцины, разработанные в США и Великобритании.
Всемирная организация здравоохранения официально отказалась признать "Спутник V" не просто вакциной от COVID, но и просто вакциной.
Но не все так плохо с расейской вакциной. Ну не проверили ее, подумаешь, проблема. Дык... проверят еще. Куда фюрер бабло засылает? в лугандонию, даунбасс,Приднестровье, Пенисуэлу... На этих убогих и испытают. Правда, ВОЗ не считает ЭТО вакциной, грят, это какая-то муйня против ящура, для коров. Но само Куйло кукарекало, что вакцину испытали на его дочурке и все ОК, не околела, мычит только. Жалобно так, аж слезу вышибает.
. Дрыщ, не ешь так много соловьинного говна, оно сделало из тебя идиота.
Россия - это не страна, россия - это сорт говна.
Налей кацапу 200 гр. самогона, он и не такое прокукарекает.
а "спутник" - не вакцина !