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Бабин Яр (157) історія (1050) пам'ять (1149) Хржановський Ілля (13)

Потрібно розібратися із "російською орендою" у Бабиному Яру і влаштувати прозорий конкурс проєктів меморіалізації, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Потрібно розібратися із

Меморіалізацією Бабиного Яру має займатися професійна команда із залученням світових фахівців, яка не підтримуватиме російські наративи.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав лауреат Премії ім. Джеймса Мейса за 2020 рік кінознавець Дмитро Десятерик.

"Я змушений визнати, що ми всі в певному сенсі винні. Багато років тема Бабиного Яру була на узбіччі. Хай за Радянського Союзу ця пам’ять замовчувалася, збудували той жахливий пам’ятник "анонімним радянським громадянам", усі мітинги пам’яті розганялися КДБ і міліцією. Радянська влада замовчувала Голокост так само, як Голодомор. А втім, СРСР немає вже 30 років, а інерція мислення про Бабин Яр, як про щось далеке і неактуальне, лишалася. Політикам ця тема політичні дивіденди не могла принести, а громадськість переймалася іншими проблемами. І це призвело до ганебної ситуації, коли якийсь приватний ділок (Вадим Рабінович. – Ред.) спершу фактично купив частину Бабиного Яру, а потім передав росіянам. Однак краще пізно, ніж ніколи. Давайте це виправляти – розривати договір оренди, перезапускати все з нуля. 

Давайте розробляти нормальний проєкт. Треба розібратися з цією російською орендою. Вже потім влаштувати на прозорих умовах нормальний конкурс проєктів, залучити світових фахівців, що мають досвід меморіалізації важливих місць пам’яті. Є чому вчитися, і все можна зробити не за такі колосальні гроші", - зазначив він.

Читайте також: "Російський проєкт" меморіалізації Бабиного Яру хоче забрати собі всю територію заповідника і будівлю майбутнього українського музею, - Зісельс

Відповідаючи на запитання, чому деякі українські та західні фахівці підтримують Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", Десятерик сказав:

"З одного боку, є люди, матеріально зацікавлені. З іншого – це необізнаність і брак естетичного досвіду чи смаку, або й те, й інше. Якби люди більше дивилися на те, як це у світі робиться, то зрозуміли б, що естетика – застаріла, недоречна, непотрібна в такому місці. Наша проблема – це тривала відірваність від цивілізації. Тому коли з’являються якісь піжони і щось гучне роблять, то це означає нове слово. Каюсь, я сам колись таким був, поки не поїздив світом і не походив музеями, вернісажами, бієнале. Тому я наполягаю, що якщо це робити, то потрібно залучати західних фахівців".

Він також визнав, що досить багато західних інтелектуалів фактично працюють на Росію.

"Росія багато в чому тримається, тому що на неї достатньо західних фахівців працює. Так, демократичні, ліберальні. Але керуються тими завданнями, які перед ними ставлять російські керівники. Хтось вийшов, хтось зайшов… але хто там командує? Можна залучити скільки завгодно фахівців. Але хто формулює сенси і ставить завдання? Хржановський і російські олігархи. Поки там зберігатиметься така ідеологія, нічого не буде. На смислоутворюючі позиції потрібно брати людей справді незалежних і тямущих", - підсумував Десятерик.

Читайте також: Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" почав роботи зі зведення на території православного кладовища синагоги, перейменувавши її на "місце для роздумів", - історик Нахманович. ДОКУМЕНТ

Читайте повне інтерв'ю  із Дмитром Десятериком.

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Топ коментарі
+23
Нужно разобраться с "российской арендой" в Бабьем Яре и устроить прозрачный конкурс проектов мемориализации, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 5644
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06.02.2021 17:21
+12
Срамота ! раша всюду .
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06.02.2021 17:19
+8
Звісно пам''ять важлива. І ******* суспільства роблять пам'ять якраз "окультуреною", як ви говорите. Але і важливо, які сенси будуть в цій окультуренсоті і душевності - грубо кажучи, що вам розкажуть на місці. Дивіться, щоб не розповіли російську історію.
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06.02.2021 17:46
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Срамота ! раша всюду .
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06.02.2021 17:19 Відповісти
Потрібно розібратися із "російською орендою" у Бабиному Яру і влаштувати прозорий конкурс проєктів меморіалізації, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 3176 "рука Крэмля" !!!!!!!
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06.02.2021 18:06 Відповісти
Хай живе Сінагога на кістках ? 🤔
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06.02.2021 18:16 Відповісти
мож шота не знаю...
но разбираться,по моему,нужно в бабьем яру...
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06.02.2021 17:19 Відповісти
Розібралися ще в 1944. Слідів масових розстрілів міжнародна комісія не виявила і на Нюрнберзьському процесі жодної згадки про Бабин Яр не було. Все жидівське населення Києва (150 000) було евакуйовано в 1941 під наглядом міжнародних організацій про що написані звіти і висловлена подяка Сталіну і перераховані кошти.
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06.02.2021 20:14 Відповісти
Нужно разобраться с "российской арендой" в Бабьем Яре и устроить прозрачный конкурс проектов мемориализации, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 5644
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06.02.2021 17:21 Відповісти
есть Кличко. С него и спрос.
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06.02.2021 17:38 Відповісти
Потрібно розібратися із "російською орендою" у Бабиному Яру і влаштувати прозорий конкурс проєктів меморіалізації, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 7791
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06.02.2021 18:03 Відповісти
думаю (лично мое мнение) что важен не сам пафосный мемориал, а память и как бы так сказать...посещаемость (не красивое слово...или значимость этого места в умах...) и окультуренность места ...душевность...
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06.02.2021 17:40 Відповісти
Звісно пам''ять важлива. І ******* суспільства роблять пам'ять якраз "окультуреною", як ви говорите. Але і важливо, які сенси будуть в цій окультуренсоті і душевності - грубо кажучи, що вам розкажуть на місці. Дивіться, щоб не розповіли російську історію.
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06.02.2021 17:46 Відповісти
Чудик-бот, писати грамотно навчися, бо сам себе палиш.
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06.02.2021 18:06 Відповісти
Россиянин Хржановский должен ответить за издевательствами над украинскими детьми из детдома а не Мемориалы Холокосту в Украине строить. Но Украинской полиции и СБУ это не интересно. Детей из детдома некому защитить.
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06.02.2021 17:49 Відповісти
І ще мова. Замість того, щоб займатися економікою, займаються якоюсь мовою...ну ще там якоюсь армією та якось вірою...
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06.02.2021 18:09 Відповісти
Набираю у Гуглі національний дарвінізм - видає соціальний дарвінізм...набираю етнічний дарвінізм - видає соціальний дарвінізм...і Голодомор, як нам кажуть, що був не за національною ознакою, а за соціальною...а от Холокост був за єврейською та циганською національною ознакою...і так виходить, що ВОНИ (ті, хто нам ЦЕ кажуть) ніякої національної ознаки в українцях не бачать. То як, є національний дарвінізм, чи нема?
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06.02.2021 18:06 Відповісти
Задрали вы со своим гешефтом Бабьего Яра! Хуцпа в кубе сцуки!!!
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06.02.2021 18:16 Відповісти
В Бабиному Яру уже все є, пам'ятник, парк, все облаштовано, не потрібно там якісь комплекси будувати, там кладовище.
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06.02.2021 18:59 Відповісти
Нормальные люди в Крыму смотрят украинские каналы, например, Прямой, и очень жалеют, что нет крымско-татарского ATR
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06.02.2021 18:20 Відповісти
Хіба мацьковскі євреї монополізували в Україні право на пам'ять про Голокост?
Хай кладуть далі вінки Сталіну біля кремлівської стіни, як борцю з "космополітами".
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06.02.2021 18:34 Відповісти
оно, конечно, хорошо. да, и презеденту ближе.
но, как по мне, то разбираться надо прежде всего с эрэфийской арендой Киево-Печерской Лавры. и очень тщательно - дабы ОРИГИНАЛЬНЫЕ исторические и материальные ценности из Лавры не всплыли неожиданно на эрэфии.
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06.02.2021 18:35 Відповісти
Мемориализацией Бабьего Яра должна заниматься профессиональна команда с привлечением мировых специалистов, которая не будет поддерживать российские нарративы. Источник: https://censor.net/ru/n3246416

КАЦАПИ - GO HOME Потрібно розібратися із "російською орендою" у Бабиному Яру і влаштувати прозорий конкурс проєктів меморіалізації, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 4369
Затримались ви вже в Україні.
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06.02.2021 19:00 Відповісти
там же є рада. недавно туди входив співак і фізик-теоретик, засновник партії вголос. його туди кооптував Михайло Фрідман, львівянин. і що, хто такий Фрідман а хто такий Рабінович. Тепер туди кооптували "митця" хржановського (з явними порушеннями психіки) і що, поболтали, поболтали і розійшлися. Та не будуть вони за власний кошт облаштовувати меморіал. Звідси роздрай між своїми і інсинуації. а Голокост - це знищення єврейської громади Києва. Ніде фашисти в такий короткий термін не знищували відкрито таку кількіості людей. Це була помста за підрив Хрещатика, яким керував ілля старинов. до речі, таку ж операцію робили в м.Харків. Однак через блокування радіочастот підірвали тільки дачу обкома. потім старинов рік сидів в тюрмі за невдачу. Жертви в Києві як серед населення так і німців складають біля 4 000 осіб. Керував знищенням особисто гімлер, безпосередньо знищенням займалась ейнзатцгрупа ( 6 зондеркоманд) "А" , вони знищували всіх незгідних, в тому числі і по національності, в багатьох містах України. олендорф у звіті в жовтн1 1941 року доповідав про знищення 190 000 людей рабінович та інші хочуть спорудити окремий павільон де перекласти відповідальність за голокост виключно на українців і спорудити його, ясна річ, за бюджетні кошти. та не буде там ніколи згоди. Ось побачите.
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06.02.2021 19:05 Відповісти
Скільки можна тиражувати кегебешну брехню про масові розстріли в Бабиному Яру! Жидобільшовикам, як завжди, здається що тисячі разів повторена брехня стає правдою...
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06.02.2021 20:06 Відповісти
Москалі! Руки геть від невинно убієнних! Марш назад, в Рашу!
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06.02.2021 20:42 Відповісти
в "Бабьем Яре" или в "Бабьем Яру". вот в чём вопрос якщо російською..?
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06.02.2021 23:24 Відповісти
ГАРАНТ довго наполягав на передачу будівництва "московському земляку"!!! Хто ким править???
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07.02.2021 08:58 Відповісти
Всі питання до ЗЕ- ГОЛОВНОГО лобіста теми!!!
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07.02.2021 13:00 Відповісти
Чем помпезней памятник - тем больше память!
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07.02.2021 13:09 Відповісти
 
 