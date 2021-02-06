"Досить терпіти тарифне свавілля": у Чернівецькій області мітингувальники перекривають траси та пікетують ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жителі села Мамаївці заблокували рух транспорту на автотрасі, вимагаючи зниження тарифів на газ.

У Чернівецькій області приблизно 100 жителів села Мамаївці Кіцманського району влаштували акцію протесту з перекриттям автомобільної траси національного значення, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Учасники "тарифного" протесту безперервно рухаються пішохідним переходом поблизу ресторану "Ганок". Вони не пропускають транспортні засоби, за винятком "швидкої" допомоги та автівок із хворими людьми.

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Учасники протесту тримають у руках плакати із написами "Досить терпіти тарифне свавілля", "Локдаун тарифам", "Вставай, Україно! Один не відстоїть права десятьох!".

"Нас непокоїть, що влада досі нас не почула. Ми вийшли на вулиці, щоб скасували тариф на доставку газу, а також знизили тариф на споживання газу", – розповів місцевий мешканець Іван.

"Ми хочемо достукатись до місцевої влади, щоб газову трубу, яка перебуває у власності олігархів, передали у власність громади", – повідомив учасник протесту Назар.













На місці події працюють співробітники поліції, які стежать за громадським правопорядком. У пресслужбі патрульної поліції Чернівецької області повідомили, що внаслідок акції з перекриттям траси зафіксовано затори та ускладнення в русі транспорту.

У Чернівецькій області мешканці ще одного села вийшли на акцію протесту в рамках "тарифних" протестів, пише "Молодий буковинець".

Акція з перекриттям дороги розпочалась у селі Берегомет Кіцманського району. За інформацією патрульної поліції, участь у перекритті беруть приблизно 30 жителів, вони безперервно ходять пішохідним переходом.

Також у Чернівцях десятки жителів області зібралися під будівлею обласної державної адміністрації на "тарифний" пікет.