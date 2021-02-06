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Новини За кордоном
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Білорусь (5972) Меркель (1027) протест (2250) санкції (6858)

Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей

Канцлерка ФРН Ангела Меркель у своєму відеозверненні в суботу висловила солідарність із демонстрантами в Білорусі і закликала політичне керівництво в Мінську негайно припинити репресії та звільнити політв'язнів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

"Влада (Білорусі. - Ред.) розраховує на те, що світ вкотре забуде цих мужніх людей. Ми маємо не допустити цього. Німеччина і Європейський Союз і надалі притягатимуть до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі, як ми це вже робимо у випадку з санкціями ЄС", - заявила Меркель.

Канцлерка нагадала, що ФРН  вже полегшила отримання віз для переслідуваних у Білорусі опозиціонерів та інших осіб, які зазнали переслідувань, виділяє стипендії і підтримує незалежні засоби масової інформації у цій країні. Вона визнала, що "вирішити цей конфлікт ззовні неможливо, але ця допомога показує цим мужнім людям, що ми на їхньому боці і чуємо їхні голоси так само, як це було пів року тому".

Меркель знову заявила, що Німеччина і ЄС не визнають результатів президентських виборів у Білорусі, оскільки вони, за її словами, не були демократичними, вільними і справедливими.

Читайте також: Німеччина наполягатиме на збереженні транзитного статусу України, - Меркель
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Топ коментарі
+12
Безмежне занепокоєння та глибоке співчуття !!!)))
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06.02.2021 16:18
+12
Эти протесты белорусскому шизофренику, что припарки покойнику.
Заморозте все частные счета и безнесдоговора этой банды! Наложите аресты на ихнюю недвижимость! Повагоняйте их отпрысков из страны не зависимо от того учатся они или мажорствуют!

И прекратите возвания к идиоту о демократии! Меркель призвала прекратить репрессии и освободить политзаключенных в Беларуси: Мы на стороне этих мужественных людей - Цензор.НЕТ 2035
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06.02.2021 16:20
+9
7 лет испытывают чувство глубокого обеспокойства.... деньги карлика все заливают... привет Шредеру...
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06.02.2021 16:14
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7 лет испытывают чувство глубокого обеспокойства.... деньги карлика все заливают... привет Шредеру...
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06.02.2021 16:14 Відповісти
Безмежне занепокоєння та глибоке співчуття !!!)))
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06.02.2021 16:18 Відповісти
Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей - Цензор.НЕТ 4880
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06.02.2021 17:28 Відповісти
Звичайне **********. Як і завжди від німців.
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06.02.2021 20:38 Відповісти
Меркель так висловлюється, ніби Білорусь вже член Євросоюзу, а Лукашенко їй чимось зобов'язаний. Демократичні чи недемократичні вибори, вона не має ніякого права втручатися у внутрішні справи чужої країни. Тим більше, що в Білорусі все спокійно і порядок. І білоруси у неї не просять хліба, навіть не хочуть вступати в ЄС. Меркель вже загралася з Північним потоком 2, і загалом їй пора на пенсію.
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06.02.2021 23:31 Відповісти
Эти протесты белорусскому шизофренику, что припарки покойнику.
Заморозте все частные счета и безнесдоговора этой банды! Наложите аресты на ихнюю недвижимость! Повагоняйте их отпрысков из страны не зависимо от того учатся они или мажорствуют!

И прекратите возвания к идиоту о демократии! Меркель призвала прекратить репрессии и освободить политзаключенных в Беларуси: Мы на стороне этих мужественных людей - Цензор.НЕТ 2035
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06.02.2021 16:20 Відповісти
Призывы и глубокое беспокойство ето все на что вы способны. Уже все диктаторы поняли что Европа как и США стали беззубыми и покорными стоит только нажать
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06.02.2021 16:22 Відповісти
ага. пападали на землю, обоссались, обосрались, обрыгались и закричали: вах! баюс, баюс....
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06.02.2021 16:27 Відповісти
ты видать на ощупь проверял и на запах... поведение клоуна (в том числе с диктаторскими режимами) трампа нанесло большой ущерб прежде всего самой америке. Байден сейчас наведет порядок. Если бы Штатам что то реально нужно было от КНДР, они бы своего добились. А так это просто Джо хер догоншь
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06.02.2021 16:45 Відповісти
Ещё и безграмотное лаптеногое чмо
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06.02.2021 17:29 Відповісти
Мразь, сдёрни отсюда
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06.02.2021 17:45 Відповісти
Если бы не Южная у Чхучхераста уже бы черенок в ашке торчал. Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей - Цензор.НЕТ 6730 Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей - Цензор.НЕТ 5080 Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей - Цензор.НЕТ 5080
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06.02.2021 16:48 Відповісти
коли пішло цунамі з китайських "добровольців" просто не вистачило набоїв...
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06.02.2021 17:13 Відповісти
калхозник твои призывы на фуфельнике вертел
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06.02.2021 16:23 Відповісти
палюбасу. совать нос в чужие дела можно только ху...лу и кремлядям
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06.02.2021 16:25 Відповісти
в контексте сказанного тобой, тролль, ху...ло и мокшандия жирными буквами написано. Для меня ху..ло нечитсь, мразь и серийный душегуб. бог он скорее для тебя и таких как ты
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06.02.2021 16:31 Відповісти
Ничего я такого не вижу. Подвязуй с дурью. Она тебе уже весь мозг изъела
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06.02.2021 16:48 Відповісти
Це ти в якому кіно бачив як біженці опускають німців ?Бiля мене недалеко табір з цими біженцями так вони поводяться як домашня міль коли виходять до мiста, і не видно і не чутно
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06.02.2021 17:27 Відповісти
Звичайно казки ) як і то що я біженець )я такий же біженець як ти балерина )
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06.02.2021 18:14 Відповісти
походу)
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06.02.2021 18:15 Відповісти
Ай маладца )Швидко і чОтко все зрозумів панятливий ти наш )
Ок, давайпака ,с тобою не цікаво навіть лаятися )
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06.02.2021 19:25 Відповісти
Чмошник иди отсюда
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06.02.2021 17:29 Відповісти
Что то я ни стипендий, ни помощи от Меркель не видал.
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06.02.2021 16:25 Відповісти
Бо ти не громадянин Німеччини, ти раб лукашенківський.
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06.02.2021 16:35 Відповісти
Для кого "помощь" і "стипендии"? Для твоїх КГБшників?
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06.02.2021 16:50 Відповісти
Пожалуйся любимому *****
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06.02.2021 17:32 Відповісти
Душой я с вами, в Сибири, в ссылке.
А телом в Швейцарии, в Берне

©
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06.02.2021 16:30 Відповісти
Мы оказались на семь лет свободолюбивее беларусов и кацапов. Причем наш протест имел реальный результат, а у них на выхлопе все еще ничего. Отстаете, граждане! Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей - Цензор.НЕТ 9922
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06.02.2021 16:37 Відповісти
Дуже хочеться,щоб наш реальний результат повторили і білоруси...І щоб вони були такими ж свободолюбивими як і ми...І щоб в них був такий самий веселий,гуморний,всіма любимий президент як у нас...І тоді вони те бл...дство,що є зараз в нас,і що буде в них потім не будуть сприймати трагічно,а весело і зі сміхом...І тільки тоді,як третина їх населення невідомо де дінеться,вони почухають потилиці і подумають - а бацька то не був вже такий поганий...Не злодій,не аферист,не поц,не холуй...
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06.02.2021 17:17 Відповісти
Вот это про "веселий,гуморний,всіма любимий президент" сейчас очень обидно было!!! Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей - Цензор.НЕТ 9804
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06.02.2021 17:21 Відповісти
А чим бацька хороший ?
Якщо без нього країна не життєздатна .
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06.02.2021 17:43 Відповісти
Фрау Рибентроп , не как не может понять , что нельзя быть на половину беременной. По тому не получиться и торговать с ****** и сильно переживать за демократию в Европе. Им уже давно пора понять , что *****, Луке , Назарбаеву и т д глубоко до лампады все их обеспокоенности , пока они с ними торгуют.
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06.02.2021 16:39 Відповісти
Фрау , согласитесь , вы на стороне денег .
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06.02.2021 16:44 Відповісти
А коли ці "мужні люди" приведуть до влади "Лукашонку у спаднице" (а може - в штанях, але, все одно - "Лукашонку"), на чийому боці буде Меркель?
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06.02.2021 16:48 Відповісти
на тому де и стояла - с места курица не сдвинется...

мо она там корни уже пустила?
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06.02.2021 16:52 Відповісти
А когда наши "мужні люди" привели к власти тупую мароионетку Коломойского, что стало с Меркель? Да ничего не стало. Как жила, так и живет. Поржала с украинцев от души, как с распоследних идиотов, да и пошла Северный поток-2 отстаивать.
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06.02.2021 17:25 Відповісти
вы, мадама, на ********** стороне - на стороне сп-2 там же и леха навальный.
а беларусы за свою порядочность отгребают... - всем выжить и даже етому пид.р.су лехе...
еще детей растить надо и не подкацапниками...
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06.02.2021 16:49 Відповісти
Вони "відгрібають" не за "порядочность", а за "а, можа, так і трєба?...". З двох слов"янських народів СРСР тільки ми зберегли "бунтарство"... А "сябрам" вже "хребет зламали...". Вони ж у кріпосному стані прожили набагато довше, ніж ми - вони були кріпаками ще з часів придушення повстання Наливайка і аж до 1861 року... "Полки литовські", що йшли на придушення повстань в Україні, в основному формувалися з кріпаків, яким пообіцяли свободу... Тобто, вони заробляли свободу для себе шляхом знищення свободи для українців...
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06.02.2021 16:59 Відповісти
люблю беларусів - як не прикацаплені, то ж золото, а не люди....
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06.02.2021 17:06 Відповісти
я б за своім взводним с.....ловічем до черта в пекло бы поліз.
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06.02.2021 17:16 Відповісти
Я з ним не знайомий, тому не знаю, чи поліз-би, я... Та й на "-ич" ("-іч") - не обов"язково прізвище білоруса... Може буть і українця, (з Волині, Полісся), чи єврея...
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06.02.2021 17:23 Відповісти
беларус 100%, поверь мне и не сволочь, шо по тем временам была большая редкость....
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06.02.2021 17:28 Відповісти
Це - "виняток"... Таким був і Жизнєвський, і ті білоруси, що поїхали, свого часу, в складі "добробатів", на Донбас... Однак основна маса і тоді нас не розуміла, і зараз не хоче... Я ж з ними - по сусідству... Поки Лука не дав команду своїм "барбосам" ганять білорусів, щоб не спілкувалися з нами, ми кожну зиму на льоду Дніпра і Сожі зустрічалися, на рибалках... Навіть обідали разом...
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06.02.2021 17:34 Відповісти
обижался когда я его в шахматы обыгрывал на его дежурство в роте...

хотя он шарил вполне достойно...

пока не выиграет - спать мне тока снилось....
поддавался иногда, бо завтра же службу нести, а я тут ночь с бездельником коротаю
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06.02.2021 17:42 Відповісти
вечерняя поверка в роте 10pm - "рота отбой! шахматист в канцелярию"
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06.02.2021 17:47 Відповісти
вечный недосып..... - враг призваных,
иногда мне казалось, шо нас для того и призвали, шо бы мы тупо не спали.
на 2м году - служба понята, построена, забита и откосячена... Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей - Цензор.НЕТ 720
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06.02.2021 19:09 Відповісти
І "недосип" і "недоїд"... Перші півроку постійне відчуття голоду... А потім "втягувалися"... Ще й не все їли, бо організм вже "налаштовувався"...
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06.02.2021 19:32 Відповісти
той же с...ловичь кухарям приказав - для мого взводу хлиб засушеный
завши повинен буть оту тa.
не буде? - в.***..
хлиб був....
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06.02.2021 19:50 Відповісти
Перші півроку я в "учебці" був... 11 рот. Де хліба напасешся на полк?...
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06.02.2021 20:05 Відповісти
полк и не знаю навить - в нас отдельная рота была.. с полка приезжали с нашим капиташей водки выпить и девок помутузить
на вопрос, тщ капитан, ну от если завтра в Польшу, какая наша задача?
ваша задача, бойцы, здохуть, но медленно, шо даст возможность подойти нашим резервам, которые тоже здохнут, шо даст воможность
подойти стратегическим резервам и так до бесконечности.... Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей - Цензор.НЕТ 2979
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06.02.2021 20:16 Відповісти
Kak raz segodnia Tichanovska s amerikanskim ambasadorom vozlozila cveti v kladbice Vlniuse gde poxoronen Kastas Kalinovski ego nepriniali poxoronit lukosenko tak lezit zdes na samom izvesnom meste>Kastas Kalinovski on kak S. Bandera uroven todze tolko drugoje vreme,rukovodil vostanijam 1863 protiv raski,nenavidel ruskix skazal sto Belorus nikogda nestanet ruskim.Bil povesen nedavno nasli ostanki ego
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06.02.2021 19:04 Відповісти
"Калиновский активно поддерживал национально-освободительную борьбу польского народа. Он участвовал в издании польскоязычной газеты «Знамя свободы», предназначавшейся для польского населения. К. Калиновский считал, что передовые революционные силы в Беларуси должны ориентироваться на Польшу и польское революционной движение, которое может гарантировать самоуправление жителям белорусско-литовских земель. Девизом Калиновского были слова: «Польское дело - это наше дело, это дело свободы».

Ну, і чим він відрізнявся від того ж Костюшка? Той, до того, як утік, після придушення польського повстання проти росіян, до США і став там "борцем за незалежність", командував загоном карателів, що придушувало гайдамацьке повстання, у складі військ так званої Барської конфедерації, тобто, придушував боротьбу за незалежність українців. Ну а Калиновський, всього-навсього, хотів змінить білорусам російське ярмо на польське... Саме тому його, практично, місцеве населення не підтримало, а, навпаки, допомагало росіянам бороться з ним... Є не підтверджені, належним чином, документальні дані, що його і "здали" самі ж білоруси...
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06.02.2021 19:20 Відповісти
U nas po drugomu a niom piset.On bil ne za poliakov a za Belorus i Litvu.Tolko vrag bil odin raska u nas,no ja neslysal sto on govoril pro to sto xotel bi sto poliaki rukovodili Litvoj i Belorus naooborot skazal sto nedadim idiotam s Varsavi rukovodit nami."Negalima kvailoms Varšuvos galvoms patikėti Lietuvos likimo", tut po litovski napisano citatata ego
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06.02.2021 19:50 Відповісти
Говорить можна, що-завгодно... Треба дивиться по справах... Поляки, коли їх "Польску" анексували росіяни, теж язиками теліпали - "За нашу і вашу свободу", аж до ХХ століття. А коли їм Антанта допомогла отримать "вольносць і неподлєглость", так вони про "братів" забули, і почали насильницьку полонізацію українців...
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06.02.2021 20:10 Відповісти
nu da u nas toze istoriji s nimi byla interesna to vojevali vmeste protiv raski,to potom uze vojevali mezdu saboj.Oni xoteli zaniat vsiu LItvu no mi otbilis ot nix,.No tak s nami poliaki druzili realno vse vremena mozet izza togo sto koroli byli litovci kak Jogela dopustim cisto litovec
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06.02.2021 20:30 Відповісти
Tut i Antatnte nepomogla,vot ******** tam Antatnte stojala resala cja ona 5 let,tak posli nasi dobrovolci i siloj vybyli u nix.Francuzi tam byli zdalis v plen posle pervogo boja
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06.02.2021 20:37 Відповісти
Nam s bolsivikami pomogli nemci dobrovolci.Vot oni kak bi s opitom byli bolseviki ix bojalis daze uvidev uniformi.No nemci s poliakami nevojevali otkazalis,eto potom nasi vojevali kak ix obucili dali oruzyje.Vojna s nimi byli interesna dniom odni zanimali na drugoj drugyje.A vot ******** kogda osvobodili tak tam nasi sli bez opoznovatelnix znakov stob nebyla skandala eto 1923 godu.Kak bi eto ne mi Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей - Цензор.НЕТ 8943
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06.02.2021 21:08 Відповісти
" ... тільки ми зберегли бунтарство..." Щось не видно ніякого "бунтарства". Патріоти по тюрмах, на фронті казна що, а всі сидять, як миші.
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06.02.2021 23:53 Відповісти
А Ви "одним днем живете"? Я пишу в історичному аспекті, а це проміжок мінімум у століття...
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07.02.2021 02:45 Відповісти
Я теж знайома з історією України, але дякую Вам за оптимізм і патріотизм.
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07.02.2021 10:56 Відповісти
С этим Байденом в России скоро бойню под Хишамом 8 февраля будут праздновать как День
Победы. Можем повторить!
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06.02.2021 16:52 Відповісти
не волнуйте Джо - он нам нужен 4 года!

от ето сметун так сметун - не стадо, горошком срущее... )))
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06.02.2021 16:55 Відповісти
Надеемся и верим!
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06.02.2021 17:30 Відповісти
те саме и тута- hope is believing.
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06.02.2021 17:35 Відповісти
Новое консервативное правительство Германии, которое придет к власти после отставки канцлера Германии Ангелы Меркель осенью этого года, вероятно откажется от дальнейшего строительства газопровода Северный поток-2, сообщает Bloomberg.
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06.02.2021 17:10 Відповісти
Отмечается, что сейчас Меркель выгодно не принимать никакого решения по этому поводу, однако новое правительство может признать строительство газопровода бессмысленным.
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06.02.2021 17:11 Відповісти
Что может предложить бывший сотрудник Штази, Председателю колхоза Беларусь, когда они оба находятся в объятиях кремлёвского Фюрера.? Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей - Цензор.НЕТ 4636
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06.02.2021 17:19 Відповісти
Меркель звичайно ще ТА Дуня але не переказуйте кацапську хрень, Меркель ніколи не працювала на Штазі інакше ніколи б не зайняла пост Канцлерін ,це неможливо в Бундесi згідно із законом про Штазі
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06.02.2021 17:31 Відповісти
На Лубянке есть секретная папка на внештатную сотрудницу, а вообще все кто с ГДР, все бывшие
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06.02.2021 18:00 Відповісти
На Луб'янці не був,папку цю не бачив, але те що вже 30 років тут відкриті всі архіви Штазі і країна знає своїх героїв це факт
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06.02.2021 18:17 Відповісти
Вона ніколи б не добралася до влади, якби не була "внештатним сотрудником"
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06.02.2021 23:58 Відповісти
Даремно вона так. Знову Лука підведе війська до західних кордонів.
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06.02.2021 17:29 Відповісти
Фюрер Лукашеску внук РАБссиянского чернорубашечника-бандита и убийцы,зато Шариковы взяли власть советов... Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей - Цензор.НЕТ 6235
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06.02.2021 17:29 Відповісти
Ты лучше Северный поток отключи, Ангела...
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06.02.2021 17:33 Відповісти
путин ей сказал незя
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06.02.2021 17:37 Відповісти
Германия и Европейский Союз будут и впредь привлекать к ответственности виновных в продолжающихся нарушениях прав человека в Беларуси, как мы это уже делаем в случае с санкциями ЕС", - заявила Меркель.- улыбнулся ехидной улыбкой Лука , на куйню от Меркель ,когд увидел привлеченных к ответственности рашистских оккупантов Украины,(а за семь лет фрицы столько напревлекали к ответственности рашистских окупантов ,что насобирали на строительство газопровода совместно с рашистом Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей - Цензор.НЕТ 6911
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06.02.2021 17:39 Відповісти
Призвала? А, ну ладно.
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06.02.2021 23:34 Відповісти
Бацька Лука Ангеле Меркель:
"Калі ўжо ты, бабка, сабралася на пенсію, то моўчкі ідзі трэніруйся каларадскіх жукоў збіраць, а я табе вядро элітнай насеннай бульбы прэзентую."
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07.02.2021 11:08 Відповісти
 
 