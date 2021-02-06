Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Канцлерка ФРН Ангела Меркель у своєму відеозверненні в суботу висловила солідарність із демонстрантами в Білорусі і закликала політичне керівництво в Мінську негайно припинити репресії та звільнити політв'язнів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
"Влада (Білорусі. - Ред.) розраховує на те, що світ вкотре забуде цих мужніх людей. Ми маємо не допустити цього. Німеччина і Європейський Союз і надалі притягатимуть до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі, як ми це вже робимо у випадку з санкціями ЄС", - заявила Меркель.
Канцлерка нагадала, що ФРН вже полегшила отримання віз для переслідуваних у Білорусі опозиціонерів та інших осіб, які зазнали переслідувань, виділяє стипендії і підтримує незалежні засоби масової інформації у цій країні. Вона визнала, що "вирішити цей конфлікт ззовні неможливо, але ця допомога показує цим мужнім людям, що ми на їхньому боці і чуємо їхні голоси так само, як це було пів року тому".
Меркель знову заявила, що Німеччина і ЄС не визнають результатів президентських виборів у Білорусі, оскільки вони, за її словами, не були демократичними, вільними і справедливими.
Будь ласка, зачекайте...
Заморозте все частные счета и безнесдоговора этой банды! Наложите аресты на ихнюю недвижимость! Повагоняйте их отпрысков из страны не зависимо от того учатся они или мажорствуют!
И прекратите возвания к идиоту о демократии!
Ок, давайпака ,с тобою не цікаво навіть лаятися )
А телом в Швейцарии, в Берне
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Якщо без нього країна не життєздатна .
мо она там корни уже пустила?
а беларусы за свою порядочность отгребают... - всем выжить и даже етому пид.р.су лехе...
еще детей растить надо и не подкацапниками...
хотя он шарил вполне достойно...
пока не выиграет - спать мне тока снилось....
поддавался иногда, бо завтра же службу нести, а я тут ночь с бездельником коротаю
иногда мне казалось, шо нас для того и призвали, шо бы мы тупо не спали.
на 2м году - служба понята, построена, забита и откосячена...
завши повинен буть оту тa.
не буде? - в.***..
хлиб був....
на вопрос, тщ капитан, ну от если завтра в Польшу, какая наша задача?
ваша задача, бойцы, здохуть, но медленно, шо даст возможность подойти нашим резервам, которые тоже здохнут, шо даст воможность
подойти стратегическим резервам и так до бесконечности....
Ну, і чим він відрізнявся від того ж Костюшка? Той, до того, як утік, після придушення польського повстання проти росіян, до США і став там "борцем за незалежність", командував загоном карателів, що придушувало гайдамацьке повстання, у складі військ так званої Барської конфедерації, тобто, придушував боротьбу за незалежність українців. Ну а Калиновський, всього-навсього, хотів змінить білорусам російське ярмо на польське... Саме тому його, практично, місцеве населення не підтримало, а, навпаки, допомагало росіянам бороться з ним... Є не підтверджені, належним чином, документальні дані, що його і "здали" самі ж білоруси...
Победы. Можем повторить!
от ето сметун так сметун - не стадо, горошком срущее... )))
"Калі ўжо ты, бабка, сабралася на пенсію, то моўчкі ідзі трэніруйся каларадскіх жукоў збіраць, а я табе вядро элітнай насеннай бульбы прэзентую."