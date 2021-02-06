Меркель закликала припинити репресії та звільнити політв'язнів у Білорусі: Ми на боці цих мужніх людей

Канцлерка ФРН Ангела Меркель у своєму відеозверненні в суботу висловила солідарність із демонстрантами в Білорусі і закликала політичне керівництво в Мінську негайно припинити репресії та звільнити політв'язнів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

"Влада (Білорусі. - Ред.) розраховує на те, що світ вкотре забуде цих мужніх людей. Ми маємо не допустити цього. Німеччина і Європейський Союз і надалі притягатимуть до відповідальності винних у порушеннях прав людини в Білорусі, як ми це вже робимо у випадку з санкціями ЄС", - заявила Меркель.

Канцлерка нагадала, що ФРН вже полегшила отримання віз для переслідуваних у Білорусі опозиціонерів та інших осіб, які зазнали переслідувань, виділяє стипендії і підтримує незалежні засоби масової інформації у цій країні. Вона визнала, що "вирішити цей конфлікт ззовні неможливо, але ця допомога показує цим мужнім людям, що ми на їхньому боці і чуємо їхні голоси так само, як це було пів року тому".

Меркель знову заявила, що Німеччина і ЄС не визнають результатів президентських виборів у Білорусі, оскільки вони, за її словами, не були демократичними, вільними і справедливими.

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