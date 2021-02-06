Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 отримала повний доступ до об'єктів для вивчення у Китаї
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Влада Китаю надала експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повний доступ до всіх запитаних об'єктів для вивчення походження коронавірусу.
Як повідомляє Associated Press, також вони зможуть поспілкуватися з усіма людьми, зустрічі з якими були необхідні для розслідування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Нас запитали, де ми хочемо побувати. Ми надали приймаючій стороні список. Як бачите, судячи з того, де ми були, ми побували у всіх ключових місцях", - повідомив один з експертів ВООЗ Пітер Дашак.
Він також зазначив, що найближчими днями делегація ВООЗ аналізуватиме отримані дані і консультуватиметься з китайськими колегами. Попередні висновки буде представлено на брифінгу, який відбудеться в середу, після чого команда фахівців покине Китай.
Будь ласка, зачекайте...
Весь мир должен предъявить им иск за КОРОНУ !
Да этот доступ уже никому не нужен! Китай уже всё подчистил и спрятал...
ВООЗ, ...я вас правильно понимаю?