Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 отримала повний доступ до об'єктів для вивчення у Китаї

Влада Китаю надала експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повний доступ до всіх запитаних об'єктів для вивчення походження коронавірусу.

Як повідомляє Associated Press, також вони зможуть поспілкуватися з усіма людьми, зустрічі з якими були необхідні для розслідування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нас запитали, де ми хочемо побувати. Ми надали приймаючій стороні список. Як бачите, судячи з того, де ми були, ми побували у всіх ключових місцях", - повідомив один з експертів ВООЗ Пітер Дашак.

Він також зазначив, що найближчими днями делегація ВООЗ аналізуватиме отримані дані і консультуватиметься з китайськими колегами. Попередні висновки буде представлено на брифінгу, який відбудеться в середу, після чого команда фахівців покине Китай.

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