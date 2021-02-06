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Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 отримала повний доступ до об'єктів для вивчення у Китаї

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Група експертів ВООЗ із вивчення COVID-19 отримала повний доступ до об'єктів для вивчення у Китаї

Влада Китаю надала експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повний доступ до всіх запитаних об'єктів для вивчення походження коронавірусу.

Як повідомляє Associated Press, також вони зможуть поспілкуватися з усіма людьми, зустрічі з якими були необхідні для розслідування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Нас запитали, де ми хочемо побувати. Ми надали приймаючій стороні список. Як бачите, судячи з того, де ми були, ми побували у всіх ключових місцях", - повідомив один з експертів ВООЗ Пітер Дашак.

Він також зазначив, що найближчими днями делегація ВООЗ аналізуватиме отримані дані і консультуватиметься з китайськими колегами. Попередні висновки буде представлено на брифінгу, який відбудеться в середу, після чого команда фахівців покине Китай.

Читайте також: Група експертів ВООЗ з вивчення COVID-19 зустрілася з китайськими колегами в Ухані
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Косоокі ублюдки максимально чинили перешкоди для возівських експертів, затягуючи час. Тепер, коли всі потенцвйні докази знищені, документи сфальсифіковані, можна і допустити комісію на "об'єкти". Дуже нагадує тактику режимів путлєра, Башара Асада і радикальних ісламістів з Ірану
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06.02.2021 16:42 Відповісти
китайские твари!
Весь мир должен предъявить им иск за КОРОНУ !
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06.02.2021 16:45 Відповісти
Только сейчас доступ?!!!

Да этот доступ уже никому не нужен! Китай уже всё подчистил и спрятал...
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06.02.2021 16:43 Відповісти
А почему нам про это сообщает пропагандоский путинский РБК?
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06.02.2021 16:55 Відповісти
Через рік,там вже все приховалося давно.Одразу нікого не пускали.Тай за уханську лабораторію нічого не сказано.
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06.02.2021 16:56 Відповісти
не токо старцы айфоновские с обрезанцами вмиють дурыты...
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06.02.2021 17:09 Відповісти
Ребятня, ну до чего вы назойливые? ...хммм....а может так и надо. Так понимаю вы будете назойливыми до самого конца расследования.....в любой стране!....в любой лаборатории!.....даже, если она после пожара?
ВООЗ, ...я вас правильно понимаю?
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06.02.2021 17:30 Відповісти
и я бы провел параллель на совпадение или нет - когда сбили кацапы МН17 над Донбассом в котором были около 100 человек ученых светил вирусологии которые летели на конференцию.
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07.02.2021 01:09 Відповісти
 
 