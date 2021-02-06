Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сьогодні, 6 лютого, в Румунію доставили першу партію вакцини з 81,6 тис. доз проти коронавірусу компанії AstraZeneca, якою щепитимуть громадян віком від 18 до 55 років.
Про це повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Цього місяця у нас має бути загалом 600 тис. доз", - заявив прем'єр країни Флорін Кицу журналістам після того, як йому зробили другий укол вакцини проти коронавірусу.
Румунія, де проживають 19 млн людей, поставила за мету вакцинувати до вересня близько 10 млн людей. Від моменту запуску програми вакцинації в грудні понад 450 тис. осіб отримали принаймні одну дозу вакцини.
У Румунії наразі зареєстровано 18,7 тис. смертей серед тих, у кого виявили коронавірус. Загалом у країні зареєстрували понад 740 тис. випадків захворювання.
Будь ласка, зачекайте...
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій..."
автора наводити?
"Як стукне, так і грюкне" або "Який харч, така й робота"...
на все добре.
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У этих есть хоть какой-то шанс пережить такое испытание. А Пфайзер старикам колют...
Срыв вакцинации в Украине прежде всего и как это не странно, связан с тем , что Зеленский воспринимает глобальный механизм доступа в вакцинам COVAX, как систему распределения вакцин. Мол нужно подождать и нам дадут. Это вовсе не так - платить нужно. В стране денег на покупку вакцин нет. Здравоохранение недофинансировано по бюджету 2021 на 23-28 млрд. гривен только по общему содержанию. А 700 млн. гривен прошлогоднего остатка с фона борьбы с COVID-19 выведены Степановым на покупку китайской вакцины и ни вакцины ни денег.(с)
Але скоро і наші заправили почнуть труїти українців...