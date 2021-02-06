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Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сьогодні, 6 лютого, в Румунію доставили першу партію вакцини з 81,6 тис. доз проти коронавірусу компанії AstraZeneca, якою щепитимуть громадян віком від 18 до 55 років.

Про це повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього місяця у нас має бути загалом 600 тис. доз", - заявив прем'єр країни Флорін Кицу журналістам після того, як йому зробили другий укол вакцини проти коронавірусу.

Румунія, де проживають 19 млн людей, поставила за мету вакцинувати до вересня близько 10 млн людей. Від моменту запуску програми вакцинації в грудні понад 450 тис. осіб отримали принаймні одну дозу вакцини.

У Румунії наразі зареєстровано 18,7 тис. смертей серед тих, у кого виявили коронавірус. Загалом у країні зареєстрували понад 740 тис. випадків захворювання.

Читайте також: Греція слідом за іншими європейськими країнами не рекомендує вакцину AstraZeneca людям за 65 років
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Топ коментарі
+3
Мы не Румыны, мы вумные, потому и живем хорошо. Пусть все переколются, а мы потом посмотрим, может и не нужна будет вакцина.
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06.02.2021 17:11
+2
Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 451
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06.02.2021 16:56
+2
Нормальные люди говорят "в Украине". И только тупые лапти по тупому палятся со своим "на Украине". Вашем рашенским дерьмом, действительно, в Украине никто вменяемый колоться не будет.
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06.02.2021 17:35
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Румыния получила первую партию вакцины AstraZeneca. Препарат будут вводить людям от 18 до 55 лет - Цензор.НЕТ 189
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06.02.2021 16:49 Відповісти
ну нормально...просто популяция криворогих трохы зростэ...
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06.02.2021 16:51 Відповісти
блин,я уже на автомате в заголовках спутники бачу Румыния получила первую партию вакцины AstraZeneca. Препарат будут вводить людям от 18 до 55 лет - Цензор.НЕТ 8328
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06.02.2021 16:53 Відповісти
А как же спутник? Венгры вон перекрестились левым локтем и колются!
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06.02.2021 16:54 Відповісти
И опять брехливый путинский интерфакс нас информирует.
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06.02.2021 16:54 Відповісти
Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 451
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06.02.2021 16:56 Відповісти
Так на Украине никто из нормальных людей и не собирается колоться.
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06.02.2021 17:23 Відповісти
Нормальные люди говорят "в Украине". И только тупые лапти по тупому палятся со своим "на Украине". Вашем рашенским дерьмом, действительно, в Украине никто вменяемый колоться не будет.
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06.02.2021 17:35 Відповісти
"Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій..."

автора наводити?
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06.02.2021 17:46 Відповісти
Надеюсь лаптю автора хорошо видно?

Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 6401
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06.02.2021 17:50 Відповісти
якщо якимсь кацапським дикунам до вподоби саме це словосполучення, то це не привід відмовлятися від усього, чого вони торкались брудними лапами...
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06.02.2021 17:55 Відповісти
А еще повод выучить родную грамматику. и не нести ахинею В 15 веке еще и не так выражались, ну и что?
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06.02.2021 17:59 Відповісти
наша розмова не має сенсу...
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06.02.2021 18:03 Відповісти
Нечего было лезть и умничать, выгораживая лаптя. Как аукнулось -- так и откликнулось.
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06.02.2021 18:10 Відповісти
раджу вивчати українські прислів'я, та позбуватись ординських...
"Як стукне, так і грюкне" або "Який харч, така й робота"...
на все добре.
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06.02.2021 18:17 Відповісти
И вам не хворать. И не лезть куда не нужно со своими советами.
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06.02.2021 18:18 Відповісти
Щасти
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06.02.2021 18:28 Відповісти
это зечмо назвало себя мастером спорта по короновирусу
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06.02.2021 18:12 Відповісти
По воровству денег на теме короновируса.
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06.02.2021 18:17 Відповісти
Астразенека это инновационная вакцина ДНК -генетично модифицированный вирус., как и Спутник. Так шо думай-те.
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06.02.2021 19:09 Відповісти
Астразенека, как и Пфайзер\Биотек -- РНК вакцины.
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06.02.2021 19:12 Відповісти
рнк - пфайзер и модерна
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06.02.2021 19:20 Відповісти
хоч в цьому Зе з головою дружить (правда, може лише поки-що...)
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06.02.2021 19:26 Відповісти
а те кому до 18 и старше 55 что не болеют?
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06.02.2021 17:02 Відповісти
Их травить ещё рано Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 5043
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06.02.2021 17:20 Відповісти
молодых или старых рано травить?
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07.02.2021 02:58 Відповісти
Противопоказано.
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06.02.2021 17:43 Відповісти
КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?
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07.02.2021 02:56 Відповісти
О старше 55 мало данных об этой вакцине и колют в Англии (т.к. выбора нет), но ЕС решил что данных мало и ждет дополнительные данные. Младше 18 почти не мрут от ковида (статистика).
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06.02.2021 22:01 Відповісти
да но старше 55 лет мрут половина...
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07.02.2021 02:57 Відповісти
Румыния получила первую партию вакцины AstraZeneca. Препарат будут вводить людям от 18 до 55 лет

_______________
У этих есть хоть какой-то шанс пережить такое испытание. А Пфайзер старикам колют...
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06.02.2021 17:05 Відповісти
За январь на РАБссии умерли 23 известных киноактера,15 из них от короны с вирусом...
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06.02.2021 17:08 Відповісти
Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 2090
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06.02.2021 17:21 Відповісти
там зараз можуть всіх, хто не за Путлєра, новічком погодувати, а списати на корону..
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06.02.2021 18:54 Відповісти
Страны ЕС второго сорта. У Румынии даже шенгена нет.
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06.02.2021 17:08 Відповісти
Мы не Румыны, мы вумные, потому и живем хорошо. Пусть все переколются, а мы потом посмотрим, может и не нужна будет вакцина.
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06.02.2021 17:11 Відповісти
Последний раз мне кололи в армии в 1989 году от столбняка...,на 10 лет сказала медичка гарантия.. Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 5765симпотная такая блондинистая и длиноногая.. Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 5765вся рота бегала в санчасть типа их бин больной, дай шо нибудь выпить... бо нога тошнит,а завтра строевой смотр... Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 5765прикалывались канкретна...
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06.02.2021 17:15 Відповісти
УЖАС !!! Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 862
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06.02.2021 17:19 Відповісти
Быдломицин Путлера вылечит даже ватноголовых Шариковых... Румунія отримала першу партію вакцини AstraZeneca. Препаратом щепитимуть людей від 18 до 55 років - Цензор.НЕТ 6049
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06.02.2021 17:21 Відповісти
Журнал *Ланцет* уже опубликовал результаты 3 этапа испытания руск. вакцины И они положитедьные Так что не все так пдохо
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06.02.2021 17:48 Відповісти
Компания Moderna (вакцина mRNA-127) и компания Pfizer-BioNTech (BNT162b2) предоставляют вакцины своего производства для других стран исключительно при наличии логистического паспорта транспортировки и хранения, предоставляемого страной-получателем в соответствии с требованиями Emergency Use uthorization (EUA) (разрешение на использования в чрезвычайных ситуациях) выданное U.S. Food and Drug Administration (FDA) ..

Срыв вакцинации в Украине прежде всего и как это не странно, связан с тем , что Зеленский воспринимает глобальный механизм доступа в вакцинам COVAX, как систему распределения вакцин. Мол нужно подождать и нам дадут. Это вовсе не так - платить нужно. В стране денег на покупку вакцин нет. Здравоохранение недофинансировано по бюджету 2021 на 23-28 млрд. гривен только по общему содержанию. А 700 млн. гривен прошлогоднего остатка с фона борьбы с COVID-19 выведены Степановым на покупку китайской вакцины и ни вакцины ни денег.(с)
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06.02.2021 18:25 Відповісти
Нещасні румунські люди... Співчуваю.
Але скоро і наші заправили почнуть труїти українців...
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06.02.2021 18:50 Відповісти
А пенсионеры пусть дохнут, надо так понимать?
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06.02.2021 20:10 Відповісти
На пенсионеров и на кацапии большой и толстый положили, куда завозят "боярышник" там дают им колоться всем подряд (и это притом что ни в одной другой стране такое не разрешают! потому что более молодые просто тратят дозы в никуда, среди них очень низкая смертность). По статистике CDC США лица моложе 45 лет составляют 2,5% от умерших.
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06.02.2021 22:06 Відповісти
 
 