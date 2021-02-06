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Новини Політика України
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ВР (11736) Вітренко Юрій (370) Дубінський Олександр (415) Міненерго (363)

Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський

Наступного тижня ВР може зібратися на позачергову сесію для проведення голосування за призначення в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка першим віцепрем'єром - міністром енергетики. Найімовірніше, це станеться в середу, 10 лютого.

Про це виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Олександр Дубінський написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступного тижня нас чекає спроба зібрати і провести позачергову сесію. Ймовірно, в середу, в день, коли заплановано з'їзд партії СН", - уточнив він.

За інформацією Дубінського, розглядаються два варіанти її проведення:

"Внести міністра енергетики Вітренка і продавити його через зал під акомпанемент погрози віялових відключень електрики через кризу в енергетиці", - наводить він перший варіант.

"Проголосувати в якомусь із законопроєктів поправку, яка дозволяє в.о. міністра виконувати обов'язки 90 днів (наразі 30, і у Вітренка вони минули. - О.Д.)", - наводить він другий варіант.

"Я категорично проти спроб протягнути Вітренка в міністри енергетики, бо він брехун. Всупереч обіцянці першим рішенням знизити тарифи, він зробив все для їхнього підвищення", - підсумував Дубінський.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

28 січня 2021 року Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.  Зазначимо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався під час голосування за призначення Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра енергетики.
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Топ коментарі
+5
Если жопа бени недовольна,значи витренку плюс. В остальном-хрен его знает. Какая-то слишком мутная история с навязчивым желанием его назначить.
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06.02.2021 17:43
+4
Пока Вова со слугами продавлывают Витренко, два абсолютно враждебных друг другу антигена уничтожат самых Слуг. И это здорово!
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06.02.2021 17:26
+4
"операция" впихнуть невпихуя ...
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06.02.2021 17:29
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теперь цензор вестник дубинского?чы просто филиал?
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06.02.2021 17:25 Відповісти
Нет, скромный летописец писеца СН.
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06.02.2021 17:27 Відповісти
лучшее,шо могла сделать патриотическая пресса Украины,то забыть эту хфамилию...
летописью вылупка должны заниматься следаки...
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06.02.2021 17:35 Відповісти
ті слєдакі, шо спец олперацію з вагнерівцями розслідують, чи ті, шо обіцяють під санкції напряму ********* підтягти?
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06.02.2021 17:42 Відповісти
а в чому проблема?хіба буба не затвердив референдуми?
мені,наприклад,подобаються слідчі з с14...
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06.02.2021 17:47 Відповісти
Нет. Он только додумался до того что бы запретить телеканалы На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 521 . И то не сам На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 3746 .
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06.02.2021 17:51 Відповісти
хто?румын чы буба? На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 3277
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06.02.2021 17:54 Відповісти
Так яке ж тоді ВОНО додумалось? Якщо не сам...
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06.02.2021 18:15 Відповісти
Вітрєнко не потрібен Україні, його мама розвалювала Україну десятиліттями за російські гроші.
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06.02.2021 17:43 Відповісти
При чём тут его Мама ? Говорить плохо о родителях - это ПОДЛО !!! Твою маму здесь кто-то вспоминает ?
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06.02.2021 17:49 Відповісти
не токо маман дубинэску любит скорость... Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський - Цензор.НЕТ 7985
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06.02.2021 17:56 Відповісти
абсолютно вірно...дивує якась частина невіруючих в падіння яблук біля яблуньки...
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06.02.2021 17:52 Відповісти
Пока Вова со слугами продавлывают Витренко, два абсолютно враждебных друг другу антигена уничтожат самых Слуг. И это здорово!
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06.02.2021 17:26 Відповісти
Ну и ЧТО на этом фоне всплывёт ?
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06.02.2021 17:52 Відповісти
Деркач и Татаров получили контроль над "Энергоатомом" - Лерос

Ссылаясь на заявление народного депутата Владимира Арьева, Лерос заявил, что передача контроля над госкомпанией Деркачу является "платой президента Владимира Зеленского за публикацию" так называемых "пленок Байдена".
Как сообщает Лерос, Татаров "рейдернул" активы компании "Укрбуд" у бывшего владельца Максима Микитася. "Укрбуд" осуществляет строительство хранилища отработанного ядерного топлива.
Татаров завел на ....
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06.02.2021 17:59 Відповісти
скільки ж це молоде та талановите чудо, з жахливою генеалогією, занесло грошенят кому треба? На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 886
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06.02.2021 17:27 Відповісти
Оно просто знает то, что нужно скрывать от людей и во что посвящать третьих лиц нельзя...
Но это синоним "забезпечило" - "занесло грошенят кому треба?"
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06.02.2021 17:29 Відповісти
У него не генеалогия , а гинекология На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 8347
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06.02.2021 17:31 Відповісти
А-ХА-ХА , зелёным хочется забыть и растереть?
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06.02.2021 17:29 Відповісти
поклонница "вонючего собачьего рта"?
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06.02.2021 17:32 Відповісти
последняя волна воні отдает слугамі нелоха..
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06.02.2021 17:44 Відповісти
На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 9734
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06.02.2021 17:52 Відповісти
витренку давят извне
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06.02.2021 17:27 Відповісти
"операция" впихнуть невпихуя ...
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06.02.2021 17:29 Відповісти
Наталья Витренко прилетит на Боинге позравить сыночка с паБЕДОЙ На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 7264
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06.02.2021 17:31 Відповісти
На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 4451
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06.02.2021 17:53 Відповісти
Вот такая она , борьба с коррупцией .
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06.02.2021 17:32 Відповісти
За третьим разом продавят, не то что бывшие продавливали на седьмой раз. Прогресс во всем, ну согласитесь.
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06.02.2021 17:32 Відповісти
Каждый народ имеет такого правителя, которого он заслуживает...
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06.02.2021 17:33 Відповісти
Слава путлеру.
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06.02.2021 17:45 Відповісти
Зеле слава...
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06.02.2021 17:48 Відповісти
То есть,путлеру не слава, стрелочник? Смотри-куратор заругает😮
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06.02.2021 18:30 Відповісти
Ты своему правителю осанну поешь, я - своему... Что не так тебе...?)
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06.02.2021 18:38 Відповісти
Так у тебя ещё и зеля правитель? Его в замы к путлеру назначили?
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06.02.2021 23:37 Відповісти
Незаменимых у нас нет,товаристч Сралин...
Л.П.Берия.министр НКВД дохлого сссра .1938 год На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 8381
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06.02.2021 17:34 Відповісти
даже если допустить, что **** псячий рот говорит излагает что-то умное... не собираюсь колупаться в дерьме, чтоб найти там зерно истины... *****... ну какое ж оно мерзкое!
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06.02.2021 17:36 Відповісти
поаккуратнее,бо урочысто вручать биллет антисемита На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 4612
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06.02.2021 17:40 Відповісти
намну? за шо вже? та Боже ж мой?! )))
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06.02.2021 17:42 Відповісти
Воно вже під впливом санкцій переродилося в *************.
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06.02.2021 17:42 Відповісти
как гиена, когда надо баба...когда не надо опять вошдь)))
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06.02.2021 17:44 Відповісти
Чет мне это напомнило фото Бориса и Билла...)
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06.02.2021 17:43 Відповісти
На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 8259
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06.02.2021 17:46 Відповісти
Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський - Цензор.НЕТ 3449
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06.02.2021 17:56 Відповісти
Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський - Цензор.НЕТ 439
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06.02.2021 18:00 Відповісти
А эти, *****, почему то не радостные...( Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський - Цензор.НЕТ 6631
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06.02.2021 18:13 Відповісти
Пора приймати закон про відклик депутатів і відкликати таку погань як дубінський, бужанський, тищенко і іншу мерзоту.
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06.02.2021 17:40 Відповісти
Далеко не полный список . На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 9410
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06.02.2021 17:42 Відповісти
Тому й пишу іншу мерзоту,бо всіх перелічувати нема ні часу ні бажання.
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06.02.2021 17:44 Відповісти
А как же весь "БЕС" ?
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06.02.2021 17:56 Відповісти
Кацап-просто иди отсюда.
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06.02.2021 18:33 Відповісти
Если жопа бени недовольна,значи витренку плюс. В остальном-хрен его знает. Какая-то слишком мутная история с навязчивым желанием его назначить.
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06.02.2021 17:43 Відповісти
Вполне возможно что будут новіе віборі в Раду... На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 8935
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06.02.2021 17:44 Відповісти
А шо ж, Разумков просто так піарить себе? Він відмвається від сьогоднішньої ВР усіма відомими йому технологічними інструментами.
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06.02.2021 17:47 Відповісти
Сегодня очень много в Украине будет зависеть от позиции Секретаря РНБО Данилова...
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06.02.2021 17:47 Відповісти
За два останніх місяці він від імені РНБО подав Воці дві рекомендації - розігнати КС й по санкціях. Перша булда підкріплена абсолютними обіцянками (" СКОРОРО ОПРИЛЮДНЕМО") про дакази про п"яту колону. У другому випадку з санкціямі щось інакше?
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06.02.2021 17:51 Відповісти
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов не виключає запровадження санкцій стосовно головою політичної Ради Партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна".
"Почекайте, для всього свій час. Ми дуже ретельно відпрацьовуємо всі документи, щоб бути бездоганними в цьому питанні", - сказав Данілов, відповідаючи на питання журналіста про те, чому постійно в ході розмов про телеканали, які зникли з ефіру, виникає призвище Медведчука, однак в офіційних документах його ніде немає.

Ось чому Вовка так сміливо підписав санкції -НYЙЛОКУМА КУМА ЦЕ НЕ ЗАЧЕПИЛО
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06.02.2021 17:53 Відповісти
На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 2614 На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6585РАБссия протестует... На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6585
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06.02.2021 17:48 Відповісти
Разумков умный парень и хитрость не причем, он качественно делает свою работу, вот и злятся, вспоминая Парубка, который лизал всем.
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06.02.2021 17:49 Відповісти
зеленые без мама любит коми? - бледно-зеленые, почти прозрачные...
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06.02.2021 17:50 Відповісти
Три штата США дело против Зелемойских не закріто,а Прокуратура США ведет отдельній разговор в єтом деле... На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 55 На следующей неделе Рада может провести внеочередную сессию, чтобы продавить назначение Витренко министром энергетики, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6032
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06.02.2021 17:51 Відповісти
******** пора! Это наш президент!!!
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06.02.2021 18:18 Відповісти
Этот парень в отличии от маман говорит и действует правильно.
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06.02.2021 18:42 Відповісти
Пример в студию
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06.02.2021 18:57 Відповісти
Про владу і народ. Наступного тижня Рада може провести позачергову сесію, щоб продавити призначення Вітренка міністром енергетики, - Дубінський - Цензор.НЕТ 8331
"Вони бумають шо ми дебіли і годують нас брехнею заради свого збагачення, а ми бачимо шо вони такі дебіли та злочинці, але окрім постів в соцмережах нічого не робимо. Санкції проти агентури окупанта, - це добре, але дуже дуже замало! " (с)
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06.02.2021 18:42 Відповісти
Смотрю на этого Витренко. Человек бе принципов. Абсолютно. Я так понимаю это последний из могикан, которых Зеля потом попытается пропихнуть в премьеры
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06.02.2021 18:56 Відповісти
Ты уже догавкался!! Ещё напрашиваешься? Дурак что-ли?
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06.02.2021 20:28 Відповісти
два плюси :
1. У Коломойського підгорає від Вітренка.
2. Вітренко заявив, що потрібно негайно відключатись від рф і білорусі
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06.02.2021 20:33 Відповісти
Якщо з Вітренко і Герусом станиться нещасний випадок струм з РФ продавати Україні не будуть.
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06.02.2021 20:53 Відповісти
Комусь він дуже потрібен! Але кому, якій СТОРОНІ??? Ще мало награбовано???
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07.02.2021 12:57 Відповісти
 
 