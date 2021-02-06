Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик

Українське кіно необхідно підтримувати з державного бюджету, як і будь-який європейський кінематограф, який рідко окупається у прокаті.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав лауреат Премії ім. Джеймса Мейса за 2020 рік кінознавець Дмитро Десятерик.

Він вважає, що з 2014 року ми спостерігаємо прорив в українському кіно:

"Цілеспрямовано фінансувати українське кіно через систему пітчингів почали ще у 2011 році. Але прорив стався після Революції Гідності. Прокотилася хвиля пасіонарності, Україна розкрилася для світу. Сталися тектонічні потрясіння, що змінили суспільну свідомість. І така комбінація – поєднання сталого фінансування і перевороту в умах – призвела до того, що в нас з’явилося кіно. Я вважаю, що справжнє незалежне українське кіно з’явилося у 2014 році. До того це було кіно пострадянське, яке доїдало радянські ресурси і кадри".

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Десятерик наполягає, що українському кіно необхідна державна підтримка. За його словами, на кінопроцес і кінопрокат необхідно дивитися широко.

"Треба фінансувати все українське кіно. Без дотацій воно не виживе. І йдеться не лише про виробництво. Кіно – це комплексний процес. Запитуємо: скільки кінозалів у країні? Їх достатньо для того, щоб показувати вдосталь фільмів? Як відбувається просування фільмів? Все це потребує грошей. Зрештою, наскільки в нас платоспроможний глядач? Скільки разів на місяць він готовий віддавати 80-100 грн за квиток? А якщо йде вся сім’я? Тобто глядачу треба створити потужний стимул, щоб він хотів витратити ці 100 гривень.

Щодо нюансів. Зрозуміло, що студіям, які просувають комерційні комедії, державне фінансування потрібно менше, ніж артхаусним фільмам, які в прокаті ніколи не окупляться. Але проєкти, котрі претендують на те, щоб бути глядацькими, не дають високих зборів. До цього, повторюю, призводить, зокрема, відсутність кінозалів та низька купівельна спроможність людей. Але й митці далеко не завжди справляються. За останні роки тільки 5-6 українських фільмів окупилися в прокаті. І це все винятково комедії", - зазначив він.

Кінознавець нагадав, що Україна належить до Європи, як і її мистецтво, а кіно у Європі через низку причин загалом окупається нечасто:

"Європейське кіно окупається нечасто. Там є комерційні прориви, частіше, ніж у нас. Але у масі своїй середній європейський фільм окупається дуже рідко. Треба бути повним профаном і невігласом у цих питаннях, щоб стверджувати, що якщо фільм не окупився, то нічого не треба фінансувати.

Фільми, які окупаються, можна перелічити на пальцях однієї руки. В Америці, звичайно, – там налагоджено фабричну і прокатну системи. В Індії недороге народне кіно. Ми знаємо, що таке Боллівуд. У Південній Кореї дуже шанують своє кіно, і там фільми переганяють у прокаті голлівудські картини. Є комерційні успіхи в Китаї.

Але ми живемо у Європі, а тут кіно здебільшого дотаційне без гарантій успіху в прокаті. Та про що ми говоримо... Достатньо подивитися прокатні дані фільмів Бунюєля чи Берґмана, й усе стає зрозумілим. Тож ми маємо європейське прокляття. Тому я наполягаю: наше кіно треба фінансувати. Навіть якщо частина фільмів буде невдалою з художньої чи комерційної точки зору. Інакше фільмів не буде".

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