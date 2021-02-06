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Новини Суспільство
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кіно (682) кінопрокат (61) фінансування (996)

Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик

Українське кіно необхідно підтримувати з державного бюджету, як і будь-який європейський кінематограф, який рідко окупається у прокаті.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав лауреат Премії ім. Джеймса Мейса за 2020 рік кінознавець Дмитро Десятерик.

Він вважає, що з 2014 року ми спостерігаємо прорив в українському кіно:

"Цілеспрямовано фінансувати українське кіно через систему пітчингів почали ще у 2011 році. Але прорив стався після Революції Гідності. Прокотилася хвиля пасіонарності, Україна розкрилася для світу. Сталися тектонічні потрясіння, що змінили суспільну свідомість. І така комбінація – поєднання сталого фінансування і перевороту в умах – призвела до того, що в нас з’явилося кіно. Я вважаю, що справжнє незалежне українське кіно з’явилося у 2014 році. До того це було кіно пострадянське, яке доїдало радянські ресурси і кадри".

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Десятерик наполягає, що українському кіно необхідна державна підтримка. За його словами, на кінопроцес і кінопрокат необхідно дивитися широко.

"Треба фінансувати все українське кіно. Без дотацій воно не виживе. І йдеться не лише про виробництво. Кіно – це комплексний процес. Запитуємо: скільки кінозалів у країні? Їх достатньо для того, щоб показувати вдосталь фільмів? Як відбувається просування фільмів? Все це потребує грошей. Зрештою, наскільки в нас платоспроможний глядач? Скільки разів на місяць він готовий віддавати 80-100 грн за квиток? А якщо йде вся сім’я? Тобто глядачу треба створити потужний стимул, щоб він хотів витратити ці 100 гривень.

Щодо нюансів. Зрозуміло, що студіям, які просувають комерційні комедії, державне фінансування потрібно менше, ніж артхаусним фільмам, які в прокаті ніколи не окупляться. Але проєкти, котрі претендують на те, щоб бути глядацькими, не дають високих зборів. До цього, повторюю, призводить, зокрема, відсутність кінозалів та низька купівельна спроможність людей. Але й митці далеко не завжди справляються. За останні роки тільки 5-6 українських фільмів окупилися в прокаті. І це все винятково комедії", - зазначив він.

Кінознавець нагадав, що Україна належить до Європи, як і її мистецтво, а кіно у Європі через низку причин загалом окупається нечасто:

"Європейське кіно окупається нечасто. Там є комерційні прориви, частіше, ніж у нас. Але у масі своїй середній європейський фільм окупається дуже рідко. Треба бути повним профаном і невігласом у цих питаннях, щоб стверджувати, що якщо фільм не окупився, то нічого не треба фінансувати.

Фільми, які окупаються, можна перелічити на пальцях однієї руки. В Америці, звичайно, – там налагоджено фабричну і прокатну системи. В Індії недороге народне кіно. Ми знаємо, що таке Боллівуд. У Південній Кореї дуже шанують своє кіно, і там фільми переганяють у прокаті голлівудські картини. Є комерційні успіхи в Китаї.

Але ми живемо у Європі, а тут кіно здебільшого дотаційне без гарантій успіху в прокаті. Та про що ми говоримо... Достатньо подивитися прокатні дані фільмів Бунюєля чи Берґмана, й усе стає зрозумілим. Тож ми маємо європейське прокляття. Тому я наполягаю: наше кіно треба фінансувати. Навіть якщо частина фільмів буде невдалою з художньої чи комерційної точки зору. Інакше фільмів не буде".

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Читайте повне інтерв'ю із Дмитром Десятериком.

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Топ коментарі
+10
Прав на 100%. Когда у нас будет свой Голливуд. можно будет не заморачиваться финансированием. Но в условиях информационной агрессии и гибридной войны украинский кинематограф нало поддержать
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06.02.2021 18:04
+7
а твоя яка справа ?
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06.02.2021 18:08
+6
Как еще оправдать миллиарды из бюджета в унитаз? Только так.Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 1631
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06.02.2021 18:12
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а твоя яка справа ?
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06.02.2021 18:08 Відповісти
Мокша хочет быть инвестором Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 2248
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06.02.2021 18:10 Відповісти
с-пон-сером ? )))
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06.02.2021 18:31 Відповісти
У Фелліні і Бунюеля фільми теж не окупалися, якщо що...
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06.02.2021 20:46 Відповісти
просто чувак из золотой днепровской розы думает сколько раз в месяц вы готовы выкладывать по сто гривней...
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06.02.2021 18:02 Відповісти
оставь эту сотку рупий себе и иди смотри "Крымский мост"
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06.02.2021 18:09 Відповісти
ты хоть гребешок наклоняй перед тем як мэнэ пытаешься клюнуть... Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 150
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06.02.2021 18:12 Відповісти
Что ты имеешь против украинского кинематографа, запоребриковое дерьмо?
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06.02.2021 18:14 Відповісти
я за украинский кинематограф...шо непонятно?
художник и деньги несовместимы.
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06.02.2021 18:17 Відповісти
Демагог в кокошнике
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06.02.2021 18:18 Відповісти
ты не прав...в кокошнике твой президент.
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06.02.2021 18:25 Відповісти
В Украине зеленский в кокошнике Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 7006 ? ты совсем крышей уехал, чухонец Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 5490 ?
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06.02.2021 19:27 Відповісти
чучело.зюзя родился в кокошнике криворогом...
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06.02.2021 19:38 Відповісти
жто неважно, Главное что твое ***** родилось в ********* подворотне
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06.02.2021 19:39 Відповісти
Я тебя так клюну, ватное, пестиком по кумполу, что забудешь на ЦН дорогу, фуфел бакланный
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06.02.2021 19:38 Відповісти
вьюноша,я на цензоре с его рождения...
просто берегу нервы модеров...узбагойся.
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06.02.2021 19:42 Відповісти
Что-то я твой ник-фейс в первый раз вижу. Брешешь, ватник? Или рылом не вышел , раз нулевка безнадежная Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 3318. Путин - *****.
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06.02.2021 20:02 Відповісти
тобі сьогодні щастить...зазвичай ідіотів просто ігнорую...
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06.02.2021 20:08 Відповісти
Ти диви! Кацапська курва мові навчилася, тай ще лається Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 881 . То чий Крим, йолопе?
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06.02.2021 20:49 Відповісти
Прав на 100%. Когда у нас будет свой Голливуд. можно будет не заморачиваться финансированием. Но в условиях информационной агрессии и гибридной войны украинский кинематограф нало поддержать
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06.02.2021 18:04 Відповісти
мытци уже давно тока за 90х120х90...
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06.02.2021 18:09 Відповісти
Испарись, винторогий...
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06.02.2021 18:11 Відповісти
Тк Голівуд знімае кіно для глядача, а не для фестивалів, тому там і не заморачуються з фінансуванням.
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06.02.2021 19:15 Відповісти
Голлівуд знімає різні фільми, у т. ч. і артхаусні. А потім пускає їх на весь світ. Станемо Голлівудом - то і питання буде закрите.
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06.02.2021 19:20 Відповісти
ты много фильмов лауреатов "Оскара" видел?
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06.02.2021 19:24 Відповісти
Очень спорное суждение. Зачем финансировать то, что никому не нужно? Если эти фильмы никто не смотрит и прокатчики его не берут, то это приговор тому, кто его создавал - или будь профессионалом или иди работать в другую область. Я считаю что спорт, кинематограф, театры нужно переводить на самофинансирование иначе там и будем кормить бездарей и никчемных спортсменов. А чтобы эти области получали финансирование нужно для бизнеса делать налоговые льготы, только привязать это к конечным результатам.
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06.02.2021 18:10 Відповісти
Тобто текст почитати було слабо? У Європі теж фільми ніхто не дивитися? Там вони також "нікому не потрібні"? Справа у кількості населення та екранів. Ми не Індія з 1 мільярдом мешканців і не США, яке пускає своє кіно на весь світ. Плюс, наші люди переважно не мають змог піти в кіно більше 1 разу на місяць - у цьому голвна відповідь. Тому робіть так, щоб люди багатіли.
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06.02.2021 19:22 Відповісти
Учителя в школе тоже "не окупаються" и детям они тоже нафик не нужны! По крайней мере они так считают. Да многие родители тоже.
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06.02.2021 19:32 Відповісти
Артхаусне фестивальне кіно ніде у світі не окупається, але саме ці фільми отримують нагороди в Каннах і на Берлінале!

У нас з 2014 аж 2 фільма виграли нагороди в Каннах - "Плем'я" і "Донбас"... І професіоналам та критикам плювати, що вони не окупилися!
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06.02.2021 21:02 Відповісти
Как еще оправдать миллиарды из бюджета в унитаз? Только так.Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 1631
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06.02.2021 18:12 Відповісти
Это ты про РТ и дерьмофильм "Крымский мост"?
Семья Симоньян получила 46 млн рублей за фильм «Крымский мост». Это половина всего финансирования Только полный профан скажет, что если фильм не окупился, то украинское кино не надо финансировать, - лауреат Премии Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 2259
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06.02.2021 18:16 Відповісти
Европа это очень левацкий регион мира. Там государства собирают с граждан огромнейшие прогрессивные налоги а затем тупо раздают их на поддержку всего хорошего и борьбу против всего плохого. Разумеется что хорошо а что плохо - решают не налогоплательщики а чиновники, которые распоряжаються этими огромными деньгами на свое усмотрение.
Нужен ли Украине такой "социализм" - вопрос очень спорный. Тем более, что он отрицательно сказываеться на экономике. Европа конечно опережает бантустаны второго и третьего мира, но отстает и от США и от передовых азиатских стран. Именно из-за левачества, бюрократизма, высоких налогов.
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06.02.2021 18:19 Відповісти
Не полный, а русский...
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06.02.2021 18:22 Відповісти
Хотелось бы верить , что Лауреат просто такой наивный и незамысловатый...)
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06.02.2021 18:24 Відповісти
Так може треба знімати щось, що буде окупатися??? Тобто кіно для глядача а не який ундеграунд для критиків. Тоді і фінансування з боку держави не знадобиться.
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06.02.2021 18:24 Відповісти
За 100 гр. пускай сами их и смотрят.
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06.02.2021 18:51 Відповісти
Нажаль 99% того що знімають зараз, навіть за 5 гривень ніхто окрім повернутої на всю голову богеми дивитись не схоче.
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06.02.2021 19:07 Відповісти
Если уж кино так нуждаеться в господдержке, то пусть хотя-бы решают не чиновники а налогоплательщики.
Принцип прост - снимаем промо будущего фильма, выкладываем на ютуб, публикуем счет для пожертвований. На каждую гривну, пожертвованную налогоплательщиками, государство докладывает еще несколько. Если же тема не интересна обществу, киноделы ничего и не получают.
Так, по крайней мере, мы исключим господдержку откровенного шлака за откат чиновникам минкульта.
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06.02.2021 18:30 Відповісти
украинское кино, окупившееся или нет сделайте доступным для диаспоры,
бо сами же себе яйца режете....
не знаю как - ето вы в трускавце оленей искали - значит наученые и бОшки здоровенные.
от и думайте как....
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06.02.2021 18:32 Відповісти
да наше кино, не очень-то и дома посмотришь. Не самое доступное для широкого зрителя.
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06.02.2021 19:27 Відповісти
Просто спрашиваю. Ваше кино, это какое? Украинское или запоребриковое?
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06.02.2021 19:34 Відповісти
дело же не в етом - а дайте нам самим посмотреть и сделать выводы....
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06.02.2021 19:41 Відповісти
в смысле не в этом? Мы сами его тут посмотреть толком не можем, его не доносят до зрителя. То тут то там читаешь, показали на фестивале etc. Открываешь онлайн-кинотеатр - пусто.
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06.02.2021 19:54 Відповісти
Но мы живем в Европе, а здесь кино в основном дотационное без гарантий успеха в прокате.Источник: https://censor.net/ru/n3246426

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Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 5135 Ми живемо в Україні! От коли будемо жити у Єуропі - тоді й будемо рівнятися.
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06.02.2021 18:49 Відповісти
Самый популярный украинский фильм всех времен "В бой идут одни "старики" снят за крайне малые деньги и вовсе не комедия. "За двумя зайцами", второй по популярности, комедия, но тоже крайне дешевая в производстве. Тогда государство находило прекрасных режиссеров и актеров для фильмов, которые потом окупались за неделю при крайне дешевых билетах, а теперь бабло достается только "гениям", вроде Сенцова и Десятерика.
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06.02.2021 19:02 Відповісти
у этих "гениев" чиновники получат хорошие откаты!
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07.02.2021 04:47 Відповісти
И Десятерику обломится за продажные похвалы.
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07.02.2021 10:59 Відповісти
А скільки грошей зібрав в прокаті "самый популярный украинский фильм всех времен "В бой идут одни "старики" ?))))
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10.05.2021 19:18 Відповісти
Абсолютно!
С ментальность "какая разница" этого не понять.
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06.02.2021 19:13 Відповісти
Снимают сами для себя и каких-то непонятных фестивалей. До зрителя не доносят, все за правообладательство свое боятся. За мои налоги. Кино должно быть для зрителя и нравиться за эти деньги. Хватит уже этих Васадзе от культуры.
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06.02.2021 19:16 Відповісти
А ничего что у разного зрителя разные вкусы? Кому-то "Анрей рублев" шедевр, а кому -то "А зори здесь тихие" порнуха. А "Гвардия" вообще бандеровское кино
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06.02.2021 19:32 Відповісти
кстати, Гвардия - это клюква. А вы похожи на сетевого сумасшедшего, набрасывающегося на всех комментаторов, мнение которых, хоть сколько-то отличается от вашего и совершенно не разбирающегося в вопросе. Раз уж привели такие примеры. Не пишите больше.
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06.02.2021 19:46 Відповісти
Так исчезни и не скули. Всякая шушера залетная будет права качать. Я таких кацапских мырок по любому чмырить буду. Зрозумів, бовдуре?
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06.02.2021 19:59 Відповісти
Є думка коментаторів, а є думка фахівців фестивалю в Каннах чи Берлінале! Думці профі варто більше довіряти.

У нас з 2014 аж 2 фільма виграли нагороди в Каннах - "Плем'я" і "Донбас"... І професіоналам та критикам плювати, що вони не окупилися!
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06.02.2021 21:03 Відповісти
Донбасс это уже хорошее кино. Но участие государства в нем было минимальным. И не со старта, а когда стало ясно, что получилось.
Сейчас же, у нас снимается какой-то шквал сериалов, а если снимается кино - оно не попадает к зрителю. На днях искал "В черной комнате". Год тому снято. Где оно? Сколько раз я читал - такой-то фильм уехал на фестиваль. Открываю sweet, megogo, где все эти фильмы? Почему, я должен финансировать тех, кто снимает ради себя и озабочен своими правами на показ настолько, что продукт хоронят?
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06.02.2021 21:14 Відповісти
Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 6941
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06.02.2021 19:39 Відповісти
Кино,вино и домино.Да уж.Самое интересное в кино-это места в последних рядах.А так..Документалка лучшее кино.Тратить время на художественные фантазии с каскадёрами нема бажання Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 6076
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06.02.2021 21:09 Відповісти
А кто такой Мэйс? Да и лауреат какой то чудной, как нищий выпрашивает деньги, дать гривню, что ли.
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06.02.2021 21:24 Відповісти
Мутный персонаж, политолух как сейчас уже стало модно. Не смог состояться в Америке. Переехал в Украину в 90-х и тут вмер. Если бы не гугл, так и не знал бы про таких. А цитата ,,Премія імені Джеймса Мейса - літературна премія в галузі публіцистики «Громадянська позиція», заснована з ініціативи головного редактора газети «День» Лариси Івшиної.,,
Газета назначила премию, рука -лицо.
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06.02.2021 22:43 Відповісти
Кацапе, Мейс відбувся, і, на наше щастя, відбувся саме в Україні. Але тобі цього не зрозуміти. Йди, попий бояри, може, попустить...
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10.05.2021 19:21 Відповісти
Якщо тобі дають на шару бабло, то ти думаєш, як його розпилити, а не як зняти щось круте і заробити гроші.
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06.02.2021 23:18 Відповісти
Кацапам дають купу державного бабла і знімають вони гімно. Бо старатись не треба, якщо інвестор в шию не дихає)))
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06.02.2021 23:19 Відповісти
Утримувати митців-паразитів які не здатні зробити класне кіно? А чом би й ні! Кіно все спише! Знімаємо лайно, але ж воно своє! Те що його ніхто не в змозі висидіти до кінця то таке... Шароварне, меншовартісне, тупе, сумне та невеселе як Явдоха Зубиха на призьбі. Сюжетів лише в українській історії безліч... але після наших історичних фільмів така безнадія і депресія виникає у глядачів що краще б не знімали цих "шедеврів"... Колись здавалось що "Пропала грамота" відкрила нову сторінку...
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07.02.2021 00:55 Відповісти
дійсно - краще розмовляти вже па рускі аніж неправильною українською, краще слухати качєственную музику типу мальчік маладой в ісполнєніі ані лорак, краще дивитися качєствєнноє кіно от вєлічайших рєжиссьоров балабана і міхалкова, лучшє чітать вялікую рускую літєратуру, толстоєвскава чєм каковата там Чярнагуза ілі Франка.
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07.02.2021 06:26 Відповісти
Не прикидуйся дурником і косити під ура-патріота теж не варто! Кацапське кіно це брутально-мелодраматичне "мило" орієнтоване на інфантильних дебілів і саме вони складають його ватну аудиторію. Питання про якість а не розпил бюджетних коштів "для підтримання штанів" переможців нікому невідомих "мистецьких фестивалів". Українське має бути цікавим, органічним і популярним. Тобто подобатись українцям і викликати в них почуття національної гордості. Національне кіно, дійсно, має "перетворювати натовп в народ".
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07.02.2021 08:11 Відповісти
так це ти прикидаєшся шлангом. Українська культура лежала в нокауті довгі роки, а тепер виходить якийсь мудило і вимагає якісний контент. Так просто, з ніхvя, дайте мені качствєнний контент ілі вопше нічого не робіть.
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07.02.2021 11:09 Відповісти
Ну прямо таки "в нокауті" і в пустелі... Хто платить той і музику замовляє. Відповіси на питання "хто" і можливо тоді зрозумієш "чому" якісного дуже мало. На фіг не потрібно "Україна плаче" і "Хіба ревуть воли як ясла повні"! Мудилам (інтелектуальна більшість в країні) потрібно життєдайний і динамічний "хеппі енд"! Лише цілковитий профан скаже, що якщо фільм не окупився, то українське кіно не треба фінансувати, - лауреат Премії Мейса-2020 Десятерик - Цензор.НЕТ 210
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07.02.2021 11:59 Відповісти
Україні потрібен український контент і якісний і середній і низькопробний. можливо ти і закінчив кульок і така утончонна натура яка бажає толстоєвского та пастернака, але в Україні багато інших які не потребують "елітної" культури.
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07.02.2021 12:49 Відповісти
Перечитай вище. Основна теза в тому що псевдоелітарне кіно, яке не користується попитом, не варто фінансувати з бюджету. Українці потребують позитивного мислення і активних героїв-переможців, а не закомплексованих лузерів які рефлексують на "тяжкий історичний спадок". Саме таке потрібно знімати зараз.
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07.02.2021 13:59 Відповісти
"Кіборги", "Червоний", "Сторожова застава", "Захар Беркут", "Черкаси", "Спіймати Кайдаша", "Козаки. Абсолютно брехлива історія" і.т.п - хто там плаче? Хороше, дивибельне кіно. Але, було б не можливе без допомоги з бюджету. Що ще неясно?
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10.05.2021 19:25 Відповісти
ще не врахований інший фактор - московія витрачає на кіно та попкультуру з держказни мільярди доларів. вони агресивно пхають своє лайно на наш ринок, і виходять ********** типу потапа, лабуди та інших куйок і починають свистіти у вуха про "вільні ринки"
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07.02.2021 06:18 Відповісти
а шо это за поц десятник... везде ширяют его мнением... такое же мнение может говорить и мой сосед по ферме, по автобусу... оно получило какую-то премию какого-то майца и его начали рекламировать?
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07.02.2021 07:42 Відповісти
Поц - ето син твоєй мами, убогій...
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10.05.2021 19:27 Відповісти
 
 