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Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС

Від початку поточної доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як наголошують у штабі, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", у передмісті Красногорівки, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь у бік українських позицій із міномета 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Водяне, на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а біля Пісків - із підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів по наших позиціях зі стрілецької зброї. Унаслідок ворожого обстрілу два українські воїни зазнали вогнепальних поранень. Військовослужбовців оперативно доставили в лікувальні установи, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я захисників - задовільний", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Двох воїнів ЗСУ поранено через обстріл терористами районів Торецька та Севєродонецька, - українська делегація у ТКГ

Також на цьому напрямку, поблизу Луганського, противник зробив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2 з допомогою ручного протитанкового гранатомета. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.
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Топ коментарі
+15
Ранены двое воинов. С начала суток 10 обстрелов. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 2082
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06.02.2021 18:45
+15
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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06.02.2021 18:53
+14
Ранены двое воинов. С начала суток 10 обстрелов. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 8617
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06.02.2021 18:48
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Ранены двое воинов. С начала суток 10 обстрелов. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 2082
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06.02.2021 18:45 Відповісти
Ранены двое воинов. С начала суток 10 обстрелов. Террористы дистанционно минировали местность у позиций ВСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 8617
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06.02.2021 18:48 Відповісти
Зелене перемир"я триває !!!))))
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06.02.2021 19:16 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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06.02.2021 18:53 Відповісти
А Авак сказав,що ми території звільняємо.Знову збрехав.
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06.02.2021 18:54 Відповісти
ВОТ ТАК ОБРАЗОВАЛАСЬ АЛЕЯ АНГЕЛОВ Злите відео яке довго приовували окупанти
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06.02.2021 18:57 Відповісти
Твиттер :
Ровеньки
"Гвардию труда" продают уже оптом в рашку. И заметьте, ни какой-то листочек-объявление А4 на заборе, а огромный билборд в солнечную Якутию)

Центральная улица Ровенек - перекрёсток Ленина и Коммунистической!
Символичненько так)

Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 854
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06.02.2021 18:58 Відповісти
Є у мене один знайомий з Ровеньків. Ще та паскуда, шанувальник рюSSкого мира, але от дітей своїх послав вчитися до ВНЗ України (обоє синів навчаються у Харкові).
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06.02.2021 19:23 Відповісти
Там на всіх заборах оголошення про оформлення документів в Україні.
До речі, якщо раніше писали поездки на Украину то зараз в Украину
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06.02.2021 19:34 Відповісти
Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 3638
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06.02.2021 19:06 Відповісти
Ну да,зато зехерою все вокруг пох ...оно занято только своим кошмаром :"мама Римма покупает масло "Рошен"
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06.02.2021 19:21 Відповісти
...а вместе с ним уснет на веки и ваш язык, твари безграмотные.
Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 2801
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06.02.2021 19:25 Відповісти
Земля тебе стекловатой ублюдок кацапский
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06.02.2021 19:39 Відповісти
Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 1164
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06.02.2021 21:29 Відповісти
але те, що за час "перемир'я" ординці втратили біля 190 "іхтамнетів" - дає певну надію...
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06.02.2021 19:28 Відповісти
Всех **дей рыговских зажеддистов выставить на передовую.
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06.02.2021 19:37 Відповісти
А наши "миролюбивые" уничтожили весь запас мин. В угоду кому ? И что это нам дало ?
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06.02.2021 20:50 Відповісти
А помийний щур ще нічого не сказав ?
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06.02.2021 23:47 Відповісти
Выздоровления нашим бойцам! А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС - Цензор.НЕТ 5794
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07.02.2021 13:56 Відповісти
 
 