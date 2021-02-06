Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС

Від початку поточної доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Як наголошують у штабі, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", у передмісті Красногорівки, збройні формування Російської Федерації відкривали неприцільний вогонь у бік українських позицій із міномета 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Поблизу населеного пункту Водяне, на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а біля Пісків - із підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів по наших позиціях зі стрілецької зброї. Унаслідок ворожого обстрілу два українські воїни зазнали вогнепальних поранень. Військовослужбовців оперативно доставили в лікувальні установи, де їм надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я захисників - задовільний", - наголошується в повідомленні.

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Також на цьому напрямку, поблизу Луганського, противник зробив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2 з допомогою ручного протитанкового гранатомета. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ.