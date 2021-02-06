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Новини Політика України
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виключення з фракції (37) Слуга народу (2545) Дубінський Олександр (415) Кравчук Євгенія (362)

Дубінського виключили із фракції не через санкції США, а за некомандну роботу, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінського виключили із фракції не через санкції США, а за некомандну роботу, -

Після того, як у США наклали санкції на нардепа від "Слуги народу" Олександра Дубінського, його виключили з фракції. Однак, як виявилося, причина такого рішення була зовсім іншою.

В інтерв'ю в програмі "Перехресний допит" нардепка "Слуги народу" Євгенія Кравчук запевнила, що санкції США не є юридичною підставою для виключення з фракції, пише Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"За некомандну роботу (виключили з фракції. - Ред.). Треба визнати, що таку свою позицію Олександр Дубінський і раніше висловлював - була доволі неприємна критика у бік своїх колег, команди та уряду", – запевнила Кравчук.

За її словами, для багатьох нардепів у фракції саме поведінка Дубінського була аргументом, щоб підписатися за виключення. Йдеться про його дії після запровадження санкцій США. Зокрема, і те, що він відмовився виходити із фракції самостійно.

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"Володимир Зеленський пропонував коректніший варіант, щоб Дубінський сам вийшов із фракції і не треба було б влаштовувати цей цирк", - сказала Кравчук.

Нардепка припустила, що Дубінський вже не повернеться у фракцію. Однак підкреслила, що механізм для повернення існує. Для цього потрібна його заява і 70% голосів нардепів.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

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19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальні провадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала пів години.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення із її складу Олександра Дубінського, який потрапив до санкційного списку США.

1 лютого його виключили з фракції.  Водночас Дубінський залишається членом партії "Слуга народу" і "СН" лише збирається розглянути питання членства Дубінського.

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Топ коментарі
+12
Женечка, не красиво врать ))) а врать некрасиво - ваще пагано! ))))
хрен бы вы его там исключили, без катализатора - пендель еще его называют))))
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06.02.2021 19:03
+11
Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8019
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06.02.2021 19:10
+9
Даже не так.
Скорее всего не из за санкций США и не за некомандную работу.
А из за волшебного пенделя от известно кого и известно кому...
Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4293
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06.02.2021 19:02
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Даже не так.
Скорее всего не из за санкций США и не за некомандную работу.
А из за волшебного пенделя от известно кого и известно кому...
Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 4293
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06.02.2021 19:02 Відповісти
Эта противная кравчучка , всегда брешит , как и все 🤢😈🤡👹слуги Каломоя ! Видела ,как она на «прямом» татарова облагораживала
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06.02.2021 19:43 Відповісти
бреше, підтверджую, нижче на одному яскравому прикладі деталізую.
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06.02.2021 19:54 Відповісти
Була така віршована казочка МОЙДОДИР називається. А із БЄніной із спальні крівоногій і хромой вибегает умивальнік і качает головой - "моєм-моєм трубочістов- Слуг Нелоха, чісто-чісто..."
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06.02.2021 19:02 Відповісти
Женечка, не красиво врать ))) а врать некрасиво - ваще пагано! ))))
хрен бы вы его там исключили, без катализатора - пендель еще его называют))))
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06.02.2021 19:03 Відповісти
геноцид какой-то...шайка украинофобского большинства решила наказать якусь маман за скорость...
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06.02.2021 19:03 Відповісти
Зрозуміло.
Українофоб Бужанський член команди, тому не вигнаний.
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06.02.2021 19:06 Відповісти
правільно сказав...за співпрацю з агентами кремля зеленський не наказуе..тіки за гроши. мабуть десь накрисятничав...
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06.02.2021 19:08 Відповісти
Згадалась сценка з Діамантової руки.

-Ізвінітє, а он что, всє еті годи нєкомандно работал?
-Нєт, что Ви, он іскусно маскіровался под порядочного до ізбранія Байдена.
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06.02.2021 19:09 Відповісти
Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8019
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06.02.2021 19:10 Відповісти
Самый страшный кошмар зекретина:"мама Римма покупает масло "Рошен"
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06.02.2021 19:25 Відповісти
Сцаки вони такі)
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06.02.2021 19:11 Відповісти
а за некомандную работу, -- Ха Ха. Ну не стадный он! Он командный, и по Киеву показал не плохие результаты. Но в тупое стадо, его не загонишь, он самодостаточная личность. Стадо уже в очереди на бойню ведут, и они чётко двигаются туда, на разделку, копыта сдирают...
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06.02.2021 19:14 Відповісти
Дубінського виключили із фракції не через санкції США, а за некомандну роботу, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 568 сам придумал,или где прочитал?

умора с вас
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06.02.2021 19:29 Відповісти
Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 9538
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06.02.2021 19:15 Відповісти
Некомандная работа.

Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5078
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06.02.2021 19:16 Відповісти
Да знаем...зекретин и говноканалы закрыл только потому,что они ,в декабре,довели его папашку до инфаркта...
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06.02.2021 19:23 Відповісти
Ну да --всі барани повинні дотримуватись табуну і слухатись команди загонщиків та "головного" пастуха.тобто клоуна. зібрали неучів і безробітніїх і вимагають командної роботи.
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06.02.2021 19:24 Відповісти
Не лицемерьте ****** Вы обосрались старика Байдена! Гы!!!
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06.02.2021 19:24 Відповісти
нам никто не указ...мы сами Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США, а за некомандную работу, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1137
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06.02.2021 19:27 Відповісти
- Пан преЗедент, а крокодилы летают?
- Та вы шо? Хто такое сказал?
- Так пан Байден и сказал!
- Понимаете, они летают, но очень низенько....
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06.02.2021 19:28 Відповісти
Не всё так плохо./ Для уничтожения потенциального очага сопротивления большевизму в Крыму в 1920 г. создана особая тройка с неограниченной властью: Бела Кун, венгерский еврей, Роза Землячка, чей прах покоится в кремлевской стене, Михельсон. По свидетельству генерала Данилова, служившего в штабе 4 Красной Армии, с ноября 1920 по апрель 1921 г. в Крыму было уничтожено 80 тысяч человек. Живший в Крыму писатель И. Шмелев -120 тысяч, П.Мальгунов -150 тысяч человек./У дубинских таких возможностей уже нет. И это хорошо.
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06.02.2021 19:29 Відповісти
Квартал і на цензорі продовжує веселити..
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06.02.2021 19:29 Відповісти
Не делился!!
Вот и исключили.
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06.02.2021 19:35 Відповісти
ГЕТЬ ПАРХАТУ НАВОЛОЧ !!!!!!!
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06.02.2021 19:37 Відповісти
"некомандна робота" - це коаліція під керівництвом уродів в Київській облраді завдяки цьому собачому писку?

Ну, власне, ми звикли до брехні уродів; і неважливо, від яких персоналій уродів... Всі брехливі.
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06.02.2021 19:52 Відповісти
В то время как все смотрели 95й квартал, эта па...ла ела конфеты «Рошен»!!!
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06.02.2021 19:57 Відповісти
не убедительно. Все же - санкции.
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06.02.2021 20:06 Відповісти
Як вони примітивно брешуть! Той самий випадок, коли навіть незручно заперечувати, щоб не опускатись на рівень інфантильних "слуг"...
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06.02.2021 20:15 Відповісти
Ну, это не команда, это сборище, мягко говоря, ......................, Какая работа, разгонять, запрещать, звездеть, ну, каждый может придумать от себя.
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06.02.2021 20:43 Відповісти
Зеленский побоялся злить Байдена, поэтому и вышвырнул из фракции Дубинский - бородатую говорящую жопу каломойши.... Украина будет очищаться от всякой политической вражеской грязи - вся надежда на Байдена!!!!
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06.02.2021 21:19 Відповісти
ну, мы прям поверили, шо пока слуги ковырялись лопатками в песочнице, дубинский напрудонил им в ботинки
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06.02.2021 21:27 Відповісти
Душу из тела треба було исключить.Це так божественно Дубінського виключили із фракції не через санкції США, а за некомандну роботу, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8378
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06.02.2021 21:28 Відповісти
И где этот пудель бородатый с комплексом вселенской значимости сейчас интересно? Дубінського виключили із фракції не через санкції США, а за некомандну роботу, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4192
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06.02.2021 21:31 Відповісти
Брешешь ведь, курва, верно?
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06.02.2021 21:57 Відповісти
Кравчук, какая у вас там, во-первых, работа, а во-вторых, командная? Пересчитывать деньги в конвертах и спрашивать, почему в этом месяце $5К, а не $20К?
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06.02.2021 22:34 Відповісти
Врал и воровал-за это не исключают из СН! За то,что не вместе,командой!
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07.02.2021 06:52 Відповісти
ТО ЕСТЬ США ЛУЧШЕ ВИДЯТ ЕГО НЕКОМАНДНУЮ РАБОТУ ЛУЧШЕ ЧЕМ ЕГО ОДНОПАРТИЙЦЫ !?)
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07.02.2021 15:37 Відповісти
 
 