Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці
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"Україна виступає на захист росіян, які прагнуть до демократичних змін", а Олексій Навальний став "уособленням цих змін".
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Я принципово завжди виступатиму на підтримку людини, яку свавільно кидають за ґрати за абсолютно очевидного політичного кейсу. Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми з ним розбиратимемося, з його поглядами на Крим і на відносини з Україною. Це інше питання. Але права людини мають поважати. Тому справа Навального у цьому плані є очевидною", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати на "свавілля російської влади" щодо масових затримань протестувальників і ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.
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Или это тебе сам Навальный сказал?
Есть псевдо оппозиция и она типа очень неумело и предсказуемо борется с кремлём все 20 лет и загадочным образом ни как не может одержать ни одной победы.... а Крым и бутерброд должны быть в основе а не потом.....
И если ради простого телефонного звонка с ним в Украине уже выгоняют из фракции партии власти Дубинского и прикрывают российско-медведчуковские телеканалы, то прямо боишься представить, что будет сделано ради визита в Белый Дом." - Сергій Фурса.
так це ж якщо доведуть справи до законного кінця. Поки що й великого дипломата Козира задвинули...На довго? Імітація ЗЕпліснявих непердбачувана. На те вони й актори- продюсери а не політики.
Якщо Навальний скаже, що Крим - український, то ккацапи не проголосують за нього !!!
Там он причинит меньше вреда Украине !!
Захватит меньше грузинской земли !
Разбомбит меньше городов и сёл Ичкерии!!
Сталин выразил поддержку генералам армии и полиции Германии, задержанным за покушение на Гитлера....
"Я трєбую продолжєнія банкєта!"
И, возможно, получив власть, мы встретимся с еще более опасной Россией. Сейчас она пожирает собственных детей и покуда ей не до нас - это хорошо.