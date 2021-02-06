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Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці

"Україна виступає на захист росіян, які прагнуть до демократичних змін", а Олексій Навальний став "уособленням цих змін".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Я принципово завжди виступатиму на підтримку людини, яку свавільно кидають за ґрати за абсолютно очевидного політичного кейсу. Коли він вийде з-за ґрат, очевидно, ми з ним розбиратимемося, з його поглядами на Крим і на відносини з Україною. Це інше питання. Але права людини мають поважати. Тому справа Навального у цьому плані є очевидною", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту відреагувати на "свавілля російської влади" щодо масових затримань протестувальників і ув’язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

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Топ коментарі
+17
А нам и не надо ,чтоб он выходил, нам надо, чтоб россии санкции за него прилетали. Просто Кулеба прямо сказать этого не может, потому что - дипломат
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06.02.2021 19:25
+11
У него будет достаточно времени разобраться со своими взглядами до выхода на свободу.
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06.02.2021 19:20
+9
Украина выступает в защиту россиян... ипанутый.
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06.02.2021 19:22
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У него будет достаточно времени разобраться со своими взглядами до выхода на свободу.
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06.02.2021 19:20 Відповісти
да, но єто не касается прав, нарушенньіх в его сторону.
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06.02.2021 20:34 Відповісти
ну хоть украинские корни лёхи не зацепил...
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06.02.2021 19:20 Відповісти
А за права українських військовополонених не потрібно боротися, зіц-міністре МЗС? Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы - Цензор.НЕТ 9798
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06.02.2021 19:20 Відповісти
Да не выйдет он из тюрьмы, дурики...
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06.02.2021 19:21 Відповісти
А нам и не надо ,чтоб он выходил, нам надо, чтоб россии санкции за него прилетали. Просто Кулеба прямо сказать этого не может, потому что - дипломат
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06.02.2021 19:25 Відповісти
Веслом по яйцам эффектнее чем быть дипломатом...
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06.02.2021 19:28 Відповісти
Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы - Цензор.НЕТ 2707
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06.02.2021 19:35 Відповісти
так у тебя про россию в коменте, а в статье - про Навального. тьі просто хочешь натянуть Кулебу, куда он не собирался. НАвальньій для того и вернулся, чтоб себ отдать на жертвенньій стол.
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06.02.2021 20:36 Відповісти
А ты и вправду думаешь, что Кулеба такой благородный борец за права животных, что он просто так встал на защиту Навального, а не из-за возможных санкций? Да что у тебя в школе по цинизму было? Двойка, наверное
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06.02.2021 22:13 Відповісти
я не додумьіваю в отличии от совков.
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07.02.2021 01:58 Відповісти
я не додумьіваю в отличии от совков.
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07.02.2021 01:59 Відповісти
А это - что ? - "НАвальньій для того и вернулся, чтоб себ отдать на жертвенньій стол."
Или это тебе сам Навальный сказал?
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07.02.2021 02:39 Відповісти
нормальное обьяснение. самьій вероятньій вариант того, почему он вернулся. точно так порох пожертвовал свою фабрику.
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07.02.2021 12:10 Відповісти
Это и есть - додумывание
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07.02.2021 18:38 Відповісти
Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці - Цензор.НЕТ 1332 Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці - Цензор.НЕТ 1332 Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці - Цензор.НЕТ 1332
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07.02.2021 08:46 Відповісти
Украина выступает в защиту россиян... ипанутый.
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06.02.2021 19:22 Відповісти
Тренд в них такий.Зєля вчора українофоба Булгакова і русскій язик захищав,цей-Наваляного...
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06.02.2021 19:30 Відповісти
Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы - Цензор.НЕТ 7245
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06.02.2021 19:36 Відповісти
ГЕТЬ ПАРХАТУ БАНДІ !!! Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы - Цензор.НЕТ 150 Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы - Цензор.НЕТ 150 Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы - Цензор.НЕТ 150
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06.02.2021 19:42 Відповісти
Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы - Цензор.НЕТ 9239
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06.02.2021 19:46 Відповісти
ну захищав він як клоуну по-іншому не дано. не сказав же, що не Булгакова заборонено, а одне видання, а точніше лише передмову до цього видання, де упом"януті у миротворці діячі написані.
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06.02.2021 20:38 Відповісти
занадто дипломатично...завелика фора як для імперця.
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06.02.2021 19:24 Відповісти
Волков сказал всем сторонникам Навального расходится до лета..... почти всех координаторов по всей стране взяли и пришили уголовный срок - участие в выборах невозможно, протест сливают, очередной раз выпускают пар....
Есть псевдо оппозиция и она типа очень неумело и предсказуемо борется с кремлём все 20 лет и загадочным образом ни как не может одержать ни одной победы.... а Крым и бутерброд должны быть в основе а не потом.....
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06.02.2021 19:28 Відповісти
Интересно, если, скажем, Жирика ***** по беспределу возьмет за фаберже - Кулеба тоже будет защищать права этого "человека"?
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06.02.2021 19:28 Відповісти
нє, не буде. Навальний все ж таки не з пісочниці Пуйла, а ось Жирік - головний пасочник.
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06.02.2021 20:39 Відповісти
Ну да .ну да.
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06.02.2021 19:30 Відповісти
Короче , -- все согласились с тем , что Навальный будет сидеть в тюрьме . ((
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06.02.2021 19:31 Відповісти
А із тими то Крим здав, ти уже розібрався, Кулеба, чи як там тебе?
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06.02.2021 19:31 Відповісти
це тут ні до чого. не змішуй теми як совок.
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06.02.2021 20:40 Відповісти
"После прихода Байдена на пост президента США чудеса стали происходить в Украине. Такой концентрации позитивных шагов мы тут не видели уже очень давно, если вообще видели.
И если ради простого телефонного звонка с ним в Украине уже выгоняют из фракции партии власти Дубинского и прикрывают российско-медведчуковские телеканалы, то прямо боишься представить, что будет сделано ради визита в Белый Дом." - Сергій Фурса.

так це ж якщо доведуть справи до законного кінця. Поки що й великого дипломата Козира задвинули...На довго? Імітація ЗЕпліснявих непердбачувана. На те вони й актори- продюсери а не політики.
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06.02.2021 19:32 Відповісти
А я щось не пам'ятаю, щоб навальний взагалі переймався долею Олега Сєнцова..
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06.02.2021 19:32 Відповісти
Допоки він НЕ президент Козляндії він не може казати, що Крим український. невже Кулебі цього не зрозуміти ????????
Якщо Навальний скаже, що Крим - український, то ккацапи не проголосують за нього !!!
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06.02.2021 19:34 Відповісти
«Крым - тех людей, кто живет в Крыму, - и добавил. - Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины».- Навальный Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы - Цензор.НЕТ 5105
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06.02.2021 19:34 Відповісти
пусть Анальный сгниёт в тюряге !
Там он причинит меньше вреда Украине !!
Захватит меньше грузинской земли !
Разбомбит меньше городов и сёл Ичкерии!!


Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы - Цензор.НЕТ 7997
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06.02.2021 19:34 Відповісти
Все верно, взгляды любого ничтожного трепача, назначаемого США в руководители колониальной администрации, сразу меняются в нужную США сторону, разногласие с линией Вашингтонского обкома допускается только на этапе соблазнения плебса, а при вступлении в должность тут же меняются на 180%, как у Зеленского и всех таких прочих.
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06.02.2021 19:35 Відповісти
Представляю: 1944 год, Берлин....
Сталин выразил поддержку генералам армии и полиции Германии, задержанным за покушение на Гитлера....
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06.02.2021 19:35 Відповісти
Тут скоріше "виразіл глубокую озабочєность". Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці - Цензор.НЕТ 1022
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06.02.2021 20:50 Відповісти
Яке "вийти з тюрми"?
"Я трєбую продолжєнія банкєта!" Кулеба о поддержке Навального: Права человека должны уважаться, с его взглядами на Крым разберемся, когда выйдет из тюрьмы - Цензор.НЕТ 4688
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06.02.2021 19:37 Відповісти
Саме велике досягнення влади, крім святкування днів народження, це підняття тарифів! УРА!!!
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06.02.2021 19:38 Відповісти
Ой дебиллл ...
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06.02.2021 19:38 Відповісти
А что этот нацист Навальный про Кавказ говаривал... Ни одна Кулеба не знает..... Или не хочет знать... Элитка Украины, *****.
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06.02.2021 19:57 Відповісти
І як же Кулеба буде "розбиратися" з русофашистом, імперцем-расистом Навальним? "Ко мне! Повторять за мной! Крим ето Украіна! Татари теж люди!" ... Посміховище...
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06.02.2021 20:00 Відповісти
Овальный выйдет только ногами впирод.Он слишком обидел Вовочьку.
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06.02.2021 20:01 Відповісти
Навальный глупый, а наш Кулеба еще гнилее.
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06.02.2021 20:01 Відповісти
Ну глупьій, зато пу влетит за него по чамое не балуйся. Жертвенность - глупость?
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06.02.2021 20:49 Відповісти
Позиция идиота.
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06.02.2021 20:04 Відповісти
Навальный ставит во главу угла - право, а не права. Либеральными, его взгляды назвать сложно. Война против нас плохо не потому, что убивать украинцев нехорошо, а потому что дорого. Деньги мол тут нужны. Как-то так прозвучало.
И, возможно, получив власть, мы встретимся с еще более опасной Россией. Сейчас она пожирает собственных детей и покуда ей не до нас - это хорошо.
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06.02.2021 20:19 Відповісти
так может єто новая идеология, недоступная агрессивньім совкам?
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06.02.2021 20:50 Відповісти
Дети Навального находятся в Германии и США. Никто их не пожрет.
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06.02.2021 20:52 Відповісти
У них идет война с детьми. Даже в детском саду, можно услышать его имя. И многие взрослые сгорают со стыда. Война с теми, кто в чем-то похож на нас. Мы тоже в 80х, плевать хотели на страшилки первого и вторых каналов про НАТО. Нам нравился металл, джины и мы больше не верили в злой Запад, как верили родители и деды.
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06.02.2021 20:57 Відповісти
Как ты попал в детский сад кацапов? Извращенец.
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06.02.2021 20:59 Відповісти
Навальный безбожно нарушал правила испытательного срока, считал себя особенным. Обычного смертного на его месте давно бы вернули в тюрьму. Возможно на это он и рассчитывал.
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06.02.2021 20:50 Відповісти
Демократія московитів кінчається на Україні. Гниди московські як були звірями так і залишились. Шоб ти здох у тюрягі Навальна мразь
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06.02.2021 20:55 Відповісти
Вы бы там со своими взглядами разобрались, а то один звездешь, наш, наш, наш.
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06.02.2021 21:16 Відповісти
ай, маладца, кулеба навальному друг, товарищ и брат, а сало можно будет позже перепрятать Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці - Цензор.НЕТ 3716
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06.02.2021 21:25 Відповісти
Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці - Цензор.НЕТ 4044 Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці - Цензор.НЕТ 4044
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07.02.2021 08:52 Відповісти
Навальный чисто нацист.Мне ще Сотник не верил лет 10 назад,когда я ему писал,що Навальный чистый,голубоглазый нацист.У него на роже всё написано.Я как его в первый раз увидел,мне всё с ним стало ясно,як примерно,стало ясно Шендеровичу с Путиным.Украине он нах не нужен Кулеба про підтримку Навального: Права людини мають поважати, з його поглядами щодо Криму розберемося, коли вийде із в'язниці - Цензор.НЕТ 9108
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06.02.2021 21:43 Відповісти
Для орлов-остряков у которых нос застрял в клавиатуре. Я как-то писал,что пару лет назад,у меня были очень большие проблемы со здоровьем и я думал,что я что-то съел,выпил,вдохнул. Но сейчас,после отравления Навального,кое что смотрится по другому. Когда у меня появились проблемы и у меня образовались багровые пятна на теле,я обратился к врачам. Сейчас,я вдруг понял,что значили слова одного специалиста,в ответ на мои предположения,что я что-то съел или выпил. Он мне категорично сказал -"Это не внутреннее отравление! Это внешнее!" На мой вопрос "Как это?" Мне сказали,-"Это попало скорее всего через одежду,белье или другое." На вопрос "Как это может быть?" Он мне сказал,-"Например Вы могли получить это,от того что поменяли стиральный порошок,или мыло..." В общем,тогда я не обратил внимание на это,но сейчас,после выявления гэбистских отравителей,специалистов по "гульфикам",все смотрится совсем в другом свете...Вот такие дела,теоретики...
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06.02.2021 22:08 Відповісти
я не понял это ты к чему написал? у нас в сбу новичка нет. во-вторых - да нам глубоко по йух этот анальный и его судьба пусть он сгниет на той киче вместе с путлером и его фсб! это борец с х у й лом уже все сказал когда крым назвал "истинно российским". да и вообще некогда нам о анальном думать , своего геморроя выше крыши.
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06.02.2021 22:36 Відповісти
Я что,виноват что ты не понял? Это не для тех кто не понимает.
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06.02.2021 23:11 Відповісти
А з поглядами х...ла на Крим що заважає розібратися зараз? До того ж він поки не в тюрмі.
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06.02.2021 22:37 Відповісти
верно заявил. А Навальный - отважный человек.
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07.02.2021 04:29 Відповісти
Украинцы должны поддерживать Навального потому что он борется с Путиным.
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07.02.2021 05:58 Відповісти
Він як дипломат все правильно каже. Нам насправді плювати на ще одного мерзенного кацапського виробка, і якщо відверто наша позиція та навіть позиція Заходу мало вплине на його подальшу долю. Якщо буде треба кремлю він сяде, якщо ні - вийде. навальний це один із факторів, який ми маємо використовувати задля того аби показати сутність московитської каральної системи, і вимагати від цивілізованого світу посилення санкційного тиску.
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07.02.2021 06:00 Відповісти
Це означає на Крим нам зеленим глибоко начхать, головне для нас це переживати як там живуть орки в їх Православному рейху..
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07.02.2021 08:22 Відповісти
Навальный( говорящая фамилия) такое х@йло как и их фюрер. Оно хочет дорваться до "корыта" и грабить "во имя европейских ценностей" как их алкаш Ельцин. До большинства никогда не дойдет - пока Раша не распадётся на 100 кусков кто бы там не правил он будет рашинским шовинистом и Украине трудно или невозможно будет с этими уродами. Их ужаленное в голову"вяличием" ватное население рабов НИКОГДА добровольно не поддержит лидера,возвращающего"бутерброды". Он же приехал сидеть,пусть сидит. Когда за него "влупят" санкции то и "добре". Выйдет ,"закаламутит" то и "добре". Пусть и них "горит",может у нас шанс выскочить появится.
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07.02.2021 08:27 Відповісти
ТАК ПУСТЬ ДИПЛОМАТ К НЕМУ НА СВИДАНКУ ПОЙДЕТ !!!
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07.02.2021 15:39 Відповісти
 
 