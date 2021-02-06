Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз
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Припинити руйнування антикорупційної інфраструктури, реалізувати судову реформу, поглибити секторальну інтеграцію з ЄС, відновити довіру партнерів і наполегливо працювати над отриманням ПДЧ.
Такі кроки євроатлантичної інтеграції для нинішньої влади назвав п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.
Він нагадав, що рівно два роки тому Верховна Рада проголосувала за незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.
"За моєї ініціативи Верховна Рада закріпила в Конституції стратегію на членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі. І це сталося рівно два роки тому. Пригадуєте, хтось пропонував тоді "новий курс". Хтось питав: "Какая разница?" Тому й зафіксували чітко євроатлантичний курс в Основному законі", – зазначає Порошенко.
"Час показав, що ми не помилилися. Влада змушена бодай формально дотримуватися стратегії, окресленої в Конституції. Слова, принаймні, каже правильні. Але дії часто-густо йдуть врозріз сказаному. Україна втратила темп, а наші відносини з Євросоюзом увійшли в кризу, яку вже важко приховати", – впевнений лідер "ЄС".
Перше, що треба зробити, – припинити знищення антикорупційної інфраструктури. "Гарантувати незалежність НАБУ і прозорий конкурс з обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Образно кажучи, закрити на Банковій пункт прийому валіз із "Великого крадівництва", - заявив політик.
П'ятий президент також закликав реалізувати "дорожню карту" судової та антикорупційної реформ, яка відповідає критеріям Євросоюзу та НАТО.
"Влада сама попросила G7 надати цей план, але, отримавши його, діє з точністю до навпаки. І робить це за вказівкою портновської агентури в Офісі президента. "Європейська Солідарність" натомість подала законопроєкт, за яким конкурс на посаду суддів Конституційного Суду має відбуватися так само, як ми його провели під час формування Вищого антикорупційного суду - із залученням комісії незалежних міжнародних експертів", - нагадує Порошенко.
"Також слід поглибити секторальну інтеграцію в енергетичній, цифровій, митній, шенгенській сферах, - говорить Порошенко. - Наявність амбітних інтеграційних проєктів дозволить залучити інвестиції в Україну, створити нові робочі місця і покращити рівень життя людей".
"Зміна влади у Вашингтоні відкриває для України можливості активізувати власні зусилля із наближення України до НАТО. Байден на цьому шляху точно не буде переставляти ноги Зеленському. З планом дій щодо членства в НАТО ніхто за нами бігати не буде", - наголошує Порошенко.
Саме ПДЧ запускає механізм приєднання України до Альянсу, зазначає п’ятий президент. "Ми свого часу планували отримання ПДЧ на 2023 рік. Чи вдасться вписатися в цей графік, переважно залежить від Зеленського, від спроможності української дипломатії переконати усіх західних партнерів у необхідності не озиратися на Росію", – вважає він.
Лідер "Європейської Солідарності" переконаний, що потрібні кроки для зміцнення довіри з партнерами по НАТО. "Наприклад, розслідування зливу росіянам інформації про спецоперацію із затримання вагнерівців. Ми свого часу витратили не один рік, щоб переконати наших західних партнерів, зокрема із розвідувальної спільноти, що у нас секрети більше не "течуть" у Москву. А тут такий ляп, який це все перекреслює і підриває довіру", - зауважив Порошенко.
"Наша готовність увійти у відчинені двері залежить лише від нас самих. Від того, наскільки якісно ми виконаємо власну домашню роботу", – каже політик.
П'ятий президент порадив нинішній владі взяти за приклад досвід його команди, яка отримала безвіз.
"Результатом наполегливої реформаторської праці стала достойна винагорода – безвіз. Наша команда не лише підписала Угоду про асоціацію. Ми ще й виграли дипломатичну війну з Росією, яка намагалася зірвати її ратифікацію. Угода почала працювати і допомогла подолати Україні економічну кризу. Як визнали наші партнери, за п’ять років ми зробили більше для євроінтеграції, ніж до нас було зроблено за чверть століття", – нагадав лідер "Європейської Солідарності".
Будь ласка, зачекайте...
Или шо, не выходит каменный цветочек?
Полностью оторванна от реальности.
Мое ж ты розовое пони...
С точки зрения порохоботов и дякувальныкив.
Ты на МАрсе живешь или считаеш,что в теперишней Украине сидит мессия, но он где то заныкался и не хочет выходить на свет. Вот только надо его уговорить...
Меня поражает,когда взрослые люди у которых уже есть дети, капитал и тд вот такие вот... хз, даже как и сказать.
Живут в каких то своих дурацких представлениях.
И вот они выбрали... (барабанная дробь) классного веселого клоуна.
Ну как,хорошго стало? Если и сейчас не дошло - то не дойдет уже НИКОГДА
Назови плыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыззз проукраинского политика?
Который предлагает что-то реальное,а не по 4000 учителям или абьидиницца с вяликим кацапстаном?
Ну? А может сам попробуеш?
Вот как тут один предлагает поменят систему, что б уюрать олигархов
Ога. Олигархи ее годами создавали и вдрух у них резко проснется совесть и они припадут к ногам вяликаго и застонут: О Олег Васильченко! К ногам твоим припадаем! Научи жить! Стань звяздой путиводной!
Смешно? Нет, печально, слабоумие и отвага...
Переход на личности - дешевый приемчик ...
Обычно на этом конструктивная часть диалога заканчивается. Ваше сообщение - замечательная тому иллюстрация.
Я в принципе и не надеялся, но бисер больше метать не буду
Когда ті переходишь на личности - ета не щитайется
А когда тебя туда потікают - єта не нравиццо...
Не. ну умееш ты там стяжку бетонную делать, жену ублажать, шашлык жарить - отлично!
А че ты вот пытаешся показатся умным там, где у тебя полностью отсутсвуют причинно следственные связи?
Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?
Где я перешел на личность?
Где мы перешли на "ты"? Уточните пожалуйста.
Ну.... Не признал Вас под ником "Алексей Достоевский"... Нехороше говорить с собеседником в третьм лице. Учту.
Хочу Вам напомнить, божек Петя aka Алексей Достоевский, что во время драки бъют по морде, а не по паспорту.
Вот Вы и подставились...
А что с переходом на "ты"? Есть ссылочка где мы на "ты" перешли в сообщениях? Где я Вам "тыкнул", Алексей Достоевский?
Полагаю, такая ссылка у Вас есть.
Спасибо Вам за замечательный пример.
Надеюся, хоть один адкватный читатель этого форума найдет его полезным для себя. Независимо от того, за кого он (не)голосовал на выборах.
Способ удержать разговор в конструктивном русле есть. Иногда, это достаточно сложно. Иногда - просто не очень нужно. Иногда - необходимо позволить собеседнику довести разговор до очевидной нелепости. Выбор всегда остается за тем, кто более адекватно воспринимает ситуацию.
Два адекватных собеседника, обычно, поддерживают конструктивный разговор. Такое весьма редко наблюдается на форумах.
Всего Вам доброго, Алексей Достоевский!
Каким это образом Порошенко развязал войну против Украины????
Порохоботы кинулиь оправдывать своего кумира, типа, "Липецкая фабрика то да се!"...
Странно, а контора "Рошен" в Украине тоже москальским судом была заблокирована? А в Литве? А в Венгрии? И это только про "кондитерку".
Еще более странно, что образованные и умные поклонники Пети считают, что один олигарх может быть лучше другого олигарха. Раб всегда защищает своего(!) хозяина. Такя судьба у раба!
Брехло Петя.... И неудачник, если даже клоун его на выборах обыграл.
шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...
https://youtu.be/9IkKP039X60
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А якщо козломордим роги повідбивати, то і нічим бодатись буде.
Так що здається, в кучеряшки напіхають вам.
Якщо здається, то диякон УПЦ МП Петро Порошенко рекомендує перехреститися.
- гавнище ПЕС под предводительством гавнюка Порошенки;
- гавнище "Слуга народа" под предводительством гавнюка Зеленского,
то второе гавнище, конечно же, по-гавнистей-то будет. Но от этого первое гавнище не перестаёт быть гавнищем.
А ты готов встать плечом к плечу з Зелей и умереть в Крыму?
"Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, "?
Топовый форум, где в кровь (мониторную ессесно) хлещутся адепты по факту наемного менеджера, на тему - который из презов ХУЖЕ..... у адептов память аквариумной рыбки или сознательное и старательное забывание событий такого еще недавнего прошлого. Массовое "заспамливание" - единственный весомый "аргумент" у ботофермы, девиз агитаторов - "ври побольше, посылай подальше - нас все равно не успеют припереть фактами, забаним!".
Конечно же Порошенко будет президентом еще раз. Он опять вбухнет кучу денег в свое возвращение - и конечно же снова многократно возместит себе свои затраты. Он же бизьнесьмен - хоть и с ломатого года числится депутатом-госслужащим-отцомнации... Агитаторы получат свои зарплаты (гроши для их хозяина) и смогут купить себе например подержаное авто по цене нового. Просто глупые приверженцы - будут рады некоторое время, что "постояли на своем" и "доказали этим, что наш Барин круче". Система власти сохранится.
Желаю всем сторонникам Порошенко доооолгой жизни. В Украине. И Порошенко им в цари.
К тому времени (к времени "выборов") "аквариумные рыыбки" окончательно позабудут Дебальцево, ДАП, уничтожение добробатов, перемирия, свинарчуков и прочие мелкие шалости, а Зе окончательно всех вкурвит - вот и шансы нарисуются.
Пан сам все увидит.
А со своими царями сами живите, без меня. Я уехал.
ПОРОХА НА ПРЕЗИДЕНТА, дострокові вибори бо цей Зе совкодрочер развалить Україну вже в цьому році