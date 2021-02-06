Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз

Припинити руйнування антикорупційної інфраструктури, реалізувати судову реформу, поглибити секторальну інтеграцію з ЄС, відновити довіру партнерів і наполегливо працювати над отриманням ПДЧ.

Такі кроки євроатлантичної інтеграції для нинішньої влади назвав п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

Він нагадав, що рівно два роки тому Верховна Рада проголосувала за незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

"За моєї ініціативи Верховна Рада закріпила в Конституції стратегію на членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі. І це сталося рівно два роки тому. Пригадуєте, хтось пропонував тоді "новий курс". Хтось питав: "Какая разница?" Тому й зафіксували чітко євроатлантичний курс в Основному законі", – зазначає Порошенко.

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"Час показав, що ми не помилилися. Влада змушена бодай формально дотримуватися стратегії, окресленої в Конституції. Слова, принаймні, каже правильні. Але дії часто-густо йдуть врозріз сказаному. Україна втратила темп, а наші відносини з Євросоюзом увійшли в кризу, яку вже важко приховати", – впевнений лідер "ЄС".

Перше, що треба зробити, – припинити знищення антикорупційної інфраструктури. "Гарантувати незалежність НАБУ і прозорий конкурс з обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Образно кажучи, закрити на Банковій пункт прийому валіз із "Великого крадівництва", - заявив політик.

П'ятий президент також закликав реалізувати "дорожню карту" судової та антикорупційної реформ, яка відповідає критеріям Євросоюзу та НАТО.

"Влада сама попросила G7 надати цей план, але, отримавши його, діє з точністю до навпаки. І робить це за вказівкою портновської агентури в Офісі президента. "Європейська Солідарність" натомість подала законопроєкт, за яким конкурс на посаду суддів Конституційного Суду має відбуватися так само, як ми його провели під час формування Вищого антикорупційного суду - із залученням комісії незалежних міжнародних експертів", - нагадує Порошенко.

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"Також слід поглибити секторальну інтеграцію в енергетичній, цифровій, митній, шенгенській сферах, - говорить Порошенко. - Наявність амбітних інтеграційних проєктів дозволить залучити інвестиції в Україну, створити нові робочі місця і покращити рівень життя людей".

"Зміна влади у Вашингтоні відкриває для України можливості активізувати власні зусилля із наближення України до НАТО. Байден на цьому шляху точно не буде переставляти ноги Зеленському. З планом дій щодо членства в НАТО ніхто за нами бігати не буде", - наголошує Порошенко.

Саме ПДЧ запускає механізм приєднання України до Альянсу, зазначає п’ятий президент. "Ми свого часу планували отримання ПДЧ на 2023 рік. Чи вдасться вписатися в цей графік, переважно залежить від Зеленського, від спроможності української дипломатії переконати усіх західних партнерів у необхідності не озиратися на Росію", – вважає він.

Лідер "Європейської Солідарності" переконаний, що потрібні кроки для зміцнення довіри з партнерами по НАТО. "Наприклад, розслідування зливу росіянам інформації про спецоперацію із затримання вагнерівців. Ми свого часу витратили не один рік, щоб переконати наших західних партнерів, зокрема із розвідувальної спільноти, що у нас секрети більше не "течуть" у Москву. А тут такий ляп, який це все перекреслює і підриває довіру", - зауважив Порошенко.

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"Наша готовність увійти у відчинені двері залежить лише від нас самих. Від того, наскільки якісно ми виконаємо власну домашню роботу", – каже політик.

П'ятий президент порадив нинішній владі взяти за приклад досвід його команди, яка отримала безвіз.

"Результатом наполегливої реформаторської праці стала достойна винагорода – безвіз. Наша команда не лише підписала Угоду про асоціацію. Ми ще й виграли дипломатичну війну з Росією, яка намагалася зірвати її ратифікацію. Угода почала працювати і допомогла подолати Україні економічну кризу. Як визнали наші партнери, за п’ять років ми зробили більше для євроінтеграції, ніж до нас було зроблено за чверть століття", – нагадав лідер "Європейської Солідарності".