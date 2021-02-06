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Новини Політика України Україна-НАТО
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НАТО (5151) Порошенко (13234) членство в НАТО (1409) безвізовий режим (994) Європейська Солідарність (1021)

Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз

Припинити руйнування антикорупційної інфраструктури, реалізувати судову реформу, поглибити секторальну інтеграцію з ЄС, відновити довіру партнерів і наполегливо працювати над отриманням ПДЧ.

Такі кроки євроатлантичної інтеграції для нинішньої влади назвав п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

Він нагадав, що рівно два роки тому Верховна Рада проголосувала за незворотність європейського та євроатлантичного курсу України.

"За моєї ініціативи Верховна Рада закріпила в Конституції стратегію на членство в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі. І це сталося рівно два роки тому. Пригадуєте, хтось пропонував тоді "новий курс". Хтось питав: "Какая разница?" Тому й зафіксували чітко євроатлантичний курс в Основному законі", – зазначає Порошенко.

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"Час показав, що ми не помилилися. Влада змушена бодай формально дотримуватися стратегії, окресленої в Конституції. Слова, принаймні, каже правильні. Але дії часто-густо йдуть врозріз сказаному. Україна втратила темп, а наші відносини з Євросоюзом увійшли в кризу, яку вже важко приховати", – впевнений лідер "ЄС".

Перше, що треба зробити, – припинити знищення антикорупційної інфраструктури. "Гарантувати незалежність НАБУ і прозорий конкурс з обрання нового очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Образно кажучи, закрити на Банковій пункт прийому валіз із "Великого крадівництва", - заявив політик.

П'ятий президент також закликав реалізувати "дорожню карту" судової та антикорупційної реформ, яка відповідає критеріям Євросоюзу та НАТО.

"Влада сама попросила G7 надати цей план, але, отримавши його, діє з точністю до навпаки. І робить це за вказівкою портновської агентури в Офісі президента. "Європейська Солідарність" натомість подала законопроєкт, за яким конкурс на посаду суддів Конституційного Суду має відбуватися так само, як ми його провели під час формування Вищого антикорупційного суду - із залученням комісії незалежних міжнародних експертів", - нагадує Порошенко.

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"Також слід поглибити секторальну інтеграцію в енергетичній, цифровій, митній, шенгенській сферах, - говорить Порошенко. - Наявність амбітних інтеграційних проєктів дозволить залучити інвестиції в Україну, створити нові робочі місця і покращити рівень життя людей".

"Зміна влади у Вашингтоні відкриває для України можливості активізувати власні зусилля із наближення України до НАТО. Байден на цьому шляху точно не буде переставляти ноги Зеленському. З планом дій щодо членства в НАТО ніхто за нами бігати не буде", - наголошує Порошенко.

Саме ПДЧ запускає механізм приєднання України до Альянсу, зазначає п’ятий президент. "Ми свого часу планували отримання ПДЧ на 2023 рік. Чи вдасться вписатися в цей графік, переважно залежить від Зеленського, від спроможності української дипломатії переконати усіх західних партнерів у необхідності не озиратися на Росію", – вважає він.

Лідер "Європейської Солідарності" переконаний, що потрібні кроки для зміцнення довіри з партнерами по НАТО. "Наприклад, розслідування зливу росіянам інформації про спецоперацію із затримання вагнерівців. Ми свого часу витратили не один рік, щоб переконати наших західних партнерів, зокрема із розвідувальної спільноти, що у нас секрети більше не "течуть" у Москву. А тут такий ляп, який це все перекреслює і підриває довіру", - зауважив Порошенко.

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"Наша готовність увійти у відчинені двері залежить лише від нас самих. Від того, наскільки якісно ми виконаємо власну домашню роботу", – каже політик.

П'ятий президент порадив нинішній владі взяти за приклад досвід його команди, яка отримала безвіз.

"Результатом наполегливої реформаторської праці стала достойна винагорода – безвіз. Наша команда не лише підписала Угоду про асоціацію. Ми ще й виграли дипломатичну війну з Росією, яка намагалася зірвати її ратифікацію. Угода почала працювати і допомогла подолати Україні економічну кризу. Як визнали наші партнери, за п’ять років ми зробили більше для євроінтеграції, ніж до нас було зроблено за чверть століття", – нагадав лідер "Європейської Солідарності".
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Топ коментарі
+94
Респект Пороху!
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06.02.2021 19:54
+57
Порошенко озвучил пошаговый план членства Украины в НАТО и напомнил о том, как получал безвиз - Цензор.НЕТ 9896
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06.02.2021 19:54
+56
Чувствуется профи!!!!
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06.02.2021 19:54
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Сторінка 7 з 7
Ну и озаботься озвучиванием проукраинских руководителей с авторитетом?
Или шо, не выходит каменный цветочек?
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07.02.2021 00:12 Відповісти
Для начала необходимо перейти на демократическую польскую систему выборов. Наша система с мерзостным многомиллионным залогом, аналога которому нет нигде в мире, пропускающая в бюллетени только ставленников олигархии, никогда не даст нам избавиться от олигархии. Тогда найдется очень много патриотичных умных украинцев. А чтобы быстрее сделать замену политиков надо выборы каждый год или два.
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07.02.2021 00:26 Відповісти
Пустопорожняя болтовня и не более.
Полностью оторванна от реальности.
Мое ж ты розовое пони...
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07.02.2021 00:37 Відповісти
Тебе задали конкретный вопрос - "озвучиванием проукраинских руководителей с авторитетом?" Не извивайся как уж на сковородке.
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07.02.2021 00:41 Відповісти
Божек Петя со бригадою достоен поболе других дерибанить Украину.
С точки зрения порохоботов и дякувальныкив.

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07.02.2021 00:57 Відповісти
Вот я не здаю, чего в тебе больше, обиды или слабоумия?
Ты на МАрсе живешь или считаеш,что в теперишней Украине сидит мессия, но он где то заныкался и не хочет выходить на свет. Вот только надо его уговорить...
Меня поражает,когда взрослые люди у которых уже есть дети, капитал и тд вот такие вот... хз, даже как и сказать.
Живут в каких то своих дурацких представлениях.
И вот они выбрали... (барабанная дробь) классного веселого клоуна.
Ну как,хорошго стало? Если и сейчас не дошло - то не дойдет уже НИКОГДА
Назови плыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыззз проукраинского политика?
Который предлагает что-то реальное,а не по 4000 учителям или абьидиницца с вяликим кацапстаном?
Ну? А может сам попробуеш?
Вот как тут один предлагает поменят систему, что б уюрать олигархов
Ога. Олигархи ее годами создавали и вдрух у них резко проснется совесть и они припадут к ногам вяликаго и застонут: О Олег Васильченко! К ногам твоим припадаем! Научи жить! Стань звяздой путиводной!
Смешно? Нет, печально, слабоумие и отвага...
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07.02.2021 01:15 Відповісти
"Вот я не здаю, чего в тебе больше, обиды или слабоумия?"
Переход на личности - дешевый приемчик ...
Обычно на этом конструктивная часть диалога заканчивается. Ваше сообщение - замечательная тому иллюстрация.
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07.02.2021 13:38 Відповісти
Ты просто не в состоянии понять, что тебе написали.
Я в принципе и не надеялся, но бисер больше метать не буду
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07.02.2021 13:54 Відповісти
как все запущено...
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07.02.2021 17:38 Відповісти
Ну да
Когда ті переходишь на личности - ета не щитайется
А когда тебя туда потікают - єта не нравиццо...
Не. ну умееш ты там стяжку бетонную делать, жену ублажать, шашлык жарить - отлично!
А че ты вот пытаешся показатся умным там, где у тебя полностью отсутсвуют причинно следственные связи?
Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?
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07.02.2021 20:33 Відповісти
"Когда ті переходишь на личности - ета не щитайется"
Где я перешел на личность?
Где мы перешли на "ты"? Уточните пожалуйста.
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07.02.2021 20:38 Відповісти
Божек Петя со бригадою Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 8393 Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 8393 Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 8393
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07.02.2021 20:41 Відповісти
Вы и есть тот самый боже Петя?
Ну.... Не признал Вас под ником "Алексей Достоевский"... Нехороше говорить с собеседником в третьм лице. Учту.

Хочу Вам напомнить, божек Петя aka Алексей Достоевский, что во время драки бъют по морде, а не по паспорту.
Вот Вы и подставились...

А что с переходом на "ты"? Есть ссылочка где мы на "ты" перешли в сообщениях? Где я Вам "тыкнул", Алексей Достоевский?
Полагаю, такая ссылка у Вас есть.
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07.02.2021 20:53 Відповісти
Как, Алексей Достоевский (божок Петя или, как Вы себя еще величаете?), видите, после перехода на личность собеседника, диалог легко перходит в некоструктивную фазу....
Спасибо Вам за замечательный пример.
Надеюся, хоть один адкватный читатель этого форума найдет его полезным для себя. Независимо от того, за кого он (не)голосовал на выборах.

Способ удержать разговор в конструктивном русле есть. Иногда, это достаточно сложно. Иногда - просто не очень нужно. Иногда - необходимо позволить собеседнику довести разговор до очевидной нелепости. Выбор всегда остается за тем, кто более адекватно воспринимает ситуацию.

Два адекватных собеседника, обычно, поддерживают конструктивный разговор. Такое весьма редко наблюдается на форумах.

Всего Вам доброго, Алексей Достоевский!
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07.02.2021 21:05 Відповісти
Словесній понос при запоре мысли
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07.02.2021 22:22 Відповісти
Петя, Вы так и не поняли, почему та фейерично про*бали выборы.... Именно на этом бригада Зе Вас и поймала.
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07.02.2021 23:01 Відповісти
Олег Васильченко 827828f7 - ".....и развязать войну. В том числе и Порошенко."

Каким это образом Порошенко развязал войну против Украины????
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07.02.2021 00:44 Відповісти
Завтра Вава новому відосику розкаже про цукерочки і масло Рошен.
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07.02.2021 00:20 Відповісти
нормальна практика: його відосіки з 95-го набирали на порядок менше переглядів, ніж після того, як за нього прогаласували 73/43%зебілів...
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07.02.2021 01:23 Відповісти
Прикольно, что Петя "забыл" рассказать, как он вместо того, чтобы продать бизнес, засунул его под подушку ("слепой траст").
Порохоботы кинулиь оправдывать своего кумира, типа, "Липецкая фабрика то да се!"...

Странно, а контора "Рошен" в Украине тоже москальским судом была заблокирована? А в Литве? А в Венгрии? И это только про "кондитерку".
Еще более странно, что образованные и умные поклонники Пети считают, что один олигарх может быть лучше другого олигарха. Раб всегда защищает своего(!) хозяина. Такя судьба у раба!

Брехло Петя.... И неудачник, если даже клоун его на выборах обыграл.
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07.02.2021 00:53 Відповісти
Порох - красава!!!
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07.02.2021 01:35 Відповісти
паломніца НА BMW

шльондра мертвечука задєлалась паломніцей москальського сатанату...

https://youtu.be/9IkKP039X60

.
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07.02.2021 02:36 Відповісти
ни одно сми так не опускает рейтинг мармеладного, как это вместе с ботами.
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07.02.2021 04:26 Відповісти
Порошенко забывает, что главной целью пребывания Зеленского у власти, я является не война и победа в ней, не НАТО и евроинтеграция, а желание избавиться от "тени отца Гамлета"! Ему очень хочется посадить любой ценой Порошенко, а для этого, он до сих пор все делал назло, пренебрегая безопасностью Украины!
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07.02.2021 04:50 Відповісти
Ви пане Б У Президент, давайте так як у вас на Рошені по SMARTу цілі ставте і відповідальність за їх недосягнення!!!
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07.02.2021 05:54 Відповісти
Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 8144
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07.02.2021 07:58 Відповісти
Раніше треба було втілювати нормативи НАТО,проводити референдум,а не дивитись на ***** і на його реакцію.І думати,чи закриє ввп мій бізнес чи ні?А тепер можеш тільки нагадувати про це на своїх каналах як попка дурень.
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07.02.2021 09:32 Відповісти
З іншої сторони, якщо не лишити росії простору до боданія, то може вона і бодатись припинить.
А якщо козломордим роги повідбивати, то і нічим бодатись буде.
Так що здається, в кучеряшки напіхають вам. Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 671
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07.02.2021 09:43 Відповісти
А чому ж досі не обламали? А поки у Росії залишатимуться роги - доти вона бодатиметься. І якщо РФ не підставити зручне (для Заходу) місце, вона знайде зручне для себе і незручне для Заходу.
Якщо здається, то диякон УПЦ МП Петро Порошенко рекомендує перехреститися.
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07.02.2021 12:19 Відповісти
Два роки винити Пороха у тому, що сам навеличніший політичний малюк запихнув Україну в величезну сраку, а найстрашніше - в дипломатії, взагалі в зовнішніх контактах .... Саме в тому, що допомагало Україні вижити в роки агресії. ПРо інше вже й говорити не варто- срака повна , він колись політиків, які врятували Україну туди послав а сам вже там повністю ... Не рий яму іншому...
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07.02.2021 16:10 Відповісти
Среди меня изящно и элегантно бытует куртуазное мнение, шо если сравнивать два гавнища:
- гавнище ПЕС под предводительством гавнюка Порошенки;
- гавнище "Слуга народа" под предводительством гавнюка Зеленского,
то второе гавнище, конечно же, по-гавнистей-то будет. Но от этого первое гавнище не перестаёт быть гавнищем.
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08.02.2021 09:07 Відповісти
Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 9547
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07.02.2021 09:54 Відповісти
Зеленський і Ко звісно. Невже Порошенко?
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07.02.2021 19:40 Відповісти
Пересічний зеботе,
Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 7293
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07.02.2021 10:36 Відповісти
Швидше би вже шановний Петро Одексійович, знову сів у своє законне Поезидентське крісло!
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07.02.2021 10:53 Відповісти
Дерьмо, второй раз в одну воронку? Та не, ну його накуй!
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07.02.2021 12:41 Відповісти
Да, мой гавначерпий!
А ты готов встать плечом к плечу з Зелей и умереть в Крыму?
"Если бы я тогда был президентом, мы бы все умерли в Крыму, "?
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07.02.2021 12:42 Відповісти
А смысл? Был татарский, стал российский.
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07.02.2021 20:43 Відповісти
Для таких, як ти, ніякого змісту мати свою державу та бути українцем, їм краще служили лайном, на якому проростають та зміцнюються інші народи...
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08.02.2021 11:00 Відповісти
Його законне крісло- це крісло на унітазі.
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07.02.2021 23:43 Відповісти
свинособако, гівноїд, твоє місце на паРаші...
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08.02.2021 11:01 Відповісти
Наблюдаю паноптикум идиотизма ...
Топовый форум, где в кровь (мониторную ессесно) хлещутся адепты по факту наемного менеджера, на тему - который из презов ХУЖЕ..... у адептов память аквариумной рыбки или сознательное и старательное забывание событий такого еще недавнего прошлого. Массовое "заспамливание" - единственный весомый "аргумент" у ботофермы, девиз агитаторов - "ври побольше, посылай подальше - нас все равно не успеют припереть фактами, забаним!".

Конечно же Порошенко будет президентом еще раз. Он опять вбухнет кучу денег в свое возвращение - и конечно же снова многократно возместит себе свои затраты. Он же бизьнесьмен - хоть и с ломатого года числится депутатом-госслужащим-отцомнации... Агитаторы получат свои зарплаты (гроши для их хозяина) и смогут купить себе например подержаное авто по цене нового. Просто глупые приверженцы - будут рады некоторое время, что "постояли на своем" и "доказали этим, что наш Барин круче". Система власти сохранится.

Желаю всем сторонникам Порошенко доооолгой жизни. В Украине. И Порошенко им в цари.
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07.02.2021 13:17 Відповісти
Не станет уже Порошенко президентом. Худшее, что он может сделать это привести в президенты Бойко, проиграв ему во втором туре. С антирейтингом под 80% президентами не становятся.
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07.02.2021 14:10 Відповісти
Тот уникальный случай когда два взаимоисключающих мнения НО оба могут оказаться правдой . А как будет на самом деле посмотрим через три с хвостиком года . Все сейчас зависит от самого Вовы и от ситуации в Мире
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07.02.2021 14:19 Відповісти
Разумеется увидим. Но участвовать в этом шоу больше не буду, я и на прошлых не голосовал - перестал видеть смысл в странном выбирании между курвой и паскудой...
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07.02.2021 15:24 Відповісти
На самом деле правдой может оказаться гораздо больше мнений. Но апокалиптический сценарий с камбэком Порошенко на сегодняшний день выглядит, скажем так, не самым вероятным из них. Тем не менее безусловно правы на счёт трёх лет...
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07.02.2021 16:03 Відповісти
Станет-станет , имеет все возможности. Рейтинги рисуют те, кому эти рейтинги заказывали , и как заказали - так и нарисуют. Покопипастит еще пару лет за безвиз, за "армию-мову-веру", про "**************************", ну и ессесно зеленые ему помогут своими закидонами.
К тому времени (к времени "выборов") "аквариумные рыыбки" окончательно позабудут Дебальцево, ДАП, уничтожение добробатов, перемирия, свинарчуков и прочие мелкие шалости, а Зе окончательно всех вкурвит - вот и шансы нарисуются.

Пан сам все увидит.
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07.02.2021 15:21 Відповісти
Приклади повернення своїх коштів Порохом наведе!Бажаю тобі до-о-о-овгого життя із царем піськограєм.
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07.02.2021 19:59 Відповісти
Forbes напомнит.
А со своими царями сами живите, без меня. Я уехал.
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07.02.2021 22:29 Відповісти
Порошенко своё сделал, за многое спасибо, очередь за патриотами неподконтрольных олигархической мафии, но для этого народу нужно будет помайданить и контролировать шаги вновьизбранной власти.
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07.02.2021 14:32 Відповісти
Такие шаги евроатлантической интеграции для нынешней власти назвал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко Источник: https://censor.net/ru/n3246435

ПОРОХА НА ПРЕЗИДЕНТА, дострокові вибори бо цей Зе совкодрочер развалить Україну вже в цьому році Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 405
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07.02.2021 15:13 Відповісти
Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 9718
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07.02.2021 15:15 Відповісти
Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 1833
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07.02.2021 15:18 Відповісти
ПОКА ПРЕЗИДЕНТОМ НЕ БУДЕТ НАСТОЯЩИЙ УКРАИНЕЦ КИЕВЛЯНИН НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ БУДЕТ !!!
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07.02.2021 15:35 Відповісти
Багато версій , чому Вовка наважився на санкції . Мої такі - 1.- бо це круто, як настаящий през країни санкціями бабахнув. 2. Щоб дужче пропіарити ОПОЗАЖОПУ , зараз Байден прикриває рота єрмакам та кремлівським з ним, й звинуватити Порошенка з маслом Рошен у співпраці з РАШОЮ
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07.02.2021 16:00 Відповісти
а кончить він всю цю історію як завжди- пшиком, і звичайно винним буде ХТО?
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07.02.2021 16:01 Відповісти
Во нагнали ватной ЗЕпадали на Пороха гавкать.
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07.02.2021 16:55 Відповісти
Якби Зеленський хотів бачити Україну у відриві від росії не треба було в 2019 році багато кричати на стадіоні, а просто потиснути один одному руки і сказати, що хто б не переміг курс буде незмінним
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07.02.2021 17:39 Відповісти
Порошенко озвучив покроковий план членства України в НАТО і нагадав про те, як отримував безвіз - Цензор.НЕТ 5137
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07.02.2021 18:02 Відповісти
Парашенковський безвіз- це дорога в рабство, знищення економіки України, коли виїздять молоді люди, сім"ї, створюють сім"ї за кордоном. Це спланована акція з США і Євросоюзом по знищенню самої України, як держави самостійної. Переселенці з Азії і Африки сидять в Європі на субсидіях і дуже мало інтегруються, а ,тим більше, не працюють. Це наші заробітчани рухають економіки європейських країн, але при цьому Україна втрачає страшні гроші. Це політика наших 3-х останніх президентів і урядів.
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07.02.2021 23:39 Відповісти
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