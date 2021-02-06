У загиблого на Донбасі воїна 80-ї ОДШБр Івана Горошка 5 лютого народився син, - "Повернись живим"

У загиблого воїна 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Івана Горошка 5 лютого народився син.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку фонду "Повернись живим".

"Горе і щастя в одній світлині. Це - Іван і Олена Горошки влітку 2020 року. Молодий захисник України одружився з коханою дівчиною. Але не поспішайте вітати молодят.

16 листопада 2020 року Іван Горошко загинув. Ворог забрав його життя у 21 рік, залишивши вдовою вагітну дружину.

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Навіть у найстрашніших снах ніхто і ніколи не зможе уявити, як це - на шостому місяці вагітності поховати чоловіка.

А потім продовжити життя і надзвичайно важливу місію - виносити сина від коханого.

І ось учора, 5 лютого 2021 року, у загиблого воїна 80-ї окремої десантно-штурмової бригада ДШВ ЗСУ народився син!

Малюк ніколи не побачить батька, але він точно знатиме, що його батько - герой!

Пам'ятайте про це і ви.

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А ми сподіваємося, що десь там у височині зараз усміхається Ваня і оберігає свого сина і дружину так само, як і оберігав тут Україну!"- йдеться в повідомленні.





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Нагадаємо, 18 листопада 2020 року стало відомо, що в зоні проведення ООС загинув воїн 80-ї ОДШБр Іван Горошко.