У загиблого на Донбасі воїна 80-ї ОДШБр Івана Горошка 5 лютого народився син, - "Повернись живим"
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У загиблого воїна 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Івана Горошка 5 лютого народився син.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку фонду "Повернись живим".
"Горе і щастя в одній світлині. Це - Іван і Олена Горошки влітку 2020 року. Молодий захисник України одружився з коханою дівчиною. Але не поспішайте вітати молодят.
16 листопада 2020 року Іван Горошко загинув. Ворог забрав його життя у 21 рік, залишивши вдовою вагітну дружину.
Навіть у найстрашніших снах ніхто і ніколи не зможе уявити, як це - на шостому місяці вагітності поховати чоловіка.
А потім продовжити життя і надзвичайно важливу місію - виносити сина від коханого.
І ось учора, 5 лютого 2021 року, у загиблого воїна 80-ї окремої десантно-штурмової бригада ДШВ ЗСУ народився син!
Малюк ніколи не побачить батька, але він точно знатиме, що його батько - герой!
Пам'ятайте про це і ви.
А ми сподіваємося, що десь там у височині зараз усміхається Ваня і оберігає свого сина і дружину так само, як і оберігав тут Україну!"- йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 листопада 2020 року стало відомо, що в зоні проведення ООС загинув воїн 80-ї ОДШБр Іван Горошко.
Будь ласка, зачекайте...
Сподіваюсь, головнокомандувач зробить якусь заяву.
В данном случае - пусть это недоразумение промолчит.......
Назову сына твоим именем..
расскажу ему о войне,
как ты молодость на пули выменял..
как пылает Донбасс в огне.
Расскажу сыну о бесстрашии…
В нашем горе не видно дна.
Как из младших мы стали старшими.
Закалила нас всех война.
"Нашу боль не унять наградами" -
молодые кричат сердца.
Нашу жизнь накрывают "Градами!…
Только верилось до конца.
Назову сына твоим именем,
расскажу ему о войне…
Ты на фото под желто-синими,
как всегда улыбаешься мне. ///
Детям Героев павших за Украину присваивать следующее по рангу воинское звание и выплачивать воинское содержание до совершеннолетия!
Тієї ночі, 16 листопада, Іван розмовляв з коханою дружиною телефоном, коли п'яний співслужбовець вистрелив йому в голову.
«Це було близько 1:30 ночі. Олена розповідає, що вони з Ванею розмовляли телефоном. І в цей час вона почула постріл - і розмова обірвалася. Олена почала дзвонити, куди могла. Подзвонила й Олексію, який був свідком на їхньому весіллі і служив разом з Іваном. І їй сказали, що її чоловік загинув… Та п'яна наволоч підійшла… Він вистрелив йому в потилицю. Без причини. З п'яних очей… А далі ще й вклав Вані в руки автомат і намагався розказувати, що Ваня сам застрелився», - розповідає Тишкевич
https://wz.lviv.ua/news/424484-u-myt-ubyvstva-rozmovliav-z-vahitnoiu-druzhynoiu-telefonom-detali-zahybeli-ivana-horoshka-na-donbasi
Но в этом случае Ваня все равно остается героем, взявшим на себя ответственность за свою страну, россияне все равно остались агрессорами-уродами, ибо без них Ваня отслужил бы срочку и работал бы тихонько, радуясь рождения сына.
А вот командование части, сержантский состав, да и вообще моральное состояние коллектива, которые выпустили в наряд набуханного дегана - это реально беда и проблема...
У мить убивства розмовляв з вагітною дружиною телефоном: деталі загибелі Івана Горошка на Донбасі
https://wz.lviv.ua/news/424484-u-myt-ubyvstva-rozmovliav-z-vahitnoiu-druzhynoiu-telefonom-detali-zahybeli-ivana-horoshka-na-donbasi
будь здроровым, честным - будь козаком!
и памьятай - це кацапня вбила твого батька !