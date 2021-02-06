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У загиблого на Донбасі воїна 80-ї ОДШБр Івана Горошка 5 лютого народився син, - "Повернись живим"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У загиблого воїна 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Івана Горошка 5 лютого народився син.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку фонду "Повернись живим".

"Горе і щастя в одній світлині. Це - Іван і Олена Горошки влітку 2020 року. Молодий захисник України одружився з коханою дівчиною. Але не поспішайте вітати молодят.

16 листопада 2020 року Іван Горошко загинув. Ворог забрав його життя у 21 рік, залишивши вдовою вагітну дружину.

Дивіться також: У зоні проведення ООС загинув воїн 80-ї ОДШБр Іван Горошко. ФОТО

Навіть у найстрашніших снах ніхто і ніколи не зможе уявити, як це - на шостому місяці вагітності поховати чоловіка.

А потім продовжити життя і надзвичайно важливу місію - виносити сина від коханого.

І ось учора, 5 лютого 2021 року, у загиблого воїна 80-ї окремої десантно-штурмової бригада ДШВ ЗСУ народився син!

Малюк ніколи не побачить батька, але він точно знатиме, що його батько - герой!

Пам'ятайте про це і ви.

Дивіться також: Із загиблим у зоні ООС воїном 80-ї ОДШБр Іваном Горошком попрощалися у Львові. ФОТОрепортаж

А ми сподіваємося, що десь там у височині зараз усміхається Ваня і оберігає свого сина і дружину так само, як і оберігав тут Україну!"- йдеться в повідомленні.

У загиблого на Донбасі воїна 80-ї ОДШБр Івана Горошка 5 лютого народився син, - Повернись живим 01
У загиблого на Донбасі воїна 80-ї ОДШБр Івана Горошка 5 лютого народився син, - Повернись живим 02

Читайте також: Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр

Нагадаємо, 18 листопада 2020 року стало відомо, що в зоні проведення ООС загинув воїн 80-ї ОДШБр Іван Горошко.
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Топ коментарі
+64
Шоб вы сдохли кацапы ******...
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06.02.2021 20:27
+36
**
Назову сына твоим именем..
расскажу ему о войне,
как ты молодость на пули выменял..
как пылает Донбасс в огне.

Расскажу сыну о бесстрашии…
В нашем горе не видно дна.
Как из младших мы стали старшими.
Закалила нас всех война.

"Нашу боль не унять наградами" -
молодые кричат сердца.
Нашу жизнь накрывают "Градами!…
Только верилось до конца.

Назову сына твоим именем,
расскажу ему о войне…
Ты на фото под желто-синими,
как всегда улыбаешься мне. ///
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06.02.2021 20:30
+32
Рости здоровим, крихітко. Продовжуй славний рід.
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06.02.2021 20:41
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Шоб вы сдохли кацапы ******...
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06.02.2021 20:27 Відповісти
Дуже шкода, що так обірвалось життя.
Сподіваюсь, головнокомандувач зробить якусь заяву.
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06.02.2021 20:29 Відповісти
Не варто сподіватися.
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06.02.2021 20:37 Відповісти
Ксения,
В данном случае - пусть это недоразумение промолчит.......
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06.02.2021 20:38 Відповісти
Ванюша загинув восени, а горошенятко народилося вчора. Співчуття не буває навіть день у день, а тут декілька місяців минуло... Воно не вміє співчувати, бо йому КАКАЯ РАЗНІЦА. Нехай дитинка зростає, оповита маминою любов'ю і небайдужістю оточуючих.
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06.02.2021 22:02 Відповісти
**
Назову сына твоим именем..
расскажу ему о войне,
как ты молодость на пули выменял..
как пылает Донбасс в огне.

Расскажу сыну о бесстрашии…
В нашем горе не видно дна.
Как из младших мы стали старшими.
Закалила нас всех война.

"Нашу боль не унять наградами" -
молодые кричат сердца.
Нашу жизнь накрывают "Градами!…
Только верилось до конца.

Назову сына твоим именем,
расскажу ему о войне…
Ты на фото под желто-синими,
как всегда улыбаешься мне. ///
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06.02.2021 20:30 Відповісти
Чому не дають номер карти дружини Героя?
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06.02.2021 20:34 Відповісти
Присвоить воинское звание отца в момент гибели и до совершеннолетия выплачивать воинское содержание!!! Всем детям Героев Украины павшим за Украину!!
У погибшего на Донбассе воина 80-й ОДШБр Ивана Горошко 5 февраля родился сын, - "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 571
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06.02.2021 20:36 Відповісти
Малоросский скот всё равно хочет дружить с мышебратьями..толку, прийдут на выборы и скоты всё равно выберут своего кравчука вместо Черновола...Этот скот хуже кацапов.
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06.02.2021 20:39 Відповісти
Лишь бы не ОПЗЖ!
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06.02.2021 21:46 Відповісти
Рости здоровим, крихітко. Продовжуй славний рід.
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06.02.2021 20:41 Відповісти
у сыны есть кем гордится - душа папина в нем....
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06.02.2021 20:42 Відповісти
и что может остаться в душе украинца, кроме ненависти к кацапам, после таких новостей ?
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06.02.2021 20:44 Відповісти
ненависть и больше ничего.....
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06.02.2021 20:46 Відповісти
Есть еще отвращение и презрение.
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06.02.2021 21:47 Відповісти
Зелені підараси брешуть, що 2 загиблих підірвалися на невідомому вибуховому предметі, а журналісти пишуть, що це обстріл 120-мм мінами.
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06.02.2021 20:45 Відповісти
У загиблого на Донбасі воїна 80-ї ОДШБр Івана Горошка 5 лютого народився син, - "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 8641
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06.02.2021 20:46 Відповісти
Тут уже не знаешь кому и верить.
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06.02.2021 21:59 Відповісти
Цаплієнку охоче вірю. Мабуть, так і є, крили падлюки наших воїнів мінами. Пропадіть ви пропадом, плем'я боягузів, негідників та зрадників!!!
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06.02.2021 22:08 Відповісти
.....................................................................................
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06.02.2021 20:45 Відповісти
Це жах! (
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06.02.2021 20:46 Відповісти
Царствие Небесное Герою! Очень больно осознавать, что в то время, когда такие прекрасные ребята гибнут за Украину, за всех нас, в это время по Киеву ходят и ездят, отдыхают и веселятся сотни путинских пропагандонов, работавших на мертведчуковских каналах... И всё у них со здоровьем непростительно нормально - и глаза на месте, и зубы не выбиты, и почки с печенью не отбиты.....Хотя, они заслужили - это и на их совести гибель Героя Ивана Горошко, гибель тысяч наших воинов - героев, волонтёров - героев, медиков фронтовых - героев.....
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06.02.2021 20:48 Відповісти
"Червоне то любов,а чорне то журба" два кольори нашої нації. Синочку-вирости справжнім чоловіком,здоровим та щасливим і ніколи не чути і не бачити жахів війни. Загиблому Герою вічна наша шана та пам'ять! Герої не вмирають! Слава Україні!
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06.02.2021 20:56 Відповісти
Червоне - то є кров, а чорне - то земля.
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06.02.2021 21:49 Відповісти
Нехай буде щасливою ця дитина!
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06.02.2021 21:07 Відповісти
Срочно принять Закон!!
Детям Героев павших за Украину присваивать следующее по рангу воинское звание и выплачивать воинское содержание до совершеннолетия!
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06.02.2021 21:07 Відповісти
Можно детям погибших героев назначать пенсию до совершеннолетия в размере оклада, который получал погибший родитель.... Денег в казне достаточно - стипендии назначаются и клоунам всяким, и родственникам правящей кодлы....Денег не хватает только госпиталям, семьям погибших героев, раненым воинам на реабилитацию,....
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06.02.2021 21:42 Відповісти
Он не пал "за Украину". Его застрелил пьяный сослуживец. Ничего героического он не сделал, жаль конечно, но при чём тут термин "герой"? Обычная бвтовуха, наверное мешал спать разговором во втором часу ночи...
Тієї ночі, 16 листопада, Іван розмовляв з коханою дружиною телефоном, коли п'яний співслужбовець вистрелив йому в голову.

«Це було близько 1:30 ночі. Олена розповідає, що вони з Ванею розмовляли телефоном. І в цей час вона почула постріл - і розмова обірвалася. Олена почала дзвонити, куди могла. Подзвонила й Олексію, який був свідком на їхньому весіллі і служив разом з Іваном. І їй сказали, що її чоловік загинув… Та п'яна наволоч підійшла… Він вистрелив йому в потилицю. Без причини. З п'яних очей… А далі ще й вклав Вані в руки автомат і намагався розказувати, що Ваня сам застрелився», - розповідає Тишкевич
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07.02.2021 00:33 Відповісти
Якби гірко це не було, його вбив п'яний сослуживець з п'яних очей вистреливши йому в потилицю. Ось пруф.
https://wz.lviv.ua/news/424484-u-myt-ubyvstva-rozmovliav-z-vahitnoiu-druzhynoiu-telefonom-detali-zahybeli-ivana-horoshka-na-donbasi
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06.02.2021 21:08 Відповісти
Да, и такое в армейской жизни бывает((( оружие - оч опасная вещь.(((
Но в этом случае Ваня все равно остается героем, взявшим на себя ответственность за свою страну, россияне все равно остались агрессорами-уродами, ибо без них Ваня отслужил бы срочку и работал бы тихонько, радуясь рождения сына.
А вот командование части, сержантский состав, да и вообще моральное состояние коллектива, которые выпустили в наряд набуханного дегана - это реально беда и проблема...
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07.02.2021 00:07 Відповісти
зика 112го на вас нет....
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07.02.2021 00:43 Відповісти
Героям Слава !
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06.02.2021 21:12 Відповісти
Пускай ребятёнку будет щастье в жизни,,,горе и боль .
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06.02.2021 21:19 Відповісти
Козацький рід і далі житиме.
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06.02.2021 21:26 Відповісти
вивчится хлопа, на ноги стане - бильшого ворога кацапня ще не мала////
будь здроровым, честным - будь козаком!
и памьятай - це кацапня вбила твого батька !
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07.02.2021 00:18 Відповісти
Его убил сослуживец! Какая нахрен кацапня? Своих дебилов и хануриков хватает.
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07.02.2021 00:36 Відповісти
застрянь на бутылке по донышко, глаза выпучи...
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07.02.2021 00:39 Відповісти
Дурень чего вопишь?
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07.02.2021 00:41 Відповісти
тебя, казла кацапского, казла, переорать хочу...
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07.02.2021 00:46 Відповісти
****** занюхивай....
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07.02.2021 00:51 Відповісти
Понятно, ты бухой в сиську. Или проспись, дурик.
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07.02.2021 00:52 Відповісти
иди поднюхай, понятливый - повангуй
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07.02.2021 00:55 Відповісти
не знаешь? не уверен? - хлебало свое рязанское держи молчиком )))
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07.02.2021 00:57 Відповісти
у тебя проблемы с етим?
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07.02.2021 00:48 Відповісти
ваши - вечновдырку говорят - идет как тобик по деревне....
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07.02.2021 00:52 Відповісти
Синька- зло
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07.02.2021 00:34 Відповісти
а вин так хотив тебе поцилувати... - твий батько...
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07.02.2021 00:35 Відповісти
https://wz.lviv.ua/news/424484-u-myt-ubyvstva-rozmovliav-z-vahitnoiu-druzhynoiu-telefonom-detali-zahybeli-ivana-horoshka-na-donbasi
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07.02.2021 00:43 Відповісти
Воин, убей россиянина!!!
У загиблого на Донбасі воїна 80-ї ОДШБр Івана Горошка 5 лютого народився син, - "Повернись живим" - Цензор.НЕТ 2135
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07.02.2021 14:16 Відповісти
 
 