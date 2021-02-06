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Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори на КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори на КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба

Окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

Як зазначили у відомстві, всі зазначені КПВВ працюють щодня з 8:00 до 16:00, проте "фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" (щоденно), "Новотроїцьке" (у понеділок та п’ятницю), коли російські найманці розблоковують рух дорожнім коридором".

У ДПСУ інформують, що другий тиждень поспіль збільшується пасажиропотік на КПВВ "Станиця Луганська".

Читайте також: Тристороння контактна група обговорила відкриття КПВВ на Донбасі і допуск представників МАГАТЕ в ОРДЛО

"Після завершення локдауну кількість пропущених громадян зросла вдвічі. Упродовж тижня військовослужбовці Держприкордонслужби на КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію оформили 4 290 людей, на контрольовану територію - 4 418 осіб", - йдеться в повідомленні.

Через КПВВ "Новотроїцьке" 107 громадян і 17 транспортних засобів рушили в бік тимчасово окупованої території Донбасу. Водночас 158 осіб і 26 транспортних засобів перетнули лінію розмежування в напрямку контрольованої території.

Зазначається, що окупанти не пустили на непідконтрольну уряду України територію 30 осіб, прикордонники допомогли їм повернутися.

Читайте також: Тристороння контактна група обговорила відкриття КПВВ на Донбасі і допуск представників МАГАТЕ в ОРДЛО
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Топ коментарі
+8
***** пакостит, Лугандонские Швондеры там рулят... Но это закончится... И все ****** побегут в паРашу спасаясь от расплаты!!! Слава Украине
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06.02.2021 21:54
+6
шо такое из кацапского РАЮ быдло-скоты бегут в Биндеровский АД???!! Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4813
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06.02.2021 21:27
+6
Русские гниды! (простите за тавтологию)
Вместо тысяч сюжетов про процветание "республик", ответьте на простой вопрос. Почему с полными сумками люди едут туда, а не на свободную территорию?
Почему вы так не хотите, чтоб люди видели, как на самом деле живет Украина, свободная от вас, ублюдки?
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06.02.2021 21:33
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шо такое из кацапского РАЮ быдло-скоты бегут в Биндеровский АД???!! Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4813
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06.02.2021 21:27 Відповісти
Вот и мне интересно. Как-то непатриотично шастать к хунте
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06.02.2021 22:29 Відповісти
Дуже багато переселенців звідти купили квартири в новобудовах навколо Києва. З Криму- теж. Так потроху виїдуть усі українці- а от хто там лишиться...
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06.02.2021 21:30 Відповісти
Наемники РФ продолжают блокировать дорожные коридоры на КПВВ на Донбассе, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9760
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06.02.2021 21:34 Відповісти
Русские гниды! (простите за тавтологию)
Вместо тысяч сюжетов про процветание "республик", ответьте на простой вопрос. Почему с полными сумками люди едут туда, а не на свободную территорию?
Почему вы так не хотите, чтоб люди видели, как на самом деле живет Украина, свободная от вас, ублюдки?
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06.02.2021 21:33 Відповісти
може оно и к лучшему?))
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06.02.2021 21:38 Відповісти
така само перша думка. але знаю людей які втекли з луганди у 2014. померла їх старенька бабця. кремували. заповіла на малій батьківщині поховати. ломанулись. десь місяць не було. поховання, спадщина. тепер можу зрозуміти і їх.
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06.02.2021 21:50 Відповісти
от негодяи так негодяи, зеля скрутит их сам чуть погодяя
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06.02.2021 21:41 Відповісти
Краще, щоб сепари всі КПП перекрили: менше шастали б "годувальники"
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06.02.2021 21:47 Відповісти
я понял, х у й ло бы очень хотел, чтобы вся Украина жила таже как "нашилюди" живут сейчас в лугандоне.... мертвечук и рабинович и вообще все за жописты , вы тоже хотите так жить как живут в донецке и луганске? вот именно поэтому - я только за стену и ров с крокодилами! перекройте все кпвв на йух!!!
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06.02.2021 21:48 Відповісти
***** пакостит, Лугандонские Швондеры там рулят... Но это закончится... И все ****** побегут в паРашу спасаясь от расплаты!!! Слава Украине
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06.02.2021 21:54 Відповісти
Героям слава !!
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06.02.2021 22:13 Відповісти
Військовий аташе російської федерації в Лівані генерал-майор Равіль Курмашов був затриманий сьогодні на явочній квартирі з двома темношкірими коханцями.
Як заявляють правоохоронці, оцінку події даватиме суд.
Відомо, що у Лівані за таке передбачена найвища міра покарання ),
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06.02.2021 22:13 Відповісти
Будь які переміщення з окупованої кацапами території мають здійснюватись через кацапське посольство і надання візи українським посольством і лише через один пропускний пункт і один аеропорт при яких мають бути "відстійники" або фільтраційні табори для "гостей". Будь які ******* і поставки товарів та послуг на окуповану територію мають бути негайно зупинені - кацапи в ********** мають відчувати ціну окупації через власні гаманці..
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07.02.2021 00:43 Відповісти
Краще б сепари всі кпп перекрили, щоб "годувальники"" менше шастали до "биндер"
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07.02.2021 05:50 Відповісти
 
 