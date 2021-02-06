Найманці РФ продовжують блокувати дорожні коридори на КПВВ на Донбасі, - Держприкордонслужба
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Окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.
Як зазначили у відомстві, всі зазначені КПВВ працюють щодня з 8:00 до 16:00, проте "фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" (щоденно), "Новотроїцьке" (у понеділок та п’ятницю), коли російські найманці розблоковують рух дорожнім коридором".
У ДПСУ інформують, що другий тиждень поспіль збільшується пасажиропотік на КПВВ "Станиця Луганська".
"Після завершення локдауну кількість пропущених громадян зросла вдвічі. Упродовж тижня військовослужбовці Держприкордонслужби на КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію оформили 4 290 людей, на контрольовану територію - 4 418 осіб", - йдеться в повідомленні.
Через КПВВ "Новотроїцьке" 107 громадян і 17 транспортних засобів рушили в бік тимчасово окупованої території Донбасу. Водночас 158 осіб і 26 транспортних засобів перетнули лінію розмежування в напрямку контрольованої території.
Зазначається, що окупанти не пустили на непідконтрольну уряду України територію 30 осіб, прикордонники допомогли їм повернутися.
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Вместо тысяч сюжетов про процветание "республик", ответьте на простой вопрос. Почему с полными сумками люди едут туда, а не на свободную территорию?
Почему вы так не хотите, чтоб люди видели, как на самом деле живет Украина, свободная от вас, ублюдки?
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