Справа MH17: в уряді Нідерландів відзвітували, що немає підстав звинувачувати Україну в незакриті повітряного простору

Наразі немає переконливих юридичних підстав звинувачувати Україну в неповному закритті свого повітряного простору над частиною Донбасу, де в 2014 році було збито пасажирський авіалайнер рейсу MH17.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у листі до парламенту, де раніше вимагали такого розслідування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У листі до нижньої Другої палати парламенту, датованому 5 лютого, міністр посилається на розслідування, яке провів "Фонд безпеки польотів" (Flight Safety Foundation) – неурядова організація, яка базується у США і не має офіційного статусу органу розслідування авіаційних інцидентів, але співпрацює з Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО).

У розслідуванні, текст якого уряд Нідерландів наводить на своєму сайті разом із листом голови свого МЗС, зокрема проаналізовані кілька випадків збиття цивільних літаків над зонами конфліктів, і висновок полягає в тому, що практики повністю закривати свій повітряний простір у таких випадках не існує.

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Крім того, за наявними даними, зокрема наданими для цього розслідування українською стороною, не виявлено достатніх фактів, які могли б свідчити, що українські органи, відповідальні за безпеку цивільної авіації над сходом України, в той час знали чи могли знати про загрозу цивільній авіації в повітряному просторі вище від висот, до яких він уже був закритий. Тому немає підстав звинувачувати Україну в тому, що цей простір не було закрито повністю.

Так само, сказано в розслідуванні, не виявлено достатніх фактів, які могли б свідчити, що російські органи, відповідальні за безпеку цивільної авіації над прилеглою територією Росії, в той час знали чи могли знати про загрозу цивільній авіації в повітряному просторі вище від висот, до яких він уже був закритий.

У листі Блока також наголошено, що цей момент, який стосується цивільних органів організації повітряного руху, жодним чином не змінює попередньої позиції нідерландського уряду, що саме Росія відповідальна за збиття літака рейсу MH17.

Розслідування "Фонду безпеки польотів" здійснили у відповідь на запит Другої палати парламенту Нідерландів, поданий іще в жовтні 2019 року. Як пояснив міністр закордонних справ Нідерландів, через необхідність співпраці з Україною і Росією це розслідування тривало довше, ніж очікували. Його результати також передадуть послам України і Росії в Нідерландах.

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Уряд Нідерландів листом Блока також заявив, що й далі вважає за свій пріоритет досягнення правди, справедливості і відповідальності за загибель 298 людей унаслідок збиття літака.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.

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