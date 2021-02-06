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Справа MH17: в уряді Нідерландів відзвітували, що немає підстав звинувачувати Україну в незакриті повітряного простору

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Справа MH17: в уряді Нідерландів відзвітували, що немає підстав звинувачувати Україну в незакриті повітряного простору

Наразі немає переконливих юридичних підстав звинувачувати Україну в неповному закритті свого повітряного простору над частиною Донбасу, де в 2014 році було збито пасажирський авіалайнер рейсу MH17.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у листі до парламенту, де раніше вимагали такого розслідування, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У листі до нижньої Другої палати парламенту, датованому 5 лютого, міністр посилається на розслідування, яке провів "Фонд безпеки польотів" (Flight Safety Foundation) – неурядова організація, яка базується у США і не має офіційного статусу органу розслідування авіаційних інцидентів, але співпрацює з Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО).

У розслідуванні, текст якого уряд Нідерландів наводить на своєму сайті разом із листом голови свого МЗС, зокрема проаналізовані кілька випадків збиття цивільних літаків над зонами конфліктів, і висновок полягає в тому, що практики повністю закривати свій повітряний простір у таких випадках не існує.

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Крім того, за наявними даними, зокрема наданими для цього розслідування українською стороною, не виявлено достатніх фактів, які могли б свідчити, що українські органи, відповідальні за безпеку цивільної авіації над сходом України, в той час знали чи могли знати про загрозу цивільній авіації в повітряному просторі вище від висот, до яких він уже був закритий. Тому немає підстав звинувачувати Україну в тому, що цей простір не було закрито повністю.

Так само, сказано в розслідуванні, не виявлено достатніх фактів, які могли б свідчити, що російські органи, відповідальні за безпеку цивільної авіації над прилеглою територією Росії, в той час знали чи могли знати про загрозу цивільній авіації в повітряному просторі вище від висот, до яких він уже був закритий.

У листі  Блока також наголошено, що цей момент, який стосується цивільних органів організації повітряного руху, жодним чином не змінює попередньої позиції нідерландського уряду,  що саме Росія відповідальна за збиття літака рейсу MH17.

Розслідування "Фонду безпеки польотів" здійснили у відповідь на запит Другої палати парламенту Нідерландів, поданий іще в жовтні 2019 року. Як пояснив міністр закордонних справ Нідерландів, через необхідність співпраці з Україною і Росією це розслідування тривало довше, ніж очікували. Його результати також передадуть послам України і Росії в Нідерландах.

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Уряд Нідерландів листом Блока також заявив, що й далі вважає за свій пріоритет досягнення правди, справедливості і відповідальності за загибель 298 людей унаслідок збиття літака.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

Слухання справи по суті про збитий 17 червня 2014 року в небі над Донбасом пасажирський "Боїнг" Малайзійських авіаліній, рейс МН17, заплановано на 7 червня 2021 року.

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Топ коментарі
+13
Десь на залісся завили кацапи...
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06.02.2021 22:00
+11
Та вони на кацапії виють ще з 2014 року.
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06.02.2021 22:04
+5
ща из-за поребрика понесется "вывсеврете!"
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06.02.2021 22:09
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Десь на залісся завили кацапи...
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06.02.2021 22:00 Відповісти
Та вони на кацапії виють ще з 2014 року.
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06.02.2021 22:04 Відповісти
Им не когда выть.. делом заняты. СП-2 достраивают https://ua.korrespondent.net/business/companies/4324547-ukladannia-pivnichnoho-potoku-2-pochalasia-v-vodakh-danii
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06.02.2021 22:11 Відповісти
Ти вже погоняв з цього приводу? Бо ледь не в кожній темі висрався.
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06.02.2021 22:55 Відповісти
Каким делом? На бутылках скачут?
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06.02.2021 23:37 Відповісти
Наоборот.
ТАСС подаёт как "..... на основе этого заключения правительство в пятницу заявило, что "не видит причин для пересмотра обозначенной ранее позиции, заключающейся в том, что на данный момент нет достаточных оснований для привлечения Украины к ответственности за неполное закрытие воздушного пространства".
ЦензорНет подаёт как "Пока не существует убедительных юридических оснований обвинять Украину в неполном закрытии своего воздушного пространства над частью Донбасса, Источник: https://censor.net/ru/n3246440
Ключевое слово "пока", но следствие по делу продолжается.
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06.02.2021 22:46 Відповісти
Не глупите ключевое слово "нет".
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07.02.2021 06:07 Відповісти
Эта магхровая хвасшизстскайа Х.йлофобия !!! Атднасзначна !!!
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06.02.2021 22:07 Відповісти
"ЄтокакаятоРуссофобия!" !!!)))
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06.02.2021 22:08 Відповісти
ща из-за поребрика понесется "вывсеврете!"
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06.02.2021 22:09 Відповісти
Люди в небоскребах Нью-Йорка в 2001 году "могут быть" виноваты в том, что допустили столкновения самолётов с террористами с их небоскребом Дело MH17: В правительстве Нидерландов отчитались, что нет оснований обвинять Украину в незакрытии воздушного пространства - Цензор.НЕТ 6226 Звучит похоже
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06.02.2021 22:09 Відповісти
Каждый десятый американец не верит официальному расследованию дела "9/11",а 38% полагают, шо предоставлена не вся иныормация- по данным опроса в США.
Думаю процент был бы выше,если б не боязнь испортить карьеру.
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06.02.2021 22:58 Відповісти
И быть не может.Бо, есть оружие доставленное москалями ,состав преступления и жертва.Чей последний выстрел,того и добыча,упрощённо.Выстрел произведён москалями,значит все траблы им.Не было бы Бука,не было б траблов Дело MH17: В правительстве Нидерландов отчитались, что нет оснований обвинять Украину в незакрытии воздушного пространства - Цензор.НЕТ 6731
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06.02.2021 22:14 Відповісти
Добра новина для ЗЕЛЕНСКЬОГО ЯК ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ , від неукраїнсьої сторони.
А ось почитайте оцю мантру-калибєльную для ЗЕнєлоха:
Кулеба:
Я думаю, что именно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит.
Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому."
Це тоді ,коли абсолютно ДЛЯ СУСПІЛЬСТВА Й ДЛЯ СВІТУ НЕ НАДАНО ЖОДНОГО ДОКАЗУ ЗАКОННОСТІ САНКЦІЙ ВІД ВОВКИ НА людину МЕДВЕДЧУКА !!! Ні не на самого навіть *********...
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06.02.2021 22:18 Відповісти
Здається ВОНО відійшло після того, як в якомусь угарі підписав санкції, а тепер його втішають-нікому так не здється?
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06.02.2021 22:20 Відповісти
Это всё очень сложно понять.Тем более для тех кто тёрся с москалями.Западный вектор-это ценности.Зеля криворог с восточными ценностями,который западные ценности черпает только через видосики,когда копается в настройках западного дивайса.При всём при том,шо западный дивайс ему вже должен Справа MH17: в уряді Нідерландів відзвітували, що немає підстав звинувачувати Україну в незакриті повітряного простору - Цензор.НЕТ 3695
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06.02.2021 22:27 Відповісти
Дуже швидко будемо споглядати наслідки ...
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06.02.2021 22:27 Відповісти
Не панiкуй.Ляща дам Справа MH17: в уряді Нідерландів відзвітували, що немає підстав звинувачувати Україну в незакриті повітряного простору - Цензор.НЕТ 7577
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06.02.2021 22:33 Відповісти
Старий воїн - мудрий воїн...
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07.02.2021 00:19 Відповісти
У мудрого воина,крепкий тыл надеюсь и погреб хомяка Справа MH17: в уряді Нідерландів відзвітували, що немає підстав звинувачувати Україну в незакриті повітряного простору - Цензор.НЕТ 9663
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07.02.2021 00:26 Відповісти
Старый осел мудрый осел, но все равно осел.
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07.02.2021 06:08 Відповісти
ОПЗАЖОПА обігнала в рейтингу зелень. Ось і все пояснення шо Вовка прозрів.
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06.02.2021 22:24 Відповісти
Коли органи пред"яву зроблять на обгрунтування законності санкцій? Бо посилання на тексти, матеріали каналів КОЗАКА , за яким ніби-то стоїть Медведчук ( у санкціях цього прізвища немає) - то пустота.
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06.02.2021 22:40 Відповісти
Пусть вас это не волнует, а нас волнует другое: закрыли это хорошо, теперь когда их посадят? Пусть даже по секретным сведениям, хотя эти идиоты никогда не стеснялись и всегда предоставляли видиотчет как получали указания от )(уйла и под)(уйловников.
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07.02.2021 08:45 Відповісти
Хто тебе казав таку дичь.Пхай в кадик жаровню Справа MH17: в уряді Нідерландів відзвітували, що немає підстав звинувачувати Україну в незакриті повітряного простору - Цензор.НЕТ 3191
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07.02.2021 00:28 Відповісти
бог не фраер, он все видит
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06.02.2021 22:30 Відповісти
Обвинять Украину в этой ситуации - то же самое, что делать виноватым светофор на перекрестке, где пьяный водитель сбил пешехода, переходящего на зеленый свет.
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06.02.2021 22:37 Відповісти
А что нам скажнт теперь испанский диспетчер?! )
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06.02.2021 23:12 Відповісти
Хороший ваш сарказм .
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08.02.2021 19:57 Відповісти
отпетлять кремлядским передастам не удасться.... их брехни и мошеннические уловки не пройдут... платить придется по-полной программе и признавать свою агрессию в Украину.
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06.02.2021 23:19 Відповісти
Сам веришь?
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07.02.2021 07:09 Відповісти
нидерланды по самые .... гланды! придурки! все знают, что лайнер сбил укр.истребитель.. с наци. крестами на борту!!!
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07.02.2021 07:23 Відповісти
Таки прийдеться росо-окупантам відповідати, перед світовим судом та судом совісті .
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08.02.2021 20:00 Відповісти
 
 