Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії

Укладання труб морської газової магістралі "Північний потік-2" у водах Данії, яке було зупинено майже півтора року тому через американські санкції, відновили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Судно-трубоукладач "Фортуна" 24 січня почало роботи з відновлення будівництва газопроводу "Північний потік-2", успішно провело морські випробування і сьогодні приступило до укладання труб у водах Данії", - йдеться в коментарі оператора будівництва Nord Stream 2 AG.

"Усі роботи проводяться згідно з відповідними дозволами. Детальнішу інформацію про будівництво та наші подальші плани ми повідомимо додатково", - також зазначили в проєктній компанії.

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Нагадаємо, 15 січня "Фортуна" мала право приступати до робіт з укладання "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні Данії.

"Фортуна" прийшла до східного закінчення відрізка добудови магістралі 22 січня і відтоді кілька днів маневрувала в цьому районі уздовж траси магістралі.

"Фортуна", як очікується, завершить роботи в датських морях до середини останнього тижня травня, а потім приступить до укладання труб у водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня. Розрахункова швидкість укладання труб "Фортуною" становить 0,4 км на добу, на швидкість будівництва можуть впливати погода і технічні умови.

"Газпром" (MOEX: GAZP) вирішив добудовувати газопровід "Північний потік-2" власними силами після того, як через накладені США санкції його швейцарський підрядник Allseas зупинив роботу. Наразі з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).

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У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік-2" у виключній економічній зоні ФРН.

Укладання "Північного потоку-2" у водах Данії зупинилося 21 грудня 2019 року після того, як 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2020 рік, до якого було включено положення про санкції щодо компаній, що надають послуги з будівництва "Північного потоку-2".

В останні дні президентства Трампа його адміністрація внесла до анкційного списку (SDN OFAC) відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладач "Фортуна" і його власника ТОВ "КВТ-РУС".