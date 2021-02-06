Російське судно "Фортуна" приступило до укладання труб "Північного потоку-2" у водах Данії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Укладання труб морської газової магістралі "Північний потік-2" у водах Данії, яке було зупинено майже півтора року тому через американські санкції, відновили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Судно-трубоукладач "Фортуна" 24 січня почало роботи з відновлення будівництва газопроводу "Північний потік-2", успішно провело морські випробування і сьогодні приступило до укладання труб у водах Данії", - йдеться в коментарі оператора будівництва Nord Stream 2 AG.
"Усі роботи проводяться згідно з відповідними дозволами. Детальнішу інформацію про будівництво та наші подальші плани ми повідомимо додатково", - також зазначили в проєктній компанії.
Нагадаємо, 15 січня "Фортуна" мала право приступати до робіт з укладання "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні Данії.
"Фортуна" прийшла до східного закінчення відрізка добудови магістралі 22 січня і відтоді кілька днів маневрувала в цьому районі уздовж траси магістралі.
"Фортуна", як очікується, завершить роботи в датських морях до середини останнього тижня травня, а потім приступить до укладання труб у водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня. Розрахункова швидкість укладання труб "Фортуною" становить 0,4 км на добу, на швидкість будівництва можуть впливати погода і технічні умови.
"Газпром" (MOEX: GAZP) вирішив добудовувати газопровід "Північний потік-2" власними силами після того, як через накладені США санкції його швейцарський підрядник Allseas зупинив роботу. Наразі з приблизно 2460 км газопроводу укладено понад 2300 км (тобто 94%).
У грудні "Фортуна" побудувала 2,6 км магістралі "Північний потік-2" у виключній економічній зоні ФРН.
Укладання "Північного потоку-2" у водах Данії зупинилося 21 грудня 2019 року після того, як 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни (NDAA) на 2020 рік, до якого було включено положення про санкції щодо компаній, що надають послуги з будівництва "Північного потоку-2".
В останні дні президентства Трампа його адміністрація внесла до анкційного списку (SDN OFAC) відповідно до закону CAATSA ("Протидія противникам Америки за допомогою санкцій") трубоукладач "Фортуна" і його власника ТОВ "КВТ-РУС".
Будь ласка, зачекайте...
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Ну почему ты такОЕ безграмотное?)))
160 / 0.4 = 400 суток = 1 год и 1 месяц
"Байден и Северный поток -2
Оценить все " за " и " против" прихода к власти Байдена для Украины сейчас невозможно.
Но одно можно сказать определенно:
Франция и Германия осознали, что в США фактически началась гражданская война ( пока в гибридной форме), это надолго, судьба Америки непонятна и отныне надо полагаться только на свои силы и постепенно дистанцироваться от Америки , как крайне не стабильной страны.
Первое следствие этого лежит на поверхности: будет разморожен и достроен СП-2. Тут и к бабке не ходи!
Для Украины это будет жесточайший удар. Нынешние тарифы будем вспоминать как Божью благодать.
Но украинцы сами виноваты. Вместо того, чтобы 7 лет назад начать проводить форсированную реформу газовой сферы и обеспечить приток инвестиций в собственную газовую добычу, мы , как всегда , предпочли ничего не делать, принять свой любимый " образ жертвы" и просить весь мир наказать Россию и запретить Германии строить СП-2.
Но " образ жертвы" уже не прокатывает! Мы с этим образом уже порядком всем надоели.
Ну, ничего! Можно в конце концов сдать трубу на металлолом, на один отопительный сезон хватит. А там глядишь и Россия развалится. И вообще, не бросит ведь Запад нас на прызволяще!
Вот такой у нас примерно уровень стратегического мышления" - Головачев Андрей 17 января, 20:08 ·
И вот - 06.02.21. «Макрон поддержал завершение строительства Северного потока-2» https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/makron-podderjal-zavershenie-stroitelstva-severnogo-potoka-2?fbclid=IwAR1NZWxDU3g9yf-3sadcsHGWSbkjIoVjxRMXUc2T3ss7jDxAjASfuvoNDP4;
Порошенко, Медведчук, Турчинов, Яценюк, Парубий, Гройсман, Пашинский, Герус, Коболев, Витренко, Зеленский, Гончарук, Шмыгаль, Ахметов, Новинский, Фирташ, Григоришин, Бабаков, Суркисы, Левочкин, Бойко,...
(Но - можно не сомневаться - такие списки уже составляются!)
Добудують потік - підуть війною на нас
Тарифы - конечно - не самое главное сейчас, но и не второстепенное!
А насчёт «путин нападёт» - так он уже напал (и нападает до сегодня)! Но на пути встали «проклятые укропы», которые даже при саботаже/предательстве власти всё равно одерживали победы, и которых почти всем необходимым снабжал/обеспечивал народ!...
Так что - «прорвёмся»!
Це геть не те саме
«Мыши, мыши, тише, тише,
котВВП на крышегранице/в Украине…».
Или об угрозах великого и могучего
Гудвина тараканищаПу:«Погодите, не спешите, Я вас мигом проглочу, проглочу, проглочу, не помилую!»…
Ещё чуть-чуть и от Вас можно будет услышать нечто вроде: «Армия РФ - самая сильная в мире!!!... Она запросто может взять Киев за 24 часа, за 3 дня Польшу и Прибалтику, за 7 дней дойти до Ла-Манша!...»
Вынуждена Вас разочаровать - не будет этого! Если бы Пу и армия орков что-либо могли, они бы уже (!!!) это сделали.
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Они тебе папа или мама, что бы обеспечивать?
Например, интересен вариант газовых терминалов в портах Грузии и в Одессе. Из Азербайджана до Грузии уже идет труба на Турцию и это работающий газопровод. Туркменистан может получить обходной (не через РФ) маршрут поставки газа в ЕС, так как мимо Николаева и Одессы идет ветка газопровода на Молдову, Румынию, Болгарию, Австрию... К тому же, строительством небольших газовозов, под условия Чёрного моря, можно загрузить Николаевские верфи.
Расстрелять Коболева с Витренко и возобновить увеличение добычи газа на территории Украины.
Переделывать ВСЕ блоки наших АЭС, под топливо "Вестингауза" и рассмотреть его предложение по изготовлению топливных сборок на территории Украины, при этом поставляем им урановую руду, они её обогащают и уже обогащенную возвращают нам - с таким вариантом "Вестингауз согласен".
На территории наших АЭС, из госсредств строить солнечные электростанции, которые мало нужны зимой, когда сами АЭС работают на бОльшую мощность и по максимуму дают электрический ток летом, начиная с раннего утра. Такие СЭС должны быть неотъемлемой частью АЭС, как единого производителя энергии, а не средством наживы для Ахметова, Новинского, Клюева и Порошенко.
Академик Черский - такую систему имеет. Но не мог прокладывать трубы нужного диаметра, и работал на другом конце земли. В принципе, за год, тоже можно было пригнать на место, и переделать своими силами.
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Меркель, как говорится в статье, знает, что «Северный поток-2» продлится только до федеральных выборов в сентябре.
По данным журналистов, "транспортировка (газа по "Северному потоку-2") может быть прервана с германской стороны", если Москва заявит Киеву о намерении сократить поставки топлива через украинскую территорию.
Источники журнала в МИД ФРГ заявили, что такой механизм позволит исключить использование "Северного потока-2" как средства давления на Киев". При этом издание напомнило, что именно этот фактор является "важным требованием США".