"Форум" в окупованому Донецьку демонструє зневагу РФ до Мінських угод і "нормандського формату", - Кулеба

Росія вдається до різних провокацій, щоб зашкодити спробам мирного врегулювання на окупованій частині Донбасу.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, так він оцінив недавній так званий форум "Російський Донбас", який російські гібридні сили і російські пропагандисти провели в окупованому Донецьку.

"Це провокація. Це конкретний удар по Мінським домовленостям і демонстрація зневаги Росії до Мінських угод, до зусиль у ТКГ, до "нормандського формату", - підкреслив він.

Читайте також: Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО

"Цей "форум" у Донецьку. Можна, звичайно, росіянам розводити руками і казати: "Так це не ми, це якісь люди приїхали, щось розповідали". Але коли приїжджають ключові персонажі російської машини пропаганди і виголошують певні тези, і проводиться великий захід, лише меганаївна людина може вважати, що так просто сталося, що це випадково", - сказав Кулеба.

Він згадав також і про інші дії Росії й скеровуваних нею угруповань на окупованій частині Донбасу, зокрема в Тристоронній контактній групі для врегулювання в цьому регіоні: "Я ж отримую звіти про кожне засідання ТКГ і бачу, хто, що і як каже. Тому картинка, яка в мене є, дозволяє мені абсолютно чітко сказати, що триває ось ця гра. Вони розхитують ТКГ і "Нормандію", дискредитують їх різними провокаціями, наприклад спробою передати ув’язнених через Віктора Медведчука. Це ж теж демонстративна дія поза межами усталених форматів, провокація. Тобто вони все це розхитують, а паралельно розганяють наратив, що це "Україна вбиває "Мінськ" і "Нормандію". Ось це і є суть російської гри на цьому напрямку".

Як повідомлялося, 28 січня в окупованому Донецьку відбувся "форум" російських терористів і пропагандистів "Російський Донбас", на якому прийняли "доктрину" з відповідною назвою.

Читайте також: Жодні "доктрини" терористів зі сфери фантастики не зупинять відновлення суверенітету України над окупованими територіями, - речник МЗС Ніколенко