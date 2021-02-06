"Форум" в окупованому Донецьку демонструє зневагу РФ до Мінських угод і "нормандського формату", - Кулеба
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Росія вдається до різних провокацій, щоб зашкодити спробам мирного врегулювання на окупованій частині Донбасу.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, так він оцінив недавній так званий форум "Російський Донбас", який російські гібридні сили і російські пропагандисти провели в окупованому Донецьку.
"Це провокація. Це конкретний удар по Мінським домовленостям і демонстрація зневаги Росії до Мінських угод, до зусиль у ТКГ, до "нормандського формату", - підкреслив він.
"Цей "форум" у Донецьку. Можна, звичайно, росіянам розводити руками і казати: "Так це не ми, це якісь люди приїхали, щось розповідали". Але коли приїжджають ключові персонажі російської машини пропаганди і виголошують певні тези, і проводиться великий захід, лише меганаївна людина може вважати, що так просто сталося, що це випадково", - сказав Кулеба.
Він згадав також і про інші дії Росії й скеровуваних нею угруповань на окупованій частині Донбасу, зокрема в Тристоронній контактній групі для врегулювання в цьому регіоні: "Я ж отримую звіти про кожне засідання ТКГ і бачу, хто, що і як каже. Тому картинка, яка в мене є, дозволяє мені абсолютно чітко сказати, що триває ось ця гра. Вони розхитують ТКГ і "Нормандію", дискредитують їх різними провокаціями, наприклад спробою передати ув’язнених через Віктора Медведчука. Це ж теж демонстративна дія поза межами усталених форматів, провокація. Тобто вони все це розхитують, а паралельно розганяють наратив, що це "Україна вбиває "Мінськ" і "Нормандію". Ось це і є суть російської гри на цьому напрямку".
Як повідомлялося, 28 січня в окупованому Донецьку відбувся "форум" російських терористів і пропагандистів "Російський Донбас", на якому прийняли "доктрину" з відповідною назвою.
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Ф] [ашизм
там не видел ни капли зла,
пасматрел в правый глас фуйлу -
там - лишь мир, у брови, в углу,
а, патом пасматрел в литцо
и ... забыл про своих бойцов.
Украину мы заберем себе.глава МИД Мавзолея Лавров.
а не подавитесь крысы мавзолейные?
В результате ликвидации централизованного управления аэроразведкой, дефрагментации ее подразделений и сокращения численности, ВСУ теряет контроль за передвижением противника в прифронтовой полосе, открывая свои тылы для прохода диверсионно-разведывательных групп противника. К этому добавляются широкие полосы разминирования согласно решений минской ТКГ возглавляемой с украинской стороны явным пророссийским кадром Ермаком. Сегодняшняя диверсия под Марьинкой с тремя погибшими и шестью ранеными - результат "миролюбия" г-на Зеленского. (с)
Но я думаю, что мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. И мы должны быть готовы к этому.
Це мантра Кулеби КОМУ адресована? Малому в памперсах президента?
Или пусть наши европейские братья выразят озабоченность.