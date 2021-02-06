Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times
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Російські медіа, пов'язані з кремлівською владою, проводять інформаційну пропагандистську кампанію, спрямовану проти антикоронавірусних вакцин, розроблених американськими компаніями Moderna і Pfizer.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на джерела в уряді США і низку аналітиків, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російська інформаційна кампанія спрямована передусім на країни Східної Європи і Латинської Америки.
Головні пропагандисти тут - російське агентство Sputnik, а також телевізійний канал Russia Today, які відбирають новини так, щоб підкреслити переваги російського препарату "Супутник V" і вселити недовіру до препаратів від Pfizer і Moderna.
Фактично ці російські ЗМІ маніпулюють інформацією і виривають її з контексту. За оцінками експертів, російські ЗМІ розмістили у фейсбуці та твітері сотні посилань на новини, де повідомлялося про смерть людей після щеплення американськими вакцинами. Але новини про те, що причиною смертей була не вакцина, вже не публікували.
Підкреслюється, що пропаганда російського препарату "Супутник V" особливо активізувалася в серпні 2020 року. У перші місяці вона була спрямована, зокрема, проти вакцини шведсько-британської компанії AstraZeneca. Але вдтоді, як у грудні AstraZeneca домовилася про співпрацю з російськими розробниками вакцини "Супутник V", прокремлівські ЗМІ різко стали писати про цей препарат в позитивному руслі.
У пресслужбі Держдепартаменту США виданню The New York Times заявили, що дії російської пропаганди "підривають глобальні зусилля щодо припинення пандемії".
Будь ласка, зачекайте...
с Европой фуйло торгуется свабодой навальнага за СП-2,
это чьи мгогахадовочки? шо ваще происходит ?
Это тоже полезные идиоты?
Вакцина РФ сделана из двух генетически модифицированных Аденовирусов. От первого, в общей популяции людей, есть иммунитет примерно у 10 - 20 процентов. От второго - у 70. (так примерно и получается эффективность в около 91% по информации английского журнала The Lancet)
И таки да - прививка этой вакциной фактически означает что ты до двух раз заболеешь ОРВИ (со всеми последствиями типа температуры и плохого самочувствия). Сейчас у вакцины жесткий список противопоказаний. Даже я в свои 32 - не прохожу по трём параметрам. Быть может некоторые со временем и отменят - но пока есть то что есть.
Если ты привился этой вакциной и у тебя нету никаких неприятных последствий - значит ты прививался зря.
По исследованию журнала The Lancet, американская и европейская - эффективнее, но сложнее в применении. Китайская - однозначно хуже.
Ни один вакцинированный вакциной РФ не умер, и не заболел коронавирусом в средней или тяжёлой форме.
Тут одно из двух - дибо россияне гораздо здоровее и дольше живеу, чем американцы, либо в испытаниях спутника что-то подшаманили. Мне второй вариант представляется гораздо более вероятным.
Из группы добровольцев, состоящей из 14 964 человек, которые получили укол настоящей вакцины, в итоге заболели 16 человек, или 0,1% тех, кому ввели препарат. В группе плацебо, в которую вошли 4902 человека, заболели 62 человека - 1,3% тех, кому ввели физраствор. Это число заболевших зафиксировали через 21 день после получения первой дозы препарата.
ПЦР-тесты на коронавирус исследуемым проводили при первичном скрининге и перед введением второй дозы, сообщается в статье. Тест также проводили, если участники сообщали о симптомах ОРВИ.
Столь малое число участников группы плацебо объясняется этической дилеммой, из-за которой возникают сложности с группой плацебо в период пандемии - исследователи перестают набирать в эту группу, если началась гражданская вакцинация. Многие участники исследований, "расслепив" себя с помощью теста на антитела, выходят из исследования сами. Русская служба Би-би-си подробно писала об этом здесь.
В рамках вторичного анализа авторы разграничивали исследование эффективности вакцины против среднего или тяжелого течения Covid-19. Сообщается, что через 21 день после первой дозы не наблюдалось случаев среднего или тяжелого течения заболевания в группе вакцинированных и 20 случаев наблюдалось в группе плацебо, что эквивалентно 100-процентной эффективности против среднего или тяжелого течения болезни.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/reactogenicity.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-manufacturer%2Fpfizer%2Freactogenicity.html
Так что возникает много вопросов по объективности, рандомизации и репрезентативности испытаний вакцины Спутник.
Скорей всего там была первая вакцинация.
Это не вакцинация, а чушь собачья.
вопрос в том что реально безопаснее - переболеть в легкой форме без последствий или уколоться российской вакциной с потенциальными последствиями
пушка по воробьям
У вакцины США - были летальные исходы. У РФ - нет (возможно из за жесточайшего списка противопоказаний).
У вакцины РФ (при удачном срабатывании) - однозначно будут побочные эффекты. Но не смертельные.
Жарт!
шансев - практически - нет !
но-не шцы !
кольнись, ты ш -шмелый кацап!
Как русские говорят: "А куцат коцеця, аднако!" =)
а того завода нехватает мощности ...вот они и размечтались про харьковский биолик и т.д..