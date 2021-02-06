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Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times

Російські медіа, пов'язані з кремлівською владою, проводять інформаційну пропагандистську кампанію, спрямовану проти антикоронавірусних вакцин, розроблених американськими компаніями Moderna і Pfizer.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на джерела в уряді США і низку аналітиків, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російська інформаційна кампанія спрямована передусім на країни Східної Європи і Латинської Америки.

Головні пропагандисти тут - російське агентство Sputnik, а також телевізійний канал Russia Today, які відбирають новини так, щоб підкреслити переваги російського препарату "Супутник V" і вселити недовіру до препаратів від Pfizer і Moderna.

Читайте також: "Супутник V" - не та вакцина, яку ми включили в наш портфель. Препарат не зареєстровано в жодній країні ЄС, - прем'єрка Литви Шимоніте

Фактично ці російські ЗМІ маніпулюють інформацією і виривають її з контексту. За оцінками експертів, російські ЗМІ розмістили у фейсбуці та твітері сотні посилань на новини, де повідомлялося про смерть людей після щеплення американськими вакцинами. Але новини про те, що причиною смертей була не вакцина, вже не публікували.

Підкреслюється, що пропаганда російського препарату "Супутник V" особливо активізувалася в серпні 2020 року. У перші місяці вона була спрямована, зокрема, проти вакцини шведсько-британської компанії AstraZeneca. Але вдтоді, як у грудні AstraZeneca домовилася про співпрацю з російськими розробниками вакцини "Супутник V", прокремлівські ЗМІ різко стали писати про цей препарат в позитивному руслі.

У пресслужбі Держдепартаменту США виданню The New York Times заявили, що дії російської пропаганди "підривають глобальні зусилля щодо припинення пандемії".

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Топ коментарі
+15
Дык кто против? Прививайтесь дерьмом вовы. Может вас в оконцовкке меньше станет Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8788
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06.02.2021 23:42
+12
Ланцет это просто журнал, в прошлый раз опубликовали там "данные" 2 фазы испытаний и они повторялись!(что невозможно статистически), когда их попросили предоставить оригинал данных - тишина. В журналах можно что угодно публиковать, оно еще должно быть рецензировано (peer-reviewed по английски).
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06.02.2021 23:48
+12
Сегодня утром на РАБссиянском Ютьюбе вбросили видео...в январе на РАБссии умерли 23 известных киноактера,из них от Короны 15 человек...,а в феврале и Вася Лановой дуба врезал...колитесь дальше РАБссиянцы...
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06.02.2021 23:48
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Дык кто против? Прививайтесь дерьмом вовы. Может вас в оконцовкке меньше станет Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8788
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06.02.2021 23:42 Відповісти
ланцет пропаганду дерьма не будет вести. Подкуп исключен.
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06.02.2021 23:45 Відповісти
А что, ланцет уже рекламирует путинский шмурдяк?
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06.02.2021 23:47 Відповісти
нет, ланцет публикует сугубо практические исследования. Если заподозрить во лже такое серьезное издание, тогда все что было перед этим можно подвергать сомнению
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06.02.2021 23:52 Відповісти
пытаюсь понять связь между серьезным изданием и шмурдяком, увы....
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06.02.2021 23:54 Відповісти
Во-первых исследования которые не были рецензированы(peer-reviewed) это просто ничего не значащие публикации, во вторых, ланцет уже погорел на гидроксихлорохине теме ранее: https://www.lewrockwell.com/2020/07/no_author/lancetgate-scientific-corona-lies-and-big-pharma-corruption-******************-versus-gileads-remdesivir/
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06.02.2021 23:58 Відповісти
Путлеровцы втянули Ланцет в информационную войну против Запада.
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07.02.2021 00:00 Відповісти
Аналитег "во лже", уроки сделал? Просто диву даюсь, откуда вас таких бестолочей набирают, тролляки?
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07.02.2021 11:15 Відповісти
та куда мне, тута целый Ланцет подкупили, скоро и Госдеп подкупят. О, Блинкен похвалил Спутник. Подкупили, собаки, кореша закадычного
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07.02.2021 12:39 Відповісти
Ланцет это просто журнал, в прошлый раз опубликовали там "данные" 2 фазы испытаний и они повторялись!(что невозможно статистически), когда их попросили предоставить оригинал данных - тишина. В журналах можно что угодно публиковать, оно еще должно быть рецензировано (peer-reviewed по английски).
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06.02.2021 23:48 Відповісти
ну так ведіть інформаційно-просвітницьку діяльність проти... а то ми вже задовбались гнобити москальску отруту за дарма
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06.02.2021 23:43 Відповісти
Дерьмомицин Путлера круче Новичка... Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3691пенсианэры РАБссии налетай на халяву...Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8070
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06.02.2021 23:44 Відповісти
А вот и реальные результаты испытаний:Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4530
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06.02.2021 23:50 Відповісти
Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 5104
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06.02.2021 23:47 Відповісти
Сегодня утром на РАБссиянском Ютьюбе вбросили видео...в январе на РАБссии умерли 23 известных киноактера,из них от Короны 15 человек...,а в феврале и Вася Лановой дуба врезал...колитесь дальше РАБссиянцы...
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06.02.2021 23:48 Відповісти
відомих українофобів поменьшало, це гуд ! кабздон чекає їх усіх, канцерт в разгаре !
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06.02.2021 23:55 Відповісти
Ссылка есть?
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07.02.2021 07:19 Відповісти
вместо того чтоб истощать фуйла Джо сдаёт фуйлу СНВ,
с Европой фуйло торгуется свабодой навальнага за СП-2,
это чьи мгогахадовочки? шо ваще происходит ?
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06.02.2021 23:49 Відповісти
снв как будапештский меморандум. и не более.
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06.02.2021 23:54 Відповісти
Закапываются глубже
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06.02.2021 23:49 Відповісти
у коцапов используется другой живой вирус чтобы доставить белки, и если на него уже есть иммунитет то он не подействует, и для второй дозы нужен второй штамм, и по второму разу вакцина может не подействовать вообще. к тому же у тех кто пробовал поднималась температура выше 39, учащался пульс, так что у те кто не полностью здоров или не молод, может и не выдержать такое испытание.
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06.02.2021 23:50 Відповісти
Россия ведет пропаганду против американских вакцин от COVID-19 Moderna и Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8720
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06.02.2021 23:54 Відповісти
Как его могли привить при таком состоянии здоровья? У него будет минимум половина списка противопоказаний. Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3684
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07.02.2021 00:08 Відповісти
https://m.censor.net/n3241537
Это тоже полезные идиоты?
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07.02.2021 06:32 Відповісти
Вакцина США сделана на основе РНК. РФ - ДНК. Российская более стабильна и не требует заморозки до -70С (есть модификация какая хранится вообще при плюсовых температурах (но она раза в 3 дороже)). Значит её как минимум проще распространять в бедных странах.

Вакцина РФ сделана из двух генетически модифицированных Аденовирусов. От первого, в общей популяции людей, есть иммунитет примерно у 10 - 20 процентов. От второго - у 70. (так примерно и получается эффективность в около 91% по информации английского журнала The Lancet)


И таки да - прививка этой вакциной фактически означает что ты до двух раз заболеешь ОРВИ (со всеми последствиями типа температуры и плохого самочувствия). Сейчас у вакцины жесткий список противопоказаний. Даже я в свои 32 - не прохожу по трём параметрам. Быть может некоторые со временем и отменят - но пока есть то что есть.
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07.02.2021 00:06 Відповісти
А если человек недавно (до 6 мес. назад) переболел заболеванием, вызванным аденовирусом, то для него что такой вакциной прививку сделать, что здоровья ему пожелать.
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07.02.2021 00:23 Відповісти
Ну так примерно с 9% привитых это и случается.

Если ты привился этой вакциной и у тебя нету никаких неприятных последствий - значит ты прививался зря. Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4518
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07.02.2021 00:44 Відповісти
Имунной статус относительно вектора вакцины был учтен при отборе опытной и контрольной гупп в третьей фазе испытаний Спутника-5?
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07.02.2021 01:15 Відповісти
Вроде как выбирались случайные добровольцы. Отдельно были выделены те кому был введён "Плацебо".

По исследованию журнала The Lancet, американская и европейская - эффективнее, но сложнее в применении. Китайская - однозначно хуже.


Ни один вакцинированный вакциной РФ не умер, и не заболел коронавирусом в средней или тяжёлой форме.
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07.02.2021 01:31 Відповісти
В США испытывали на группе в 38 тыс и было 6 смертей - две в опытной и 4 в контрольной (плацебо).
Тут одно из двух - дибо россияне гораздо здоровее и дольше живеу, чем американцы, либо в испытаниях спутника что-то подшаманили. Мне второй вариант представляется гораздо более вероятным.
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07.02.2021 01:51 Відповісти
Вот что пишут в The Lancet,

Из группы добровольцев, состоящей из 14 964 человек, которые получили укол настоящей вакцины, в итоге заболели 16 человек, или 0,1% тех, кому ввели препарат. В группе плацебо, в которую вошли 4902 человека, заболели 62 человека - 1,3% тех, кому ввели физраствор. Это число заболевших зафиксировали через 21 день после получения первой дозы препарата.
ПЦР-тесты на коронавирус исследуемым проводили при первичном скрининге и перед введением второй дозы, сообщается в статье. Тест также проводили, если участники сообщали о симптомах ОРВИ.
Столь малое число участников группы плацебо объясняется этической дилеммой, из-за которой возникают сложности с группой плацебо в период пандемии - исследователи перестают набирать в эту группу, если началась гражданская вакцинация. Многие участники исследований, "расслепив" себя с помощью теста на антитела, выходят из исследования сами. Русская служба Би-би-си подробно писала об этом здесь.
В рамках вторичного анализа авторы разграничивали исследование эффективности вакцины против среднего или тяжелого течения Covid-19. Сообщается, что через 21 день после первой дозы не наблюдалось случаев среднего или тяжелого течения заболевания в группе вакцинированных и 20 случаев наблюдалось в группе плацебо, что эквивалентно 100-процентной эффективности против среднего или тяжелого течения болезни.
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07.02.2021 02:01 Відповісти
Значит, у американцев нервы гораздо крепче. Там только в группе старше 55 лет группа плацебо меньше опітной на 5,5%, во всех остальных - больше.
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/reactogenicity.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fvaccines%2Fcovid-19%2Finfo-by-manufacturer%2Fpfizer%2Freactogenicity.html
Так что возникает много вопросов по объективности, рандомизации и репрезентативности испытаний вакцины Спутник.
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07.02.2021 10:46 Відповісти
А Пфайзер вообще на 43000 испытывал.
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07.02.2021 10:47 Відповісти
и тем не менее случай из жизни. У знакомого друг военный в Израиле. Привился Пфайзером, на 16ый день заболел ковид Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3192
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07.02.2021 18:03 Відповісти
И что тут удивительного. Достаточный иммунитет при вакцинации Пфайзером возникант на 12=14 день после ВТОРОЙ вакцинации. Да и то не100%.
Скорей всего там была первая вакцинация.
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07.02.2021 19:45 Відповісти
итого: 1ая вакцинация неэффективна, ждем 2-ой. Между 1-ой и 2-ой (а это месяц) заболеванием ковидом. Через 6 мес. нужно снова ревакцинироваться...
Это не вакцинация, а чушь собачья.
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07.02.2021 21:06 Відповісти
Разработайте лучшую. В Британии вообще между первой и второй перерыв хотят большой - до 3 месяцев.
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07.02.2021 21:53 Відповісти
"Спутник ВИ", а не "5"
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07.02.2021 07:56 Відповісти
Та мне просто лень переключать раскладку. Я и приписки у постам пишука П.С. или ПыСы. Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8151
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07.02.2021 08:53 Відповісти
Так прежде чем прививаться берут анализ крови на наличие антител, а уж потом принимают решение.
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07.02.2021 07:23 Відповісти
пока получается что американские вакцины лучше помогают при тяжелых случаях а российская при легких
вопрос в том что реально безопаснее - переболеть в легкой форме без последствий или уколоться российской вакциной с потенциальными последствиями
пушка по воробьям
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07.02.2021 02:13 Відповісти
Да не сказал бы...

У вакцины США - были летальные исходы. У РФ - нет (возможно из за жесточайшего списка противопоказаний).

У вакцины РФ (при удачном срабатывании) - однозначно будут побочные эффекты. Но не смертельные. Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1879
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07.02.2021 02:22 Відповісти
Всё именно так. С точностью до наоборот.
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06.02.2021 23:56 Відповісти
Не міг Порох, таке Москалю сказати! =) Може "москалі" ?

Жарт!
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07.02.2021 00:30 Відповісти
Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9557
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07.02.2021 00:34 Відповісти
Ани же тупыыые.(М.Задорнов)
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06.02.2021 23:57 Відповісти
а ведь кацапня знает что их удмуртская ширка действует только на мордовские свинособачьи организмы.
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06.02.2021 23:53 Відповісти
Опубликовать список российских олигархов, кто вакцинировался этими вакцинами. Вой с мокшанских болот немного стихнет.
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06.02.2021 23:54 Відповісти
Ну ладно СССр имел 16,4% Мирового продукта...,в основном военного дерьма...,кроме хека и морской капусты нихера не производили...но РАБссия имеет всего 1,7 % и вяликая? Не смешите мои сандалии Мавзолейные...вы НИКТО и звать вас Дремучий Чекистан... Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1954
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06.02.2021 23:56 Відповісти
И то из этих 1.7% - 70% это нефть и газ
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07.02.2021 00:00 Відповісти
Ага, что-то типа Саудовской Аравии только в тундре и в 7 раз большим населением, причем монархия у саудовцев более продвинутая и реально пытается развивать страну.
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07.02.2021 00:02 Відповісти
І це треба підтримати. Кожен дурак, який дивиться путінську пропаганду повинен вмазатист путінським шмурдяком і зіграти в ящик
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06.02.2021 23:58 Відповісти
Уже играют: Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 5676
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06.02.2021 23:59 Відповісти
Это жалобное нытье про русских уже начинает надоедать. Как будто хотят чтобы Америку пожалели.
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06.02.2021 23:58 Відповісти
зніміть американський прапор і начепіть свій.
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07.02.2021 09:11 Відповісти
Пройдитесь по рашинским аптекам в москве или любом другом городе и задайтесь вопросом - разве страна с такой фармацевтикой может что-то толковое разрабатывать?
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07.02.2021 00:00 Відповісти
Может! Бояр Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8118 у
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07.02.2021 00:01 Відповісти
Кроме разрабатывать, еще и производить надо суметь, вот только негде - нет оборудования, поэтому и воют, носятся со своей "боярой" чтобы кто-то другой им производил (свою же! Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 5738)
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07.02.2021 00:03 Відповісти
Щас по морозцу собирать бояру самый народный промысел, пока глод не оттаял.
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07.02.2021 00:07 Відповісти
Мощностей ни у кого не хватает, потому то и ищут площадки для производства вакцины.
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07.02.2021 07:43 Відповісти
Если бы РАБссиянская пропаганда была эффективной,то сейчас бы в Мавзолей стремились б даже Швеция с Польшей,не говоря об Албании Черногории или Хорватии с Эстонией...а так Мавзолей тупое Шариковское дерьмо... Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3046 Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9741
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07.02.2021 00:02 Відповісти
Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6340
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07.02.2021 00:03 Відповісти
шпутник -действует на 100 % !
шансев - практически - нет !
но-не шцы !
кольнись, ты ш -шмелый кацап! Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 7456
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07.02.2021 00:05 Відповісти
Опять обижают Америку. Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3900
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07.02.2021 00:10 Відповісти
Вот уважаю на РАБссии одного из немногих,кто точно говорит о состоянии РАБссиянской экономики..зовут его Михаил Крутихин,спец по энергорынкам Мира,типа нефти и газу...Санкции США действуют и весьма эффективно... Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 5475
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07.02.2021 00:12 Відповісти
Меж тем уровень капитализации компаний Илана Маска превысил 800 миллиардов долларов,это больше чем ГрязьПром,Роснефть и еще 10 компаний РАБссии вместе взятых... Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9200
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07.02.2021 00:15 Відповісти
мордор должен быть уничтожен!
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07.02.2021 00:18 Відповісти
СССр сам себя уничтожил в августе 1991 года,РАБссия повторит подвиг Александра Матьросова..вопрос всего лишь во времени... Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 4671
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07.02.2021 00:20 Відповісти
А что ещё этим свинособакам лишнехромосомным остаётся делать, когда вместо головы лишняя хромосома? Даже лапти.., и те ворованные. А тут, вакцину от сибирских блох "спутник-v", ни кто брать не хочет..
Как русские говорят: "А куцат коцеця, аднако!" =)
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07.02.2021 00:21 Відповісти
Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 6662
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07.02.2021 00:21 Відповісти
Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 687 Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2753 Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 2753
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07.02.2021 00:23 Відповісти
Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 3867
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07.02.2021 00:23 Відповісти
Надобраніч Панове... Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 567
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07.02.2021 00:27 Відповісти
Normalnyje eti Moderna i Pfizer.Moderna tolko dorogaja.Pobocnix efekt predelax 0.4% liokox forme,Germaniji tak 0,06%.Liubaja vakcina ot gripa takze budet imet efekt i ecio bolse.Problema v tom sto teper u nas nexocet astra zeneca posle reklami so sputniikom sto druzit.Vot pervi vopros teper u liudej eto ne sputnik? Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 8680Vse tut xotiat pfizer ili Moderna
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07.02.2021 00:39 Відповісти
Рашка проиграла гонку вакцин, это правда, по вакцинации от Польши отстает(у которой своей нету). Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1802
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07.02.2021 01:19 Відповісти
И что тут удивительного? Каждая жаба своё болото хвалит. Кто что производит, тот и хаит продукт другого. Ну и конечно всеми честными и нечестными методами навязывает свой продукт. В Украине Медведчук рекламировал, но с ним просто разобрались, НИЗЯ, и даже взятку не предлагали, холуй и бесплатно исполнит. Вот только холую сказали не будете покупать и производить, а своё давать не желают в замен запрета. И как ужи на сковородке и голой жотой, с протянутой рукой к Китайцам, удивительно но Низяшникам видно команда не поступила тормозить. А может прикинули и предложили свой интерес через прокладку получить. Через прокладку но по цене как у Низяшников на продукт.
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07.02.2021 01:11 Відповісти
а вакцину то твои рашефашисты путинцы выпускают на том заводе что прафффєсар янукович путину подарил...
а того завода нехватает мощности ...вот они и размечтались про харьковский биолик и т.д..
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07.02.2021 02:02 Відповісти
А **** тогда ху*ло своим "спутник vova" не привился?...
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07.02.2021 02:46 Відповісти
бедный Ланцет попал в зачистку, скоро и Библия подвергнется обструкции. Будьте осторожны
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07.02.2021 03:16 Відповісти
да кому нужен тот сборник древнееврейских сказок и преданий, чтобы время на него переводить? более насущных вопросов хватает.
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07.02.2021 08:22 Відповісти
А що вони можуть робити добре? Тильки брехати....
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07.02.2021 06:23 Відповісти
Думаю с этой "вакциной" Спутник-5 раскроется по итогу грандиозная афера как с мочой и допингом на олимпиаде в Сочи.
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07.02.2021 09:22 Відповісти
 
 