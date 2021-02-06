Росія проводить пропаганду проти американських антикоронавірусних вакцин Moderna і Pfizer, - The New York Times

Російські медіа, пов'язані з кремлівською владою, проводять інформаційну пропагандистську кампанію, спрямовану проти антикоронавірусних вакцин, розроблених американськими компаніями Moderna і Pfizer.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на джерела в уряді США і низку аналітиків, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російська інформаційна кампанія спрямована передусім на країни Східної Європи і Латинської Америки.

Головні пропагандисти тут - російське агентство Sputnik, а також телевізійний канал Russia Today, які відбирають новини так, щоб підкреслити переваги російського препарату "Супутник V" і вселити недовіру до препаратів від Pfizer і Moderna.

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Фактично ці російські ЗМІ маніпулюють інформацією і виривають її з контексту. За оцінками експертів, російські ЗМІ розмістили у фейсбуці та твітері сотні посилань на новини, де повідомлялося про смерть людей після щеплення американськими вакцинами. Але новини про те, що причиною смертей була не вакцина, вже не публікували.

Підкреслюється, що пропаганда російського препарату "Супутник V" особливо активізувалася в серпні 2020 року. У перші місяці вона була спрямована, зокрема, проти вакцини шведсько-британської компанії AstraZeneca. Але вдтоді, як у грудні AstraZeneca домовилася про співпрацю з російськими розробниками вакцини "Супутник V", прокремлівські ЗМІ різко стали писати про цей препарат в позитивному руслі.

У пресслужбі Держдепартаменту США виданню The New York Times заявили, що дії російської пропаганди "підривають глобальні зусилля щодо припинення пандемії".

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