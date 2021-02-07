Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко
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Міністерство культури та інформаційної політики України планує створити Центр протидії дезінформації, щоб мати змогу ефективно відповідати на фейки з боку Росії.
Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю виданню "Обозреватель", передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ж ми говоримо про протидію, наприклад розміщення публікацій, розсилка інформації, то роботу у цьому напрямку ми розпочнемо зі створення Центру протидії дезінформації. Хоча масштаби можуть бути більшими. Президент на трибуні ООН зазначав про необхідність створення в Україні міжнародного хабу, оскільки ми є, як кажуть, фронтьєром на стику двох світів – західної і російської цивілізацій. Створення такого хабу допомогло б зосередити зусилля із залученням наших західних партнерів, досвіду спеціалістів із країн, що є нашими союзниками, а також дозволило б ефективно відпрацьовувати ті маніпуляції і фейки, які запускає країна-агресор. Тому створення Центру протидії дезінформації – лише початок", - сказав Ткаченко.
Він наголосив, що подібні центри існують у різних країнах.
"Наразі і в Брюсселі є великий центр натівський, і у Фінляндії є такий центр, і, здається, у Чехії, у країнах Балтії. Такі центри займаються швидше висвітленням того, що є фейками і що є дезінформацією. Не прямою забороною, а висвітленням, демонстрацією того, чим вони є", - зазначив міністр.
Хороший приклад, на його думку, – створення онлайн-музею російської пропаганди: "Тобто ми показуємо, що, власне, є дезінформацією, допомагаємо (з прикладами) людям розібратися, чому, вибудовуємо причинно-наслідковий зв’язок – і доводимо, що вони мають справу з дезінформацією".
Відповідаючи на запитання, чи буде цього достатньо для протидії Росії в інформаційній війні, Ткаченко зауважив, що Україна не може діяти симетрично Кремлю і створювати армію ботів, які писатимуть і розповсюджуватимуть певні меседжі. "Нам потрібно відповідати асиметрично: показувати і висвітлювати. Так, як європейці. Вони кажуть: "Ось ці акаунти – боти. Ця інформація є неправдивою. І ось аргументи". Тобто це оперативно-просвітницька робота", - сказав він.
Міністр переконаний, що людей також потрібно навчити самостійно виявляти неправдиві повідомлення та перевіряти інформацію, щоб це стало звичкою.
Будь ласка, зачекайте...
Они собрались создавать новый, но видать и не слыхали, что уже давно работает StopFake, причем на нескольких языках.
"На сегодняшний день и в Брюсселе есть большой центр натовский, и в Финляндии есть такой центр, и, кажется, в Чехии, в балтийских странах. Такие центры занимаются скорее освещением того, что является фейками и является дезинформацией..." Источник: https://censor.net/ru/n3246445
посадить ОПЗЖ и 73% приСлуг олигархов
То есть бывший от Г+Г будет заниматься противодействием дезинформации. Когда можно начинать смеяться или может делать серьёзное лицо?
побудови інших каналів впливу на політику Кремля в Україні
"Техническому и творческому персоналу каналов "112 Україна", NewsOne и ZiK,
со счетов ТОВ "ЛІДЕР ТВ", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", ТОВ "ПАРТНЕР
ТВ" выплачены премиальные выплаты в размере двухмесячного оклада.
Телевизионные каналы "112 Україна", NewsOne и ZiK не исключены из сетки вещания.
На данных каналах не проводится трансляции по причинам технического характера."
Эта мысль в его голове сущиствует оттого, что сознание кацапа паспаянно расшырино. Ат природы. И если фсе атсталые народы жрут и курят всякую гадость, чтобы дастичь прасвитления, кацапы жрут водку, чтобы сазнание хоть нимножко сузилось. Ибо под водкой фсегда хочецца самых прастых и тривиальных вищей - бабу, приключений, ищо водки итп.
Кацапы - люди парадоксальные, и в этом их сила. Они сбацали самую парадоксальную страну в мире - СССР нах. СССР талкал Пиндосии сваю неффть, на палученные долары будувал ракеты, чтобы ********* ими апять жы Пиндосию. Тем самым кацапы аткрыли вечный перпетуум мобиле, но не хвастаюцца. Пачиму? Патаму что им пох. Они и ни на такое спасобны.
Пачиму кацапы развалили СССР? Патаму что заскучали и *********. Типерь у них на валне новый праэкт - Государство С Управляемой Нах Димакратией. Мало того, что они разработали этот песпесды прецеденнт, они, ни *** ни смущаясь, внидряют его.
Абычна, кстатти, парадоксальность кацапскаго мышления замичают кацапские мыслители никацапскаго праисхаждения. «И гений, парадоксав друк...» - это Пушкин А.С. «Мертвые душы» - эта Гоголь, хохля. Хотя есть и исключения. «Умом Рассию ни понять...» Вот эта точна ф дырочьку сказано, ниибацца!
Виктор Цой, ептыть, работал качигаром. Он отапливал будку сторожа ящиками, которые этот самый сторож охранял. Паскольку Цой был ни*** ни русский, он с данного факта весьма ****. А вот настащий кацап не **** бы, а пил бы со сторожем водку и говорил на разные темы.
Кацапия - сторона, пастрадавшая от Фтарой Миравой Вайны и злого Гитлера, но СССР - идинственная страна, каторая после вайны прихватила чужой земли, и да*** причом. Парадокс? Ни***. Спраси у любого кацапа, и он толково объяснит што тут к чиму и пачиму фсё правильно.
Хоть Пиндосия жывет жырно, но это кацапам это глубоко пох. Ну разви што обидно, што негры ф Аффрике голодают, а энти жлобы абжираютцца. Но зато кацапы первыми вышли ф космас, и ниибёт!
Сила кацапов ф том, шо они ни признают нивазможного. Это фсе следствия атсутствия природного придахранителя в мазгах. Исчо они неизменно верят в сибя, ф следствие чиго лезут во фсе мировые ахтунги, большинство из которых сами создают. Павернуть сибирские реки? На раз! Распахать к ****** матери Казахстанию? Лёхко! ********* самую бааааааааальшую бомбу в истории чилавечества? ***** балавацца! Ани могут фсё!
По ********** с кацапами сравнимы только китайцы, но китайцы сидят тихо. Патаму что китайцы негромко пруцца себе по китайски, на фсё плотно забив. А вот кацапы никагда ни пазнают пакоя, если не исполнят сваю Виликую Миссию. Ахтунг! - У кацапов есть Виликая Мисия, а патаму фсем рекомендовано ховацца в жыто. Виликая Миссия миняется примерно раз ф семисят лет, но(!) миняится токо иё направление. Ниизменной остаётся её цель - счасте фсего чилавечества, и нисакрушимая, буйная сила, с каторой кацапы шарахаюцца из стораны в сторану, нися людям и неграм добро.
Так вот, камрады. На наш глубоко субъиктивный взгляд, панятие «Рассея» лежит ни на палитическай карте мира, а гдета в астрале. Этот народ познать сложно, но можно. Надо лиш углубится ф сибя. Ибо ф каждом из нас сидит кацап. Ни сдавайтесь. Ом мани,падме хум,***!!!
запретить. Возможно лишь иметь правила, учитывая которые стоит выстраивать не
только работу медиа, но и отношения между людьми", - говорит министр А.Ткаченко и он прав (хотя сукин сын и, работая в СМИ вел
себя как "журношлюшка"), а для этого нынешняя власть обязана систематически вести борьбу за
информационное пространство в Украине со страной агрессором (а значить за умы
украинцев) против московской дезинформации, в том числе и на законодательном
уровне, прописывая Законы так, чтобы за антиукраинскую риторику были огромные
штрафы, которые направлять в бюджет ВСУ (как дополнение). А нынешняя точка
зрения, А.Ткаченко, скорее всего связана с местом сидения, а не убеждения. В то
что А.Ткаченко государственный деятель не верю, но создание Центра противодействия поддерживаю.
Дезинформации народ верит тогда, когда не верит своей власти!
Центр будет повышать доверие украинцев к власти?
Хотят пересажать
перестрелять50% политиков и чиновников.
"Информ Напалм" называется
Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.