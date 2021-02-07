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Новини Політика України
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Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики України планує створити Центр протидії дезінформації, щоб мати змогу ефективно відповідати на фейки з боку Росії.

Про це розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю виданню "Обозреватель", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ж ми говоримо про протидію, наприклад розміщення публікацій, розсилка інформації, то роботу у цьому напрямку ми розпочнемо зі створення Центру протидії дезінформації. Хоча масштаби можуть бути більшими. Президент на трибуні ООН зазначав про необхідність створення в Україні міжнародного хабу, оскільки ми є, як кажуть, фронтьєром на стику двох світів – західної і російської цивілізацій. Створення такого хабу допомогло б зосередити зусилля із залученням наших західних партнерів, досвіду спеціалістів із країн, що є нашими союзниками, а також дозволило б ефективно відпрацьовувати ті маніпуляції і фейки, які запускає країна-агресор. Тому створення Центру протидії дезінформації – лише початок", - сказав Ткаченко.

Він наголосив, що подібні центри існують у різних країнах.

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"Наразі і в Брюсселі є великий центр натівський, і у Фінляндії є такий центр, і, здається, у Чехії, у країнах Балтії. Такі центри займаються швидше висвітленням того, що є фейками і що є дезінформацією. Не прямою забороною, а висвітленням, демонстрацією того, чим вони є", - зазначив міністр.

Хороший приклад, на його думку, – створення онлайн-музею російської пропаганди: "Тобто ми показуємо, що, власне, є дезінформацією, допомагаємо (з прикладами) людям розібратися, чому, вибудовуємо причинно-наслідковий зв’язок – і доводимо, що вони мають справу з дезінформацією".

Відповідаючи на запитання, чи буде цього достатньо для протидії Росії в інформаційній війні, Ткаченко зауважив, що Україна не може діяти симетрично Кремлю і створювати армію ботів, які писатимуть і розповсюджуватимуть певні меседжі. "Нам потрібно відповідати асиметрично: показувати і висвітлювати. Так, як європейці. Вони кажуть: "Ось ці акаунти – боти. Ця інформація є неправдивою. І ось аргументи". Тобто це оперативно-просвітницька робота", - сказав він.

Міністр переконаний, що людей також потрібно навчити самостійно виявляти неправдиві повідомлення та перевіряти інформацію, щоб це стало звичкою.

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Топ коментарі
+8
Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 1869.
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07.02.2021 01:24
+6
Снова бюджет пилить на зелёную ботоферму? Хватит одной Мендель - она двумя твитами всё поправит.
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06.02.2021 23:59
+5
Центр боротьби з фейками вже є на Цензорі. Навіщо створювати ще один?
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07.02.2021 00:07
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Черноротая во главе
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06.02.2021 23:55 Відповісти
Снова бюджет пилить на зелёную ботоферму? Хватит одной Мендель - она двумя твитами всё поправит.
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06.02.2021 23:59 Відповісти
прочти всю статью до конца, прежде чем что-то перднуть... Ткаченко говорит о том, чтобы как раз не создать ботофермы аналогично российским
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07.02.2021 00:23 Відповісти
Прежде чем пердеть на форумчан, докажите что слова Ткаченко, Ермака, Подоляка, Мендель, Арестовича, можно воспринимать всерьёз.
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07.02.2021 00:59 Відповісти
"Министерство культуры и информационной политики Украины планирует создать Центр противодействия дезинформации"

Они собрались создавать новый, но видать и не слыхали, что уже давно работает StopFake, причем на нескольких языках.
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07.02.2021 06:52 Відповісти
Забивать кол в голову можно.Так,шоб дети не видели Для борьбы с российскими фейками в Украине создадут Центр противодействия дезинформации, - глава МКИП Ткаченко - Цензор.НЕТ 9693
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07.02.2021 00:00 Відповісти
Вот клоуны!)
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07.02.2021 00:01 Відповісти
Почему клоуны?Вполне нормально.Кол в голову русскому и нормас в игре Для борьбы с российскими фейками в Украине создадут Центр противодействия дезинформации, - глава МКИП Ткаченко - Цензор.НЕТ 9032
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07.02.2021 00:03 Відповісти
он тоже не дочитал статью до конца
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07.02.2021 00:24 Відповісти
Ну им мелками рисуют радужными походу Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 7671
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07.02.2021 00:31 Відповісти
Центр боротьби з фейками вже є на Цензорі. Навіщо створювати ще один?
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07.02.2021 00:07 Відповісти
тому Цензор читають и дивляться не всі, Цензор це вузький сегмент медіапростору, а мова йде про весь Простір
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07.02.2021 00:31 Відповісти
Для цьго потрібно віщання на весь світ через супутники. У нас є така можливість?
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07.02.2021 00:38 Відповісти
через супутники, нарощувати потужність, або ні, а просто офіційно через центр спростувати якусь єресь чи фейк у медіа - це вже інша річ тактична, але спростувати усіма можливими засобами офіційно необхідно, а то гебельсовщина перемагає саме так, якщо їй не протидіяти, тому що кількість та регулярність брехні, що зашкалює засирає мізки коли-небудь остаточно, якщо немає на неї клейма, що це брехня....
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07.02.2021 00:45 Відповісти
Той хто бреше завжди буде на крок попереду, а ти тільки встигай виправдовуватись.
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07.02.2021 00:53 Відповісти
гебельсовщина - це коли хтось бреше постійно, забагато і наполегливо, методично зомбує ...не треба виправдовуватись, адже це він бреше, а не ти, треба ставити клеймо на брехню БРЕХНЯ / ФЕЙК
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07.02.2021 02:36 Відповісти
в смислє не всі під твоїм прапорцем? якщо ти загубився з проксі, то ти хлопче мабуть заблукав) читають, знають, рекламація зайва.
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07.02.2021 01:38 Відповісти
И таким образом, снова оправдываться и защищаться, вместо того, чтобы атаковать кремлевских комуно-фашистов, пусть они защишаются, создать "Центр правдивой и обьективной информации".
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07.02.2021 00:10 Відповісти
Г+Г ссятий телеканал, зе, ссяте чмо зі своїми іграшками під спідницею жінки. А ткаченко блохаста собака, надійна, яка торувала такій шавці
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07.02.2021 00:13 Відповісти
Вакцина "Бояра на гидрашке".
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07.02.2021 00:13 Відповісти
А кримінальну відповідальність за публічну брехню не варто ввести !!!)))
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07.02.2021 00:17 Відповісти
Ага ... Вже був "мінСтець" а тепер буде мінЗдець. "Какая разніца"? Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 158
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07.02.2021 00:18 Відповісти
Тобто ? це він і є. Тільки тепер,-чітко заточений під інтереси олігархів.
Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 1676
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07.02.2021 04:57 Відповісти
бувають люди, які довго служать й талановито ворогам своєї країни а потім ррраз й щось перемкнуло. Ткаченко , може вже пора?
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07.02.2021 00:22 Відповісти
Для борьбы с российскими фейками в Украине нужно создать ядерное оружие.
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07.02.2021 00:22 Відповісти
трампа с ядерным чемоданом победил фейсбук
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07.02.2021 00:25 Відповісти
Когда дикие кацапы у ворот, Фейсбук бесполезен.
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07.02.2021 00:29 Відповісти
Ну и клоуны ***... Открывать будут центр по борьбе с кацапо-фейками когда информационная война с мокшами уже почти проиграна !!!.. такой центр нужен был еще поза-вчера.. лет 6 назад. Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 8804 ... но хорошая тема для распила бюджетных денег...
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07.02.2021 00:22 Відповісти
Он отметил, что подобные центры существуют в разных странах.
"На сегодняшний день и в Брюсселе есть большой центр натовский, и в Финляндии есть такой центр, и, кажется, в Чехии, в балтийских странах. Такие центры занимаются скорее освещением того, что является фейками и является дезинформацией..." Источник: https://censor.net/ru/n3246445
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07.02.2021 00:29 Відповісти
Може краще взагалі не реагувати на їхню брехню? Собака гавкає, вітер носить.
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07.02.2021 00:31 Відповісти
ні, треба спростовувати публічно, а то колись кремлівська фантастична маячня про "соросят", наприклад, та всяка інша буде сприйматися як сама по собі існуюча річ
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07.02.2021 00:37 Відповісти
Видно,створюють під чергового слугу урода під певний бюджет.
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07.02.2021 05:03 Відповісти
Это лишний повод накатить по соточке.
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07.02.2021 00:28 Відповісти
Будьмо!
Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 3981
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07.02.2021 00:32 Відповісти
Не чокаючись...
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07.02.2021 08:14 Відповісти
Для борьбы с российскими фейками в Украине нужно
посадить ОПЗЖ и 73% приСлуг олигархов
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07.02.2021 00:36 Відповісти
Та неужели. Наконец то. Шел седьмой год войны...
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07.02.2021 00:42 Відповісти
Фридоом где то стукает барабан Då Som Nu För Alltid https://youtu.be/bubOcI11sps Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 7613
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07.02.2021 00:43 Відповісти
Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 6245
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07.02.2021 00:50 Відповісти
мають відповісти москалі.
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07.02.2021 09:36 Відповісти
Ткаченко - "Для борьбы с российскими фейками в Украине создадут Центр противодействия дезинформации"

То есть бывший от Г+Г будет заниматься противодействием дезинформации. Когда можно начинать смеяться или может делать серьёзное лицо?
Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 9955
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07.02.2021 00:50 Відповісти
Додано:
Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 5805
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07.02.2021 00:51 Відповісти
Пошумела и поправилась.Всё равно довела.....https://youtu.be/99a0hHDIiM8 Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 384
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07.02.2021 01:00 Відповісти
Ну и Стэця туда назначьте...
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07.02.2021 01:14 Відповісти
"Санкції" проти каналів Медведчука по суті це БЛЕФ і відвертання уваги від
побудови інших каналів впливу на політику Кремля в Україні Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 8866

"Техническому и творческому персоналу каналов "112 Україна", NewsOne и ZiK,
со счетов ТОВ "ЛІДЕР ТВ", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", ТОВ "ПАРТНЕР
ТВ" выплачены премиальные выплаты в размере двухмесячного оклада.

Телевизионные каналы "112 Україна", NewsOne и ZiK не исключены из сетки вещания.
На данных каналах не проводится трансляции по причинам технического характера."
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07.02.2021 01:15 Відповісти
Лучше сделайте платным обучение в школе всех предметов на русском языке, я не пойму как можно быть такими дурными, чтобы готовить будущих физиков, химиков и др для Московии за бюджетные деньги, УКРАИНЦЫ ПРОСНИТЕСЬ ВАС ОБОКРАЛИ! Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 691
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07.02.2021 01:17 Відповісти
Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 1869.
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07.02.2021 01:24 Відповісти
Хто такой есть кацап? Кацап, это в первую очередь, такой нах чилавек, каторому фсё *****, кроме Родины. Родину настаящий кацап любит больше всиго. Патаму, что за ниё можна ******* умиреть. А умирать кацапы любят патаму, что настаящий кацап панимает, что жить на самом деле ваапче смысла нет. И если фсяким буддам нирусским это приходит после прасвитления, то кацапы с эфтой мыслю растут.
Эта мысль в его голове сущиствует оттого, что сознание кацапа паспаянно расшырино. Ат природы. И если фсе атсталые народы жрут и курят всякую гадость, чтобы дастичь прасвитления, кацапы жрут водку, чтобы сазнание хоть нимножко сузилось. Ибо под водкой фсегда хочецца самых прастых и тривиальных вищей - бабу, приключений, ищо водки итп.
Кацапы - люди парадоксальные, и в этом их сила. Они сбацали самую парадоксальную страну в мире - СССР нах. СССР талкал Пиндосии сваю неффть, на палученные долары будувал ракеты, чтобы ********* ими апять жы Пиндосию. Тем самым кацапы аткрыли вечный перпетуум мобиле, но не хвастаюцца. Пачиму? Патаму что им пох. Они и ни на такое спасобны.
Пачиму кацапы развалили СССР? Патаму что заскучали и *********. Типерь у них на валне новый праэкт - Государство С Управляемой Нах Димакратией. Мало того, что они разработали этот песпесды прецеденнт, они, ни *** ни смущаясь, внидряют его.
Абычна, кстатти, парадоксальность кацапскаго мышления замичают кацапские мыслители никацапскаго праисхаждения. «И гений, парадоксав друк...» - это Пушкин А.С. «Мертвые душы» - эта Гоголь, хохля. Хотя есть и исключения. «Умом Рассию ни понять...» Вот эта точна ф дырочьку сказано, ниибацца!
Виктор Цой, ептыть, работал качигаром. Он отапливал будку сторожа ящиками, которые этот самый сторож охранял. Паскольку Цой был ни*** ни русский, он с данного факта весьма ****. А вот настащий кацап не **** бы, а пил бы со сторожем водку и говорил на разные темы.
Кацапия - сторона, пастрадавшая от Фтарой Миравой Вайны и злого Гитлера, но СССР - идинственная страна, каторая после вайны прихватила чужой земли, и да*** причом. Парадокс? Ни***. Спраси у любого кацапа, и он толково объяснит што тут к чиму и пачиму фсё правильно.
Хоть Пиндосия жывет жырно, но это кацапам это глубоко пох. Ну разви што обидно, што негры ф Аффрике голодают, а энти жлобы абжираютцца. Но зато кацапы первыми вышли ф космас, и ниибёт!
Сила кацапов ф том, шо они ни признают нивазможного. Это фсе следствия атсутствия природного придахранителя в мазгах. Исчо они неизменно верят в сибя, ф следствие чиго лезут во фсе мировые ахтунги, большинство из которых сами создают. Павернуть сибирские реки? На раз! Распахать к ****** матери Казахстанию? Лёхко! ********* самую бааааааааальшую бомбу в истории чилавечества? ***** балавацца! Ани могут фсё!
По ********** с кацапами сравнимы только китайцы, но китайцы сидят тихо. Патаму что китайцы негромко пруцца себе по китайски, на фсё плотно забив. А вот кацапы никагда ни пазнают пакоя, если не исполнят сваю Виликую Миссию. Ахтунг! - У кацапов есть Виликая Мисия, а патаму фсем рекомендовано ховацца в жыто. Виликая Миссия миняется примерно раз ф семисят лет, но(!) миняится токо иё направление. Ниизменной остаётся её цель - счасте фсего чилавечества, и нисакрушимая, буйная сила, с каторой кацапы шарахаюцца из стораны в сторану, нися людям и неграм добро.
Так вот, камрады. На наш глубоко субъиктивный взгляд, панятие «Рассея» лежит ни на палитическай карте мира, а гдета в астрале. Этот народ познать сложно, но можно. Надо лиш углубится ф сибя. Ибо ф каждом из нас сидит кацап. Ни сдавайтесь. Ом мани,падме хум,***!!!
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07.02.2021 02:01 Відповісти
Треба йти далі, негайно прийняти закон " Про колабораціонізм ", 5 колону і бити по бізнесу ворога, судити , і садити..! Захищатися, бо під маркою захисту свободи слова, населення від росту тарифів, пандемію, будуть збурювати народ і виводити на вулиці, перекривати вулиці...?!
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07.02.2021 04:10 Відповісти
"Невозможно всех
запретить. Возможно лишь иметь правила, учитывая которые стоит выстраивать не
только работу медиа, но и отношения между людьми", - говорит министр А.Ткаченко и он прав (хотя сукин сын и, работая в СМИ вел
себя как "журношлюшка"), а для этого нынешняя власть обязана систематически вести борьбу за
информационное пространство в Украине со страной агрессором (а значить за умы
украинцев) против московской дезинформации, в том числе и на законодательном
уровне, прописывая Законы так, чтобы за антиукраинскую риторику были огромные
штрафы, которые направлять в бюджет ВСУ (как дополнение). А нынешняя точка
зрения, А.Ткаченко, скорее всего связана с местом сидения, а не убеждения. В то
что А.Ткаченко государственный деятель не верю, но создание Центра противодействия поддерживаю.
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07.02.2021 04:49 Відповісти
Снова построят репрессивную машину которая будет бороться с инакомыслящими в СМИ. А на фейки из Московии нашей власти начихать. Она боится только народа.
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07.02.2021 08:01 Відповісти
посадят по кабинетам баранов, которые ничего не будут делать только получать деньги из бюджета. посмотрим кто своих родичей пропихнет..
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07.02.2021 08:01 Відповісти
Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 6046
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07.02.2021 08:03 Відповісти
Центр противодействия дезинформации.
Дезинформации народ верит тогда, когда не верит своей власти!
Центр будет повышать доверие украинцев к власти?
Хотят пересажать перестрелять 50% политиков и чиновников.
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07.02.2021 08:41 Відповісти
Давно создана и успешно работает, только выпусти на телевидение.
"Информ Напалм" называется
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07.02.2021 08:54 Відповісти
поздно пить "боржоми" когда мозги уже промыты... поздно собираются всраться.
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07.02.2021 11:24 Відповісти
Я те пакажу!!...Кузькину Мать!!
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07.02.2021 11:41 Відповісти
Баба і кіт

Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.



Для боротьби з російськими фейками в Україні створять Центр протидії дезінформації, - глава МКІП Ткаченко - Цензор.НЕТ 4520
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07.02.2021 11:41 Відповісти
Цього замало! Мінкульт має створити ще агенство для фейкізації на Росію,агенство з \ по,де-фейкизації на ЄСію та СШАсію,а завершити процес створенням агенства з повної дебілізації простих громадян України,тут без вирішального кроку не обійтись.Брендове обличчя шукати не потрібно,воно пропагує таку дурню.В українському "ф(хв)олькльорі" є поговірка-"Кобель підлизує суку,а гуманоїд дрочить в руку." Так, таки так.Verstehen Sie alles,was ich sage?-тоді вас пандемія тупості не здолає.
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07.02.2021 12:01 Відповісти
Для начала создайте сайт, где соберите все распятых мальчиков, чтоб их можно было тиражировать!
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07.02.2021 12:50 Відповісти
Будет очень хорошо вести игру на опережение. К кождой истроии впереди должна идти предистория что б впоследствии небыла искажена суть.
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19.03.2021 18:08 Відповісти
 
 