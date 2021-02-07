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До 2024 року додаток "Дія" охопить усі адміністративні послуги, - керівник проєкту Банік

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До 2024 року додаток

Мобільний додаток "Дія" навесні поповниться новими послугами для спрощення життя українців.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік, інформує Цензор.НЕТ.

"На квітень, ми можемо точно потроху говорити, що будуть податкові послуги – це те, з чим пов'язане життя мільйонів людей, які є підприємцями, оскільки вони сплачують податки, ЄСВ, подають декларації. Звісно, будівельні послуги на всіх рівнях - зараз доступний лише перший рівень таких послуг, а будуть всі. Потужний проєкт, над яким ми працюємо, – це реєстрація місця проживання. Електронний медичний висновок", - перерахував Банік.

Керівник проєкту "Дія" уточнив, що повний перелік "буде зрозумілий вже ближче до квітня".

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"Загальне бачення наше таке, і президента України зокрема, в тому, що портал "Дія" – це єдине вікно для всього. Наразі ми маємо купу державних органів зі своїми сайтами, кабінетами – все буде на "Дії" до 2024 року", - розповів він.
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Ніфіга у вас не вийде. Лише в нашому райвиконкомі я нарахував більше ста кабінетів. І в кожному сидить не один чинуша. Ваша Дія залишить їх без роботи? Ага, щазз.
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07.02.2021 00:48 Відповісти
Залишить. І чинуші нічого зробити не зможуть, де вони, а де міністр трансформації. Чинуші навіть знати не будуть поки їх не поставлять перед фактом що їх замінили джава скриптом як старому анекдоті. І так вже робили безліч раз в історії.
Залишать тільки ЦНАП так як це нова реформа, но на жаль вже застарівша, бо такий він зараз стрімкий світ. А може і їх замінять аналогом відео колцентра.
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07.02.2021 09:00 Відповісти
Хфатит-фатит уже, сыто по горло!!! Уже достаточно нам простым украинцам упрощать нашу жизнь вашими новыми услугами !! До 2024 года приложение "Дія" охватит все административные услуги, - руководитель проекта Баник - Цензор.НЕТ 9865
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07.02.2021 01:04 Відповісти
Тут и штрихкодить никого не нужно. Сам скачал, сам все свои данные слил. Удобно, но не для честных граждан.
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07.02.2021 03:22 Відповісти
Всі дані про тебе і так всім кому треба були доступні.
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07.02.2021 08:54 Відповісти
Не поставив Дію - держава про тебе нічого не знає? До 2024 року додаток "Дія" охопить усі адміністративні послуги, - керівник проєкту Банік - Цензор.НЕТ 5015 Я в Дію вводив тільки посвідчення водія, бо в мене воно дуже давно, не було ще в цифрових базах його. Все інше - паспорт, техпаспорт, ІНН - само підтяглося. Номер телефону контрактний, ще й сто разів в банку зафіксований. Так шо я державі злив? А от водійське та техпаспорт тепер дома лежать - не загублю. До 2024 року додаток "Дія" охопить усі адміністративні послуги, - керівник проєкту Банік - Цензор.НЕТ 1943
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08.02.2021 07:51 Відповісти
Ви дуже тупий громадянин. Без обід. Вам не відомі поняття "двохсторонньої згоди" у цифровому вимірі. Зворотній потік даний завжди можно перехопити та обробити. Очевидно ніхто не буде демонструвати прихований код який націленний на пеленгацію вашої позициії та злив всього кешу. ОС WIN7 чи win 10 і то більш захищені SSL сертефікатом ніж це лайно у смартфоні. Я сподіваюся ви у курсі, що CVV код теж ніде неможна вводити на збереження?
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08.02.2021 14:26 Відповісти
Приват24 використовуть усі, а от Дію ніззя-я... Пеленгація позиції? Сама наявність мобільного дозволяє це зробити. І так, про код знаю.
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09.02.2021 06:47 Відповісти
молодцы. никакие зеки, вальцманы и шреки не думали о простых людях так, как думает владимир александрович зеленский. а теперь тупые порохоботы начинайте дружно рвать свои пердаки
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07.02.2021 07:15 Відповісти
Занадто помало.
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07.02.2021 09:00 Відповісти
Представляю, как к этим данным получат доступ преступники. Легко, без особых усилий они узнают о человеке ВСЁ! Плюс государство легко получает подслушивающе-подсматривающе-отслеживающее устройство привязанное к человеку, пароли к его аккаунтам - все передвижения с прослушкой, переписки в соцсетях, круг знакомств и т.п.
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07.02.2021 09:34 Відповісти
Та не працює ваша дія вже сьогодня
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07.02.2021 09:36 Відповісти
А електронный военкомат будет?

ЗЫ: сказачники
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07.02.2021 11:53 Відповісти
да вы сначала с тем что есть разберитесь, настройте что б нормально работало..
а то часто все данные проподают приходится заново проходить индентификацию, техпаспорт раньше был, сейчас вообще пропал.. одни глюки в вашей дии
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07.02.2021 13:36 Відповісти
 
 