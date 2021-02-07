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санкції (6858) Кулеба Дмитро (3182) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кулеба про реакцію Росії на санкції проти

Російські політики планують відповідь на блокування в Україні телеканалів соратника кума Володимира Путіна Віктора Медведчука Тараса Козака - "112", "NewsOne" і "ZIK".

Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що конкретно зараз у них є справи більш нагальні, але, безумовно, вони цього не забудуть. і відповідь прилетить. Але я думаю, що ми маємо підходити до цього питання як зріла держава. Так чи інакше, нам Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території. Тепер ми маємо бути готові до щоденної боротьби і маємо розуміти, що жорстко захищаючи свої інтереси, у відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього. Де прилетить, коли, як – я цього зараз не знаю. Але ми працюємо над тим, щоб усі органи державної влади і суспільство були готові відбити удар, який буде завданий Росією", - підкреслив він.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою схвалила пропозиції санкцій відносно семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОПЗЖ висунула кандидатом на довибори в Раду в окрузі №50 на Донеччині генпродюсера, що потрапив під санкції телеканалу "112 Україна"

2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про ZIK: Вони цілу годину брехали, щоб зробити один висновок. Жодної інформації, тільки жахлива пропаганда проти України
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Топ коментарі
+44
нехай заблокують в своїй московії українськи телеканали, газети, видавництва, школи, церкви... ))))))))))))))))
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07.02.2021 01:49
+18
Какое же оно, ****, тупорылое : " нам прилетит... у них есть другие дела...., но нам прилетит... но худшее они уже сделали... но нам прилетит... но теперь мы должны быть готовы... в ответ прилетит... где прилетит - хер его знает... но прилетит... но мы отразим удар.... Как этот человек попал на такое высокое руководящее место ? Объясните мне, пожалуйста...
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07.02.2021 02:05
+16
Хехехе ))
Зеленые феи и голубые слоники?
Убирается из эфира мервечук - соперник зели на выборах - это раззз...
Ахметка таки насрал тому же метвечуку в карман за то, что у него отжали францию, на которую он потратился - эта двассс...
А вы шо подумали? Шо пейсатое стало пэтоиотом?
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07.02.2021 02:00
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Зря модераторы тебя не банят, ты компрометируешь украинских блогеров, я бы на их месте подумал.
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07.02.2021 08:10 Відповісти
Ну Кулеба пока еще не Дещица (около посольства матерные песни не поет) и не Лавров, матом не ругается, но по всему видно не далеко от них ушел - по фене ботает.
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07.02.2021 07:14 Відповісти
Байден готовит большую Стирку Мирового порядка,места для Мавзолейного быдла там нет,от слова СОВСЕМ... Кулеба о реакции России на санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK": Они этого не забудут, и ответ прилетит - Цензор.НЕТ 2025
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07.02.2021 07:32 Відповісти
Кулеба о реакции России на санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK": Они этого не забудут, и ответ прилетит - Цензор.НЕТ 2300 Кулеба о реакции России на санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK": Они этого не забудут, и ответ прилетит - Цензор.НЕТ 6305
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07.02.2021 07:33 Відповісти
Зубов бояться-в рот не давать.
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07.02.2021 07:40 Відповісти
Як прилетить, так і відскоче!!! Навіщо такі теревені, і для кого?
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07.02.2021 07:40 Відповісти
З лаптєрейху летить вже не один рік. І шо?
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07.02.2021 08:09 Відповісти
Дятєл. яке кулебо таке і мзс. Сумно, навколо тупе зелене лайно(((
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07.02.2021 08:20 Відповісти
Заткнкв би свій рот і займався б своїми справами,а не писав хе-ню. Ідіоти а не керівникі.
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07.02.2021 08:31 Відповісти
Уже прилетело, а вы гаву поймали!
Это не ***** показало, что власть слаба, не смогла справиться даже с TV каналами. Пришлось закрывать.
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07.02.2021 08:34 Відповісти
Воно вже давно прилітає, анексією, війною на Донбасі, кримінальним олігархатом, призватизацією стратегічних об'єктів виходцями з ерефії або ІНОРОДЦЯМИ прихильниками агентами Кремля, розкраданням народного добра, оболвавування населення проиосковськими ЗМІ....Чого ще більше!?
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07.02.2021 08:42 Відповісти
Канєшно прілєтіт, якщо купувати у них електроенергію і газ. Забули вже, як років з десять тому росія торжествєнно отключала газ "вараватим хахлам"?
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07.02.2021 09:04 Відповісти
Що саме воно називає "жорстоко захищаючи свої інтереси"? Наказ гівнокомандуюючого не стріляти на передовій, заборону використовувати навіть дрони? Або геноцидну політику зебанди щодо тарифів та "боротьби" з ковідом?
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07.02.2021 09:08 Відповісти
Думаю, что каналы эти, пророссийские, теперь будут передавать проукраинским собственникам, настоящим патриотам, с госфинансрованием, вот Кулеба и распинается.
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07.02.2021 09:10 Відповісти
Вот именно, что прилетит, - щас на Донбассе налупят 200-х и 300-х по вагону и маленькой тележке, и пленных табун насгоняют. А потом - торговаться. Интересно, проотвечавшийся петушилла ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь опять будет Путину в бельма пялиться или сразу свои булки раздвинет?
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07.02.2021 09:19 Відповісти
-Єрмак, як завжди, вважає, що він придумав новий варіант сиціліанського захисту. Від кулеби послав вісточку, що росія цього не забуде і буде мстити. Невже "шахіст" вважає, що так і буде. северний реїх як стріляв так і стріляти буде, бо у нас на чолі оборони Шантеклери( таке призвісько дав Валентин Пікуль міністру оборони тодішньої рашки Сухомлинову). всі документи повязані з телеканалами вони засекретили, чому. А тому що по їх походженню стане відомо, що першу скрипку в цій історії грають дядя коля і члени кооперативу "Озеро". Їм Медведчук давно дуже дорого обходиться і проку ніякого. І Єрмаку це вкрай потрібно для спростування його участі по вагнеровцям і по плівкам. Такий захист слід назвати - захист Єрмака Патрушевим і Наришкіним.
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07.02.2021 09:54 Відповісти
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 3915
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07.02.2021 09:56 Відповісти
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 452
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07.02.2021 09:59 Відповісти
Не забуваемо, що Корчинський теж кацапський агент
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 1711
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07.02.2021 10:03 Відповісти
Два Дебила єто сила))
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07.02.2021 20:04 Відповісти
а ніхто і не забуває - тільки , декому , не подобається про це згадувати ...
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07.02.2021 21:35 Відповісти
Нагадаю, що Ківа тоді очолював полтавський ПС, потім разом з Корчем щемив вату в Киві. Та й взагалі Корч, це не для середніх мізків.
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07.02.2021 22:00 Відповісти
а питання т/к наш не дебатується, хтось там пікетує та й годі. преса озвучує, що канал належить Мураєву та Азарову. це хибна думка. По матеріалах преси рашки, батьки Олега дерипаски родом з Харкова. Вони вчились в політехніці на факультеті промвентиляції разом з батьком Мураєва. Після закінчення навчання батьки олега виїзхали на роботу м. Дзержинськ (стара назва Растяпіно) де знаходиться самий великий в рейху пороховий завод там і народився олег, а телеканал створений виключно за гроші олега, який продав ньюсван козаку. Мураєв хвастався, що він єплемінником Азарова, то його участь є очікуваню. Зараз дерипаска перед виборами в думу розвинув небачену від нього активність, а оскільки він входить до кола друзів царя, то і чіпати канал бубоноси не будуть ніколи.
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07.02.2021 10:17 Відповісти
Наплювати з самої високої дзвінниці і на кацапів,і на їх посіпак. Нам своє робити...
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07.02.2021 10:51 Відповісти
Тобто пан Кулєба вважає що хід (gambit) зроблено і тепер очікує, що "прилетить" у відповідь? Серйозно? А "Против Козака вводятся следующие ограничительные мероприятия: блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;"? Хартьія'97 надала інформацію про бєларуські "МТБанк и Абсолютбанк, а также украинский Укрбудинвестбанк" ...тобто логічним кроком було б введення санкцій проти цих банків та їх власників, а також поширення інформації серед наших союзників. а що ж далі за банками? "Что связывает Медведчука и бизнесменов, близких к Лукашенко" ...нафта та вугілля? кацапські бабки... То ж Кулєба і досі вважаєш, що Україна не повинна вводити санкції проти Бєларусі, бо це може чомусь зашкодити?? Чи може вирішили обмежитися виключно цими трьома "пропагандонами" для розголосу в новинах... і все? ..Вже і міністр всєго заявив "Фигуранты дела о каналах Медведчука имели отношение к поставкам топлива боевикам"
Україна має підтримати та імплементувати в своє законодавство, а можливо і розширити санкції наших союзників проти кривавого режиму луки.
Все взаємопов'язане.
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07.02.2021 11:25 Відповісти
Чушь какая-то....
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07.02.2021 11:31 Відповісти
Баба і кіт

Страна.уа чесно визнає, що вигадувала Ліпецьку фабрику, роздувала Мальдиви і свинарчуків.



Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 9273
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07.02.2021 11:40 Відповісти
Йде інформаційна війна, в якій ми програли на виборах. А що вони "брехали, роздували...", то це все їхні способи. Як кажуть, "на війні і в любові всі методи придатні". Наука на майбутнє.
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07.02.2021 13:22 Відповісти
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 7413 Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 7413 Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 7413
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07.02.2021 20:01 Відповісти
Шоб не прилетіли треба вислати всіх ОпзЖопівців в Ростов на чолі з Медведем та іх сімями і закрити їм вїзд на вічно
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07.02.2021 13:09 Відповісти
НАСРАТЬ !)
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07.02.2021 15:24 Відповісти
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 7307 Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 7307 Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 7407
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 6101
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07.02.2021 16:47 Відповісти
Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить - Цензор.НЕТ 5472
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07.02.2021 19:59 Відповісти
дурак. Да насрать как то на кацапов.
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07.02.2021 17:33 Відповісти
Как "прилетит" так и обратно улетит. Смерть рашистским оккупантам!!!
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07.02.2021 19:58 Відповісти
Даун млять ,,,волка бояться в лес не ходить
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08.02.2021 12:36 Відповісти
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