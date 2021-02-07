Кулеба про реакцію Росії на санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Вони цього не забудуть, і відповідь прилетить

Російські політики планують відповідь на блокування в Україні телеканалів соратника кума Володимира Путіна Віктора Медведчука Тараса Козака - "112", "NewsOne" і "ZIK".

Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що конкретно зараз у них є справи більш нагальні, але, безумовно, вони цього не забудуть. і відповідь прилетить. Але я думаю, що ми маємо підходити до цього питання як зріла держава. Так чи інакше, нам Росія найгірше, що могла, вже зробила, незаконно окупувавши наші території. Тепер ми маємо бути готові до щоденної боротьби і маємо розуміти, що жорстко захищаючи свої інтереси, у відповідь прилетить. І ми маємо бути готові до цього. Де прилетить, коли, як – я цього зараз не знаю. Але ми працюємо над тим, щоб усі органи державної влади і суспільство були готові відбити удар, який буде завданий Росією", - підкреслив він.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада ухвалила постанову, якою схвалила пропозиції санкцій відносно семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів "112 Україна" і NewsOne. Свої пропозиції парламент направив РНБО.

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2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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