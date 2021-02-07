Львівські патрульні спробували розняти бійку, один із учасників від них відбивався, - поліція
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Уночі 6 лютого патрульних, які намагалися розняти бійку, побив 32-річний львів'янин. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, екіпаж патрульних побачив, що на вулиці Зеленій у Львові невідомі влаштували бійку.
"Патрульні зупинились біля чоловіків, щоб припинити правопорушення. Проте невідомі на зауваження правоохоронців не реагували, поводились агресивно, один з них спричинив патрульним тілесні ушкодження.
Учасників бійки правоохоронці доставили у Львівське районне управління поліції та встановили їх особи. Ними виявились львів’яни віком 29, 32 та 48 років.
За цим фактом слідчі територіального відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
вчера в пьяной драке два скрипача Львовской филармонии избили двух боксеров.
Сейчас журналисты гадают, как отражать событие - как подъем культуры или как упадок спорта
Stalker OST - Dirge for the Planet (Gingertail Cover)https://youtu.be/urK8zFwa-4c
(Dire Straits) Sultans of Swing - Gabriella Quevedo https://youtu.be/fqfHLsT1b0o
По раёну лазят нацики (нацгвардия типо)(ну студни конкретные) отбрали у ребенка деньги, под видом штрафа за то что их с бутылкой пива на площадке сцапали. Реально поотбирали все деньги, мне дите звонит все в слезах и нужно что то делать. Пошел накопал одному так, что быстро все отдал, но обещал копов вызвать. У этих мудил нет полномочий, ходят дерзят. А закон про нац. полицию есть и он не про них.
https://youtu.be/AaAE33rMTSk
https://youtu.be/HgM8kOptWCE
Зрештою, аби в тіх хлопаків з поліцією все владналося. А що копів наших покопали, а потім хлопакам, як чемно не відкупляться, свободою та грошвою не тужити - то мабіть задиракчки надто забули, бо, мабуть, вщент вбухані були... На превеликий жаль.
Біла баба поліцая, фай-дулі-фай-дулі-фай
Раз по пику, раз по яям, фай-дулі-фай-дулі фай...
А за що била ?
раз у яя - так сем біє поліцая"
Алє то вшистко біло м на уліце Міколая...А на уліце Коперніка -
стує баба бяз буціка
я йо питам - гдзє твуй буцік?она мувє же мі уцік...
Ми ту пісню ще в сімдесятих роках почали ревіти в кілька п"яних студентських горлянок на тій самій вулиці Коперніка біля палацу Потоцьких...Не встигли дійти до початку вулиці як нас забрали в Ленінський райвідділ міліціі...Чотири рази я там сидів в підвалі...Перший ще школярем забрали з концерту "Піснярів" у Зеленому Театрі...Вони тоді називались "Лявони"чи "Лєвони"...Якісь ідіоти біля мене махали підпаленими газетами,їх загребли і заодно мене...Останній - на четвертому курсі після жовтневої демонстраціі...Пройшли парадом по стометрівці,нас відпустили,ми набрали оберемок "біоміцину" в гастрономі,зайшли в дієтичну їдальню на Пр.Шевченка,повиганяли зі столиків дієтиків,а їх обіди використали як закуску...Через півгодини всі вже сиділи в КПЗ на Стефаника...Ностальгія...
И разошёлся. Тойсь расходился!" (С)
В.В.Висоцький. Геній.
Не втік ?
(чи як у приказці - за побитого двох небитих дають? обтрусились, розізілились та затримали)
Все бы стали вежливыми и предупредительно тактичными .
один дав звіздюлей двум патрульним.., а як би всі три львовяніна -то весь райотдєл положилі...