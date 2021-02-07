Львівські патрульні спробували розняти бійку, один із учасників від них відбивався, - поліція

Уночі 6 лютого патрульних, які намагалися розняти бійку, побив 32-річний львів'янин. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, екіпаж патрульних побачив, що на вулиці Зеленій у Львові невідомі влаштували бійку.

"Патрульні зупинились біля чоловіків, щоб припинити правопорушення. Проте невідомі на зауваження правоохоронців не реагували, поводились агресивно, один з них спричинив патрульним тілесні ушкодження.

Учасників бійки правоохоронці доставили у Львівське районне управління поліції та встановили їх особи. Ними виявились львів’яни віком 29, 32 та 48 років.

За цим фактом слідчі територіального відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні.

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