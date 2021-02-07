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бійка (715) Львів (2082) Нацполіція (13940) Правоохоронні органи (2660) патрульна поліція (1400)

Львівські патрульні спробували розняти бійку, один із учасників від них відбивався, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Львівські патрульні спробували розняти бійку, один із учасників від них відбивався, - поліція

Уночі 6 лютого патрульних, які намагалися розняти бійку, побив 32-річний львів'янин. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, екіпаж патрульних побачив, що на вулиці Зеленій у Львові невідомі влаштували бійку.

"Патрульні зупинились біля чоловіків, щоб припинити правопорушення. Проте невідомі на зауваження правоохоронців не реагували, поводились агресивно, один з них спричинив патрульним тілесні ушкодження.

Учасників бійки правоохоронці доставили у Львівське районне управління поліції та встановили їх особи. Ними виявились львів’яни віком 29, 32 та 48 років.

За цим фактом слідчі територіального відділу поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває", -  йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+13
Культурні
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07.02.2021 02:26
+13
Новости культуры:
вчера в пьяной драке два скрипача Львовской филармонии избили двух боксеров.
Сейчас журналисты гадают, как отражать событие - как подъем культуры или как упадок спорта
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07.02.2021 04:23
+5
Йой! Ґвалт! На улі-ци Копер-ніка, фай-дулі-фай-дулі-фай
Біла баба поліцая, фай-дулі-фай-дулі-фай
Раз по пику, раз по яям, фай-дулі-фай-дулі фай...
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07.02.2021 04:39
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ці новини ...політичні...чи економічні?
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07.02.2021 02:16 Відповісти
Культурні
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07.02.2021 02:26 Відповісти
Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 3287
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07.02.2021 02:43 Відповісти
Новости культуры:
вчера в пьяной драке два скрипача Львовской филармонии избили двух боксеров.
Сейчас журналисты гадают, как отражать событие - как подъем культуры или как упадок спорта
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07.02.2021 04:23 Відповісти
Смішно)
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07.02.2021 09:38 Відповісти
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07.02.2021 05:31 Відповісти
апофіздні
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07.02.2021 03:15 Відповісти
Допістичні...
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07.02.2021 05:25 Відповісти
Львовские облегчённые без МР-40,на патруль не ходят
Stalker OST - Dirge for the Planet (Gingertail Cover)https://youtu.be/urK8zFwa-4c Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 2150
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07.02.2021 02:46 Відповісти
Ну как без роковых убегающих от время и....смертных Lana Del Rey - The Greatest https://youtu.be/1F9jesjJMz0 Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 3611
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07.02.2021 03:14 Відповісти
Тю, новость скорее о том, как наваляли копам, позорище. Лучше бы уже молчали, не позорили зачок.
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07.02.2021 03:17 Відповісти
Вот и я о том же.Ну на Dire Straits они не заслужили,тому в облегчённой версии им
(Dire Straits) Sultans of Swing - Gabriella Quevedo https://youtu.be/fqfHLsT1b0o Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 6678
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07.02.2021 03:24 Відповісти
Победа за копами, счёт на табло. Так что всё ровно.
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07.02.2021 03:48 Відповісти
точно именно "зачок" - новий украънський правописд
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07.02.2021 08:57 Відповісти
Именно такие новости надо освещать. Чтобы каждый украинец понимал меры дозволенности в поведении с полицией. Я бы посмотрел, как этот парниша кинулся бы на копов в штатах или Германии. Просто наши привыкли, что все можно. Вот года 3 отмотает и кентам хороший пример покажет.
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07.02.2021 12:53 Відповісти
Что вы городите.. В сша оружие разрешено, потому там и не сюскаются почти. Много копов пользуются незнанием законов у граждан. Много беспредела, особенно в области.
По раёну лазят нацики (нацгвардия типо)(ну студни конкретные) отбрали у ребенка деньги, под видом штрафа за то что их с бутылкой пива на площадке сцапали. Реально поотбирали все деньги, мне дите звонит все в слезах и нужно что то делать. Пошел накопал одному так, что быстро все отдал, но обещал копов вызвать. У этих мудил нет полномочий, ходят дерзят. А закон про нац. полицию есть и он не про них.
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07.02.2021 17:11 Відповісти
Не, ну подождите. Когда собакян устроил этот цирк с Деканоидзе я горящих покрышек в поддержку новой полиции не видел. Спокойно была полностью слита реформа полиции. Все райотделовские крышеватели бандюков остались сидеть в своих креслах. Адекватные ребята, которые шли служить не только ради зарплаты посмотрели на это дерьмо и уволились. Я один из них. А теперь полиция им не такая.
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07.02.2021 18:15 Відповісти
А откуда набрать толковых кадров? Увы таких нету. Первая волна реформы была очень оптимистичная. А потом как начали об этих копов все вытирать ноги, аж обидно за них делалось. Со временем некоторые из них заматерели, и превратились в старую школу. Это закономерность, мы сами сперва травим их, а потом негодуем. А все ведь из за 1-2 паршивых овец в ихнем стаде. Хороших копов всякие чмыри на бмв на юх послылают, а ушлые копы простых граждан стебут. И как быть теперь? Буриданов осел какой то получается с этими копами.
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07.02.2021 21:14 Відповісти
Ну шоб быть последовательным Dire Straits - Sultans Of Swing 1979 Live Video
https://youtu.be/AaAE33rMTSk Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 9690
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07.02.2021 03:26 Відповісти
Dire Straits - Where do you think you're going (cover version)
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07.02.2021 06:38 Відповісти
На сон грядущий (Red Hot Chili Peppers) Californication - Gabriella Quevedo
https://youtu.be/HgM8kOptWCE Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 3345
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07.02.2021 03:45 Відповісти
Я понад 30- років промешкав у славетному м.Львові близ отієї вулиці Зеленої (Матюшенко-Коціловського). Та справа не в тому, а в тому, що назва вул. ЗЕлена начебто на популярне нині президентське ЗЕ починаєтьсся. Збіг такий чудернацький.
Зрештою, аби в тіх хлопаків з поліцією все владналося. А що копів наших покопали, а потім хлопакам, як чемно не відкупляться, свободою та грошвою не тужити - то мабіть задиракчки надто забули, бо, мабуть, вщент вбухані були... На превеликий жаль.
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07.02.2021 04:18 Відповісти
Йой! Ґвалт! На улі-ци Копер-ніка, фай-дулі-фай-дулі-фай
Біла баба поліцая, фай-дулі-фай-дулі-фай
Раз по пику, раз по яям, фай-дулі-фай-дулі фай...
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07.02.2021 04:39 Відповісти
Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 7736

А за що била ?
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07.02.2021 06:33 Відповісти
Це стара львівська батярська пясенка-навіть не пам'ятаю всіх слів-навіяло.
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07.02.2021 12:57 Відповісти
"Раз по гловє
раз у яя - так сем біє поліцая"
Алє то вшистко біло м на уліце Міколая...А на уліце Коперніка -
стує баба бяз буціка
я йо питам - гдзє твуй буцік?она мувє же мі уцік...
Ми ту пісню ще в сімдесятих роках почали ревіти в кілька п"яних студентських горлянок на тій самій вулиці Коперніка біля палацу Потоцьких...Не встигли дійти до початку вулиці як нас забрали в Ленінський райвідділ міліціі...Чотири рази я там сидів в підвалі...Перший ще школярем забрали з концерту "Піснярів" у Зеленому Театрі...Вони тоді називались "Лявони"чи "Лєвони"...Якісь ідіоти біля мене махали підпаленими газетами,їх загребли і заодно мене...Останній - на четвертому курсі після жовтневої демонстраціі...Пройшли парадом по стометрівці,нас відпустили,ми набрали оберемок "біоміцину" в гастрономі,зайшли в дієтичну їдальню на Пр.Шевченка,повиганяли зі столиків дієтиків,а їх обіди використали як закуску...Через півгодини всі вже сиділи в КПЗ на Стефаника...Ностальгія...
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07.02.2021 13:50 Відповісти
це не Львів а Шаолінський монастир якийсь
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07.02.2021 05:09 Відповісти
И это в "культурной столице Украины", как называют себя львовяне, в противовес называя остальных чем-то, вроде быдла? Что уж говорить про остальные регионы? Да вы такая же быдля..на!
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07.02.2021 05:14 Відповісти
Зато кофе хороший, не то что у вас в Тамбове.
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07.02.2021 09:28 Відповісти
и даже в культурных столицах, быдла разного полно Львівські патрульні спробували розняти бійку, один із учасників від них відбивався, - поліція - Цензор.НЕТ 70
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07.02.2021 11:15 Відповісти
Якщо ти голімий терпіла а не коп то хто тобі доктор ? І швидше за все там *всьо парешают* , ніхто нікого не посадить, це ж Україна ) Ще не чув що б кому сь то дали реальний строк за нагинання поліцейських а нагинають їх день через день усi кому не лінь
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07.02.2021 05:43 Відповісти
"На "Разойтись!" я сразу согласился
И разошёлся. Тойсь расходился!" (С)
В.В.Висоцький. Геній.
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07.02.2021 05:56 Відповісти
надо и мусорам дать по 5 лет, шоб не совали нос куда не надо
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07.02.2021 06:15 Відповісти
Так як же вони його затримали, коли він їх побив ?
Не втік ?
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07.02.2021 06:28 Відповісти
може допомога копам на пріусах прилетіла?
(чи як у приказці - за побитого двох небитих дають? обтрусились, розізілились та затримали)
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07.02.2021 09:18 Відповісти
Львовские патрульные попытались разнять драку, один из участников от них отбивался, - полиция - Цензор.НЕТ 249
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07.02.2021 07:46 Відповісти
обычно они после драки приезжают
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07.02.2021 08:00 Відповісти
Доброе утро, страна😊
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07.02.2021 08:09 Відповісти
надо полицейских кунфу какому-нибудь обучать...не дело это - кажний раз от быдла по рылу получать...
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07.02.2021 08:26 Відповісти
"Наша служба и опасна и трудна..."
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07.02.2021 08:51 Відповісти
Они не обучаемые и пришли они в полицию не для того что бы что то учить или делать...
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07.02.2021 09:26 Відповісти
Один бухой навалял двум вооруженным и обученным защитникам правопорядка?
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07.02.2021 08:29 Відповісти
Тебя гос-во, одело, обуло, машину купило, дубинку дало, газовый балон, на всякий случай пистолет дало а ты, бл...ть, как был импотентом и ничего не мог сделать в этой жизни, так таким и остался.... *****, КАК?! Поэтому они и шмаляют из пистолета налево и направо, потому что знают что они полные лохи и боятся за свою ж...пу. Туда идут как они сами говорят не служить, туда идут работать моральные уроды, для того что бы одеть форму и хоть как то чувствовать себя человеком. Нормальных людей там нет, система перемалывает всех... и для большинства из них народ Украины это враг, в каждом из нас они видят преступника и даже если Вы не являетесь таковым, они охотно сделают из вас преступника.
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07.02.2021 09:02 Відповісти
Кілька дрібних живих прикладів до вашої уваги.Через кілька будинків на нашій вулиці є наливайка.Часто дружини лигарів визивають поліцію. Ті приїжджають складають який акт-протокол і на цьому все. Наливайка діє і донині. Кілька років тому підвипивший водій з сусідньої вулиці втікав від екіпажу. Блокували за 50 метрів від мого будинку з"їхалось три ще два еекіпажі. І що? Через 20 хвилин поїхали навіть без затримання порушника.Сусід пояснив що домовились за суму а за те що втікав подвоїли таксу.
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07.02.2021 10:58 Відповісти
Я таких примеров тоже могу привести много. Поэтому твёрдо считаю что полиция, в ее сегодняшнем виде не в состоянии выполнять функции по защите граждан и охране порядка... поэтому я всегда выступал за легализацию огнестрела, что бы я сам мог позаботиться о своей безопасности...
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07.02.2021 11:08 Відповісти
Поэтому они и против того, что бы у людей был огнестрел. Они себя не могут защитить, не говоря уже о людях...
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07.02.2021 09:25 Відповісти
если бы приняли закон о гражданском оружии и граждане ходили бы с пистолетами ТО ДРАК БЫЛО БЫ В ДЕСЯТКИ РАЗ МЕНЬШЕ !!!
Все бы стали вежливыми и предупредительно тактичными .
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07.02.2021 09:52 Відповісти
"..патрульных, пытавшихся разнять драку, побил 32-летний львовянин.. " -

один дав звіздюлей двум патрульним.., а як би всі три львовяніна -то весь райотдєл положилі... Львівські патрульні спробували розняти бійку, один із учасників від них відбивався, - поліція - Цензор.НЕТ 526
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07.02.2021 10:32 Відповісти
А вот деда втроем из авто вытянуть и положить на землю,это " патрульные" всегда готовы,там же водила,прибыля...
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07.02.2021 10:40 Відповісти
 
 