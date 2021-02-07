Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС
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Упродовж минулої доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано тринадцять порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в передмісті Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти кілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська неодноразово вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу має вогнепальне поранення один український захисник. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.
На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Мар’їнка, троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від завданих поранень двоє захисників загинули, за життя третього боряться медики. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів, а пораненому військовослужбовцю бажає скорішого одужання. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів по наших позиціях зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів зазнали вогнепальних поранень. Військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників – задовільний.
Поблизу Луганського за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.
Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
"Від початку поточної доби, 7 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.
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Необходимо объявлять особое положение,а лучше ВОЕННОЕ с вытекающими из этого действиями:
-арест 5 колоны;
-конфискация стратегических предприятий в пользу государства;
-национализирование всей сырьевой базы;
-арест и конфискация средств на банковских счетах олигархов и не только в Украине;
-и т.д.
Я не призываю к социализму, но в условиях войны это надо для мобилизации людских и материальных ресурсов !!!
Для того чтобы арестовать и тем более конфисковать чьи-либо средства даже только в Украине, это должны быть либо ВСЕ без исключения(всё население) или же, если выборочно, то этим некоторым нужно выкатить обвинения с неопровержимыми доказательствами. А уж если арестовывать и тем более конфисковать в "и не только", то аргументы твои на порядок должны быть убедительней.
Царствие Небесное погибшим, раненным - жить и выздороветь. Пуйловским какцапам и подкацапникам - гореть в огне...
Хлопці , будьте пильними і не розраховуйте на говнокомандуючого , бо воно шукає миру в дупі кремлівського окупанта !
Контрудар, это, вообще-то, ответный удар, который следует после получения удара от противника. Тебя послушать, так выходит ВСУ последние 2-3 месяца активно готовятся к нанесению удара по их позициям, да?
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!
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Кроме того, вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности возле позиций ВСУ минами ПОМ-2.Источник: https://censor.net/ru/n3246450
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбито 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.