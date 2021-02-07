УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12963 відвідувача онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
14 557 143
обстріл (21162) поранення (2658) Донбас (21733) втрати (3826) ЗСУ (5729) операція Об'єднаних сил (4158)

Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим

Упродовж минулої доби, 6 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано тринадцять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в передмісті Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з міномета 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, окупанти кілька разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська неодноразово вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу має вогнепальне поранення один український захисник. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.

Також читайте: Два воїни Об'єднаних сил загинули, двоє зазнали поранень, - пресцентр

На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Мар’їнка, троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від завданих поранень двоє захисників  загинули, за життя третього боряться медики. Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів, а пораненому військовослужбовцю бажає скорішого одужання. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населених пунктів Новозванівка та Південне збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів по наших позиціях зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу двоє українських воїнів зазнали вогнепальних поранень. Військовослужбовців оперативно доправлено до лікувальних закладів, де їм надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисників – задовільний.

Поблизу Луганського за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив дистанційне мінування місцевості біля наших позицій мінами ПОМ-2.

Про дії російсько-окупаційних військ повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

"Від початку поточної доби, 7 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано", - додали в пресцентрі ОС.

Також читайте: Поранено двох воїнів. Від початку доби 10 обстрілів. Терористи дистанційно мінували місцевість біля позицій ЗСУ, - ООС

Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим тиші, - штаб ОС 01
Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим тиші, - штаб ОС 02
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+46
А ЗЕбарига на крові торгує з окупантами. Тут торгуєм, там воюєм. Потвора зелена.
показати весь коментар
07.02.2021 08:18
+45
Про ответный огонь даже не хрюкнули..Написали только тысячную писульку в СЦКК, которой там подотрутся.
Как мишени в тире наших расстреливают. Горите в аду зебилы, избравшие ватного клоуна.
показати весь коментар
07.02.2021 08:28
+35
Постреливают ... (С) нелох.
показати весь коментар
07.02.2021 08:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Главное из страны его не выпускать-клоуна
показати весь коментар
07.02.2021 10:01 Відповісти
ОПЗЖ заявляет, что на Донбассе будет провокация
показати весь коментар
07.02.2021 10:03 Відповісти
Що саме ненормально це те, що ні порошенко ні зеленський не вводять санкції проти агресора, за щоденні матеріальні та людські втрати. Курви ви вонючі.
показати весь коментар
07.02.2021 10:06 Відповісти
так кондитер вроде как ни при власти, не?
показати весь коментар
07.02.2021 10:15 Відповісти
А депутат вр це не влада? А президентом теж не був?
показати весь коментар
07.02.2021 10:42 Відповісти
Ще питання є?
Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 161
показати весь коментар
07.02.2021 10:26 Відповісти
Питаня при якому президенту продано було отому канали?
показати весь коментар
07.02.2021 10:48 Відповісти
А в магазине ТВ каналов завмагом президет?
показати весь коментар
07.02.2021 10:56 Відповісти
Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7827
показати весь коментар
07.02.2021 10:24 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
показати весь коментар
07.02.2021 10:25 Відповісти
Как это по крестьянски -ударили по одной щеке, подставил не вторую, а целое государство!!!

Необходимо объявлять особое положение,а лучше ВОЕННОЕ с вытекающими из этого действиями:

-арест 5 колоны;
-конфискация стратегических предприятий в пользу государства;
-национализирование всей сырьевой базы;
-арест и конфискация средств на банковских счетах олигархов и не только в Украине;
-и т.д.

Я не призываю к социализму, но в условиях войны это надо для мобилизации людских и материальных ресурсов !!!
показати весь коментар
07.02.2021 10:52 Відповісти
Ты призываешь не к социализму, а к большевизму.
Для того чтобы арестовать и тем более конфисковать чьи-либо средства даже только в Украине, это должны быть либо ВСЕ без исключения(всё население) или же, если выборочно, то этим некоторым нужно выкатить обвинения с неопровержимыми доказательствами. А уж если арестовывать и тем более конфисковать в "и не только", то аргументы твои на порядок должны быть убедительней.
показати весь коментар
07.02.2021 11:09 Відповісти
Вистачить заяв тих політиканів на заборонених росіских к аналах.
показати весь коментар
07.02.2021 11:32 Відповісти
Высказывания Рбиновича достаточно для того, чтобы арестовать и конфисковать счета и другие активы Ахметова или Коломойского? Или для чего достаточно?
показати весь коментар
07.02.2021 12:03 Відповісти
Достатньо, щоб посадити в кутузку Рабиновича за антидержавні заклики на 15 років і конфіскувати все його майно. За антидержавну пропаганду зробити те саме щодо Мураєва, Шарія, Медведчука, Бойка, Лукаш, Бондаренко, і інших членів злочинного угруповання.
показати весь коментар
07.02.2021 13:38 Відповісти
Влада привідкрила одне око на те що діється в Україні, друге надалі спить тихим і неспокійним сном. А тим часом найбільш запеклі внутрішні вороги держави на кшталт всієї ОПЗЖ ( Медведчуковсько-путлеровської фе-ес-бешної зграї та різних осколків риговського непотрібу) утверджували рашистські лозунги та ідеї, вели сепаратистські перемовини не просто з представниками агресора, а із самим верховним командуючим кацапсько-московітською армією, вихваляли досягнення путіністів у прориві "їх науки" у боротьбі з епідемією Covid -19 та намагались завести на ринок України низькопробну невизнану вакцину. Влада проспала звернення журналістів, блогерів , громадських активістів, які застерігали небезпеку путінської 5-ї колони, коли окремі персонажі (Медведчук, Рабінович) дозволяли собі називати українців фашистами, хунтою, не сприймали всерйоз, коли ті, без будь-яких повноважень, президентських директив, вели сепаратні перемовини з агресором. Потурання з боку влади внутрішнім ворогам привели до ще більшої конфронтації і загострення ситуації на фронті та загибелі українських воїнів. Що, далі будемо дурити себе та весь український народ тупою фразою "главноє шоб не стреляли"? А где єто главное у президента? Может под стол убежало? А... министр с главкомом не разговаривают, а... б... судятся, когда воини гибнут, что?... отдихают на пляжах во время войни...
показати весь коментар
07.02.2021 18:17 Відповісти
Прочитай пост Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9248 Gennadi Kyivski 9f498ba6, потом под ним мой, потом подумай о чем это я и о том, олигарх ли Рабиович.
показати весь коментар
07.02.2021 20:25 Відповісти
Где таран, почему молчит генерал хомячок, где шмаркля с видосиками и рейтингами
показати весь коментар
07.02.2021 11:02 Відповісти
Оно судится.
показати весь коментар
07.02.2021 11:37 Відповісти
Вічна память полеглим, найшвидшого одужання пораненим героям. А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента. А влада заяви в ОБСЄ строчє.
показати весь коментар
07.02.2021 11:09 Відповісти
Где хоть слово об ответном огне?
Царствие Небесное погибшим, раненным - жить и выздороветь. Пуйловским какцапам и подкацапникам - гореть в огне...
показати весь коментар
07.02.2021 11:37 Відповісти
Щоб був вогонь у відповідь, треба штовхати в дупу говнокомандувача.
показати весь коментар
07.02.2021 13:58 Відповісти
а эти у.юбки им бабки перечисляют за электроенергию а наши атомные блоки выключены с..ки
показати весь коментар
07.02.2021 12:15 Відповісти
Протягом останніх 2-3 місяців терористи "л/днр" ведуть активну бойову підготовку до контрудару по українських позиціях або навіть прориву.
Хлопці , будьте пильними і не розраховуйте на говнокомандуючого , бо воно шукає миру в дупі кремлівського окупанта !
показати весь коментар
07.02.2021 12:46 Відповісти
терористи "л/днр" ведуть активну бойову підготовку до контрудару по українських позиціях

Контрудар, это, вообще-то, ответный удар, который следует после получения удара от противника. Тебя послушать, так выходит ВСУ последние 2-3 месяца активно готовятся к нанесению удара по их позициям, да?
показати весь коментар
07.02.2021 20:03 Відповісти
Вічна пам"ять і шана загиблим! ГАНЬБА СПЛЯЧИМ КРАСУНЯМ - ЗРАДНИКАМ!!!
показати весь коментар
07.02.2021 12:48 Відповісти
--- Саме так! Цілковитий крах плібейської політики ЗЕ--мироплазуна: Хай там що... . а відстрілюватися---- НЕ будемо!!! Як наслідок : .Отримуємо і ганьбу поразок .і загиблих . і втрату територій . на отих відходах вирівнювання... ... Та. на додачу. іще й ця . ліліпутінська . мерзо--гнидота з О--ЖОПЕРО--погрожує ... та на мізки капає ...ТА з - цим-- повна ясність... Вчора мене добили коментарі--інтерв*ю з найпатріотичнішого міста Лева.де" свідомі" львів*яни так бідкалися з приводу порушення СВОБОДИ слова час закриття путлірівських телеканалів ...Що --ЦЕ ?
показати весь коментар
07.02.2021 13:18 Відповісти
У найпатріотичнішому місті лева мер садовий -- агент фсб, усі п'ять років осатаніло воював з Порохом, засирав міста по всій Україні сміттям, і не хотів будувати сміттєпереробний завод, хоч уряд виділив гроші. Бо не міг чи не хотів знайти місця для нього. Сам зізнався, що Порох йому пропонував усе, окрім свого кабінету, щоб садовий був лояльним. Але ж ні! Ненависть була нечувана. Отакий "патріот" садовий.
показати весь коментар
07.02.2021 13:54 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, мучительной смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1772

Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 321
показати весь коментар
07.02.2021 14:33 Відповісти
оцих двох красенів не стало вчора...Боже, Боже! який цвіт облітає ( до сліз )
Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3899 Два українські воїни загинули, ще четверо зазнали поранень на Донбасі. За добу ворог 13 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9745

...
показати весь коментар
07.02.2021 15:45 Відповісти
кем и в каком году было установлено то взрывное устройство неизвестно.
показати весь коментар
07.02.2021 16:03 Відповісти
Почему-то всегда подрываются только на неизвестных взрывных устройствах, при том, что -
Кроме того, вблизи Луганского с помощью ручного противотанкового гранатомета противник совершил дистанционное минирование местности возле позиций ВСУ минами ПОМ-2.Источник: https://censor.net/ru/n3246450
показати весь коментар
07.02.2021 20:10 Відповісти
и тем не менее, кем и в каком году было установлено то взрывное устройство неизвестно.
показати весь коментар
08.02.2021 09:24 Відповісти
Сержик ты тупенький маленький дебил.
показати весь коментар
07.02.2021 16:44 Відповісти
квартальна мерзота, щоб ти падло своїх виродків ховав, як наслідок загибелі українських воїнів, тварюко криворізька!
показати весь коментар
07.02.2021 16:24 Відповісти
Довоевались,в разведку ходить нельзя,а сепоры минируют наши позиции....
показати весь коментар
07.02.2021 16:34 Відповісти
Их смерти на совести командира опорного пункта. Маршруты выдвижения должны проверяться саперами.
показати весь коментар
07.02.2021 16:46 Відповісти
ну що мовчиш ЗЕ окрім відосіків і "штукою по роялю" нічого не виходить? а хлопці батьківщину захищали.
показати весь коментар
07.02.2021 18:26 Відповісти
трое суток московские фашисты бомбят Украины но зеленый соблюдает пер...
показати весь коментар
07.02.2021 19:11 Відповісти
І знову «провокаційні» обстріли, поранення, вбивства снайперами. І так вже сьомий рік, а за останні шість місяців - навіть без права відповіді. Скілько можна терпіти таке знущання?! Ось, вам, зебобіки, історія 30-річної давнини як треба відповідати на порушнння ворогом режиму припинення вогню:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбито 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.
показати весь коментар
07.02.2021 23:12 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 