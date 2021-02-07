За добу через COVID-19 в Україні померла 81 людина, виявлено 3 370 нових випадків, одужали 2 297 осіб
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3370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 188 дітей і 96 медпрацівників.
Про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Так, за минулу добу було госпіталізовано 1869 осіб; летальних випадків - 81; одужали - 2297 осіб;
здійснено тестувань за добу - 19 500 (в тому числі методом ПЛР - 15690, методом ІФА - 3810).
За весь час пандемії в Україні захворіли - 1 244 849 осіб; одужали - 1 073 046 осіб; летальних випадків - 23 597; проведено ПЛР-тестів - 6 391 722.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.
Будь ласка, зачекайте...
Може варто друкувати помісячну статистику смертності,в порівнянні з попередніми роками ?
Може хоч там не надурять ?
Але на вересень 2020 р. кількість померлих в Україні була десь на рівні 420 000, що на 10 000 менше в порівнянні з 2019 р.
Ви це робите навмисне, га?
Степанов, відповідай!!!
"Разница в цене", - пояснили мне, укладка будет дороже.
Цимес в том, что за 30 лет жизни в Австралии мне в парикмахерских такого вопроса не задавали задавали вообще никогда.
Цена вопроса (укладка или сушка фоном) полагаю, не больше 10-15 баксов.
Особенно примечателен район, где находится парикмахерская, это, пожалуй, один из самых консервативных районов города, и вот в нем то у обитателей нет этих самых 10-15 баксов лишних на укладку волос (что тогда в иных районах? последний хрен без соли доедают? Не зря в Мельбурне уже было 2 самоубийстава женщин с 3 детьми)
Побольше дурантинов и локдаунов, очень мне хочется, чтибы наш *панько, премьер штата Виктория, Эндрюс еще один локдаун забабахал, тогда не только 10 баксов в карманах лохтората не найдется, но и из-за одного доллар дискуссии пойдут: хлеб на него купить или пол-литра молока.
Удивительных дебилов, вот просто невменяемых, отбирают ротшильды на роль болванчиков от политики, не отдающих себе ни в чем отчета, вот имбецилов просто.
Это я, собственно, к тому, что лейбористкая партия Австралии должна быть запрещена.