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За добу через COVID-19 в Україні померла 81 людина, виявлено 3 370 нових випадків, одужали 2 297 осіб

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу через COVID-19 в Україні померла 81 людина, виявлено 3 370 нових випадків, одужали 2 297 осіб

3370 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні за станом на 7 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 188 дітей і 96 медпрацівників.

Про це на сторінці в фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Так, за минулу добу було госпіталізовано 1869 осіб; летальних випадків - 81; одужали - 2297 осіб;
здійснено тестувань за добу - 19 500 (в тому числі методом ПЛР - 15690, методом ІФА - 3810).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 1 244 849 осіб; одужали  - 1 073 046 осіб; летальних випадків - 23 597; проведено ПЛР-тестів - 6 391 722.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (498), Дніпропетровській (306), Київській (295), Львівській (286) та Чернівецькій (258) областях.

Також читайте: Держава тільки вітає COVID-вакцинацію приватним сектором: жодних обмежень тут бути не може, - Степанов

За добу через COVID-19 в Україні померла 81 людина, виявлено 3 370 нових випадків, одужали 2 297 осіб 01
За добу через COVID-19 в Україні померла 81 людина, виявлено 3 370 нових випадків, одужали 2 297 осіб 02
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Ну в принципе, КОВИД, побежден!
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07.02.2021 09:21 Відповісти
Ще не зовсім, планують до визначної дати - 21 квітня.
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07.02.2021 10:31 Відповісти
Побежден, только по 2000 чел в тяжелом состаянии каждый день госпитализируют, а это 10- 15% от заболевших.
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07.02.2021 11:03 Відповісти
Ці брехливі цифри вже ніхто не хоче коментувати.
Може варто друкувати помісячну статистику смертності,в порівнянні з попередніми роками ?
Може хоч там не надурять ?
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07.02.2021 09:22 Відповісти
Не дають повної статистики!!!
Але на вересень 2020 р. кількість померлих в Україні була десь на рівні 420 000, що на 10 000 менше в порівнянні з 2019 р.
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07.02.2021 13:24 Відповісти
Чому мруть люди? Чому ви їх не лікуєте?
Ви це робите навмисне, га?
Степанов, відповідай!!!
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07.02.2021 13:23 Відповісти
Результат локдауна: при записи на стрижку меня спросили, что я желаю: волосы высушить феном или уложить? Признаюсь, я не "въехала" сразу в смысл вопроса и сказала, да какая разница?
"Разница в цене", - пояснили мне, укладка будет дороже.
Цимес в том, что за 30 лет жизни в Австралии мне в парикмахерских такого вопроса не задавали задавали вообще никогда.

Цена вопроса (укладка или сушка фоном) полагаю, не больше 10-15 баксов.
Особенно примечателен район, где находится парикмахерская, это, пожалуй, один из самых консервативных районов города, и вот в нем то у обитателей нет этих самых 10-15 баксов лишних на укладку волос (что тогда в иных районах? последний хрен без соли доедают? Не зря в Мельбурне уже было 2 самоубийстава женщин с 3 детьми)

Побольше дурантинов и локдаунов, очень мне хочется, чтибы наш *панько, премьер штата Виктория, Эндрюс еще один локдаун забабахал, тогда не только 10 баксов в карманах лохтората не найдется, но и из-за одного доллар дискуссии пойдут: хлеб на него купить или пол-литра молока.

Удивительных дебилов, вот просто невменяемых, отбирают ротшильды на роль болванчиков от политики, не отдающих себе ни в чем отчета, вот имбецилов просто.
Это я, собственно, к тому, что лейбористкая партия Австралии должна быть запрещена.
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08.02.2021 05:42 Відповісти
Разумно всё сделано-обычный грипп переименовать в страшнейший ковид 19, -и пошло поехало -Просто стриги баранов . Иди докажи , что у тебя просто грипп - всех под одну гребёнку - у тебя ковид 19 ! Умные людишки придумали эту коронопанику и теперь собирают огромный урожай .
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08.02.2021 08:08 Відповісти
 
 