Заборона абортів у Польщі: консерватори пропонують створити жіночі "кімнати для сліз"

Представники консервативної католицької партії Солідарна Польща запропонували створити спеціальні місця для підтримки вагітних жінок, які змушені народжувати дитину з патологією після введеного в країні закону про заборону абортів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти" з посиланням на Notes from Poland.

Такі заклади пропонують назвати "кімнатами для сліз", де жінки зможуть виплакатися, отримати необхідну допомогу та рекомендації, що робити далі.

Відповідна ініціатива стала черговою відповіддю на протести проти введення заборони на аборти.

Ідея створення "кімнатами для сліз" спричинила бурхливу критику. Журналіст Міхал Коланко заявив, що ця ідея нагадала йому серіал "Розповідь служниці".

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А кореспондент видання Newsweek Polska Джоанна Мізіолек зазначила, що хотіла, аби Польща зробила все можливе, щоб жінкам не доводилося плакати.

У жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі визнав, що аборти через патологію плоду не відповідають основному закону країни. Відтак, переривання вагітності у Польщі фактично стало незаконним.