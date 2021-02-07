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Заборона абортів у Польщі: консерватори пропонують створити жіночі "кімнати для сліз"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Заборона абортів у Польщі: консерватори пропонують створити жіночі

Представники консервативної католицької партії Солідарна Польща запропонували створити спеціальні місця для підтримки вагітних жінок, які змушені народжувати дитину з патологією після введеного в країні закону про заборону абортів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти" з посиланням на Notes from Poland.

Такі заклади пропонують назвати "кімнатами для сліз", де жінки зможуть виплакатися, отримати необхідну допомогу та рекомендації, що робити далі.

Відповідна ініціатива стала черговою відповіддю на протести проти введення заборони на аборти.

Ідея створення "кімнатами для сліз" спричинила бурхливу критику. Журналіст Міхал Коланко заявив, що ця ідея нагадала йому серіал "Розповідь служниці".

Також читайте: Масові акції проти заборони абортів тривають у Польщі

А кореспондент видання Newsweek Polska Джоанна Мізіолек зазначила, що хотіла, аби Польща зробила все можливе, щоб жінкам не доводилося плакати.

У жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі визнав, що аборти через патологію плоду не відповідають основному закону країни. Відтак, переривання вагітності у Польщі фактично стало незаконним.
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Топ коментарі
+29
Вам не кажется, что только сама женщина имеет право решать рожать ей или нет? Это же не средневековье непросвещенное, на дворе 21 век.
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07.02.2021 09:40
+27
Принудительное материнство - это какое-то варварство и в первую очередь, для ребенка. Существует масса патологий, при которых ребенок и его семья обречены на страдания.
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07.02.2021 09:20
+21
Це якесь знущання над жінками.
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07.02.2021 08:56
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A чи не ці самі жінки обрали собі таких "законотворців" ? Думай те .
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07.02.2021 10:24 Відповісти
жіноче виборче право це взагалі дебілізм.
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07.02.2021 12:33 Відповісти
Католики, вони до абортів ставляться дуже негативно так що нічого дивного,а так не народжена дитина сьогодні це шанс для іншої дитини завтра.
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07.02.2021 10:34 Відповісти
Мракобесие какое-то...
Религиозные фанатики у власти это ад для народа.
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07.02.2021 10:36 Відповісти
Туры в Украину для беременных. Заборона абортів у Польщі: консерватори пропонують створити жіночі "кімнати для сліз" - Цензор.НЕТ 179
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07.02.2021 10:39 Відповісти
Заборона абортів у Польщі: консерватори пропонують створити жіночі "кімнати для сліз" - Цензор.НЕТ 6096
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07.02.2021 11:06 Відповісти
Якщо згадувати такі новини - то варто і сам закон проаналізувати. Напевне що там є виключення з правил, наприклад для штучного запліднення, де заміряють рівень гормонів на 3 чи 4 тижні. Патології, до речі, трапляються більше всього ізза старшого віку жінки а не чоловіка. В жіночий організм яйцеклітини закладені з народження тому вони старіють разом з жінкою. А сперматозоїди оновлюються час від часу, тому вони не старіють. Природа стимулює жінку народжувати до 30 років. В мене не має опінії стосовно таких законів бо це надскладна річ. В консерваторів, до яких я належу, є думка що аборти - зло, треба щоб малолєткі народжували і віддавали дітей на адопшн (удочеріння/усиновлення). І в США люди в чергах стоять на удочеріння/усиновлення цих дітей. Якось так воно і має бути.
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07.02.2021 11:46 Відповісти
У поляків закон раніше був якраз ідеальний, як для консерваторів - просто так за бажанням аборти і так там НЕ РОБИЛИ! Аборти дозволялися у випадку згвалтування, інцесту, загрози життю та здоров'ю матері, а також у разді виявлення патологій плоду. Тепер останній пункт просто виключили. І виникає питання: НАВІЩО? Це така турбота про здоров'я нації??? Ну реально ж безглузде і шкідливе рішення!
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07.02.2021 14:08 Відповісти
"тому вони не старіють", а виробляються у старому організмі та з застарілих зародкових семенних клітин. Вік чоловіка теж має значення - у старих чоловіків багато дітей-даунів та з недоліками - наприклад, у Познера у 80 років народилася донька, а його дружині було 35.
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07.02.2021 17:54 Відповісти
у Познера у 80 років народилася донька, яка є дауном.
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07.02.2021 18:14 Відповісти
Ось позабороняють аборти а потім народжуютьсч такі 'консерватори'
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07.02.2021 12:34 Відповісти
Те, що робить зараз правляча партія в Польщі - це мракобісся!!!
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07.02.2021 12:48 Відповісти
А почему только женские комнаты? У этих детей с патологией есть же отцы, пусть они тоже плачут.
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07.02.2021 16:21 Відповісти
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