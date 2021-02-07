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Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Київські рятувальники використовували бензопилу, щоб дістати тіло потопельника з льоду. УВАГА! Фото не рекомендується до перегляду особам до 18 років, вагітним і людям з ослабленою психікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал dtp.kiev.ua в суботу, 6 лютого.

Зазначається, що операція проходила в затоці Десенка річки Дніпро.

"За допомогою бензопили довелося вирізати тіло з льоду", - сказано в повідомленні.

При цьому особа загиблої людини і подробиці смерті не повідомляються.

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Зазначимо, що за даними ДСНС, що від початку 2021 року на водних об'єктах України загинули щонайменше 60 осіб.

Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили 01
Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили 02
Фото: ДТП.kiev.ua

Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили 03
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Топ коментарі
+6
Ну і заголовок. Утоп з допомогою бензопили.
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07.02.2021 08:59
+5
Тоже несколько раз перечитал, пока правильно понял заголовок... закрутили как сюжет в голивудском боевике!
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07.02.2021 09:12
+3
С языка сняв. Деградируют нынче журналисты.
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07.02.2021 11:01
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Ну і заголовок. Утоп з допомогою бензопили.
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07.02.2021 08:59 Відповісти
Тоже несколько раз перечитал, пока правильно понял заголовок... закрутили как сюжет в голивудском боевике!
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07.02.2021 09:12 Відповісти
С языка сняв. Деградируют нынче журналисты.
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07.02.2021 11:01 Відповісти
ужас
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07.02.2021 09:02 Відповісти
Одетое в красное может МЧСник... или женщина..
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07.02.2021 09:30 Відповісти
а может рыбачок... или подросток-юноша-девушка ?
жуть...
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07.02.2021 09:36 Відповісти
Як би там не було, а однозначно якесь тупидло, якщо звичайно це не кримінал і воно само полізло в відлигу на тонку кригу.
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07.02.2021 12:02 Відповісти
Якщо ви не знали, то в Україні у рятувальників синя форма, а не червона.
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07.02.2021 10:22 Відповісти
Я по телевизору, как то видел как Киевское начальство МЧС ходило в красных форменных куртках... А что синяя я знаю.
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07.02.2021 11:58 Відповісти
І знову мимо! Для довідки: в Україні вже декілька років не існує такого міністерства як МНС!
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07.02.2021 20:17 Відповісти
Та яка різниця, і так зрозуміло про що йдеться. Треба буде прилаштувати якого родича на теплу безтурботну посаду, знов зроблять міністерством. Київські рятувальники діставали тіло потонулої людини за допомогою бензопили - Цензор.НЕТ 8355
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07.02.2021 22:27 Відповісти
Прочитал как "доставили".
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07.02.2021 09:04 Відповісти
Медведчук?
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07.02.2021 09:35 Відповісти
х"ло, ты?
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07.02.2021 09:45 Відповісти
Як би то так(
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07.02.2021 19:54 Відповісти
Порошенко?
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07.02.2021 09:44 Відповісти
Написано правильно, но рыба не стоит жизни, однозначно, хотя я рыбак.
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07.02.2021 12:30 Відповісти
А МОЖЕТ С ПОМОЩЬЮ РУК !?)
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07.02.2021 15:18 Відповісти
 
 