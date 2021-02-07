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Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,3 млн, заражень уже понад 106,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,3 млн, заражень уже понад 106,3 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 лютого в світі зареєстрували 421 908 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу 11 003 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 106 353 381 випадок інфікування, з них 421 908 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 320 692 людини, з них 11 003 за минулу добу.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,3 млн, заражень уже понад 106,3 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 77,9 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,3 млн, заражень уже понад 106,3 млн 02

Україна перебуває на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Разом з тим слід зазначити, що Україна посідає 20-у позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 9.
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больше умерло от страха, нагнетания массовой истерии, психоза, ношения грязных масок и нервных расстройств
остальные, списанные в утиль воровской мафией по причине поноса и заворотка кишок, аппеляцию подать, увы, уже не могут
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07.02.2021 09:27 Відповісти
Кількість жертв COVID-19 у світі перевищила 2,3 млн, заражень уже понад 106,3 млн - Цензор.НЕТ 759
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07.02.2021 10:16 Відповісти
тенденция на уменьшение...а всего через полгода и вакцину пришлют...или даже раньше - Польша и страны прибалтики наверняка поделятся излишками вакцины...все будет хорошо...
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07.02.2021 10:05 Відповісти
Замечательная секция комментариев, ввиду их почти полного отсутствия.
Население начало понимать что его разводят по-чёрному.
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07.02.2021 14:10 Відповісти
 
 