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Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба

Україна все зробила після "Нормандського саміту", Росія ж нічого не зробила.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Анн Лінде констатувала вже загальновизнаний факт про те, що Україна виконала все те, про що домовлялися лідери на Нормандському саміті в Парижі у 2019 році. Це не було просто. Це потребувало політичної волі президента, уряду. Але ми зробили. Ми відкрили там пункти пропуску, облаштували і інші речі. З того боку – нуль. Навіть таке просте питання, як доступ Червоного Хреста вільний і безперешкодний, не був реалізований. Тому нинішня ситуація така: Україна все зробила, Росія нічого не зробила", - повідомив він.

"Наступний крок. Мають зібратися лідери на черговий саміт. Ми хочемо цієї зустрічі. Тому що ми розуміємо, що потрібно розмовляти з Путіним напряму про якісь стратегічні рішення. Ми штовхаємо процес до цієї зустрічі. Але Російська Федерація постійно наголошує на тому, що немає предмету для зустрічі, немає того, про що лідери домовляться".

"Ми вважаємо, що всі рішення підготовлені. Україна доклала до цього величезну кількість зусиль. І тут я можу тільки позитивно відзначити ту роботу, яку Андрій Єрмак веде на рівні радників лідерів "нормандського формату". Ми готові, партнери в принципі теж готові, але росіяни кажуть: ні, немає про що лідерам говорити. І от через це і не відбувається саміт", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що паралельно нормандському потрібно зробити ще один формат, де обов'язково повинні бути США і Росія.

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Топ коментарі
+14
русня - агресор, так її і потрібно сприймати.
даремно ви два роки шукали мир в очах пюррера
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07.02.2021 10:20
+6
а когда вас,мид страны д"ермак начнет допускать на международные встречи? Украина готова, партнеры готовы, но Россия блокирует встречу лидеров "нормандской четверки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2428
а то ведь некрасиво получается...
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07.02.2021 10:24
+5
Про ЩО домовлятись ?
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07.02.2021 10:36
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Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5543
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07.02.2021 10:53 Відповісти
Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1536 Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5152в этой карете скорой помощи спасали артыста ВАСЮ ЛАНОВОГО от Ковида Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3065
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07.02.2021 11:02 Відповісти
Болваны..уколитесь... Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7195
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07.02.2021 11:05 Відповісти
Помните режиссера Бориса Грачевского,типа автора ЕРАЛАША? умер от Ковида 14 января..наверно тоже укололся Фуфломицином Путлера.....
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07.02.2021 11:09 Відповісти
Послушай юродивый! Никто не призывает тебя колотся спутником ви, ни тебя ни кого-либо другого, так что можешь спать спокойно и вряд ли эта вакцина появится у вас в ближайшее время - слишком много заказов более 2,5 млрд.
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07.02.2021 11:18 Відповісти
Ты задрал своей ТУПОСТЬЮ........БАРАН..свали на... Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5508
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07.02.2021 11:19 Відповісти
Скока? Говноед, мало того шо ты дебил, а этим говном только мамку свою ширяй
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07.02.2021 11:43 Відповісти
Почему ты постоянно срешь? Больше ничего делать не пробовал?
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07.02.2021 12:55 Відповісти
Завали хлебало, петух мордовский
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07.02.2021 14:15 Відповісти
Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1477
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07.02.2021 11:35 Відповісти
Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3647
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07.02.2021 11:15 Відповісти
А що толку з тих зустрічей, зустріч ради зустрічі?
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07.02.2021 11:21 Відповісти
Союз кинематографистов РАБссии с глубокой скорбью сообщает...в январе 2021 года от Ковида умерло 23 артиста и режиссера РАБссии..Ютьюб....кролики подопытные..
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07.02.2021 11:22 Відповісти
НАХЕР ЭТО ВСЕ ДЕРЬМО!! ГДЕ КНОПКА??: СУКИ!!
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07.02.2021 11:34 Відповісти
Украина ведет сложную дипломатическую партию в Нормандском формате , причем , успешно. Нормандский формат хорош для нас тем , что там размьіваются нарративьі Кремля , густо напиханньіе в Минские договоренности , например , что "РФ не сторона конфликта на Донбассе". Да и уровень Норманди на порядок вьіше , чем у минских посиделок. Отсюда и сопротивление со стороньі Москвьі , вполне понятное . Хотя , в 2019г бьіло то же самое , но Путина удалось затащить на саммит в Париж , буквально за уши. Макрон и Меркель за то отдельное спасибо. И сейчас нужно работать в том же направлении.
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07.02.2021 11:37 Відповісти
Не спішить, нехай РФ носить сама ці окуповані чемодани без ручок.
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07.02.2021 11:51 Відповісти
Из итогового коммюнике «нормандского саммита»

Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:
Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.
Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и трехсторонних контактной группой.

Вот когда вы это выполните, то сразу будет новая встреча..
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07.02.2021 12:31 Відповісти
Скільки часу тлумачити ДУБАМ:- БУДАПЕШТ!!!- все інше- ЗРАДА!!!
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07.02.2021 12:44 Відповісти
ТАК ЗАКРОЙТЕ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ И ГРАНИЦЫ ДЛЯ РОССИЯН !!!
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07.02.2021 15:16 Відповісти
чуваки про шо там разговаривать? тут надо не упрашивать а загонять ,,палками,, бандитов. вы такие наивные))
там надо поступать так - вот вы должны явится туда то. нет? вот вам пакет ништяков в виде полезных санкций.
не явились? ещё ништяков. и так до тех пор, пока не отдадут то, что украли и не выплатят репарации.
и так по всем делам. в молдове, грузии и так далее по списку.
хватит упрашивать. тут надо очень жёстко и последовательно действовать. штанмаеров с берлусконями разных мастей загнать под шконарь. арестовав все активы газпрома, доказав что это террористическая организация - спонсор терроризма.
пора действовать. сколько лет прошло? может пора начинать наводить порядок в мире?
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07.02.2021 16:38 Відповісти
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