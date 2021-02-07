Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба
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Україна все зробила після "Нормандського саміту", Росія ж нічого не зробила.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Анн Лінде констатувала вже загальновизнаний факт про те, що Україна виконала все те, про що домовлялися лідери на Нормандському саміті в Парижі у 2019 році. Це не було просто. Це потребувало політичної волі президента, уряду. Але ми зробили. Ми відкрили там пункти пропуску, облаштували і інші речі. З того боку – нуль. Навіть таке просте питання, як доступ Червоного Хреста вільний і безперешкодний, не був реалізований. Тому нинішня ситуація така: Україна все зробила, Росія нічого не зробила", - повідомив він.
"Наступний крок. Мають зібратися лідери на черговий саміт. Ми хочемо цієї зустрічі. Тому що ми розуміємо, що потрібно розмовляти з Путіним напряму про якісь стратегічні рішення. Ми штовхаємо процес до цієї зустрічі. Але Російська Федерація постійно наголошує на тому, що немає предмету для зустрічі, немає того, про що лідери домовляться".
"Ми вважаємо, що всі рішення підготовлені. Україна доклала до цього величезну кількість зусиль. І тут я можу тільки позитивно відзначити ту роботу, яку Андрій Єрмак веде на рівні радників лідерів "нормандського формату". Ми готові, партнери в принципі теж готові, але росіяни кажуть: ні, немає про що лідерам говорити. І от через це і не відбувається саміт", - додав глава МЗС.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що паралельно нормандському потрібно зробити ще один формат, де обов'язково повинні бути США і Росія.
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Заказы на российскую вакцину «Спутник V» достигли 537,4 млн доз (седьмое место в списке).
Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:
Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.
Они считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и трехсторонних контактной группой.
Вот когда вы это выполните, то сразу будет новая встреча..
там надо поступать так - вот вы должны явится туда то. нет? вот вам пакет ништяков в виде полезных санкций.
не явились? ещё ништяков. и так до тех пор, пока не отдадут то, что украли и не выплатят репарации.
и так по всем делам. в молдове, грузии и так далее по списку.
хватит упрашивать. тут надо очень жёстко и последовательно действовать. штанмаеров с берлусконями разных мастей загнать под шконарь. арестовав все активы газпрома, доказав что это террористическая организация - спонсор терроризма.
пора действовать. сколько лет прошло? может пора начинать наводить порядок в мире?