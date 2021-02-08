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Снігопади, хуртовини й ожеледиця: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні

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Снігопади, хуртовини й ожеледиця: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні

За інформацією Укргідрометцентру, 7 лютого у Львівській, Івано-Франківській областях очікується значний сніг (на Закарпатті з дощем); ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-20 м / с (І рівень небезпеки - жовтий).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Станом на 14:00 місцями спостерігається невеликий сніг в Тернопільській і Хмельницькій областях.

Температура 9-14 градусів морозу, в південних областях і на Прикарпатті 1-6 градусів морозу, на Закарпатті та півдні Одещини 2-7 градусів тепла.

У Київській області без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Температура 9-12 градусів морозу.

8 лютого в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях очікується значний сніг, пориви вітру 15-20 м / с, хуртовини, снігові замети, (приріст снігу 20-30 см, у Рівненській, Волинській, Львівській областях 30- 40 см) на Закарпатті; вдень і на Прикарпатті та в південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом в дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки - жовтий).

Для моніторингу обстановки на випадок ускладнення погодних умов і надання допомоги, в Івано-Франківській області на Вишківському, Яблуницькому, Буковецькому і Кривопільському перевалах від ДСНС залучені 4 одиниці техніки (пересувні пункти обігріву) і 12 рятувальників.

Зараз, за ​​інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечений, обмежень руху та заторів немає. За інформацією Укренерго, знеструмлення населених пунктів відсутнє.

"Такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання окремих населених пунктів; порушення, а на окремих ділянках доріг у Рівненській, Волинській, Львівській областях - припинення руху автотранспорту", - сказано в повідомленні.

Також читайте: В Україні працює 4 тис. 778 пунктів обігріву для населення
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Топ коментарі
+27
***
З лісосмуг, де свищуть сніговиці,
Де не стало корму і тепла,
Перебрались лагідні синиці
У садки, до міста чи села.

В завірюху, ожеледь, морози
Стукають синиці у вікно,
З горобцями ділять на дорозі
Крихту хліба мерзлу і зерно.

Пригостіть пташок на годівниці
І почніть нарешті відчувать,
Що для когось крихта - це дрібниця,
А для пташки - жить чи замерзать.

Автор: Качан Анатолій
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07.02.2021 10:41
+26
"литвин", вы врете даже про погоду? Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24° С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 6514
-13 утром было.
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07.02.2021 11:12
+16
Снегопады, гололед, снижение температуры до 24°С мороза: в ГСЧС предупредили об ухудшении погоды в Украине - Цензор.НЕТ 2925
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07.02.2021 10:54
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А еще садятся на прилетную доску верхнего летка улья и стучат клювом, .пока вылезет пчела.Цап ее и на соседний абрикос разбирать.Ест только грудку.Брюшко, полное дерьма, выбрасывает!
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07.02.2021 12:45 Відповісти
Горобці - це свого роду пташині цигани.
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07.02.2021 14:02 Відповісти
прообраз кацапов, я бы сказал.
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07.02.2021 17:58 Відповісти
Мій дід називав їх неполіткоректним словом "жидики".
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08.02.2021 07:38 Відповісти
Я якось синичкам також сало повісив, так якийсь безхатько його собі зняв)
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08.02.2021 07:37 Відповісти
ну...значит ему нужнее было .. ))
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08.02.2021 09:50 Відповісти
Без зимних морозов нет радости от весеннего тепла.
И, кстати, морозами тоже можно наслаждаться 😊
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07.02.2021 11:18 Відповісти
Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24° С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 8535
"В одно окно смотрели двое.
Один увидел дождь и грязь.
Другой - листвы зеленой вязь,
Весну и небо голубое.
В одно окно смотрели двое."
Омар Хайям.
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07.02.2021 11:41 Відповісти
А я еще вижу чистоту и порядок, счастливый народ.
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07.02.2021 12:01 Відповісти
В одно окно смотрели двое....
тот ПЕРВЫЙ...что увидел грязь...
он вспомнил...дни.. что в -20..
в душе живой застыла кровь...!!!

Второй--увидел только ЗЕЛЕНЬ..
и сытый взгляд опять парит..
ВЕСНА и небо голубое....
и снова жизнь чтобы убить.

В одно окно смотрели двое!!!!!!!
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07.02.2021 14:51 Відповісти
Ну, да......https://www.youtube.com/watch?v=7Kc2NB1DzYI
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07.02.2021 15:00 Відповісти
Та пофіг, який стакан вмазати - наполовину порожній, чи наполовину повний. Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24°С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 7893
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07.02.2021 16:17 Відповісти
согласна....почему я етого раньше не осознавала.....єто как черное и белое
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07.02.2021 16:38 Відповісти
Кто там визжал о глобальном потеплении? Пора уже тех *зельоных* п***ть и возможно ногами Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24° С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 7373
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07.02.2021 11:39 Відповісти
Зельоних мона і ногами, а про по тепління таки правда...((...
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07.02.2021 12:02 Відповісти
І де ж "потепління" при -12С за вікном?
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07.02.2021 12:21 Відповісти
В августе, на цвет воды в Днепре посмотрите - всё сразу станет ясно (((((((((
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07.02.2021 13:29 Відповісти
Меньше какать в воду надо. Температура непричем.
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07.02.2021 14:30 Відповісти
Вы уверены? Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24° С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 9668
А я то думал, что из-за перегрева воды в искусственных водоёмах.
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07.02.2021 15:00 Відповісти
Якщо з -22С вночі до -12С вдень то це і є потепління.
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07.02.2021 14:05 Відповісти
И кому от етого плохо что температура с екстремальных подтягивается к среднестатистической по всему земному шару?
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07.02.2021 14:28 Відповісти
Пітер, Владік, Архангельск все?
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07.02.2021 14:50 Відповісти
Назвіть, де уже "фсьо". Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24°С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 9708
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07.02.2021 16:22 Відповісти
А почему Санкт Петербург?????
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07.02.2021 19:46 Відповісти
А не насрать нам на прибрежные страны? Им же как то пох. как и за счет чего мы отамливаемся зимой.
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07.02.2021 16:45 Відповісти
Хорошо, белорусы с электрикой помоли, а то....
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07.02.2021 12:57 Відповісти
да...сначала Белорусы угробили УКРАИНСКУЮ ЕЛЕКТРИКУ
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07.02.2021 19:52 Відповісти
Белорусы??? Ахметов уже белорус?
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07.02.2021 21:32 Відповісти
Ахметов---БЕЛАРУСС!!!
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08.02.2021 00:55 Відповісти
Закусывай-те!!!
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08.02.2021 07:57 Відповісти
на кукан барігу!!
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07.02.2021 16:11 Відповісти
«Зима близко». (с) Снігопади, ожеледь, зниження температури до 24°С морозу: в ДСНС попередили про погіршення погоди в Україні - Цензор.НЕТ 8417
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07.02.2021 23:23 Відповісти
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