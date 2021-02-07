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За добу через COVID-19 у Києві померли 16 осіб, видужали - 369, виявили 197 нових випадків, - Кличко. КАРТА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
За минулу добу в Києві зафіксували 197 нових випадків захворювання на коронавірус (всього 130 236).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Так, за минулу добу захворіли: 112 жінок, у віці від 19 до 88 років; 71 чоловік, у віці від 20 до 90 років, 5 дівчаток від 3 до 17 років і 9 хлопчиків від 2 до 17 років.
Також зареєстровано 16 летальних випадків від вірусу (всього 2442).
Госпіталізовано за добу 36 пацієнтів, 369 осіб подолали коронавірус (всього 79510).
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (55), Деснянському (40) і Солом'янському (33) районах.
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