За добу через COVID-19 у Києві померли 16 осіб, видужали - 369, виявили 197 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві зафіксували 197 нових випадків захворювання на коронавірус (всього 130 236).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, за минулу добу захворіли: 112 жінок, у віці від 19 до 88 років; 71 чоловік, у віці від 20 до 90 років, 5 дівчаток від 3 до 17 років і 9 хлопчиків від 2 до 17 років.

Також зареєстровано 16 летальних випадків від вірусу (всього 2442).

Госпіталізовано за добу 36 пацієнтів, 369 осіб подолали коронавірус (всього 79510).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (55), Деснянському (40) і Солом'янському (33) районах.

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