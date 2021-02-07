Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України

МЗС України готує "сюрприз" до 30-ї річниці Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Сюрприз! Цього ніколи не було і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки з-за лаштунків. Дещо, що міститься за кордоном", - сказав глава МЗС.

"Ми ж є МЗС. Тому ми маємо привезти щось з-за кордону", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України.

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