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День Незалежності (423) Кулеба Дмитро (1737)

Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України

МЗС України готує "сюрприз" до 30-ї річниці Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Сюрприз! Цього ніколи не було і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки з-за лаштунків. Дещо, що міститься за кордоном", - сказав глава МЗС.

"Ми ж є МЗС. Тому ми маємо привезти щось з-за кордону", - додав  Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України. 

Також читайте: Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади"

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Топ коментарі
+28
- Дорогая, с днём рождения! Открывай подарок" Это тебе "сюрприз" от меня!...
- Но это же ширинка!!!...
- Открывай, открывай! С праздником!!!...
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07.02.2021 11:23
+27
Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 7578
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07.02.2021 11:58
+17
пожауйста привезите визовый режим с рашкой и своих консулов в Украину - это будет подарок и лекарство против ватности - благо для народа а не для кремлёвских шавок.
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07.02.2021 11:24
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Это он у Кловуна научился. Тянуть кота за яйца. Сюрпрайз вас ждет, зетипиллы. Безвиз с Макшанией. А-ха-ха!!
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07.02.2021 11:50 Відповісти
Зараз і так безвіз з рашкою. Але мені туди не треба
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07.02.2021 12:00 Відповісти
Вже багато завезли непотрібу, хоч би ще не такого, за що буде зайвий сором, "якого ще не було".
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13.06.2021 09:30 Відповісти
Хоть не к 100 летию, и то сюрприз.
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07.02.2021 11:50 Відповісти
Турецький архів знайшов ще один український артефакт і вирішив поділитися?
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07.02.2021 11:51 Відповісти
Вім, сходи в спам, може там матюки свої забудеш
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07.02.2021 11:58 Відповісти
голову путіна чи шо?
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07.02.2021 11:52 Відповісти
Значить, питання ще в процесі вирішення
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07.02.2021 11:56 Відповісти
раз посылка пришла - ее нужно принести, но, раз докУментов нету - ее не нужно отдавать!
я теперь так цельную неделю к вам ходить стану (с)
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07.02.2021 12:01 Відповісти
Я предположил, что это будет ввп в зарешеченной карете.
Но ваша идея мне нравится. Действительно, зачем нам столько гуталина?
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07.02.2021 12:04 Відповісти
Сюрприз не от МИДа, а от США.
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07.02.2021 11:58 Відповісти
Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 7578
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07.02.2021 11:58 Відповісти
Вы почти угадали.
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07.02.2021 12:01 Відповісти
Шось ***** виглядає дуже свєжо... В морозильці тримали? Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 725
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07.02.2021 17:29 Відповісти
Йдеться про Скіфське золото ?
Це все одно не те саме, що безвіз та Томос.
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07.02.2021 11:59 Відповісти
НАТО.
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07.02.2021 12:02 Відповісти
Вряд ли. Зе побоится
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07.02.2021 12:03 Відповісти
Емм, процес вступу в НАТО - це довгі роки, тому нє...
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07.02.2021 12:03 Відповісти
А мои наблюдения говорят, что НАТО.
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07.02.2021 12:10 Відповісти
Варіанти:
1.Скіфське золото.
2.Байден на сцені.
3.Все разом.
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07.02.2021 13:07 Відповісти
І усьо.
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07.02.2021 13:08 Відповісти
А золото Полуботка?
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07.02.2021 13:33 Відповісти
так,бо повернуть те,що і так наше..
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07.02.2021 13:22 Відповісти
А може Овоча викрадуть і на суд Лінча привезуть ?
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07.02.2021 11:59 Відповісти
Скоріше "легітимним" визнають..
Якби хотіли, то вже давно привезли і через "стіну" яйценюка перекинули...
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07.02.2021 12:27 Відповісти
Владимира Владимировича сюда привезти - в чудной решетчатой карете.
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07.02.2021 12:02 Відповісти
Может Бейонсе привезут.
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07.02.2021 12:03 Відповісти
Не вгадали, не вгадали, не вгадали! "95 Квартал" святковий "концерт" дасть, з Вовою...
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07.02.2021 12:29 Відповісти
До 30-ї річниці Незалежності потрібно дещо вивезти з України - Зе-ОПЗеЖ
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07.02.2021 12:03 Відповісти
Лучше бы Медведчука посадили.
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07.02.2021 12:05 Відповісти
Кумів не садять, хіба що за накритий стіл..
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07.02.2021 12:31 Відповісти
"Что-то,что за границей..."Фёдорыча?
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07.02.2021 12:05 Відповісти
Ну вас нахрен с вашими сюрпризами! Шото я напрягся...
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07.02.2021 12:08 Відповісти
І у ЗЕ "напрягся"... Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 8241 для святкового концерту на роялі..
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07.02.2021 12:33 Відповісти
Нас рать на Зе. И напрягаться там уже нечему: ни сверху, ни снизу.
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07.02.2021 23:28 Відповісти
І у ЗЕ "напрягся"... Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 5881 до святкового концерту на піаніно..
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07.02.2021 12:35 Відповісти
Мабуть, кримське золото.
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07.02.2021 22:32 Відповісти
Ви, вигрібні порохоботи, ще не заспокоїлись? Все вам не так!
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07.02.2021 12:08 Відповісти
Розкажи нам шо так. Досягнення Осла.
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07.02.2021 12:11 Відповісти
Я вважаю себе порохоботом і мене вс е в діяльності Кулеби влаштовує.
Єдине, чого вже побоююсь - що до 24 ї8 після таких заяв Зе може його поміняти
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07.02.2021 12:13 Відповісти
Неужели икону, отжали у, не помню у кого.
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07.02.2021 12:08 Відповісти
Бочонок Полуботка.
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07.02.2021 12:09 Відповісти
Та не приведи Всесвіте ще Путіна привезете в Україну...))...
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07.02.2021 12:10 Відповісти
сюр..приз...очередной наш недопосол в США... без опыта ...без профильного образования.
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07.02.2021 12:14 Відповісти
Хфедоровіча поверне розп`ятого в трусіках ....)))
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07.02.2021 12:15 Відповісти
Медведчук в Україну з трусіки "розіпятого" Януковича привезе.
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07.02.2021 12:38 Відповісти
А я бы хотел базы НАТО в Украине и архивы КГБ из Москвы... Представляете, сколько чудесных вещей о наших "политиках и бизнесменах" там храниться? Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 1417
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07.02.2021 12:15 Відповісти
Первый слог слова "сюрприз" как-то напрягает, не ??? Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 6816
Как бы ещё один covid не притаскали из Китая, падлюки... Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 3351
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07.02.2021 12:23 Відповісти
Кардашьян и ее поклонники.
- Будет сюрприииз!!!!
- Хочу Януковича!!
- Хачу Путина!!
- Медведчука!
- Базу НАТА и архивы КГБ!!!

Ржака
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07.02.2021 12:23 Відповісти
Один ты у нас серьезный и солидный чувак. Аж завидуем тебе, ага. А тебе какого сюрприза хотелось бы? Триколора кацапского над Львовом?
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07.02.2021 13:01 Відповісти
Пару десятков MQ-9 Reaper и пару тысяч ракет к ним
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07.02.2021 12:27 Відповісти
Міністр при тямі? Вже від самої обіцянки "сюрпризу з за кордону" якось моторошно. Навіть гадати не буду. Ці "креативщики" такого "накреативлять" що потім розгрібати і розгрібати... Варто згадати ватний шабаш, паротяг з Сердючкою і "зайку" на день Незалежності - відразу якийсь холодок по спині проймає... Здобутків катма то "натє вам сюрпризов іностранних"...
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07.02.2021 12:32 Відповісти
разве где то еще заграницей тоже есть заграничный "квартал"? Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 4672
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07.02.2021 12:38 Відповісти
Там деюилов на сцену не пускають,и во власть не избирают
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20.06.2021 21:32 Відповісти
Розповість скільки награбовано за 30 років у нашого народу!!! - ПОІМЕННО, В СУМАХ!!!
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07.02.2021 12:39 Відповісти
коментар відмічено як спам
Мощи Бандеры?
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07.02.2021 12:58 Відповісти
Килю азирова привезут и нарядят зайцем
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07.02.2021 13:05 Відповісти
Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 8820
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07.02.2021 19:50 Відповісти
Очень похоже на чьи-то мощи для перезахоронения.
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07.02.2021 13:10 Відповісти
Это уровень министра иностранных дел?
Больше похоже на якубовича из поля чудес.
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07.02.2021 13:20 Відповісти
так схоже ,там дві шкатулки було, тут також ,каже вигорить чи ні невідомо..
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07.02.2021 13:26 Відповісти
Золото Полуботка?! Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 5660
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07.02.2021 13:57 Відповісти
Знамя Мазепы из Швеции ?
Или Януковича с Ростова.
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07.02.2021 14:03 Відповісти
Знамя Хмельницкого? Вроде как ордлынцы себе это флаг в качестве "государственного" забацали: «Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого». 18/07/2017. Интересный факт, и такого, действительно, еще не было в природе: 24 августа теперь будет Днем Независимости ордлынцев?.
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07.02.2021 14:06 Відповісти
впрочем, впереди повышение тарифов. Ордлынцы пока подождут.
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07.02.2021 14:07 Відповісти
Скифское золото, скорее всего.
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07.02.2021 14:10 Відповісти
Дегенерат
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07.02.2021 14:37 Відповісти
Януковича в клетке?
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07.02.2021 15:23 Відповісти
Приоткройте тайну: ***** или Овоща?
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07.02.2021 15:51 Відповісти
ВОТ ТЕБЕ СЮРПРИЗ - 06.02.21 19:27 Двое воинов Объединенных сил погибли, двое ранены, - пресс-центр !!!
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07.02.2021 15:55 Відповісти
цікаво як це трапилось - на своїх мінах чи диверсанти прямо у наших військах вже нишпорять
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07.02.2021 18:35 Відповісти
могилу степана перевезёте? шоб праздновать 1 января со смыслом и поздравлять москалей?)
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07.02.2021 16:32 Відповісти
Пилипа Фарфорова? На майдані з кокошнутою заспіває? Від цих зелених сюрпризів аж сивієш.
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07.02.2021 17:22 Відповісти
Надеюсь это Золото Полуботка. Или корона короля Данила. Или оригинал IV Универсала УНР.
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07.02.2021 17:42 Відповісти
Варіанти:
1. Януковича
2. Ікону
3. Скіфське золото
4. Вакцину
5. ???
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07.02.2021 18:34 Відповісти
як завжди реалістично бреше, як можна щось привезти за кордону, коли с амого єрмак туди не пускає. То може єрмак привезе, хоча сумніваюсь, що воно затримається в Україні до того часу.
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07.02.2021 18:44 Відповісти
Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України - Цензор.НЕТ 9059
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07.02.2021 19:47 Відповісти
Привезти в клетке и полосатой робе Вована Ху-ла и Витьку зєка-проФФесора гОмера)))
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07.02.2021 19:47 Відповісти
безвиз с Гондурасом?
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07.02.2021 23:05 Відповісти
эти сюрпризы мне не нравятся от зеленой плесени. очередная подлянка от рашки?
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08.02.2021 09:57 Відповісти
Ппц. Рівень 2 підгрупи дуз "Коник".
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20.06.2021 07:08 Відповісти
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