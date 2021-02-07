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Такого ще ніколи не було: Кулеба анонсував "сюрприз" від МЗС до 30-ї річниці Незалежності України
Новини Цензор.НЕТ Політика України
МЗС України готує "сюрприз" до 30-ї річниці Незалежності України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Сюрприз! Цього ніколи не було і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки з-за лаштунків. Дещо, що міститься за кордоном", - сказав глава МЗС.
"Ми ж є МЗС. Тому ми маємо привезти щось з-за кордону", - додав Кулеба.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя незалежності України.
Топ коментарі
+28 Яр Холодний
показати весь коментар07.02.2021 11:23
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+17 fedjka - fedjka
показати весь коментар07.02.2021 11:24
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Будь ласка, зачекайте...
я теперь так цельную неделю к вам ходить стану (с)
Но ваша идея мне нравится. Действительно, зачем нам столько гуталина?
Це все одно не те саме, що безвіз та Томос.
1.Скіфське золото.
2.Байден на сцені.
3.Все разом.
Якби хотіли, то вже давно привезли і через "стіну" яйценюка перекинули...
Єдине, чого вже побоююсь - що до 24 ї8 після таких заяв Зе може його поміняти
Как бы ещё один covid не притаскали из Китая, падлюки...
- Будет сюрприииз!!!!
- Хочу Януковича!!
- Хачу Путина!!
- Медведчука!
- Базу НАТА и архивы КГБ!!!
Ржака
Больше похоже на якубовича из поля чудес.
Или Януковича с Ростова.
1. Януковича
2. Ікону
3. Скіфське золото
4. Вакцину
5. ???