Процес імпічменту Трампа можуть призупинити через прохання адвоката про дотримання шабату, - The New York Times
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Адвокат 45-го президента США Девід Шон попросив Сенат призупинити процес розгляду справи про імпічмент Дональда Трампа, якщо він затягнеться до п'ятниці, 12 лютого.
Своє прохання він пояснив необхідністю в дотриманні шабату. Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомило американське видання The New York Times.
Адвокат направив відповідного листа лідеру демократів в Сенаті Чаку Шумеру, лідеру республіканців Мітчу Макконеллу та сенатору Патріку Ліхі, який буде головувати в процесі імпічменту.
Представник Шумера Джастін Гудмен розповів виданню, що законодавці врахують прохання адвоката
"Ми з повагою ставимося до запиту і, звичайно, врахуємо його. Консультації із зацікавленими особами про структуру процесу ще тривають", - сказав Гудмен.
Однак як саме буде враховане прохання Шона, поки не відомо. Можливо, законодавці відкладуть розгляд справи до понеділка, 15 лютого, або ж спробують встигнути завершити справу про імпічмент до п'ятниці. Якщо розгляд завершиться до 12 лютого, то це стане найшвидшим процесом в історії США.
Будь ласка, зачекайте...
хай не бреше за шабат !!
вон,в Ю.Корее четверо из восьми бывших президентов от двадцаточки и выше мотают - т.к. у них с шаббатом не сложилось,походу..
Консерватори-республіканці - це Буш-молодший, це покійний МакКейн, це, в кінці кінців, Ромні (він мормон, мормони аж занадто консервативні), але не Трамп!
да и трактовать в США найдется кому.
По самую шею
Спецслужбы, конечно тяжело прижать-оллигархи ВПК США их крышуют. А война им всегда выгодна.
One of the lead defense lawyers for Mr. Trump has informed Senate leaders that he is an observant Jew who strictly adheres to the commandment against working on the Sabbath.
(причому більше за національністю, ніж за освітою)
В России рухнул мост с надписью ''Обаме - пох'' (ВИДЕО)
А то всё: "немец", "немец" ...
У него с путиным-Шеломовым были свои дела.