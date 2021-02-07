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Вантажні вагони, що зійшли з рейок на Дніпропетровщині, підняли, можливі затримки поїздів, - "Укрзалізниця"

Новини Цензор.НЕТ Події

Вантажні вагони, що зійшли з рейок на Дніпропетровщині, підняли, можливі затримки поїздів, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" завершила підйом вантажних вагонів, що зійшли з рейок в Дніпропетровській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в.о. члена правління "Укрзалізниці", директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський.

"Підняття вагонів завершили о 8:00, співробітники УЗ розпочали відновлення колій, контактної підвіски, приладів сигналізації та зв'язку. Триває пропуск пасажирських потягів через місце аварії з опущеними струмоприймачами, вантажні їдуть виключно в об'їзд", - розповів він.

За словами Перцовського, пасажирів від станції "Запоріжжя", які прибувають туди вимушено через зміну маршруту прямування потягів, УЗ доставляє в Дніпро безкоштовним човниковим поїздом.

"Через затримку з оборотом поїздів можливі відхилення за графіком 1-1,5 години впродовж дня для потягів напрямку з/в Дніпро, Запоріжжя, Новоолексіївку та Маріуполь", - зазначив Перцовський.

Як повідомлялося, вночі з 5 на 6 лютого на станції "Воскобійня" в Дніпропетровській області з рейок зійшли вісім вантажних вагонів, з яких сім - приватних власників.

Імовірна причина сходження - злам бічної рами візка (№12 437823, 2007 р.в., виробник "Бежицькая сталь", РФ, належить вагону №63554257), елементи якого знайшли за кілька кілометрів до місця сходження.

Через інцидент деякі пасажирські потяги південного напрямку йдуть із запізненням.

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Это те самые вагоны, которым ПРОДЛИЛИ СРОК СЛУЖБЫ до 50 лет?
Сошедшие с рельсов на Днепропетровщине грузовые вагоны подняли, возможны задержки поездов, - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 2996
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07.02.2021 11:43 Відповісти
Эти вопросы мало интересуют посетителей сайта, многие даже без понятия о ширине колеи с Лещенком вместе, главные темы освещены в десятке внизу. Такие новости боятся обсуждать, главное берлинский пациент, телеканалы, вакцина. А железка, хм, в Молдове еще не стала?
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07.02.2021 12:00 Відповісти
ширина колеи - 1520мм
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07.02.2021 12:28 Відповісти
Ширина колеи 1524 мм, или 60 дюймов, а вот на реконструкцию, ремонт -1520
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07.02.2021 13:00 Відповісти
там же написано...это вагоны производства кацапского завода из г.бежицка...№12_437823, 2007 г.в., производитель "Бежицкая Сталь", РФ, принадлежит вагону №63554257Источник: https://censor.net/ru/n3246465
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07.02.2021 12:01 Відповісти
ось цікаво,а хто відповість якщо такі вагони з подовженим терміном експлуатації спричинять аварію із пасажирським складом на колії де будуть жертви.
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07.02.2021 12:24 Відповісти
касаапы
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07.02.2021 13:01 Відповісти
Той хто дозволяє той і відповідальний,як нарід вважає...раніше за все відповідав Порошенко так, то відповідно зараз за все відповідає Зеленський.
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07.02.2021 13:19 Відповісти
Бежицкая Сталь - Это РФ. Что они там у себя продлевали или нет - не знаю, но тот кто знаком с конструкцией тележки знает, что там есть куда спрятать пару кг ,,бади-бум,,
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07.02.2021 16:00 Відповісти
Отброссия ведет войну с Украиной на всех возможных фронтах ...
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07.02.2021 13:33 Відповісти
 
 