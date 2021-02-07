Вантажні вагони, що зійшли з рейок на Дніпропетровщині, підняли, можливі затримки поїздів, - "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" завершила підйом вантажних вагонів, що зійшли з рейок в Дніпропетровській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" в.о. члена правління "Укрзалізниці", директор філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський.

"Підняття вагонів завершили о 8:00, співробітники УЗ розпочали відновлення колій, контактної підвіски, приладів сигналізації та зв'язку. Триває пропуск пасажирських потягів через місце аварії з опущеними струмоприймачами, вантажні їдуть виключно в об'їзд", - розповів він.

За словами Перцовського, пасажирів від станції "Запоріжжя", які прибувають туди вимушено через зміну маршруту прямування потягів, УЗ доставляє в Дніпро безкоштовним човниковим поїздом.

"Через затримку з оборотом поїздів можливі відхилення за графіком 1-1,5 години впродовж дня для потягів напрямку з/в Дніпро, Запоріжжя, Новоолексіївку та Маріуполь", - зазначив Перцовський.

Як повідомлялося, вночі з 5 на 6 лютого на станції "Воскобійня" в Дніпропетровській області з рейок зійшли вісім вантажних вагонів, з яких сім - приватних власників.

Імовірна причина сходження - злам бічної рами візка (№12 437823, 2007 р.в., виробник "Бежицькая сталь", РФ, належить вагону №63554257), елементи якого знайшли за кілька кілометрів до місця сходження.

Через інцидент деякі пасажирські потяги південного напрямку йдуть із запізненням.