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Герус вигадав зупинку блоків ТЕС ДТЕК задля захисту імпорту з Росії, – Бутенко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Герус вигадав зупинку блоків ТЕС ДТЕК задля захисту імпорту з Росії, – Бутенко

Голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус вигадав черговий фейк про начебто-то зупинку енергоблоків ТЕС компанії ДТЕК, аби виправдати розпочатий ним імпорт струму з Росії.

 Про це повідомив генеральний директор D.Trading Віталій Бутенко  на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Герус знову пішов в шалені інформаційні маніпуляції задля захисту милого для нього імпорту російської електроенергії. За останні 1,5 роки маніпуляції стали мейнстрімом енергетичної галузі. Для політиканів – це нормальна справа. Маніпуляції та фейки", - повідомив Бутенко.

Глава D.Trading зазначив, що останні кілька тижнів спостерігається підвищена активність Андрія Геруса, Голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, низки трейдерів-імпортерів, які синхронно захищають і відстоюють закупівлю електричної енергії у Росії. 

"Теза в них до нудоти дуже проста: країна не може без "руського" струму. Ця теза нічим не відрізняється від іншої, яку ми не чуємо з 2015 року: "Ми не зможемо без російського газу".

Тобто, якщо є бажання та політична воля, то все можливо. Мабуть, декому бракує чи то бажання, чи то волі", - додав Бутенко.

Мотивацію Геруса вигадувати черговий фейк про зупинку українських блоків Бутенко пояснив зростаючим імпортом з Росії, який кратно виріс з початку місяця.

"Зрозуміло чому Герус так почав нервувати. Імпорт з Росії виріс майже в 4 рази з початку лютого. В окремі години він сягає 750 МВт. На завтра це вже буде 4,3 млн. кВтг. Це факти. Це не маніпуляція. Мабуть якось не зручно говорити про таку математику", - зазначив Бутенко.

Він додав, що енергоблок Ладиженської ТЕС, на якому Герус вигадав "аварійне відключення", насправді в цей період навіть не був підключений до енергосистеми. Блок перебував у резерві і за рішенням системного оператора НЕК "Укренерго" не планувався до роботи.

Нагадаємо, з 1 лютого завдяки поправці Андрія Геруса Україна розпочала імпорт електричної енергії з Росії. Паралельно Герус виступив проти законопроєкту про заборону імпорту, назвавши купівлю струму в Росії "вигідною і корисною" для енергосистеми.

Також читайте: Вся вина за розвал енергоринку та тарифну кризу лежить на Тарасюку та Герусу, - Кучеренко

Герус вигадав зупинку блоків ТЕС ДТЕК задля захисту імпорту з Росії, – Бутенко 01
Герус вигадав зупинку блоків ТЕС ДТЕК задля захисту імпорту з Росії, – Бутенко 02
Герус вигадав зупинку блоків ТЕС ДТЕК задля захисту імпорту з Росії, – Бутенко 03

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Топ коментарі
+52
Кацапский бесплатный газ как и электричество , всегда обходятся очень дорого и всегда приходиться платить за них жизнью и свободой.
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07.02.2021 12:11
+44
Зебилоиды, вы в курсе, что импорт всегда дороже своего?
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07.02.2021 12:06
+23
Где эти недоразвитые из секты 73%?! Я что-то не наблюдаю их активность, как в темах с Порошенко.
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07.02.2021 12:08
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Україна ( мудрий нарід) платить гроші кацапам за вбивство українців.
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07.02.2021 14:43 Відповісти
Теперь понятно почему горела ТЕС в Запорожье.
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07.02.2021 14:04 Відповісти
а нічьо що Хмельницька атомка Нетішин, продає енергію полякам, а купляєм у каців? нонсенс? не думаю, це вже зрада на вищому рівні!
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07.02.2021 14:15 Відповісти
Херус уже в базе Миротворец или нет?
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07.02.2021 14:21 Відповісти
Герус вигадав зупинку блоків ТЕС ДТЕК задля захисту імпорту з Росії, – Бутенко - Цензор.НЕТ 2414
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07.02.2021 14:34 Відповісти
Герус вигадав зупинку блоків ТЕС ДТЕК задля захисту імпорту з Росії, – Бутенко - Цензор.НЕТ 3197
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07.02.2021 14:41 Відповісти
ЗА ЭТО НЕОБХОДИМО ЕГО РАССТРЕЛЯТЬ !!! И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ !!! ЧТО ЭТОТ ВЫРОДОК ВЫРОДИЛСЯ !!!
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07.02.2021 15:07 Відповісти
Виновата зелёная энергетика.Все знают .Слишком много понастроили ветровых и солнечных электростанций. Которым не нужен ни российский газ. Ни российский уголь. Ни российское атомное топливо. Поэтому АЭС пришлось отключить. Блоки ТЭС отключить. А тариф на электроэнергию увеличить.
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07.02.2021 15:11 Відповісти
Геруса давно місце на тюремних нарах з конфіксацією ,а він виконує завдання ворога по руйнуванню економіки.
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07.02.2021 15:14 Відповісти
"писателям" на службе ахметова. а платить по 3.5 гривны за ахметовский кВт не хотите??? сколько можно под шумок демагогии грабить людей и набивать карманы алегархов?!!! p.s. ураИДИОТАМ на заметку - а давайте закроем ВСЕ атомные энергоблоки Украины - они же продолжают покупать ядерное топливо(что б у вас придурков была относительно дешёвая электрика)в ненавистной раше!
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07.02.2021 15:30 Відповісти
Козак финансировал террористов и Рашку, а Герус нет?
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07.02.2021 16:18 Відповісти
Герус никак не сможет обьяснить украинцам почему он за импорт из РФ, поскольку у Геруса нет своих СМИ и он не может конкурировать с Ахметовым с его телеканалом Украина. Тут все просто, даже символический дешевый импорт немедленно сбивает цену Ахметову, которая сейчас выше оптовой в ЕС минимум на 20-25%. К сожалению импорт из ЕС технически малоэффективен, это можно сделать только через Ахметовский Бурштынский энергоостров и то в мизерных обьемах. Что остается для импорта? Да, объединенная энергосистема РФ и РБ, при этом РБ сейчас токсична из-за АЭС. Другого механизма заставить монополиста Ахметова продавать электроэнергию по реальным рыночным ценам в нашей стране нет. Или 5-7% импорта из РФ/РБ и низкие цены на 95-93% рынка электроэнергии или 0% импорта и 100% завышенной на 20-30% цены. Так понятнее?
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07.02.2021 17:07 Відповісти
думающих здесь немного - не тот "формат"!
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07.02.2021 17:14 Відповісти
а ты кацап думащий или просто кацапский наротив толкаеш
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07.02.2021 17:44 Відповісти
а как думаешь, если бы США 99% ядерного топлива получало бы из Китая - ввели бы санкции против КНР?? У нас ВСЕ президенты 30 лет выращивали этот нарыв под названием ахметов и вот когда гнойник достиг гипертрофических размеров и отравляет весь организм, недалекие идиоты всеравно категорически против ЛЮБЫХ пилюль! если ничего не делать - через пару лет мы будем пользоваться светом от керосиновых ламп или покупать по цене золота электрику у ахметова! p.s. не нужно оскорблять человека, даже если он временно находится в яПольше.
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07.02.2021 18:00 Відповісти
пігулки не допоможуть-тільки ампутація...
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07.02.2021 18:46 Відповісти
этот вор(ахметов) уже 30 лет пытается получить американскую визу - ВСЕ БЕСПОЛЕЗНО! в штатах хорошо знают что такое ахметов. а мы у себя три десятилетия разрешаем этому "гудку" нас обворовывать!
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07.02.2021 19:23 Відповісти
тому що треба спитати з Антимонопольного комітету як це трапилось, що всі маневрові потужності у нас монополізував сепар Ахмєтов
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07.02.2021 18:01 Відповісти
націоналізація частини активів ДТЕК врятує енергетичну галузь так само як націоналізація Приватбанку врятувала банківський сектор
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07.02.2021 18:02 Відповісти
а автогаз дизтопливо и ядерное топливо из раши слабо запретить? только бла-бла-бла!
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07.02.2021 17:11 Відповісти
Косой злодій
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07.02.2021 17:15 Відповісти
на палю етого геруса и тех кто за ним
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07.02.2021 17:43 Відповісти
Не знаю чи винуватий саме Герус, але якщо АЕС не можуть розпочати ремонт вчасно через брак коштів - то це вина у першу чергу Верховної Ради де, нагадаю, більшість у слуг урода та НКРЭКУ де всі рішення приймаються на користь ДТЕК
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07.02.2021 17:59 Відповісти
Жаль, что Ляшко ему только рубашку порвал, надо было ему пасть разорвать до самых ушей.
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07.02.2021 22:31 Відповісти
Сволочь косоглазая. Мало ему Ляшко в морду дал.
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07.02.2021 22:44 Відповісти
Рашкін лобіст, наш ЗРАДНИК!!! ГАНЬБА ПРОДАЖНІЙ ВЛАДІ!!!
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08.02.2021 07:31 Відповісти
долго еще этот косоглазый "иди куда смотришь - смотри куда идешь" будет загонять Украину в конвульсии? может его просто отбездвижить - дать что-нибудь для поноса, чтобы дней 10 несло... а там, смотришь, от обезвоживания подохнет...
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08.02.2021 09:55 Відповісти
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