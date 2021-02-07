Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба
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Питання призначення нового посла України в Сполучених Штатах Америки вже перебуває на фінальному етапі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".
За словами Кулеби, процес призначення посла України в США був запущений на початку грудня минулого року. Українським послом має стати колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова.
"Вона закінчує реально вже все оформлення. Призначення посла - це в середньому 6 місяців від появи прізвища до від'їзду цієї людини вже безпосередньо за кордон. По-моєму, на початку грудня ми запустили процес щодо Маркарової. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок", - сказав він.
Міністр додав, що після указу президента Маркарова отримає американські візи і відправиться в США.
"Ну і, безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб і американський посол теж до Києва приїхав якомога швидше. Я абсолютно задоволений тим, як пані Квін підтримує високу динаміку діалогу між Україною і США. Але посол - це посол", - підкреслив Кулеба .
Маркарова обіймала посаду міністерки фінансів України з 22 листопада 2018 року по 4 березня 2020-го в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.
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КПД будет абсолютно одинаковым
За інформацією проекту Схеми: корупція в деталях Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець могли бути причетні до виведення напередодні банкрутства з «Актив-банку», який належав подружжю, на свою фірму нерухомості - історичного будинку по Борисоглібській вулиці на Подолі за ціною вдесятеро нижче від ринкової. Після банкрутства «Актив-банк» не зміг розрахуватись з усіма вкладниками[15].
Получив согласие США (агреман) на назначение Маркаровой послом в США Зеленский продолжает играть в тупые игры не выдавая указ о ее назначении.
В этом ему красиво (школа !) подыгрывает Ельченко, которому не хочется на пенсию с такого интересного места, рассказывая что он работает над личным контактом Зеленского с Байденом и вот-вот уж скоро зазвонит заветный телефон в кабинете Зеленского.
На самом деле Ельченко занят совсем другим - он работает над визитом главы ВР Разумкова в США.
І що вона там буде робити?
Міністр фінансів бубочкиного Гончарука, за правління якої з Єдиного казначейського рахунку країни, у невідомому напрямку, зникли 118 млрд гривень.
Гроші з ЄКР зникли, волання припинились. Як варіант.
Или выиграла конкурс кошельков или ОЧЕНЬ много знает про зеленую власть.
Да и все друзья по бизнесу на всех эшелонах власти были бы под рукой и к другу Байдену на рюмку чая всегда можно было бы наведываться по старой дружбе и решать вопросы.
- Єрмаку іще не занесли?
- Чи Бубочка ручку шукає?