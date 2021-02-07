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Новини Політика України
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посол (500) США (6785) Кулеба Дмитро (1737) Маркарова (127)

Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба

Питання призначення нового посла України в Сполучених Штатах Америки вже перебуває на фінальному етапі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Кулеби, процес призначення посла України в США був запущений на початку грудня минулого року. Українським послом має стати колишня міністерка фінансів Оксана Маркарова.

"Вона закінчує реально вже все оформлення. Призначення посла - це в середньому 6 місяців від появи прізвища до від'їзду цієї людини вже безпосередньо за кордон. По-моєму, на початку грудня ми запустили процес щодо Маркарової. Зараз початок лютого, а ми вже на стадії виходу указу президента. Тобто це фінальний крок", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безвізовий режим із США поки нереальний, але є альтернатива, - Кулеба

Міністр додав, що після указу президента Маркарова отримає американські візи і відправиться в США.

"Ну і, безумовно, ми зацікавлені в тому, щоб і американський посол теж до Києва приїхав якомога швидше. Я абсолютно задоволений тим, як пані Квін підтримує високу динаміку діалогу між Україною і США. Але посол - це посол", - підкреслив Кулеба .

Маркарова обіймала посаду міністерки фінансів України з 22 листопада 2018 року по 4 березня 2020-го  в урядах Володимира Гройсмана та Олексія Гончарука.

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Топ коментарі
+10
Точп не за досягнення у дипломатії. 😊 А про приховані таланти немає відкритої інформації. ☺️ А якщо серйозно, то це просто безвідпвідальність - відряджати послом у країну, яка є найголовнішим стратегічним партнером людину без відповідних знань, навичок, освіти, не кажучи вже про досвід. США - це не Папуа-Нова Гвінея. І до речі, призначення Маркарової Штати можуть зрозуміти, як натяк на те, що цей напрям для України не важливий.
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07.02.2021 12:50
+8
Я в шоці, в принципі, як і останні майже два роки
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07.02.2021 12:33
+8
про приховані таланти трохи таки є
За інформацією проекту Схеми: корупція в деталях Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець могли бути причетні до виведення напередодні банкрутства з «Актив-банку», який належав подружжю, на свою фірму нерухомості - історичного будинку по Борисоглібській вулиці на Подолі за ціною вдесятеро нижче від ринкової. Після банкрутства «Актив-банк» не зміг розрахуватись з усіма вкладниками[15].
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07.02.2021 12:54
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С таким же успехом во дворе нашего посольства можно было забетонировать столб
КПД будет абсолютно одинаковым
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07.02.2021 12:31 Відповісти
А де кращих знайти? Якщо розумніші, то злодюги, а тупі і в уряді потрібні.
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07.02.2021 12:45 Відповісти
А Чалий вам чим не такий?Тим,що Зеленському дупу не вилизував?
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07.02.2021 13:46 Відповісти
Я в шоці, в принципі, як і останні майже два роки
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07.02.2021 12:33 Відповісти
і за які такі геніяльні досягнення це призначення?
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07.02.2021 12:35 Відповісти
Точп не за досягнення у дипломатії. 😊 А про приховані таланти немає відкритої інформації. ☺️ А якщо серйозно, то це просто безвідпвідальність - відряджати послом у країну, яка є найголовнішим стратегічним партнером людину без відповідних знань, навичок, освіти, не кажучи вже про досвід. США - це не Папуа-Нова Гвінея. І до речі, призначення Маркарової Штати можуть зрозуміти, як натяк на те, що цей напрям для України не важливий.
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07.02.2021 12:50 Відповісти
про приховані таланти трохи таки є
За інформацією проекту Схеми: корупція в деталях Оксана Маркарова та її чоловік Данило Волинець могли бути причетні до виведення напередодні банкрутства з «Актив-банку», який належав подружжю, на свою фірму нерухомості - історичного будинку по Борисоглібській вулиці на Подолі за ціною вдесятеро нижче від ринкової. Після банкрутства «Актив-банк» не зміг розрахуватись з усіма вкладниками[15].
показати весь коментар
07.02.2021 12:54 Відповісти
Сподіваються, що Маркарову як фінансист знайде спільну мову з МВФ, або обгрунтовано доведе чому Україні потрібні кредити на великі крадівництва. Вона очолювала Мінфін, коли країні треба було отримати мікро транш у від наших західних партнерів і пішла на те аби Укренерго тимчасово передати з Міненерго до Мінфіну. Транш отримали у 2019, а далі Укренерго оперативно стало збитковим. Я не знаю чи повернули його під вплив Міненерго, але Маркарову здобула у зеБєнєй не аби який авторитет. І ось її пхають на посла у США. Тому я в шоці
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07.02.2021 12:57 Відповісти
*потрібно Маркарова - усюди
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07.02.2021 12:59 Відповісти
це багато пояснює.
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07.02.2021 13:00 Відповісти
за такие же как и у всех послов...либо ссылка, либо за бабло
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07.02.2021 13:20 Відповісти
на висилку не дуже якось схоже.
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07.02.2021 13:23 Відповісти
значит второе)
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07.02.2021 13:26 Відповісти
Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9193
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07.02.2021 13:29 Відповісти
Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4040
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07.02.2021 13:39 Відповісти
Ну такого ще не було, такий сюрприз від Кульбаби. Довго тужився, але нарешті вродив.
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07.02.2021 12:39 Відповісти
tZE inform

Получив согласие США (агреман) на назначение Маркаровой послом в США Зеленский продолжает играть в тупые игры не выдавая указ о ее назначении.
В этом ему красиво (школа !) подыгрывает Ельченко, которому не хочется на пенсию с такого интересного места, рассказывая что он работает над личным контактом Зеленского с Байденом и вот-вот уж скоро зазвонит заветный телефон в кабинете Зеленского.
На самом деле Ельченко занят совсем другим - он работает над визитом главы ВР Разумкова в США.
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07.02.2021 12:47 Відповісти
коментар відмічено як спам
эту воровку послом к вору байдену
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07.02.2021 12:48 Відповісти
Донне дніще.
І що вона там буде робити?
Міністр фінансів бубочкиного Гончарука, за правління якої з Єдиного казначейського рахунку країни, у невідомому напрямку, зникли 118 млрд гривень.
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07.02.2021 13:01 Відповісти
Чому в невідомому?Цей напрямок бородатій бабусі ще й як відомий.
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07.02.2021 13:49 Відповісти
З приходом ВАЗеленського мусувалась тема п'ятирічного "боргу" перед доМбасітами.
Гроші з ЄКР зникли, волання припинились. Як варіант.
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07.02.2021 15:14 Відповісти
Надежда проста и понятна - толковая баба должна еффективно выпрашивать в Штатах побольше бабла!
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07.02.2021 13:06 Відповісти
"Фінансист на посаді посла у США повинен вибивати гроші із МВФ" Зелена логіка Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3653
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07.02.2021 13:09 Відповісти
Дурдом продовжується...
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07.02.2021 13:11 Відповісти
Одна пришелепкувата вже була послицею, тепер ще одна буде.
Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5724
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07.02.2021 13:23 Відповісти
Помним-помним как Королева Елизабет с неё балдела. Если бы королеву заранее предупредили, она бы тоже бантик одела. Она тётка простая!
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07.02.2021 14:34 Відповісти
Схожа на Юзіка, коли вже введуть фейсконтрол.
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07.02.2021 13:24 Відповісти
Лицо выпрямляльщицы рельсов из тамбова.фамилия армянского дашнака,репутация винницкой финансовой махинаторши ,и все это позорище будет представлять Украину в США.
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07.02.2021 13:28 Відповісти
Яке позорище сидить на троні, такі і посли у нього.
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07.02.2021 13:32 Відповісти
Фiнансовий потiк Украiна-США не повинен перерватися.Хохол повинен працювати як воляка за кордоном або здохнути на незабаром проданiй землi чужинцям та своiм,доморощенним злочинцям...
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08.02.2021 06:08 Відповісти
Это нужно было Авакяну.Его поддерживающий канал,вопреки желаниям Порошенко,оттуда.Теперь концы вообще будет не найти.
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07.02.2021 15:18 Відповісти
Если девушка воровка, и это всем известно - то такое отношение будет к ней и в США. Особенно если брать общепринятую в США принципиальность - такой посол сразу окажется на самом дне общественного мнения. Ну, и к тому же, США ещё могут и отказать такому назначению, неважнокакие достоинства она проявила у Коломойского и остальных бездарей, чмырящих Украину. Потому что эти достоинства в США - и не достоинства, а недостатки воспитания и признаки деградации - в основном умственной.
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07.02.2021 13:30 Відповісти
знаный в дипломатической мировой среде, украинский "зеленый" дипломат Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6652
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07.02.2021 14:16 Відповісти
США давно дали согласие на назначение Маркаровой послом в их страну. Сделано это было при Трампе и подтверждено при Байдене. Очевидно, что лохи в Госдепе не читают комментарии на Цензоре
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07.02.2021 14:25 Відповісти
Краще б в Папуа Нову Гвінею. Щоб її там папуаси з'їли.
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07.02.2021 14:28 Відповісти
Я думал, что ее посадят, а ее назначили.
Или выиграла конкурс кошельков или ОЧЕНЬ много знает про зеленую власть.
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07.02.2021 14:30 Відповісти
Лучше бы назначили Колю Тищенко. Через пол года Госдеп был бы как шелковый, выполнял бы все просьбы Зеленского. Лишь бы Коля не открывал рот, чтобы Госдеп не был на грани сумашествия.
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07.02.2021 14:36 Відповісти
Неужели не нашлось кандидата из действующих послов ,требующих законной ротации как за заслуги , так и по профессиональным качествам ? Или даже послов стали назначать по договорняку , не обращая внимание на диплом ? Хто зна , може хтось гріє для себе резервне містечко , не вічно ж папірці підносити ... ?
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07.02.2021 14:41 Відповісти
Протореним шляхом невпинних реформаторів...

Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5552
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07.02.2021 15:02 Відповісти
Прямо эпохальное событие, надо во всех новостях сообщить. Эту толстожопую ворюжку назначат главным попрошайкой страны.
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07.02.2021 15:16 Відповісти
То є позашлюбна сестра наташі корчак
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07.02.2021 15:17 Відповісти
Петр Порошенко был бы лучшим послом в США. Диплом - по профилю.
Да и все друзья по бизнесу на всех эшелонах власти были бы под рукой и к другу Байдену на рюмку чая всегда можно было бы наведываться по старой дружбе и решать вопросы.
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07.02.2021 15:42 Відповісти
Коли вона встигла закінчити Трускавецький університет?
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07.02.2021 16:31 Відповісти
АМІНЬ!
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07.02.2021 16:39 Відповісти
Маємо надію не папа Кулєби, савєцкій діпломат зараз посол в Казахстані, її натаскує на дипломатичний фах, й головне - не ЄРМАК ! ???
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07.02.2021 16:42 Відповісти
"Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента"- це як розуміти?

- Єрмаку іще не занесли?
- Чи Бубочка ручку шукає? Призначення Маркарової послом у США на фінальному етапі, на стадії виходу указу президента, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3603
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07.02.2021 17:51 Відповісти
скоріше друге
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07.02.2021 19:50 Відповісти
 
 