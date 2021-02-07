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Дагестан (23) Росія (26948) вбивство (1635) ОМОН (53)

Омонівці безпосередньо у відділі поліції випустили 36 куль у 34-річного ексглаву села в Дагестані, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

Омонівці безпосередньо у відділі поліції випустили 36 куль у 34-річного ексглаву села в Дагестані, - росЗМІ

Колишнього главу села Новокулі в Дагестані, 34-річного Абакара Капланова вбили увечері 6 лютого 2021 року в одному з відділів поліції в Махачкалі. Його застрелили в кабінеті начальника карного розшуку в Радянському районі Махачкали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це повідомляє "Интерфакс", посилаючись на інформоване джерело. РИА Новости водночас  повідомляють,  що колишнього главу села вбили в кабінеті начальника Радянського РВВС Махачкали.

Троюрідний брат убитого Рамазан Султанов повідомив  телеканалу РЕН, що увечері 6 лютого Капланова "загнали" в РВВС через заяви "на рахунок якоїсь землі". Він розповів, що вбивство скоїли односельці його брата. Причиною вбивства могла стати суперечка через земельну ділянку , повідомили  МВС Дагестану.

"Интерфакс" стверджує, що до того, що трапилося можуть бути причетні бійці ОМОНу. Baza уточняє, що це брати Курбанови, бійці 1-ї оперативної роти ОМОНу дагестанської Росгвардіі. За даними видання, вони вистрілили в Капланова з двох пістолетів Яригіна по 18 разів кожен. Офіційно це не підтверджено, в Слідчому комітеті  Дагестану лише кажуть про "множинні вогнепальні поранення". У СК підтвердили, що у вбивстві підозрюють двох співробітників Росгвардії, їх вже затримали.

Після вбивства Абакара Капланова у відділу поліції в Махачкалі зібралися близько 300 жителів села Новокулі, розповіли в республіканському МВС. Родичі і друзі вбитого вимагали, щоб їм видали підозрюваних, стверджує Baza. У натовпі чули постріли, повідомляє ЄП. Для охорони правопорядку на місце прибули понад 140 поліцейських.

У Росгвардіі повідомили, що відомство "докладе всіх зусиль для повного, всебічного і об'єктивного розгляду всіх обставин події". Після вбивства на місце події прибув начальник управління Росгвардіі  Дагестану Магомед Баачілов. Для охорони також задіяли бійців Росгвардії.

СК порушив кримінальну справу за статтею про вбивство.

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Топ коментарі
+63
у світі тварин...
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07.02.2021 12:31
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"Из жизни начальника уголовного розыска". Вторая серия.
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07.02.2021 12:32
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Каратели кровавого кремлевского режима.. Свободу Дагестану
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07.02.2021 12:33
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ОМОНівці безпосередньо у відділі поліції випустили 36 куль у 34-річного ексглаву села в Дагестані, - росЗМІ - Цензор.НЕТ 3999
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07.02.2021 13:48 Відповісти
Зараз Кадирін заяве, що то був американський шпигун з бомбою у руці, а вбивці - герої та його затримували, коли він хотів взорвати портрет Путіна....
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07.02.2021 13:48 Відповісти
Леночка,вы блондиночка?При чем Кадыров к Дагестану?Жители Ичкерии и Дагестана имеют тысячелетнюю историю вражды.Не показывай свою невежественность и,лучше,не называй никаких имен и фамилий...
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07.02.2021 14:38 Відповісти
Прикол в том, что свининовый рамзанка дыров не имеет отношения к Ичкерии...
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14.02.2021 15:41 Відповісти
Якби ще нас минуло таке лихо вбивати по таких мотивах. А Закон про ринок землі почне діяти через півроку, не виключено, що почнеться розгул рейдерства і т.п. та і ще зі стріляниною.
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07.02.2021 13:49 Відповісти
Пане Анатолий,так значит новость о том,что в Украине хотят срочно легализовать свободную продажу пистолетов,вы пропустили?А люди уже готовятся к рынку земли...
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07.02.2021 14:42 Відповісти
Як кажуть, хотіти - не шкідливо. І без цих пістолетів зброї вистачає. А за землю вже і зараз без зброї готові один одному в горло вчепитися, особливо фермери з селянами.
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07.02.2021 16:02 Відповісти
нашел разбор этой новости на рф-ском сайте (не искал, само вылезло). покойный - конкретный отморозок, давно пытается подмять под себя всю землю, до которой только может дотянуться. к несогласным приезжают бандиты, налоговая, санэпидем, вообщем, все, кто только может осложнить жизнь настолько, чтобы человек (или "юрик") уступил права собственности за 1/5-1/3 ее стоимости. и вот ..уел настолько, что пришел к ментам на работу, начал быковать, а те и рады совместить приятное с полезным - выпустили по обойме каждый. так что говно оно везде говно.
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07.02.2021 14:10 Відповісти
ну да, тебе само вылезло кремлинское информационное говно и ты его радостно уплёл)
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14.02.2021 15:39 Відповісти
мне очень, очень интересно твое мнение
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15.02.2021 07:16 Відповісти
Ай-да малатцы! Настоящие джигиты!
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07.02.2021 14:10 Відповісти
Царство Небесне! Яка дикість в РФії...
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07.02.2021 14:28 Відповісти
До речі, не дарма у нас одночасно с продажом землі хочуть дозволити населенню мати пістолети...
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07.02.2021 14:47 Відповісти
Ну так референдум і вперед до Азейбарджану. А там і Чечня теж підтягнеться.
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07.02.2021 14:56 Відповісти
ТАК ПУСТЬ ДАГЕСТАНЦЫ УБЬЮТ ОМОНОВЦЕВ И ИХ СЕМЬИ !!! И ТЕХ КТО ИХ ОСУЖДАЕТ !) СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ !!!
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07.02.2021 15:11 Відповісти
Схоже в пістолета Яригіна дуже легкий спуск.....
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07.02.2021 15:13 Відповісти
витя , ты сам с пя стрелял ? или так свиснул ? типо бывалый
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07.02.2021 16:53 Відповісти
А можливо в московитів появилась якась вкрадена розробка, щось на кшталт Узі з автоматичним режимом стрільби . Ось і вийшло: зброю даг отримав,а інструкцію прочитати по московитському не зміг, бо не вміють вони читати більшість на могучому.Був.там недовго, спогади незабутні.
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07.02.2021 17:10 Відповісти
гари гари Раша ясно , чтоб нигде не гасло!
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07.02.2021 15:38 Відповісти
пукин напишет что это амоубийство
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07.02.2021 16:01 Відповісти
Яке прикре самогубство москаля!
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07.02.2021 16:24 Відповісти
новость из серии , дикари кого-то сожрали , да и хер с ними - чем их меньше , тем нам лучше
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07.02.2021 16:58 Відповісти
Уничтожают непокорных рабов.
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07.02.2021 17:04 Відповісти
масквечкала дикие ***** даже при ватном донате
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07.02.2021 18:26 Відповісти
Это кто-то из омоновцев сделал нечаянно. Хотел один раз стрельнуть, а получилось 36. Хотя магазин всего на 30. Но там много несовпадений. Голове аула вообще 34 года было.
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07.02.2021 18:26 Відповісти
Вот блин,всех больше должно волновать что случилось в Дагестане чем то что с нового года уже убиты 6 воинов ООС и один Бог ведает сколько раненых и покалеченых.Так как верить тем кто говорит о перемирии верить просто НЕВОЗМОЖНО.
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07.02.2021 22:45 Відповісти
это прямо не расия, а какая-то терминатория 6-го измерения... да пусть все до единого друг друга перестреляют... пофиг... что украинская власть делает для того, чтобы защитники Украины не гибли, а дохли такие падлы как соска бондаренко, мыршавый дубинскийголовойобстол, рабинович-фошызд?
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08.02.2021 10:23 Відповісти
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