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ожеледиця (52) негода (412) Нацполіція (7911) снігопад (233)

У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція

У Нацполіції не відкидають, що на території засніжених областей, а також в столиці може бути встановлено обмеження руху великовантажного транспорту і автобусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"Ці заходи необхідні, аби захистити життя та здоров’я всіх учасників дорожнього руху, яке може опинитися під загрозою через негоду", - підкреслюють в Нацполіції.

При цьому правоохоронці закликають за можливості утриматися  від поїздок на власному транспорті.

У повідомленні нагадується, що на дорогах країни очікується ожеледиця. 8 і 9 лютого сильний сніг та хуртовини охоплять західні, північні, центральні і східні області України. 8 лютого в південних областях і на Прикарпатті очікується сніг з переходом в дощ, ожеледь і налипання мокрого снігу. На Закарпатті - дощ. Вдень 9 лютого синоптики прогнозують на заході і півдні країни припинення опадів.

"Зараз ситуація на дорогах, де очікується негода, контрольована та проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечений. Комунальні організації обробляють проїжджі частини протиожеледними засобами", - підкреслюють в Нацполіції.

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"Надалі, щоб запобігти ускладненню руху і сприяти ефективній роботі комунальних служб, на території засніжених областей, а також в столиці можливе обмеження руху великовантажного транспорту і автобусів", - зазначають у відомстві.

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Топ коментарі
+5
Лютий тиждень лютого...
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07.02.2021 12:52
+4
Большегрузный транспорт возит товары и продукты, зачастую первой необходимости, личный транспорт возит жопы и паркуеться где угодно, мешая тем самым убирать снег комунальным службам. Неправильная трактовка - воздержаться от поездок на личном транспорте, ЗАПРЕЩЕНО пользоваться личным транспортом при уже жёлтой шкале чрезвычайного положения. Тогда и улицы прочистить можно, и движение общественного транспорта будет без затруднений. Ничего, корона не спадёт, если кто-то прокатаеться на транспорте вместо личного жоповоза. А то только все гаразд возмущаться: коммунальные службы не работают, никто не убирает. У нас же как: висит объявление не ставить транспорт под домом, будут сбивать сосульки шоб голову не пришибло, и все насрали на это с высоты падения сосульки. Як стояло так и стоит.
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07.02.2021 14:00
+4
Мостом пользуются каждый день, а такие аномальные снегопады бывают крайне редко. Чтобы обеспечить Киев снегоуборочной техникой под аномальные снегопады, нужно не построить несколько десятков таких мостов. А кто будет содержать эту технику все остальное время? Кстати, снегоуборочная техника бессильна против припаркованных в правом ряду авто.
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07.02.2021 14:01
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Лютий...
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07.02.2021 12:51 Відповісти
Лютий тиждень лютого...
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07.02.2021 12:52 Відповісти
музыка, ВСУ и Правый сектор.
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07.02.2021 13:01 Відповісти
не "возможны", а будут!

Зато на стеклянном мосту ограничений не будет.

Кто бы подсчитал,- сколько снегоуборочной техники можно было купить на деньги вложенные в мост.
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07.02.2021 13:04 Відповісти
Мостом пользуются каждый день, а такие аномальные снегопады бывают крайне редко. Чтобы обеспечить Киев снегоуборочной техникой под аномальные снегопады, нужно не построить несколько десятков таких мостов. А кто будет содержать эту технику все остальное время? Кстати, снегоуборочная техника бессильна против припаркованных в правом ряду авто.
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07.02.2021 14:01 Відповісти
Ласковый зверь Мостом пользуются каждый день, а такие...
И чего по нему ходитьведь он ведёт практически в никуда...
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08.02.2021 03:10 Відповісти
Сиди дома, притула донецкая У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2560
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07.02.2021 15:56 Відповісти
Я то дома, с семьёй... Не то, что ты с Дуней Кулаковой У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 714 .
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08.02.2021 03:03 Відповісти
Большегрузный транспорт возит товары и продукты, зачастую первой необходимости, личный транспорт возит жопы и паркуеться где угодно, мешая тем самым убирать снег комунальным службам. Неправильная трактовка - воздержаться от поездок на личном транспорте, ЗАПРЕЩЕНО пользоваться личным транспортом при уже жёлтой шкале чрезвычайного положения. Тогда и улицы прочистить можно, и движение общественного транспорта будет без затруднений. Ничего, корона не спадёт, если кто-то прокатаеться на транспорте вместо личного жоповоза. А то только все гаразд возмущаться: коммунальные службы не работают, никто не убирает. У нас же как: висит объявление не ставить транспорт под домом, будут сбивать сосульки шоб голову не пришибло, и все насрали на это с высоты падения сосульки. Як стояло так и стоит.
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07.02.2021 14:00 Відповісти
тротуари від снігу прибирати теж "жоповози" заважають?
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07.02.2021 14:20 Відповісти
Если ты не в состоянии заработать на машину то это твои проблемы , но когда перестанет душить жаба , то поинтересуйся за какой хрен строятся дороги , наполняется бюджет за счет акцизов и какую часть в бюджете занимают акцизы и прочие налоги с топлива .
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07.02.2021 14:44 Відповісти
В общественном транспорте корона не спадет, а подхватится У Києві та областях із сильними снігопадами можливі обмеження руху великовантажного транспорту та автобусів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3439
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07.02.2021 15:57 Відповісти
зачем делать ерунду? Можно ж просто почистить дороги!!!!
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07.02.2021 16:12 Відповісти
зрада!!!
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07.02.2021 16:21 Відповісти
 
 